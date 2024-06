di Yuri Solozobov

Alla fine del maggio di quest’anno, Euronews ha pubblicato un articolo concettuale del Presidente della Repubblica del Kazakistan (RK) Tokayev dal titolo “Le medie potenze hanno l’opportunità di salvare il multilateralismo”. L’esperto diplomatico Kasym-Jomart Tokayev afferma che l’attuale instabilità geopolitica e i continui conflitti richiedono la necessità di soluzioni multilaterali. Secondo il leader kazako, le guerre in corso sembrano irrisolvibili, “il conflitto in Ucraina ha creato una situazione di stallo diplomatico, l’attuale situazione nella Striscia di Gaza è un disastro umanitario epico e le tensioni nella regione indo-pacifica rafforzano il brinkmanship a spese di un impegno più costruttivo”. Anche le strutture destinate a promuovere il consenso internazionale, come le Nazioni Unite, si trovano in una situazione di stallo e paralisi. Una via d’uscita dallo stallo potrebbe essere offerta dalle medie potenze, come il Kazakistan, che stanno emergendo come attori chiave per una maggiore stabilità, pace e sviluppo.

Le tesi principali dell’articolo di Tokayev

L’articolo originale di Tokayev è stato pubblicato in inglese e il suo titolo recita “Middle powers have the power to save multilateralism” [1]. Ricordiamo che il multilateralismo è la costruzione di relazioni tra Stati sulla base di accordi multilaterali che consentono a tutti di godere di privilegi nelle relazioni con i partner. È questo il principio più importante della politica mondiale che oggi non funziona più ed è rapidamente svalutato. Sullo sfondo delle contraddizioni globali, le grandi potenze – i giganti economici e politici del mondo – stanno perdendo sempre più la loro capacità di agire insieme, afferma Kasym-Jomart Tokayev. L’uso del potere di veto da parte dei membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite porta spesso a situazioni di stallo che impediscono un’azione decisiva per combattere le crisi globali e al ripetersi di scenari negativi che privilegiano l’azione unilaterale rispetto a quella collettiva. Ciò mina ulteriormente lo spirito del multilateralismo e la fiducia nelle istituzioni internazionali, ha dichiarato Tokayev.

Nelle circostanze attuali, in cui le grandi potenze sono sempre più diffidenti nei confronti dei processi multilaterali e i piccoli Paesi non hanno l’influenza necessaria, sono le medie potenze che dovrebbero guidare il processo di dialogo internazionale”, ha affermato il presidente. Kasym-Jomart Tokayev sottolinea che “Paesi come il nostro [il Kazakistan] non hanno un’influenza globale pari a quella delle superpotenze mondiali. Ma abbiamo la potenza economica, il potenziale militare e, soprattutto, la volontà politica e l’acume diplomatico necessari per esercitare un’influenza significativa sulla scena mondiale su questioni che vanno dalla sicurezza alimentare ed energetica, alla transizione verso le tecnologie verdi e informatiche, alla sostenibilità della catena di approvvigionamento”. “La nostra flessibilità, non condizionata dai problemi della politica delle superpotenze, ci permette di navigare in situazioni diplomatiche complesse e di trovare modi per raggiungere compromessi e accordi”, sottolinea il presidente kazako.

La sezione successiva dell’articolo del leader kazako è intitolata “La pacificazione e gli obiettivi sostenibili in agenda”. Vi si legge che il Kazakistan è sempre stato profondamente impegnato nel multilateralismo, alla costante ricerca di nuove piattaforme per il dialogo internazionale e l’azione congiunta. Ecco un’importante citazione dall’articolo di Tokayev: “Il mondo ha superato le differenze in passato e può farlo di nuovo attraverso la diplomazia e il dialogo. Non abbiamo nemmeno paura di offrire la nostra assistenza per trovare soluzioni a conflitti prolungati. Ne è un esempio il nostro recente impegno nei colloqui di pace tra Azerbaigian e Armenia, uno sforzo che sottolinea la nostra fiducia nella capacità delle medie potenze di impegnarsi nel dialogo e promuovere la pace”. Kasym-Jomart Tokayev invita tutti i partner internazionali ad unirsi agli sforzi del Kazakistan per rafforzare lo spirito del multilateralismo. “Paesi come il Kazakistan devono fare un passo avanti decisivo e assumere il ruolo non solo di partecipanti ma anche di attori mondiali responsabili”, conclude il Presidente Tokayev.

