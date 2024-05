di Yuri Solozobov

Il Presidente della Repubblica del Kazakistan (RoK) Kassym-Jomart Tokayev ha presentato una serie di importanti iniziative nel campo del transito internazionale in occasione del vertice per l’anniversario dell’Unione Economica Eurasiatica (EAEU) a Mosca. Il leader kazako ha proposto di modernizzare e ampliare i corridoi eurasiatici e di rendere la logistica senza soluzione di continuità. Come misura prioritaria, Tokayev ha raccomandato ai partner dell’EAEU di unirsi a un promettente corridoio di trasporto tra l’Asia Centrale (CA) e i Paesi del Golfo. Quali sono le ragioni di queste iniziative di Astana e quali saranno le conseguenze a lungo termine per la geoeconomia dell’Eurasia?

Le iniziative di Tokayev

Ricordiamo che l’8 maggio scorso al vertice per l’anniversario dell’EAEU hanno partecipato il primo ministro armeno Nikol Pashinyan, il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, il presidente kazako Kasym-Jomart Tokayev, il presidente kirghizo Sadyr Zhaparov, il presidente russo Vladimir Putin, oltre ai capi degli Stati osservatori – il presidente uzbeko Shavkat Mirziyoyev, il presidente cubano Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez, nonché il segretario generale della CSI Sergei Lebedev e il presidente del consiglio di amministrazione della Commissione economica eurasiatica Bakytzhan Sagintayev. L’incontro dei leader dell’EAEU a Mosca è stato organizzato in concomitanza con il 10° anniversario della firma del trattato che istituisce l’Unione. Durante il vertice, i capi di Stato hanno discusso i compiti principali e le aree chiave di ulteriore cooperazione all’interno dell’UEEA, compreso il futuro dei corridoi di trasporto.

Oggi, il quadro eurasiatico dei trasporti fornisce un efficace collegamento commerciale tra Europa e Asia, Nord e Sud. “È importante creare una logistica senza soluzione di continuità armonizzando le politiche tariffarie e le procedure doganali, nonché creando un unico corridoio digitale eurasiatico”, ha dichiarato il servizio stampa di Akorda citando le parole del Presidente Tokayev [1]. Un altro problema significativo è l’usura delle infrastrutture di trasporto e logistica dei Paesi dell’EAEU, che potrebbe diventare più tangibile nei prossimi anni. “La nostra associazione dovrebbe modernizzare ed espandere il corridoio comune eurasiatico”, ha sottolineato il Presidente del Kazakistan durante la riunione del Consiglio economico supremo eurasiatico. “Pertanto, la questione prioritaria è la modernizzazione e l’espansione delle infrastrutture di trasporto e logistica. Non a caso si dice che dove si posano le rotaie si apre la strada verso nuove opportunità”, ha osservato il leader kazako.

Kasym-Jomart Tokayev ha inoltre dichiarato che il Kazakistan prevede di riparare 11.000 chilometri di strade e di realizzare più di 5.000 chilometri di nuove ferrovie entro il 2030. “Nell’ambito dell’iniziativa globale “Una cintura, una strada” è stato costruito un terminal kazako nella città cinese di Xi’an, che costituisce fino al 40% del volume del traffico di container lungo la rotta “Cina – Europa”. Abbiamo anche in programma di lanciare cinque hub transfrontalieri di trasporto e logistica ai confini con Russia, Cina, Uzbekistan, Kirghizistan e Mar Caspio”, ha dichiarato il presidente kazako. Tokayev ha dichiarato che il Kazakistan ha avviato una modernizzazione su larga scala dei posti di controllo stradali internazionali lungo l’intero perimetro del Paese. Queste complesse soluzioni infrastrutturali consentiranno di collegare ed espandere ulteriormente la capacità delle arterie di trasporto eurasiatiche.

