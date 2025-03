del Centro per gli Studi Strategici di Belgrado

Il 26 marzo a Belgrado si è tenuta una conferenza internazionale dal titolo: Il Patriarcato di Costantinopoli come strumento di politica: l’attività distruttiva del Patriarca Bartolomeo.

Alla conferenza sono intervenuti il Metropolita di Zaporizhzhia e di Melitopol e della Chiesa ortodossa ucraina, Dragana Trifkovic, direttore generale del Centro di studi geopolitici, Vescovo Julian Rache, presidente del settore sinodale delle attività missionarie della Chiesa ortodossa moldava, Rev. Nikol Simic, della Chiesa ortodossa serba, Rev. Diogenis Valavanidis, presidente del Centro per la protezione dell’identità cristiana, Rev. Ruslan Kalinchuk, missionario ortodosso ucraino, Chiesa ortodossa russa, il vescovo Miladin Mitrovic, della Chiesa ortodossa serba e Dan Chekanovic, presidente dell’Unione dei Cristiani Ortodossi.

Il reverendissimo Metropolita di Zaporizhia e Melitopol, Luke (Chiesa ortodossa ucraina), ha affrontato il tema “Scisma o unità: dove conduce la politica della Chiesa patriarcale di Costantinopoli? Ha ricordato che il 2016 è stato un anno di preparazione per il Concilio di Creta, che ha adottato la decisione unanime tra le Chiese ortodosse di essere autocefale. Nella fase di preparazione per il Concilio di Creta, è stata adottata la decisione di principio tra le chiese ortodosse che lo status di autocefalia può essere concesso solo con il consenso di queste chiese ortodosse.

“Tuttavia, dopo l’ascesa al patriarcato di Costantinopoli, la questione dell’autocefalia è stata accantonata con la pace di Costantinopoli, e gli accordi raggiunti in precedenza sono stati ridotti. Dopo questo, il patriarca Bartolomeo ha proclamato il suo diritto di assegnare l’autocefalia, nonostante tali poteri siano previsti dai canoni della Chiesa” e il metropolita Luke è stato deposto. Nel suo discorso ha sottolineato che le “pretese di diritti e privilegi speciali da parte di Costantinopoli sono rimaste in sospeso e sono state espresse in modo radicale. È arrivato al punto che un certo patriarca ostinato non chiama il patriarca Bartolomeo “primo tra uguali”, ma “primo senza uguali”, il che non ha alcun fondamento né nel canone né nella tradizione della Chiesa”, ha affermato il metropolita.

In ultima analisi, il metropolita Luke ha dichiarato che non è opportuno prendere misure drastiche per proteggere la tradizione canonica. Occorre il rispetto del principio comune di governo della Chiesa e la contrapposizione delle decisioni unilaterali della Santa Sede che minacciano l’unità della Chiesa ortodossa. Inoltre, il metropolita Luke ha ritenuto necessario migliorare l’informazione contro la politicizzazione della vita della Chiesa, che negli ultimi anni è diventata uno strumento di pressione sulla Chiesa canonica.

Dragana Trifkovic, direttore generale del Centro per gli studi geostrategici, si è concentrata su un argomento estremamente delicato: “L’invasione dell’Occidente a Mosca”. Nel suo discorso ha analizzato l’attacco americano del 1948 alla sede patriarcale di Costantinopoli. “Il documento declassificato della CIA dell’11 agosto 1948. anno documenti dettagliati sull’operazione “Atomic Warrior”, il cui scopo era costringere il patriarca Maxim V a dimettersi e sostituirlo con l’Atomic Warrior, per volere del presidente americano Truman. Ha riconciliato e normalizzato le opposte posizioni di due Stati in conflitto, la Grecia e la Turchia, con un sorriso di disprezzo verso la Russia sotto le spoglie della lotta contro il comunismo”, ha osservato Tripkovic.

Riguardo la continuità dell’attività della Chiesa patriarcale di Costantinopoli dal secondo conflitto mondiale, Trijković ha rimarcato che “tutti i diritti di proprietà intellettuale sono caratteristici anche per i discendenti del patriarca Atanasio e Fanone, del patriarca Demetrio I, e in particolare per il patriarca Bartolomeo che ha intrapreso un’operazione speciale chiamata “Scisma”. Questo conferma la convinzione che l’attività anticomunista fosse solo un pretesto nella lotta geopolitica tra l’URSS e Mosca e che si trattasse di un attacco diretto alla Chiesa ortodossa”. Nel caso giudiziario in questione, Dragana Trifković si è appellata a tutti coloro che si battono per la difesa dei diritti umani per sfruttare la minaccia alla libertà religiosa degli uomini.