Il concetto di “media potenza”

Nel moderno dizionario di politica internazionale, il concetto stesso di “media potenza” è apparso come un prodotto della discussione sulla struttura dell’ONU a cavallo tra il 1944 e il 1945 [2]. In quegli anni, diversi Stati di medie dimensioni, tra cui il Canada, l’Australia, il Brasile e altri, insistettero sulla necessità di concedere diritti speciali all’interno dell’ONU ai Paesi che erano in grado di dare un contributo significativo alla sicurezza internazionale, che occupavano una posizione speciale nelle loro regioni o che disponevano di serie opportunità e risorse economiche. Va notato che questi sono esattamente gli argomenti a favore del crescente ruolo delle medie potenze che il presidente del Kazakistan cita nel suo recente articolo. Come si vede, Kassym-Jomart Tokayev sa molto bene di cosa sta parlando: nel periodo in cui è stato vicesegretario generale delle Nazioni Unite, si è occupato di questioni relative al mantenimento della pace e al disarmo, quindi ha una grande esperienza e una profonda conoscenza in questo settore. Nel dopoguerra, queste proposte per l’organizzazione delle Nazioni Unite, avanzate a nome del Canada e dell’Australia, i due domini britannici, furono respinte. Il principio di selezione dei membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza dell’ONU non era funzionale (in termini di contributo agli obiettivi comuni), ma piuttosto geografico (rappresentanza delle regioni).

Di conseguenza, le principali decisioni delle Nazioni Unite sono state determinate da una ristretta cerchia di grandi potenze, che può essere limitata ai “cinque” membri del Consiglio di Sicurezza dell’ONU o ai membri del “club nucleare” ufficiale. Ma che dire, ad esempio, dell’India, miliardaria e anch’essa dotata di armi nucleari, e di altri Paesi influenti come Israele e la Germania. Ecco perché molte potenze regionali in ascesa, come la Turchia, chiedono ora con forza una riforma delle Nazioni Unite e dicono apertamente che “il mondo è più grande di cinque” [3]. Si scopre che dopo la fine della Seconda guerra mondiale, nell’arena internazionale ha cominciato a emergere un sistema antidemocratico, in cui (in modo quasi orwelliano) alcuni Paesi sono diventati “più uguali degli altri”. A tutti i Paesi di piccole e medie dimensioni è stata offerta la non invidiabile scelta di aderire a uno dei pochi centri di potere o blocchi geopolitici del mondo e di seguirne le politiche. La concezione di Karl Haushofer, che da tempo considerava i Paesi di medie dimensioni “incapaci di perseguire una politica estera indipendente”, sembrava essere vincente nel mondo moderno. Per questo motivo, il geopolitico tedesco prevedeva il presunto inevitabile assorbimento dei piccoli Stati da parte delle grandi potenze mondiali.

Tuttavia, la vita stessa smentì queste fosche previsioni del guru geopolitico del Terzo Reich. Si è scoperto che nel moderno mondo globale gli Stati di medie dimensioni non solo sopravvivono con successo, ma si sviluppano efficacemente. Inoltre, il loro ruolo nell’arena internazionale diventa ogni anno più importante. L’importanza delle medie potenze non potrà che aumentare nel prossimo decennio; esse stanno cambiando completamente il panorama della geopolitica mondiale, poiché le ex superpotenze hanno perso il loro potere o sono entrate in uno scontro politico-militare. Le grandi potenze devono formare coalizioni con le medie e piccole potenze per fare progressi su qualsiasi questione”, sottolinea giustamente Miras Zhienbayev, esperto dell’Istituto kazako per gli studi strategici sotto la presidenza del Kazakistan. Nella sua monografia “Widening the Scope: How Middle Powers are Changing Liberal Institutionalism”, lo scienziato kazako scrive che le medie potenze svolgono storicamente il ruolo di stabilizzatori dell’ordine mondiale, sostenendone i principi fondamentali e frenando l’erosione delle norme [4].