Oggi l’UEEA ha grandi prospettive di cooperazione con i Paesi in rapido sviluppo dell’Asia, dell’Africa e del Medio Oriente. Sullo sfondo della trasformazione dell’economia globale, l’espansione della rete di accordi di libero scambio con i Paesi terzi è di particolare importanza per l’Unione economica eurasiatica. “La cooperazione con il Sud globale è di particolare interesse, dato il contributo previsto della sola Asia all’attuale crescita del PIL mondiale del 60%. Per accedere ai mercati del Golfo Persico, offriamo agli Stati membri dell’Unione economica, il Kazakistan lo sta già facendo, di aderire all’accordo di Ashgabat sulla creazione di un corridoio di trasporto internazionale”, ha detto Tokayev. Ricordiamo che l’accordo sulla creazione di un corridoio internazionale di trasporto e transito tra Iran, Oman, Turkmenistan e Uzbekistan (Accordo di Ashgabat) è stato firmato nel 2011. Successivamente hanno aderito all’accordo anche Kazakistan, Qatar e India [2].

Il Kazakistan come hub logistico

Il Kazakistan sta rafforzando costantemente la sua posizione di hub di transito in Eurasia ed è in grado di diventare nel tempo un attore chiave nel transito terrestre eurasiatico. Lo ha dichiarato lo stesso Kasym-Jomart Tokayev nel settembre dello scorso anno, in occasione del suo regolare discorso alla nazione [3]. Per raggiungere questo ambizioso obiettivo, il Kazakistan svilupperà diversi progetti logistici contemporaneamente, tra cui il corridoio Nord-Sud, a cui la Russia è estremamente interessata, e la rotta transcaspica, che aggira il territorio della Federazione Russa. Come ha sottolineato il Presidente Tokayev nel suo discorso, non si tratta di un fronte anti-russo o di un astuto gioco geopolitico. Il fatto è che il Kazakistan si trova al crocevia storico delle rotte che collegano il Nord e il Sud, l’Ovest e l’Est del mondo. E questo vantaggio competitivo sarà utilizzato attivamente da Astana per fare del Paese dell’entroterra una vera e propria potenza logistica e di trasporto in futuro.

La leadership kazaka ritiene che una delle locomotive dello sviluppo del Paese sia proprio l’industria dei trasporti e della logistica. “Lo sviluppo dinamico di questa sfera è un compito strategico. La quota del settore dei trasporti e della logistica nella struttura del PIL nei prossimi tre anni dovrebbe raggiungere almeno il 9%”, – ha sottolineato Kasym-Jomart Tokayev nel suo messaggio “Il corso economico del Kazakistan equo”. Ricordiamo che alla fine del 2023, la quota dell’industria dei trasporti nel PIL del Kazakistan era del 6,2%. Per raggiungere questo obiettivo strategico, il Kazakistan intende realizzare diversi progetti di trasporto contemporaneamente. Ad esempio, la linea ferroviaria “Dostyk – Moyinty” è in fase di ampliamento e si prevede la costruzione di nuove tratte “Bakhty – Ayagoz” per il collegamento con la Cina e “Darbaza – Maktaaral” per aumentare la capacità al confine del Kazakistan con l’Uzbekistan. Inoltre, è prevista la costruzione di una ferrovia tangenziale intorno ad Almaty.

Per quanto riguarda i corridoi logistici internazionali, Astana sta cercando di diversificare i rischi geopolitici. Uno dei principali dovrebbe essere la rotta transcaspica, che permetterà di consegnare i carichi in Europa direttamente dalla Cina senza entrare nel territorio della Russia. Secondo il Presidente del Kazakistan, “a medio termine, il volume del traffico lungo questo corridoio può essere quintuplicato”. Tuttavia, perché ciò avvenga è necessario unire le forze con i Paesi partner – Cina, Azerbaigian, Georgia e Turchia – e creare una società logistica comune per ridurre al minimo le perdite sui numerosi trasbordi di merci.

Un altro accesso strategico al mare (cioè al Golfo Persico e all’Oceano Indiano) per il Kazakistan via terra è il corridoio di trasporto Nord-Sud. “È necessario raddoppiare gradualmente la capacità della parte ferroviaria di questo percorso. Innanzitutto, è necessario avviare la modernizzazione della sezione kazaka della linea ferroviaria Bolashak – Chelyabinsk”, ha sottolineato Kasym-Zhomart Tokayev. Ci sono tutte le ragioni per credere che il nuovo Primo Ministro del Kazakistan Olzhas Bektenov e il capo dell’Amministrazione Presidenziale del Kazakistan Aibek Dadebayev affronteranno con successo i compiti prefissati. È questa la rotta verso il Golfo Persico per la quale il presidente del Kazakistan si è battuto in occasione del vertice per il giubileo dell’EAEU.