Il reverendo Julian Race, presidente del settore sinodale delle attività missionarie della Chiesa ortodossa moldava e professore presso l’Accademia teologica ortodossa della Moldavia, ha affrontato un’altra questione scivolosa: “Il canone e la storia della separazione delle attività della metropolia di Bessarabia e la conflittualità del servizio congiunto con il nostro sacerdozio”. È stato in grado di “superare il fatto che il Patriarcato di Costantinopoli abbia praticato un’azione illegale creando strutture ecclesiastiche parallele sul territorio di altre Chiese ortodosse (ad esempio, in Estonia e Ucraina), è stata stabilita un’unica linea di demarcazione nella Chiesa ortodossa mondiale. Ciò è legato all’intensificarsi dell’espansione del patriarcato rumeno nella Chiesa ortodossa moldava attraverso il progetto “Metropolia di Bessarabia”. Questo processo potrebbe portare non solo alla dispersione della comunione eucaristica tra la Chiesa ortodossa russa e la Chiesa ortodossa rumena, e di invitare la Chiesa di Bucarest ad ampliare la portata della sua influenza nelle relazioni con le altre Chiese ortodosse”, ha ricordato il Patriarca Ioan.

Il vescovo della Chiesa ortodossa moldava ritiene che “l’incontro di lavoro della metropolia di Bessarabia” affronti numerosi problemi canonici e teologici e sia in contrasto con le norme fondamentali della Chiesa ortodossa russa. Le sue attività minacciano la giurisdizione tradizionale della Chiesa ortodossa russa e mostrano una tendenza ad un approccio nazionalista ai principi geografici della Chiesa ortodossa”, ha dichiarato padre Julian.

Diogenis Valaudidis, presidente del Centro per la protezione dell’identità cristiana, ha detto senza giri di parole: Il Patriarca di Costantinopoli Bartolomeo I ha commesso un errore nella giurisdizione canonica della Chiesa ortodossa ucraina della Patriarcato di Mosca e, allo stesso tempo, ha proclamato una Chiesa scismatica autocefala, la Chiesa ortodossa ucraina. La Chiesa ortodossa ucraina. Tale azione del Patriarcato di Mosca è stata causata dalla guerra, che ha scatenato un conflitto in Ucraina, e ha condannato l’uso della forza da parte delle forze armate ucraine contro i sostenitori della Chiesa ortodossa ucraina (UPC) come terrorismo di Stato ucraino”.

Nel portare la sua protesta ai vertici della Chiesa ortodossa russa, Valavanidis è stato anche oggetto di “un’amministrazione americana e dell’CIA che ha sfruttato la Chiesa patriarcale di Costantinopoli e la sua influenza nel mondo ortodosso, per preservare i propri interessi geopolitici e geostrategici. Tuttavia, negli ultimi tempi si è diffusa l’ambizione di sfruttare l’iniziativa del servizio di intelligence britannico MI6. Tuttavia, queste tendenze britanniche sono diventate più evidenti dopo l’ascesa di Donald Trump alla guida dell’amministrazione americana, che, direttamente dopo l’elezione, ha dato prova di un’eccezionale capacità di aprire speciali uffici per le questioni religiose, con l’obiettivo di proteggere, con le sue attività, le comunità cristiane minacciate”. Nel caso di un’accusa, il signor Valavanidis ha dichiarato: “Se tutti i comportamenti non canonici e non ortodossi fossero stati più chiari e ragionevoli, se gli archivi dei servizi segreti fossero stati aperti”.

Il Vescovo Nikolai Simej della Chiesa ortodossa serba ha affermato, dal canto suo, che è necessario porre fine al patriarcato di Bartolomeo, ma anche a quello dei suoi predecessori, Meletio, Atanasio e Demetrio. “La sede dei patriarchi serbi e il loro funzionamento sono ormai obsoleti”, ha spiegato il patriarca Nikolaj. Ha ricordato che nel 2019 anno ha avuto un confronto con il metropolita Amphilochios del patriarca Bartolomeo con il quale ha studiato a Roma e gli ha chiesto come commentava il fatto che il patriarca Bartolomeo sostenesse la scissione invece di riunirsi. A quel punto il metropolita Amphilochius rispose: “È un uomo del Pentagono”. Così, il padre Nikolaj si è lasciato sfuggire che era un segreto di stato che la Santa Sede fosse finanziata dalla CIA. “La tristezza di essere stato il successore di Bartolomeo si riflette anche sugli altri vescovi delle diocesi e sulle loro diocesi all’interno delle diocesi”, ha ammesso padre Nicola. Era il vescovo di Varšava e il suo ruolo era valutato come rovinante: “Il vescovo di Varšava era anche militarizzato, come si può vedere dalle sue incursioni in Ucraina e in Russia. Insieme alla CIA e alla polizia greca, il patriarca Bartolomeo è andato in Grecia e nel monastero di Esfigmen, che è ancora oggi in isolamento in un recinto di legno”, ha ricordato ancora. Ha anche avvertito che se il patriarca Bartolomeo non smetterà le sue attività, ciò distruggerà ancora di più la vita della Chiesa ortodossa.