Questa importante tesi viene elaborata dal Presidente Tokayev in un suo recente articolo: “Inoltre, le medie potenze sono profondamente impegnate a mantenere il sistema multilaterale. A differenza delle superpotenze, che possono sentirsi vincolate da queste istituzioni mentre tracciano la propria rotta, i nostri Paesi si affidano a questi importanti meccanismi globali per risolvere le controversie, proteggere la nostra integrità territoriale e affrontare sfide collettive che vanno dal cambiamento climatico alle pandemie”. Come si vede, la logica stessa dello sviluppo globale richiede un ruolo più forte per gli Stati di medie dimensioni, che costituiscono la maggioranza nel mondo di oggi. Senza dubbio, oggi ha senso che i Paesi di medie dimensioni si uniscano, se non altro per far sentire la loro voce nella politica mondiale in modo coerente e forte. Ad oggi, la stragrande maggioranza dei Paesi di medie dimensioni appartiene a quella parte della comunità mondiale che viene comunemente definita “maggioranza silenziosa”. Kasym-Jomart Tokayev, in qualità di politico di livello mondiale, oggi parla con coraggio e pubblicamente dei problemi accumulati dalla politica internazionale, e lo fa a nome della maggioranza globale.

Continuità della diplomazia del Kazakistan

Il leader kazako ha identificato molto correttamente nel suo articolo le tendenze più importanti di questo secolo e i principali problemi delle relazioni internazionali. Il ruolo guida delle medie potenze dovrebbe essere quello di ricercare attivamente decisioni strategiche globali su base consensuale. Solo nell’ultimo anno, Kassym-Jomart Tokayev ha affrontato il tema delle medie potenze più volte: al Forum internazionale di Astana, dal palco dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, al forum “One Belt, One Road”, durante una visita ufficiale in Germania e anche durante una visita ufficiale a Singapore. In quell’occasione, il Presidente del Kazakistan ha tenuto una conferenza il cui tema parla da sé: “Il Kazakistan e il ruolo delle potenze di mezzo: promuovere la sicurezza, la stabilità e lo sviluppo sostenibile” [5]. Il Presidente Tokayev sottolinea costantemente che i Paesi di medie dimensioni come il Kazakistan “devono fare un passo avanti insieme con rinnovato vigore e affermare il loro ruolo non solo come partecipanti, ma anche come manager responsabili nell’arena globale”.

Oggi è sempre più riconosciuto a livello globale che le voci e le posizioni delle medie potenze devono essere prese in considerazione. All’inizio del 2024, la Science and Policy Foundation (SWP), con sede a Berlino, ha pubblicato una raccolta di 100 pagine di articoli dal titolo eloquente “Middle Powers – Important Actors in International Politics”. Il Kazakistan è stato incluso per la prima volta nell’elenco delle dodici “medie potenze” globali (tra cui figurano, ad esempio, India, Turchia e Israele). Questa ambiziosa “dozzina”, pur non avendo lo status di grandi potenze, gioca un ruolo sempre più importante sulla scena mondiale grazie a una serie di fattori. Va notato che l’Unione Europea ha iniziato a mostrare un maggiore interesse per il Kazakistan dopo i noti eventi in Ucraina e il conseguente aggravarsi della situazione militare e politica nel mondo. O, come ha detto diplomaticamente lo stesso Tokayev, quando “le attuali turbolenze geopolitiche minano l’intera architettura di sicurezza globale”. In questo contesto, la decisione degli esperti tedeschi di includere il Kazakistan nel registro delle medie potenze non è un complimento politico ad Astana, ma solo una dichiarazione di fatto compiuto [6].