Valutazioni e significati

Il significato delle nuove iniziative di Kasym-Jomart Tokayev per la Russia non può essere sopravvalutato. Come già osservato nel rapporto KISI, “il Kazakistan è percepito da noi come un importante cuscinetto dai Paesi del sud, da cui affluiscono in Russia migranti, criminali e sostanze illegali, potenziali terroristi ed estremisti, e dall’altro lato, il territorio più importante per il transito delle merci russe verso l’Asia centrale e la Cina” [4]. L’interconnessione tra la Russia e il Kazakistan nelle sfere della sicurezza e del transito è così grande da essere giustamente chiamata “gemella siamese”. Ad esempio, il Kazakistan ha sempre fornito tre quarti delle sue esportazioni totali attraverso il transito nel territorio della Federazione Russa, di cui l’80% delle esportazioni di petrolio del Kazakistan. La Russia, a sua volta, è interessata al Kazakistan come hub di trasporto chiave per la realizzazione dei nuovi progetti “One Belt, One Road” e ITC “Nord-Sud”. Va ricordato che attualmente il vicino Kazakistan è la principale fonte di importazioni parallele per la Russia sotto-sanzionata. Gli esperti regionali sottolineano che la rottura di questi legami così stretti, per non parlare di un potenziale conflitto, potrebbe essere fatale per la sicurezza e l’integrità territoriale sia della Russia che del Kazakistan.

È interessante notare che valutazioni simili vengono date dall’esperto americano di strategia geopolitica Peter Zeihan, noto per aver previsto con precisione gli sconvolgimenti geopolitici degli ultimi anni. Nel suo libro “The Accidental Superpower”, l’ex presidente di Stratfor scrive: “Il ruolo del Kazakistan nel futuro della Russia è principalmente quello di regione cuscinetto. Si trova su una sorta di terreno neutrale tra i territori europei più popolosi della Russia e i popoli turchi dell’Asia centrale a sud e i cinesi a est. Mosca non ha bisogno del Kazakistan per essere uno Stato forte o addirittura di successo, ha solo bisogno che continui a esistere. Finché esisterà un Kazakistan indipendente, nessuno potrà sfondare la porta di servizio della Russia”. Secondo Zeikhan, la principale conquista della nuova era – la globalizzazione – è ora sull’orlo del collasso per ragioni geopolitiche, economiche e demografiche. Il futuro è rappresentato da grandi macroregioni e blocchi geoeconomici in grado di sopravvivere in modo indipendente, come i compartimenti di un sottomarino [5].

I conflitti tra blocchi geopolitici legati al trasporto marittimo e lo sviluppo di moderni tipi di pirateria stanno gradualmente diventando la nuova norma. La guerra delle sanzioni occidentali e una serie di scontri in Medio Oriente hanno dimostrato chiaramente che il trasporto marittimo a basso costo è come una linea di comunicazione aperta che può essere bloccata in un momento. Le rotte terrestri, invece, sebbene più costose, sono simili a linee di comunicazione sicure; sono indispensabili di fronte alle influenze esterne. Nel mondo turbolento di oggi, l’importanza di una cooperazione costruttiva con i Paesi vicini è in netto aumento, e ciò si manifesta non solo negli indicatori economici, ma anche nella situazione dei trasporti. Come è stato osservato, “il blocco dei trasporti da parte dei vicini più prossimi può distruggere tutti i risultati ottenuti dalla Russia nella promozione dei suoi interessi in altre regioni del mondo e porre fine ai promettenti progetti della “Nuova Via della Seta” attraverso il territorio russo” [6].