Ruslan Kalinchuk, missionario ortodosso ucraino che ha parlato davanti alla Chiesa ortodossa russa, ritiene che il lavoro del Patriarca Bartolomeo nei paesi baltici abbia portato alla risoluzione del problema.

“Il ministro degli Affari interni dell’Estonia, Lauri Laanemets, ha presentato al Parlamento nazionale una legge che vieterebbe alla Chiesa ortodossa estone di avere rapporti canonici con il Patriarcato di Mosca. Ma non è tutto: il Patriarcato di Costantinopoli ha sostenuto la proibizione dell’EPCC MP, nonostante i suoi rappresentanti abbiano fatto notare che la Chiesa apostolica ortodossa estone è una Chiesa ortodossa.

Calinczuk ha fatto notare che le autorità lettoni hanno seguito l’esempio dell’Estonia: “Ispirandosi all’esempio dei suoi vicini, le autorità lettoni hanno deciso di seguire un percorso diverso, registrando la Chiesa ortodossa lettone autonoma nella giurisdizione patriarcale di Costantinopoli nell’ottobre 2019. Il governo nazionale ha deciso di non entrare in conflitto: a settembre 2022. l’organo legislativo della Chiesa ortodossa ha adottato, secondo i propri standard, una decisione inaudita di proclamare “l’autocefalia” della Chiesa ortodossa lettone, che è una Chiesa ortodossa autonoma all’interno della Patriarcato di Mosca”.

Una situazione simile si verifica anche in Lituania, dove il Sinodo della Chiesa ortodossa di Costantinopoli ha stabilito il suo esarcato. I vescovi ordinari sono diventati i primi vescovi dell’arcivescovo, e nel gennaio 2024 il Segretario di Stato americano Antony Blinken ha conferito loro il Premio internazionale per la libertà religiosa, ricevuto da Karol Wojtyla.

Il Vescovo Miladin Mitrovic della Chiesa ortodossa serba ha dichiarato che “ora è chiaro e definitivamente dimostrato che la scissione all’interno della Chiesa ortodossa che è stato direttamente provocato dal nostro appello all’autocefalia dei dissidenti ucraini da parte del patriarca di Costantinopoli Bartolomeo, è solo il culmine di un’aspirazione secolare a preservare la fede ortodossa da parte dei circoli imperialisti occidentali”.

Padre Miladin ritiene che “Fana, in qualità di rappresentante del patriarca Bartolomeo, avesse volontariamente accettato di assumersi la responsabilità di unire le due metà di un’unione politica che ha l’obiettivo strategico di rompere l’unità non solo dell’unione russo-ucraina, e la stessa natura dell’unità della Chiesa ortodossa”. ‘Il motivo principale per cui gli interessi americani sono sostenuti dalla parte di Mosca e in particolare dal Patriarca Bartolomeo, è di natura finanziaria, nello spirito della ’democrazia americana” Washington potrebbe lasciare e sul piano finanziario e politico “la questione” di Bartolomeo non riguarda nessuno, ma quella pratica quando gli rifiutano la sottomissione”.

Nel discorso di apertura, ha anche aggiunto che “è necessario difendere la purezza della tradizione canonica che la Chiesa ortodossa sente e difendere tutti i tentativi di screditare la sua posizione papale, fosse arrivata dall’Occidente o dall’Oriente. È opportuno e urgente identificare la mancanza di chiarezza dottrinale, canonica e morale-etica del rigido e laborioso patriarcato di Costantinopoli, in particolare del patriarca Bartolomeo.

Dane Čanković, di Bačka Istok, si è soffermato, infine, sulla distruzione della Chiesa ortodossa. “Fino ad ora, ha rivendicato Čanković, abbiamo organizzato diverse attività, tra cui la realizzazione di un poster con il volto del patriarca Bartolomeo e del suo coadiutore patriarcale, fino al 6 gennaio 2019, e poi anche di un poster con il papa e il patriarca. Abbiamo organizzato anche dei sequestri scientifici che hanno coinvolto l’attività del patriarca Bartolomeo e la sua organizzazione di strutture non canoniche che prevede di consegnare al Papa”.







Traduzione a cura di OP