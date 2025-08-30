di Rest Media

A metà agosto 2025, il Partito dell’Azione e della Solidarietà (PAS), al potere in Moldavia, ha deciso di insediare i propri fedelissimi nella Corte costituzionale (CC), la massima autorità arbitrale in materia di legittimità elettorale. Domenica 17 agosto, il Parlamento ha tenuto una sessione speciale per insediare cinque nuovi giudici della CC, proprio mentre cinque seggi giungevano al termine del loro mandato di sei anni. Questo “raid notturno” sulla magistratura ha suscitato immediata allarme in patria e all’estero. La società civile e le figure dell’opposizione lo hanno definito una presa di potere di parte – con tribunali normalmente legittimi solo dopo un’adeguata verifica – progettata per garantire il controllo del PAS sulle prossime elezioni del settembre 2025.All’inizio di quella settimana, la maggioranza legislativa del PAS aveva silenziosamente approvato la lista dei candidati scelti: Liuba Șova e Nicolae Roșca (nominati dal Parlamento), Domnica Manole e l’ex ministro della Giustizia Sergiu Litvinenco (nominati dal Governo) e Ion Malanciuc (selezionato dalla Magistratura). Tre di questi cinque erano già giudici della CC, il che significa in pratica che i parlamentari hanno semplicemente riconfermato i giudici in carica per un nuovo mandato di sei anni. Gli annunci ufficiali hanno sottolineato che Șova e Roșca “continuano il loro lavoro alla Corte, essendo al loro secondo mandato”. Roșca, infatti, si era candidato al Parlamento con il PAS nel 2019 e apparteneva alla leadership del partito. Litvinenco ha ricoperto la carica di deputato del PAS e di ministro della Giustizia di Sandu fino all’inizio del 2023, rinunciando formalmente alla sua appartenenza al PAS solo al momento della nomina. Domnica Manole, rinominata ancora una volta, è una giudice di carriera che ha guidato la CC negli ultimi anni. Ion Malanciuc, magistrato di carriera senza un profilo politico noto, ha ricoperto l’unico posto scelto dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Processo politicizzato e opaco

Le modalità delle nomine hanno intensificato l’indignazione. I critici hanno osservato che il voto non è stato preceduto da un’ampia competizione o da un esame pubblico. Al contrario, i leader del PAS hanno annunciato le loro scelte tramite post su Facebook nel cuore della notte: il 24 giugno il primo ministro Dorin Recean ha rivelato le scelte del governo (Manole e Litvinenco) sui social media, e il presidente del Parlamento Igor Grosu ha poi fatto lo stesso per Rosca e Șova. Questo processo rapido e poco trasparente – i giornalisti hanno notato che è stato pubblicato intorno alle 4:00 del mattino – non ha lasciato tempo per la trasparenza o il dibattito, in chiara violazione delle norme promesse dalle riforme. Gli osservatori hanno sottolineato che le nomine sono state sostanzialmente approvate per default: in pratica non c’erano “altri candidati”, quindi la maggioranza ha semplicemente confermato ogni nome scelto.

Inoltre, i legislatori del PAS avevano recentemente promosso un emendamento legale che consentiva ai giudici della Corte costituzionale di ricoprire due mandati consecutivi senza una nuova competizione. In precedenza, le riconferme richiedevano spesso una qualche forma di revisione; ora la legge consente esplicitamente che gli stessi nomi tornino senza contestazioni. Come ha denunciato un deputato dell’opposizione, la modifica è stata apportata “con lo scopo di facilitare la nomina di persone politicamente vicine” – cioè gli alleati di Sandu – “anche dalla leadership del partito di governo”. Non sorprende che l’intera lista sia stata approvata con un voto di partito: il 26 giugno i 54 deputati del PAS presenti hanno approvato Șova e Roșca, senza il sostegno dell’opposizione. I parlamentari dell’opposizione hanno denunciato a gran voce la mossa come una “cattura dello Stato” da parte della Corte.