Naturalmente, la semplice sostituzione del modello di transito “Est-Ovest” con “Nord-Sud” non risolve nulla in termini strategici. Significa solo trasferire i rischi in un altro luogo, poiché l’ITC “Nord-Sud” ha l’Iran come partner chiave e punto finale. I porti iraniani potrebbero essere bloccati dagli Stati Uniti e dai loro satelliti con il pretesto della “lotta al terrorismo” e lo stesso territorio iraniano potrebbe essere destabilizzato da vicini scontenti o da attori esterni. Una soluzione elegante al complesso problema dei trasporti è stata proposta alla fine degli anni ’90 dal geopolitico russo Vadim Tsymbursky, giustamente chiamato in Occidente “l’Huntington russo”. Secondo la sua idea, il disaccoppiamento dell’hub logistico si realizza praticamente attraverso un oligopolio dei trasporti di Russia, Cina, Turchia e Iran nel campo delle comunicazioni transcontinentali in gran parte dell’Eurasia. Se questa strategia si realizzasse, i vari corridoi di trasporto internazionale che collegano le diverse estremità del continente passerebbero sotto il controllo comune di poche potenze alleate. Una tale moltitudine collegata di ITC garantirebbe la stabilità e l’invulnerabilità delle forniture sia dalle influenze esterne che dal comportamento non partner di una qualsiasi delle parti.

Prospettive del transito eurasiatico

A ben guardare, le nuove iniziative del presidente Kasym-Jomart Tokayev rappresentano una realizzazione pratica dell’idea innovativa di un “oligopolio dei trasporti” con la sua molteplicità di rotte. Ad esempio, il Kazakistan sta lanciando contemporaneamente cinque hub transfrontalieri di trasporto e logistica ai confini con Russia, Cina, Uzbekistan, Kirghizistan e Mar Caspio. La Russia sta ora agendo in modo simile: sta costruendo il suo più importante ITC nord-sud in modo multivettoriale, che consiste in tre percorsi principali. La prima corre lungo la sponda occidentale del Mar Caspio attraverso il Daghestan, l’Azerbaigian e l’Iran e fornisce l’accesso ai mercati dei Paesi del Golfo Persico, dell’India, del Pakistan, del Sud-Est asiatico e dell’Africa – i principali importatori di prodotti russi. La seconda rotta è marittima e crea collegamenti tra i porti del Caspio. La terza corre lungo la sponda orientale del Caspio, dalla Russia all’Iran passando per il Kazakistan e il Turkmenistan. Di fatto, la sezione caspica dell’ITC Nord-Sud è anche un modello funzionante di oligopolio dei trasporti e la stessa area del Mar Caspio sta diventando un nuovo punto di assemblaggio per l’Eurasia.

In una delle opere di Vadim Tsymbursky si parla brillantemente della Russia come di una “potenza transregionale” responsabile del mantenimento della strutturazione transregionale dell’intero continente eurasiatico [7]. In un modello così promettente, la Russia non sarà più divisa tra Europa, Cina e Medio Oriente, ma diventerà un agente necessario di riproduzione ed espansione per ciascuno di essi. Nel mondo di oggi, i promettenti progetti energetici della Russia dovrebbero essere aggiunti ai corridoi di trasporto esistenti e in costruzione. Tra questi, il nuovo hub del gas in Turchia, che apre i Balcani e l’Europa meridionale come partner amichevoli per noi, in contrapposizione ai conflitti dell’Europa settentrionale e centrale. E anche il futuro progetto del gasdotto TAPI lungo la rotta Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India, che può e deve diventare un corridoio multimodale. La somma di tutti i progetti summenzionati può trasformare la Russia dalla periferia delle materie prime del grosraum economico alla sua punta di diamante e a un immenso vettore di produzione. Ciò creerà i presupposti per l’inclusione delle industrie e dei centri scientifici e tecnologici russi nel sistema di divisione del lavoro all’interno della regione Asia-Pacifico in rapida crescita.

