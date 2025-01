INNOVAZIONE, CREATIVITÀ, ACCELERAZIONE, SVOLTE GUIDANO IL PAESE VERSO UNA NUOVA ERA DI ASCESA PER UNO SVILUPPO FORTE, CIVILIZZATO E PROSPERO DELLA NAZIONE VIETNAMITA

I significativi, complessivi e straordinari risultati ottenuti in vari settori nel 2024, nonostante le difficoltà e le sfide più numerose rispetto alle opportunità e ai vantaggi, sottolineano gli sforzi eccezionali, la resilienza e la determinazione incrollabile di continuare a promuovere la causa del rinnovamento a tutto campo di tutto il Partito, il popolo e l’esercito. Questi risultati rafforzano la base e creano una forte spinta per attuare con successo il piano di sviluppo socio-economico per il 2025, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi e dei compiti fissati per il periodo 2021-2025 nel miglior modo possibile, aprendo la strada per il Paese a entrare con fiducia in una nuova era – l’era della crescita per unp sviluppo forte, civilizzato e prospero della nazione vietnamita.

I

Nel 2024, la situazione globale ha continuato ad evolversi rapidamente e in modo imprevedibile, con numerose sfide senza precedenti e impreviste, intense competizioni strategiche tra le principali potenze, conflitti militari in ascesa in varie regioni, instabilità politica in alcuni Paesi e una ripresa lenta, disomogenea e fragile nell’economia globale, nel commercio e negli investimenti. Inoltre, le problematiche di sicurezza non tradizionali, i cambiamenti climatici, la sicurezza energetica, la sicurezza alimentare e la cibersicurezza sono diventate sempre più gravi. A livello nazionale, opportunità e vantaggi si intrecciavano con difficoltà e sfide, ma le sfide superavano le opportunità. L’economia ha continuato a soffrire per gli “impatti doppi” derivanti da fattori esterni avversi e da prolungate limitazioni e carenze interne. Nel frattempo, disastri naturali e tempeste hanno causato danni significativi alla produzione, agli affari e ai mezzi di sussistenza del popolo.

In questo contesto, con il grande sforzo di “trasformare le sfide in opportunità” e “cambiare lo status quo e invertire la rotta”, con il motto “disciplina e responsabilità, azioni proattive e tempestive, accelerazione con creatività, efficienza sostenibile”, insieme al principio di “focalizzarsi sull’azione, evitando il ritiro”, sin dall’inizio del 2024, il Governo e il Primo Ministro hanno diretto tutti i livelli, i settori e le località a concentrarsi sull’attuazione della Risoluzione del XIII Congresso Nazionale del Partito, così come le risoluzioni e le conclusioni del Comitato Centrale del Partito, del suo Politburo e della Segreteria, e dell’Assemblea Nazionale; adottare un approccio proattivo, flessibile e basato sulla realtà, e attuare in modo concertato ed efficace i compiti e le soluzioni chiave in tutti i settori, con priorità alla promozione della crescita economica pur mantenendo la stabilità macroeconomica, controllando l’inflazione e garantendo i principali equilibri economici, affrontando gli ostacoli e i colli di bottiglia legati agli assetti istituzionali e legali; accelerare il progresso dei principali progetti infrastrutturali; dare enfasi allo sviluppo culturale e sociale, alla prevenzione dei disastri e alla protezione dell’ambiente; intensificare la lotta contro la corruzione, i fenomeni negativi e gli sprechi; rafforzare la difesa nazionale e la sicurezza; promuovere le relazioni estere e l’integrazione internazionale; e allo stesso tempo monitorare attentamente la situazione e rispondere tempestivamente ed efficacemente agli shock e ai cambiamenti esterni.

Grazie alla determinazione, agli sforzi e alle azioni decisive dell’intero sistema politico, del popolo e della comunità imprenditoriale sotto la guida del Partito – in particolare del Politburo, della Segreteria e del Segretario Generale al timone, la situazione socio-economica del Vietnam ha mostrato una ripresa positiva con miglioramenti costanti mese per mese e trimestre per trimestre. Alla fine del 2024, tutti i 15 obiettivi principali sono stati raggiunti e superati, con risultati eccezionali in vari settori, ottenendo il riconoscimento elevato sia dal popolo di tutto il Paese che dalla comunità internazionale.

