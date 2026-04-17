di Assel Satubaldina

Il presidente Kassym-Jomart Tokayev ha invitato i leader mondiali a dare prova di maggiore responsabilità e pragmatismo e a rinnovare gli sforzi per riformare le Nazioni Unite durante il suo intervento al Forum diplomatico di Antalya il 17 aprile, evento a cui era presente The Astana Times.

Intervenendo in una tavola rotonda di alto livello, Tokayev ha sottolineato che la leadership odierna dovrebbe essere caratterizzata da moderazione e responsabilità, in particolare in materia di pace e sicurezza internazionali.

«Direi che la cosa più importante è questa: i leader mondiali e coloro che sono alla guida dei propri Stati in ogni parte del mondo devono assumersi le proprie responsabilità in materia di sicurezza e pace internazionali, e devono quindi dar prova di grande moderazione. La moderazione strategica riveste oggi un ruolo estremamente importante», ha affermato.

Tokayev ha sottolineato come i conflitti regionali siano in aumento e tendano sempre più a superare i confini nazionali, assumendo una portata globale.

«Oggigiorno i conflitti regionali vanno ben oltre le dimensioni regionali. Diventano globali», ha aggiunto.

Riforma delle Nazioni Unite

Tokayev ha sottolineato che, sebbene le Nazioni Unite rimangano «indispensabili e universali», la loro efficacia è compromessa da problemi strutturali di lunga data. «Tutti parlano della necessità di sostenere l’ONU, è vero, ma allo stesso tempo tutti sostengono che meriti non solo di essere sostenuta, ma anche di essere riformata», ha affermato Tokayev. «Dobbiamo essere molto sinceri: nessuno crede che ciò possa avvenire a breve, almeno».

Ha riconosciuto che le discussioni sulla riforma dell’ONU erano iniziate già da tempo, ma non avevano portato ad alcuna conclusione significativa. «Dobbiamo ammettere in tutta sincerità che è proprio il Consiglio di Sicurezza a costituire un ostacolo alla riforma dell’ONU», ha affermato.

Tokayev ha inoltre espresso preoccupazione per il ruolo sempre più marginale delle istituzioni internazionali e per la crescente influenza delle tecnologie emergenti.

«I negoziati più importanti si svolgono al di fuori delle sedi delle Nazioni Unite e delle altre principali organizzazioni internazionali. Non vediamo mai un alto rappresentante delle Nazioni Unite mediare in quei conflitti. È un problema enorme. Si tratta di emarginare le Nazioni Unite. Sono molto preoccupato», ha affermato Tokayev, che in passato ha ricoperto incarichi di alto livello presso l’ONU, tra cui quello di vice segretario generale.

Comportamento responsabile

Tokayev ha poi aggiunto che le cosiddette potenze medie, tra cui il Kazakistan e la Turchia, sono spesso attori più responsabili sulla scena internazionale. «Le potenze regionali, quelle di medie dimensioni o persino quelle più piccole si comportano in modo molto più responsabile sull’arena internazionale», ha affermato.

Ha parlato in termini positivi del ruolo che il Kazakistan e la Turchia potrebbero svolgere nell’affrontare le questioni più urgenti di oggi. Ha elogiato la Turchia e il suo presidente, Recep Tayyip Erdoğan, che ha descritto come “suo fratello”.

«Il Kazakistan e la Turchia potrebbero svolgere un ruolo molto positivo, direi addirittura fondamentale, nell’affrontare le questioni più urgenti che purtroppo di tanto in tanto emergono nella nostra parte del mondo», ha affermato, accogliendo con favore l’imminente visita di Erdogan in Kazakistan prevista per maggio.

Tensioni in Medio Oriente

Tokayev ha inoltre sottolineato la posizione del Kazakistan sulle tensioni in Medio Oriente, in particolare riguardo all’Iran, invitando alla moderazione e alla diplomazia. “Tutti parlano dell’Iran. Naturalmente, si tratta di una questione molto complessa. Non è nemmeno così facile esprimersi al riguardo”, ha affermato. «Allo stesso tempo, noi [il Kazakistan] abbiamo espresso la nostra solidarietà al Golfo Persico e abbiamo invitato tutti gli Stati a dar prova di moderazione strategica e a porre fine alle azioni militari in quella parte del mondo.» Ha aggiunto che le questioni nucleari dovrebbero rimanere al centro dei negoziati.