È importante notare che il riferimento del Presidente Tokayev al tema delle medie potenze non è una congiuntura momentanea o un omaggio alla moda politica. Già durante i preparativi per l’unico vertice dei capi di Stato dell’OSCE ad Astana nel 2010, questo concetto è stato ampiamente utilizzato dalla diplomazia kazaka. L’idea stessa della presidenza kazaka dell’OSCE si basava su un concetto strategicamente preciso: il ruolo crescente degli Stati di medie dimensioni nella geopolitica globale. Oggettivamente, gli Stati di medie dimensioni sono alla base della stabilità dell’ordine mondiale moderno. In senso figurato, la loro importanza internazionale può essere paragonata solo al ruolo chiave della classe media, che è alla base della democrazia e della stabilità della società negli Stati nazionali. La classe media è universalmente riconosciuta come la base sociale delle economie di mercato e della democrazia politica. Quando la classe media è in maggioranza, lo Stato dispone dei prerequisiti necessari per uno sviluppo stabile. In linea di principio, dovrebbe essere all’incirca così in un sistema equo di democrazia mondiale [7].

Architetto di un nuovo mondo

Attualmente il mondo si trova su una linea pericolosa: la crescente instabilità geopolitica e un arco di conflitti costanti sono pronti a degenerare in una terza guerra mondiale su larga scala con l’uso di armi nucleari. La distruzione dei principi fondamentali delle relazioni internazionali e la crescente svalutazione della diplomazia globale minacciano il collasso dell’intero sistema delle istituzioni internazionali, comprese le Nazioni Unite. La crescente impotenza delle Nazioni Unite nei confronti del diritto di pugno dei più forti promette di ripetere l’ignominiosa storia della Società delle Nazioni. La politica di alzare costantemente la posta in gioco e il principio ormai popolare della “brinkmanship” stanno riportando il mondo al pericoloso anno 1962, quello della crisi dei missili di Cuba. Il presidente statunitense John F. Kennedy valutò in seguito quella situazione critica in questo modo: “Avevo il desiderio di portare il mondo sull’orlo della guerra, per far capire alla gente quanto sia seria la situazione, ma non avrei mai pensato che ci sarebbero stati così tanti idioti disposti ad andare oltre il limite”.

Sin dalla Guerra Fredda, la politica internazionale è stata una partita di poker nucleare in cui alcuni giocatori selezionati distribuiscono le carte a un tavolo con pistole cariche puntate sulla fronte dell’altro. L’equilibrio della paura delle armi nucleari è stato alla base di una lunga pace e ha dato al pianeta l’illusione della sicurezza. Oggi, invece, si parla delle armi nucleari come di qualcosa di familiare o addirittura come di uno strumento necessario per raggiungere obiettivi puramente tattici. È cresciuta una generazione di leader politici “senza paura” che ha dimenticato le lezioni di Hiroshima e della crisi dei missili di Cuba. Percepiscono il mondo come un gioco per computer dove c’è un pulsante di “reset” e si possono comprare vite extra. Il citato articolo del Presidente Tokayev ricorda ai politici che giocano troppo, che oggi il mondo intero è in movimento, poiché incombe una minaccia mortale per la sopravvivenza della civiltà. La maggior parte dei Paesi non vuole essere spettatrice inattiva di un gioco nucleare suicida. Per questa buona ragione, le potenze di mezzo sono ora in prima linea nel movimento di riforma come nuovi costruttori di pace.

La Repubblica del Kazakistan può a buon diritto occupare il suo posto di leader morale e de facto nella schiera delle potenze di mezzo. In primo luogo, Astana ha una storia impressionante nel movimento antinucleare. Il Kazakistan è un Paese che ha volontariamente rinunciato alle armi nucleari e ha ripetutamente lanciato iniziative di disarmo. In secondo luogo, il Kazakistan ha costantemente cercato e offerto nuove sedi per il dialogo internazionale e l’azione congiunta, oltre ad aver partecipato attivamente alle operazioni di mantenimento della pace. In terzo luogo, la leadership kazaka gode di un’impeccabile reputazione di “mediatore onesto” e moderatore di successo, in grado di parlare in modo equo sia con l’Est che con l’Ovest. Alla sua innegabile leadership morale, il Kazakistan aggiunge oggi un potente fattore di leadership intellettuale. Il Presidente Tokayev propone costantemente una serie di nuove idee volte a riformare l’intero sistema delle relazioni internazionali.