Il Vietnam ha continuato a brillare come un’economia ad alta crescita, classificandosi tra i Paesi con le migliori performance nella regione e nel mondo. La crescita del PIL per l’intero anno è stata stimata a circa il 7%, con una dimensione economica di circa 470 miliardi di dollari USA. La struttura economica ha visto ulteriori spostamenti positivi, con la quota del settore agricolo che è scesa a circa l’11%. La qualità della crescita è migliorata, come dimostrato da un aumento stimato della produttività del lavoro del 5,7%, superando l’obiettivo fissato, e l’Indice di Libertà Economica è salito di 13 posti, classificando il Vietnam al 59° posto su 176 Paesi e territori.

Il Vietnam ha ricevuto elogi per il suo controllo dell’inflazione e per la stabilità macroeconomica di fronte a una notevole volatilità globale e difficoltà. L’indice dei prezzi al consumo medio (CPI) nel 2024 è aumentato di circa il 3,6%, nonostante l’aumento dei salari e l’aggiustamento al rialzo dei prezzi di alcuni beni gestiti dallo Stato. I principali equilibri economici sono stati mantenuti, con il volume totale di import-export che ha raggiunto livelli record e le esportazioni agricole che hanno superato i 62 miliardi di dollari USA, anche questo un nuovo record. Il surplus commerciale è stato stimato intorno ai 24 miliardi di dollari USA, contribuendo a migliorare l’equilibrio dei pagamenti internazionali. Grazie alla positiva ripresa economica e all’aumento dell’efficienza nella gestione fiscale, le entrate totali del bilancio statale hanno superato le proiezioni di oltre il 19% (circa 320 trilioni di VND), aggiungendo più risorse per gli investimenti nello sviluppo. Il debito pubblico, il debito governativo, il debito estero nazionale e il deficit di bilancio sono rimasti sotto i limiti prescritti.

Il Vietnam rimane una destinazione sicura e attraente per le imprese internazionali, i partner e gli investitori. Si classifica tra i primi 15 Paesi in via di sviluppo a livello globale per l’attrazione del maggiore investimento diretto estero (FDI) con circa 40 miliardi di dollari USA, di cui 25 miliardi di dollari sono stati erogati. Il Paese è anche uno dei primi 20 Paesi con il più grande volume commerciale, con 17 accordi di libero scambio (FTA), affermandosi come un collegamento chiave nelle catene di approvvigionamento regionali e globali. Il Vietnam sta attraversando una forte trasformazione verso un’economia digitale, verde, ad alta tecnologia ed ecologicamente sostenibile. In particolare, ha acquisito una posizione importante nell’industria globale dei semiconduttori, attirando i principali gruppi tecnologici. Il valore del marchio nazionale nel 2024 ha raggiunto i 507 miliardi di dollari USA, classificandosi al 32° posto su 193 Paesi, guadagnando una posizione rispetto al 2023.

Sono stati attuati con decisione importanti cambiamenti strategici, con risultati significativi e chiari. Concentrandosi sulla revisione e sul miglioramento delle istituzioni e dei quadri legali, l’Assemblea Nazionale ha approvato numerose leggi e risoluzioni per affrontare le sfide e rimuovere i colli di bottiglia in vari settori. Lo sviluppo delle infrastrutture strategiche è stato accelerato in modo completo. Oltre 2.000 chilometri di autostrade sono stati messi in funzione, e il progetto della linea di trasmissione 500 kV Quảng Bình-Hưng Yên Circuit-3 è stato completato in soli sei mesi, segnando un record. I preparativi per i progetti ferroviari nazionali sono stati accelerati. Lo sviluppo delle risorse umane ha visto cambiamenti positivi, con una forte promozione della scienza, della tecnologia, dell’innovazione e dell’imprenditorialità. Il Vietnam si è classificato al 44° posto su 132 Paesi e territori nell’Indice Globale dell’Innovazione 2024, salendo di due posizioni rispetto al 2023. Gli sforzi di pianificazione sono stati intensificati, con l’approvazione e l’implementazione di tutti i 111 piani settoriali, provinciali e nazionali. Allo stesso tempo, sono stati affrontati i progetti a lungo termine stagnanti e inefficienti, contribuendo a sbloccare risorse, ridurre gli sprechi e creare nuovo spazio e slancio per lo sviluppo.

Lo sviluppo socio-culturale ha ricevuto una notevole attenzione, con il benessere sociale garantito e la qualità della vita del popolo ulteriormente migliorata. Il tasso di povertà multidimensionale è sceso a circa l’1,9%, e il reddito medio dei lavoratori è aumentato di circa il 7,4%. L’Indice di Felicità è salito di 11 posti, portando il Vietnam al 54° posto su 143 Paesi e territori. Inoltre, il ranking dell’indice degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) del Vietnam è migliorato di una posizione rispetto al 2023, raggiungendo il 54° posto tra 166 Paesi e territori. Il Paese ha prontamente superato le conseguenze del tifone n. 3 (Tifone Yagi) e ha supportato i residenti colpiti, con atti toccanti e significativi di solidarietà e compassione in tutta la nazione.