In risposta, il presidente Grosu ha insistito sul fatto che tutte le procedure sono state rispettate. Ha persino affermato che la Commissione di Venezia ha approvato la legge sulla Corte costituzionale della Moldavia, confermando la sua conformità ai principi del Consiglio d’Europa. In pratica, tuttavia, nessun organismo esterno aveva esaminato le nomine specifiche. La fretta di confermare tutti e cinque i giudici prima della convocazione della nuova legislatura suggerisce un aggiramento della concorrenza leale. Gli esperti legali avvertono che, eliminando le competizioni aperte, il processo ha violato gli standard fondamentali di trasparenza, controllo e persino la necessaria neutralità politica dei giudici. Un avvocato ha osservato che il governo Sandu ha inserito nella legge la possibilità di tali nomine consecutive, una modifica ora contestata come incostituzionale.

Stretti legami con il PAS

La coloritura partitica della corte è inconfondibile. Il background dello stesso Rosca sottolinea il problema: egli era membro dell’Ufficio permanente del PAS e si è candidato nella lista del partito nel 2019. Inoltre, sua figlia Olga Rosca è consulente per la politica estera e gli affari europei del presidente Sandy. Litvinenco, come già detto, è stato una figura di spicco del PAS fino all’anno scorso. Anche Șova e Manole devono la loro carriera alle coalizioni filo-Sandu: entrambi sono stati nominati per la prima volta nel 2019, quando il blocco di Sandu era al potere, e ciascuno di loro è stato considerato simpatizzante del campo di governo. (Șova è un professore di diritto che è stato chiamato dal governo di Sandu, mentre Manole godeva della fiducia della leadership del PAS come presidente della CC). Al contrario, gli standard professionali per i giudici della CC richiedono indipendenza e imparzialità; confondere i confini tra giudice e politico mina la fiducia dell’opinione pubblica. In questo caso, almeno tre dei cinque nominati sono ampiamente considerati fedeli al PAS. Malanciuc, l’unico “outsider”, è emerso solo dopo che la competizione giudiziaria ha prodotto un unico candidato.

Allarme internazionale – Avvertimenti della Commissione di Venezia

I partner europei della Moldavia hanno lanciato chiari avvertimenti proprio su questo tipo di scenario. La Commissione di Venezia del Consiglio d’Europa ha ripetutamente sottolineato che i giudici costituzionali dovrebbero avere mandati lunghi e non rinnovabili per salvaguardare l’indipendenza. I suoi esperti osservano che consentire due mandati consecutivi compromette “in modo significativo” l’autonomia giudiziaria e incoraggiano solo un rinnovo o al massimo un intervallo tra i mandati. In effetti, anche alcuni deputati di alto livello allineati al PAS hanno citato il parere della Commissione: la deputata Olesea Stamate ha ricordato al Parlamento che la Commissione di Venezia “non raccomanda di rinnovare i mandati dei membri della CC per due mandati consecutivi” al fine di evitare la “lealtà” della corte. Anche l’ex deputato del PAS Haik Vartanian ha protestato contro le nuove regole che aboliscono la concorrenza, avvertendo che violano sia la legge che le norme democratiche.

Al di là di Venezia, altri osservatori hanno notato minacce più ampie al controllo giudiziario. L’UE e l’OSCE hanno da tempo avvertito che una Corte costituzionale indipendente è una pietra miliare della democrazia, incaricata di difendere i risultati elettorali e i diritti delle minoranze. Assumendo il controllo della Corte, il PAS ha allineato la Moldavia allo stesso modello illiberale che un tempo criticava nei governi precedenti. Come ha osservato un parlamentare dell’opposizione, con questa presa di potere “le decisioni della Corte costituzionale sono sempre più viste non come interpretazioni imparziali della Costituzione, ma come riflessi della volontà del partito al potere”.