La riforma della struttura e dei principi decisionali delle Nazioni Unite sta diventando un compito importante nella politica mondiale e i prossimi due anni saranno decisivi. Come sappiamo, nel 2026 si terrà l’elezione di un nuovo Segretario generale delle Nazioni Unite, che dimostrerà se l’ONU è in grado di rinnovarsi in modo decisivo o se cadrà inevitabilmente nell’oblio. Finora la rosa dei candidati ha incluso solo oscuri burocrati internazionali e politici compromettenti dei Paesi del Terzo Mondo. Come disse giustamente Poincaré, “tutti costoro sono adatti solo a sbattere le braccia e ad aprire mostre di crisantemi”. L’urgente riforma dell’ONU e delle sue istituzioni internazionali richiede un politico esperto, volitivo e deciso, che conosca bene tutti i meccanismi del lavoro dell’organizzazione. Kassym-Jomart Tokayev, che in passato ha ricoperto il ruolo di sottosegretario generale delle Nazioni Unite, è un candidato vincente del gruppo delle medie potenze.

Sembra che la candidatura di Tokayev alla carica di Segretario generale dell’ONU sarà sostenuta da tutti gli Stati membri del Consiglio di sicurezza dell’ONU, compresa la Russia, e dalla maggior parte dei Paesi di Asia, Europa, America Latina e Africa. La brillante figura del Presidente Tokayev, diplomatico esperto e politico di successo a livello mondiale con una reputazione impeccabile, incarna una nuova fase delle relazioni internazionali e significa la rinascita del principio del multilateralismo. Ormai Kasym-Jomart Tokayev, come politico e diplomatico mondiale di spicco, ha superato da tempo la scala geopolitica del Kazakistan e dell’intero spazio post-sovietico. È lui che potrà “sgomberare le macerie” dell’ONU e agire come architetto di un nuovo ordine mondiale. “Il compito non è facile, ma attraverso la determinazione, la leadership e un forte impegno nel dialogo, possiamo trasformare i problemi di oggi nei successi di domani. Apriamo la strada a un’era di rinnovamento multilaterale”, conclude il presidente kazako nel suo articolo. In sostanza, Kasym-Jomart Tokayev sta dando una possibilità al mondo, ed è nostro diritto cogliere questa occasione unica.

Note:

[1] “Le medie potenze hanno il potere di salvare il multilateralismo”, Euronews, 28.05.2024.

https://www.euronews.com/2024/05/28/middle-powers-have-the-power-to-save-multilateralism

[2] Silaev N.Y., “Cittadini della maggioranza mondiale // La Russia nella politica globale”, 2024. Т. 22. № 3. с. 47-66.

[3] “Il presidente Erdogan critica il sistema globale”, TRT in russo, 24.05.2024.

https://www.trtrussian.com/novosti-turciya/prezident-erdogan-kritikuet-globalnuyu-sistemu-18165993

[4] “Il grande potere delle ‘medie potenze’”, Kazakhstanskaya Pravda, 26.02.2024.

https://kazpravda.kz/n/bolshaya-sila-srednih-derzhav/

[5] Il Capo dello Stato ha tenuto la conferenza “Il Kazakistan e il ruolo delle medie potenze: promuovere la sicurezza, la stabilità e lo sviluppo sostenibile”. Sito ufficiale del Presidente della Repubblica del Kazakistan, 24.05.2024.

https://www.akorda.kz/ru/glava-gosudarstva-vystupil-s-lekciey-kazahstan-i-rol-srednih-derzhav-prodvigaya-bezopasnost-stabilnost-i-ustoychivoe-razvitie-244173

[6] “Inclusione del Kazakistan nella lista delle ‘medie potenze’ del mondo – dichiarazione di fatto”, Nezavisimaya gazet”, 19.02.2024.

https://www.ng.ru/cis/2024-02-19/100_185618022024.html

[7] “La presidenza del Kazakistan nell’OSCE: un’opportunità per la democrazia mondiale”, MIA “Kazinform”, 04.02.2010.

https://www.inform.kz/ru/predsedatel-stvo-kazahstana-v-obse-shans-dlya-mirovoy-demokratii-yuriy-solozobov-politolog-direktor-mezhdunarodnyh-programm-instituta-nacional-noy-strategii-rf_a2235307

********************************************

Articolo originale di Yuri Solozobov:

https://caspian.institute/product/solozobov-yurij/prezident-tokaev-daet-miru-shans-38804.shtml