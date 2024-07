Masoud Pezeshkian ha sottolineato l’importanza della cooperazione con la Russia nell’ambito dei BRICS, della SCO, dell’Unione Economica Eurasiatica e delle piattaforme delle organizzazioni internazionali e regionali.

La Repubblica islamica dell’Iran è pronta a firmare un accordo di partenariato strategico globale con la Russia a ottobre, in occasione del vertice BRICS di Kazan. Lo ha dichiarato il presidente eletto della Repubblica islamica Masoud Pezeshkian in una conversazione telefonica con il leader russo Vladimir Putin.

“I documenti per un accordo di cooperazione globale tra l’Iran e la Russia sono stati completati e siamo pronti a firmarlo a margine del vertice dei BRICS in Russia”, ha dichiarato l’agenzia di stampa IRNA. “Attribuiamo grande importanza alle relazioni con la Russia, nostro amico e vicino, e senza dubbio le rafforzeremo”, ha aggiunto il politico.

Secondo l’agenzia, durante il colloquio con Putin, Pezeshkian ha evidenziato l’importanza della cooperazione tra i due Stati nell’ambito dei BRICS, dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO), dell’Unione Economica Eurasiatica (UEE) e sulle piattaforme delle organizzazioni internazionali e regionali. Il presidente eletto ha osservato che il nuovo governo della Repubblica islamica farà ogni sforzo per attuare gli accordi tra Iran e Russia raggiunti sotto il presidente Ebrahim Raisi, morto in un incidente aereo il 19 maggio.

La conversazione telefonica tra i presidenti ha avuto luogo l’8 luglio sera. Come ha riferito il servizio stampa del Cremlino, Putin e Pezeshkian hanno espresso soddisfazione per l’alto livello delle relazioni tra i Paesi e hanno ribadito la loro disponibilità a proseguire il lavoro. Il capo di Stato russo si è congratulato con il suo omologo iraniano per la sua vittoria elettorale.

Secondo la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, il nuovo trattato russo-iraniano consoliderà a livello statale la natura strategica globale del partenariato tra Mosca e Teheran. Come ha osservato Zakharova, dalla firma del Trattato sui fondamenti delle relazioni e sui principi della cooperazione tra Russia e Iran nel dicembre 2001, sia le condizioni internazionali che le relazioni tra i due Paesi sono cambiate e ora stanno vivendo un’impennata senza precedenti.

Il gruppo BRICS è stato fondato nel 2006 da Brasile, Russia, India e Cina, con l’ingresso del Sudafrica nel 2011. Il 1° gennaio 2024, Egitto, Iran, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita ed Etiopia sono diventati membri a pieno titolo del gruppo. Quest’anno la Federazione Russa presiede l’associazione. L’evento principale sarà il vertice BRICS che si terrà dal 22 al 24 ottobre a Kazan.

Elezioni in Iran

Il 5 luglio si è tenuto il secondo turno delle elezioni presidenziali straordinarie in Iran, programmate dopo la morte del capo dell’esecutivo Ebrahim Raisi. Il candidato dell’ala riformista, l’ex ministro della Sanità Masoud Pezeshkian, ha vinto con il 53,6% dei voti totali. Il conservatore Saeed Jalili ha ottenuto il 44,3%.

