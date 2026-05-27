Ministero degli Esteri della Repubblica Popolare Cinese – 26 maggio 2026

La sera del 25 maggio, il Presidente Xi Jinping ha tenuto presso la Grande Sala del Popolo a Pechino la cerimonia di conferimento della Medaglia dell’Amicizia al Presidente serbo Aleksandar Vučić.

Le bandiere nazionali della Cina e della Serbia erano disposte ordinatamente in file, mentre il motivo dorato della Medaglia dell’Amicizia risplendeva sullo sfondo. Le guardie d’onore dell’Esercito Popolare di Liberazione stavano solennemente ai due lati della piattaforma della cerimonia.

All’inizio della cerimonia, è risuonata una musica solenne e maestosa, e la porta dorata si è aperta lentamente. Il Presidente Xi e il Presidente Vučić sono entrati insieme nella sala, accompagnati dalla signora Peng Liyuan e dalla signora Tamara Vučić. Tutti gli ospiti si sono alzati in piedi, hanno tributato un caloroso applauso e hanno rivolto loro lo sguardo in segno di saluto.

Il Presidente Xi e il Presidente Vučić sono saliti sulla piattaforma.

La banda militare ha eseguito l’inno nazionale della Repubblica Popolare Cinese.

Il Presidente Xi ha pronunciato un discorso.

Il Presidente Xi ha osservato che il Presidente Vučić si è impegnato da lungo tempo per promuovere l’amicizia Cina-Serbia e far avanzare le relazioni bilaterali. Egli è un attivo contributore e un fermo difensore del partenariato strategico globale Cina-Serbia. Sulle questioni che riguardano gli interessi fondamentali e le principali preoccupazioni della Cina, il Presidente Vučić ha sempre offerto alla Cina il sostegno più risoluto e inequivocabile, conquistando il rispetto del popolo cinese. Attualmente, la fiducia politica reciproca tra Cina e Serbia resta solida come roccia, la cooperazione pratica sta producendo risultati notevoli e l’amicizia eterna Cina-Serbia ha messo radici nella mente dei due popoli. I due Paesi hanno realizzato un progetto dopo l’altro, divenuti esempi classici di cooperazione amichevole. Come dimostrano i fatti, sostenendosi reciprocamente e perseguendo uno sviluppo comune, Cina e Serbia hanno conseguito risultati vantaggiosi per entrambe le parti e si sono aiutate a vicenda nel raggiungimento del successo. Le relazioni hanno portato benefici tangibili ai due popoli, costituito un esempio per gli scambi tra Stati e fornito un modello ispiratore alla comunità internazionale.

Il Presidente Xi ha sottolineato che la Medaglia dell’Amicizia è la più alta onorificenza della Repubblica Popolare Cinese conferita a cittadini stranieri. Questa medaglia non rappresenta soltanto un riconoscimento di quanto il Presidente Vučić ha fatto per l’amicizia Cina-Serbia; essa incarna anche il forte desiderio dei due popoli di costruire una comunità Cina-Serbia dal futuro condiviso nella nuova era. L’amicizia tra Cina e Serbia, temprata attraverso il sangue e il fuoco, si è dimostrata ancora più preziosa nel contesto di un panorama internazionale in rapido cambiamento. Tanto il popolo cinese quanto quello serbo restano fermi nel perseguire l’indipendenza, difendere la dignità nazionale e salvaguardare l’equità e la giustizia internazionali, e continueranno a conseguire nuove vittorie nei rispettivi percorsi di sviluppo e rinascita.

Dopo il discorso del Presidente, Wang Yi, vicedirettore del Comitato cinese per le onorificenze e le decorazioni e ministro degli Esteri, ha letto il Decreto del Presidente della Repubblica Popolare Cinese sul conferimento della medaglia.

Le guardie d’onore hanno scortato la Medaglia dell’Amicizia nella sala.

Al suono di una musica solenne, il Presidente Xi ha appuntato la medaglia al Presidente Vučić. I due capi di Stato si sono stretti calorosamente la mano. Un applauso prolungato ha riempito la sala.

La banda militare ha eseguito l’inno nazionale della Repubblica di Serbia.

Il Presidente Vučić ha pronunciato un discorso di risposta: Ringrazio la Cina per avermi conferito la Medaglia dell’Amicizia. Accetto la medaglia a nome della Serbia e del popolo serbo. Questo è uno dei momenti più importanti della mia vita. Questa medaglia non è soltanto la più alta onorificenza per me personalmente, ma anche un riconoscimento della ricerca, da parte della Serbia, della sovranità, dell’indipendenza e dello sviluppo. La Cina ha sempre rispettato i Paesi più piccoli. È sempre stata al fianco del popolo serbo nei momenti difficili e ha aiutato lo sviluppo della Serbia. Non dimenticheremo mai il sostegno e l’assistenza della Cina. Continuerò a dedicarmi all’amicizia Serbia-Cina e lavorerò con la Cina per costruire congiuntamente una comunità Serbia-Cina dal futuro condiviso.

Il direttore del Comitato cinese per le onorificenze e le decorazioni, Cai Qi, e i vicedirettori Li Ganjie, Li Hongzhong e Wu Zhenglong hanno partecipato alla cerimonia.