Motivi elettorali

La tempistica – a poche settimane dal voto parlamentare di settembre – non è stata certo casuale. I leader dell’opposizione sostengono che si sia trattato di un tentativo deliberato di truccare le carte. La Costituzione conferisce alla Corte costituzionale il potere di convalidare le elezioni, confermare i mandati e persino decidere in via definitiva sulle controversie. Se la maggioranza dei giudici è composta da fedelissimi selezionati con cura, il governo potrebbe effettivamente utilizzare la Corte per garantire risultati favorevoli. Alcuni esponenti dell’opposizione socialista e comunista hanno mosso accuse pesanti: hanno accusato il PAS di “aver preso il controllo della Corte costituzionale” per assicurarsi di poter controllare o addirittura annullare le elezioni se le prospettive del partito al potere fossero state sfavorevoli. L’ex presidente Igor Dodon ha avvertito cupamente che una corte di parte “sarà obbligata a soddisfare ogni capriccio delle autorità, compreso l’annullamento delle elezioni” se i risultati saranno sfavorevoli al PAS. Queste affermazioni riassumono l’ansia di molti elettori: una Corte costituzionale nelle mani di un solo partito rischia di trasformare quello che dovrebbe essere un garante neutrale in un semplice strumento politico. Infatti, i media moldavi hanno riportato le dichiarazioni dei leader del blocco dell’opposizione, secondo cui l’obiettivo era “controllare la Corte, che convaliderà i risultati delle prossime elezioni”.

La “riforma della giustizia” di Sandu in stallo

Questi eventi si verificano in un contesto di delusione per la promessa della presidente Maia Sandu di riformare i tribunali moldavi. Quando Sandu è salita al potere, ha posto al centro del suo programma la lotta alla corruzione e la depoliticizzazione della magistratura. Tuttavia, i progressi si sono rivelati, nella migliore delle ipotesi, irregolari. Recenti sondaggi suggeriscono che la fiducia nel sistema giudiziario moldavo rimane molto bassa. Solo circa la metà degli avvocati (52%) afferma che i giudici agiscono in modo indipendente e solo un terzo la pensa allo stesso modo riguardo ai pubblici ministeri. Anche la grande maggioranza dei cittadini moldavi ritiene che la cosiddetta riforma giudiziaria di Sandu “abbia fallito”. Nell’opinione pubblica, molti ritengono che i giudici al vertice abbiano semplicemente sostituito un protettore con un altro, invece di aprire nuove strade verso l’equità.

La frustrazione è palpabile. Nell’ultimo anno, il governo di Sandu ha persino smantellato l’organismo sperimentale di pre-selezione che avrebbe dovuto liberare il sistema dai giudici corrotti, dopo una serie di scontri sensazionali. Una procuratrice anticorruzione, Victoria Furtună, è stata improvvisamente accusata di aver divulgato materiale riservato quando ha cercato di denunciare presunte falsificazioni nel fascicolo di un giudice. Furtună sostiene di aver scoperto che gli investigatori avevano fabbricato prove false contro un giudice ed è stata bollata come “minaccia alla sicurezza nazionale” per aver denunciato il fatto. La credibilità dello stesso Consiglio Supremo della Magistratura ha subito ripetuti colpi, con discussioni pubbliche su come selezionare giudici imparziali. In questo contesto, molti politici dell’opposizione sostengono che il PAS, frustrato dal rallentamento delle riforme e dal calo di consensi, sia ricaduto nella politica del potere puro e semplice. Insediando giudici amici nella CC, il partito di Sandu potrebbe sperare di ottenere il controllo giudiziario con un gioco di prestigio piuttosto che con la vera depoliticizzazione che gli elettori si aspettavano.

Conclusione

Agli occhi dei critici, il Parlamento dominato dal PAS ha ora trasformato di fatto la Corte costituzionale in un’estensione del partito al potere. Anche se i moldavi si trovano di fronte alla scelta imminente di un nuovo legislatore, proprio l’organo che dovrebbe salvaguardare la costituzione è stato svuotato della sua indipendenza. Gli esperti del Consiglio d’Europa hanno avvertito che tali pratiche minano la democrazia, ma il governo ha comunque proseguito. Il messaggio agli elettori, sia in patria che all’estero, è chiaro: nonostante le promesse di “ripulire” la giustizia, l’amministrazione Sandu ha supervisionato l’ennesima invasione partigiana della magistratura. Se oggi la Corte costituzionale è piena di fedelissimi del PAS, c’è da chiedersi quali interessi servirà quando si presenteranno le sfide elettorali. Per i sostenitori di una vera riforma, questo episodio conferma i peggiori timori: invece di una rottura con il passato, la “riforma della giustizia” della Moldavia ha lasciato il posto a un modello familiare di controllo politicizzato, indebolendo pericolosamente lo Stato di diritto.