Tutto ciò è destinato a creare una situazione geoeconomica fondamentalmente nuova in Eurasia e a collegare tra loro i “Grandi Spazi” del mondo. La creazione di un sistema unificato di corridoi di transito permetterà alla Russia di risolvere una serie di compiti strategici: aumentare la connettività e rafforzare l’integrità del Paese, aumentare l’importanza geoeconomica internazionale della Federazione Russa e dei suoi alleati, dare una nuova qualità all’economia e stabilire nuovi compiti per i Paesi limitrofi del Limitrofo. Come prevedeva il geopolitico Tsymbursky, “oggi il Grande Limitrofo, dopo una lunga egemonia russa, è un’enorme zona di entità debolmente militarizzate o praticamente smilitarizzate che cercano di trovare un qualche sostegno alla propria politica in combinazioni di adozioni civili e collusioni intra-Limitrofe”. La strategia pratica per il successo sembra essere un nuovo sistema di “flussi” e “riflussi” geopolitici sulla nostra piattaforma di confine. L’estremità occidentale del Grande Limitrofo dovrebbe diventare temporaneamente una landa desolata dal punto di vista economico e demografico, mentre l’estremità orientale dovrebbe trasformarsi in un porto a pieno regime per una svolta strategica verso sud e verso est.

Nello scenario negativo, la nostra terra di confine potrebbe trasformarsi dalla storica “cintura immunitaria” russa in un enorme “bastione di fuoco”, oltre che in una zona di spopolamento e deindustrializzazione, dove ogni attività creativa è impossibile. In uno scenario positivo, si realizza un progetto comune di assemblaggio geoeconomico sotto i corridoi di transito internazionali, che può dare agli spazi di confine un nuovo senso di esistenza. O addirittura diventare un modo per ricomporre il Grande Limitrofo “sotto la mano di Mosca”. In effetti, questo è l’unico progetto razionale di reale integrazione oggi, non ideologico e laico. Questa è la sua vantaggiosa differenza rispetto ai vari progetti nostalgici come la “restaurazione dell’URSS” o addirittura “il quinto impero russo”, che non vengono praticamente più attuati e sono rifiutati dai nostri vicini. Bisogna capire chiaramente che tutti i progetti basati sulla nostalgia non hanno vita lunga e vengono distrutti con il cambio di generazione. Ammettiamolo: ora il suo e il nostro destino civile dipenderà dalla straordinaria attività della Russia e dei suoi alleati nel Grande Limitrofo nella sfera del transito.

[1] Il Presidente del Kazakistan ha partecipato a una riunione del Consiglio economico supremo eurasiatico. Akorda – sito ufficiale del Presidente della Repubblica del Kazakistan, 08.05.2024.

https://www.akorda.kz/ru/prezident-kazahstana-prinyal-uchastie-v-zasedanii-vysshego-evraziyskogo-ekonomicheskogo-soveta-844838

[2] Tokayev ha chiesto di aderire all’accordo di Ashgabat sulla creazione di un corridoio di trasporto. “Business Turkmenistan”, 09.05.2024.

https://business.com.tm/ru/post/11798/tokaev-prizval-prisoedinitsya-k-ashhabadskomu-soglasheniyu-o-sozdanii-transportnogo-koridora

[3] Messaggio del Capo di Stato Kassym-Jomart Tokayev al popolo kazako “Corso economico del Kazakistan equo”. Akorda – sito ufficiale del Presidente della Repubblica del Kazakistan, 01.09.2023.

https://akorda.kz/ru/poslanie-glavy-gosudarstva-kasym-zhomarta-tokaeva-narodu-kazahstana-ekonomicheskiy-kurs-spravedlivogo-kazahstana-18588

[4] “Russia e Kazakistan: “road map” fino al 2030”, Istituto Caspico di Studi Strategici, 12.10.2023.

https://caspian.institute/product/sektor-kazahstana-kisi/rossiya-i-kazahstan-dorozhnaya-karta-do-2030-goda-38498.shtml

[5] “Porti tranquilli: quali Paesi beneficeranno del crollo della globalizzazione in caso di fine del mondo”, Forbes, 05.05.2024.

https://www.forbes.ru/society/511710-tihie-gavani-kakie-strany-vyigraut-ot-kollapsa-globalizacii-v-slucae-konca-sveta

[6] “Russia: nel cerchio degli amici o dei nemici?”, IA Regnum, 22.04.2019.

https://regnum.ru/article/2617025

[7] Vadim Tsymbursky, “Geopolitica per “Atlantide eurasiatica”“ Pro et contra, 1999, vol. 4, n. 4.

Articolo originale di Yuri Solozobov:

https://caspian.institute/product/solozobov-yurij/prezident-kazahstana-vystupil-s-novymi-iniciativami-po-transportnym-koridoram-v-evrazii-38678.shtml