Le riforme amministrative e gli sforzi contro la corruzione sono continuati a essere rafforzati. È stata data enfasi alla semplificazione e riduzione delle procedure amministrative, al miglioramento della decentralizzazione e della delega di autorità, e all’attuazione rigorosa della politica di ristrutturazione e snellimento dell’apparato organizzativo. Gli sforzi per aumentare le ispezioni, affrontare i reclami e le denunce, e migliorare l’efficacia della lotta contro la corruzione e i fenomeni negativi sono stati prioritizzati. Queste azioni hanno garantito una minima interruzione dello sviluppo socio-economico, rafforzando la fiducia pubblica.

L’indipendenza nazionale e la sovranità sono state saldamente difese, con capacità di difesa e sicurezza rafforzate in modo significativo. Le relazioni estere e l’integrazione internazionale sono state attivamente promosse, elevando ulteriormente la reputazione e la posizione del Vietnam sulla scena globale. La postura di difesa nazionale del popolo, e la postura di sicurezza del popolo, associata alla postura dei “cuori e delle menti del popolo”, sono state solidificate e rafforzate. L’industria della difesa ha registrato numerosi risultati positivi. La sicurezza politica e l’ordine e la sicurezza sociale sono stati garantiti. La cooperazione internazionale è stata ampliata e potenziata, con la diplomazia economica che ha ricevuto l’attenzione dovuta, creando un paesaggio favorevole per gli affari esteri, contribuendo a mantenere un ambiente pacifico, stabile e cooperativo per lo sviluppo.

II

Mentre ci vantiamo dei risultati straordinari raggiunti nel 2024, è essenziale riconoscere apertamente le limitazioni, le carenze e le sfide rimanenti che devono essere affrontate in modo tempestivo ed efficace nel prossimo futuro. La stabilità macroeconomica continua a fronteggiare rischi sottostanti, con una significativa pressione sui tassi di cambio, sui tassi di interesse e sul controllo dell’inflazione, in particolare alla luce degli impatti esterni sfavorevoli. Diversi settori continuano a incontrare difficoltà nelle operazioni produttive e commerciali, con una domanda di mercato che si riprende lentamente e in modo poco chiaro. L’attuazione di alcuni progetti infrastrutturali chiave incontra ostacoli e i pagamenti degli investimenti pubblici non hanno soddisfatto le aspettative.

I quadri istituzionali e legali restano il “collo di bottiglia dei colli di bottiglia”. La redazione delle leggi è ancora fortemente orientata verso la gestione amministrativa, piuttosto che a promuovere lo sviluppo. Alcuni processi e procedure sono obsoleti o problematici, e alcune disposizioni legali, meccanismi e politiche sono lente ad essere modificate o integrate per soddisfare le esigenze pratiche. Gli sforzi per decentralizzare e delegare poteri incontrano ancora ostacoli, con molte attività specifiche concentrate a livello centrale. Le procedure amministrative e le condizioni aziendali in alcune aree restano gravose e inefficaci. Lo spreco persiste in vari settori, con conseguente esaurimento delle risorse, aumento dei costi e barriere allo sviluppo, e opportunità mancate per il progresso nazionale.

Lo sviluppo delle risorse umane, in particolare quelle di alta qualità, non ha soddisfatto le esigenze di sviluppo e non ha creato rotture significative nella produttività, nella qualità, nell’efficienza e nella competitività dell’economia. Il divario di sviluppo tra le regioni e le classi sociali non è migliorato in modo significativo; le condizioni di vita di una parte della popolazione sono rimaste povere. Sono stati riscontrati progressi lenti nella risoluzione di problemi seri come l’inquinamento ambientale, la congestione del traffico e le inondazioni nelle principali città. Gli sviluppi imprevedibili dei cambiamenti climatici, dei disastri naturali, delle tempeste, delle frane, delle inondazioni, dei cedimenti e della siccità hanno causato gravi conseguenze. I crimini ad alta tecnologia e le frodi online hanno mostrato sviluppi complessi, mentre garantire la sicurezza e l’ordine in alcune aree ha incontrato difficoltà.

Le limitazioni, le carenze, le difficoltà e le sfide sopra menzionate derivano da fattori oggettivi e soggettivi. Le principali cause oggettive sono la situazione globale complessa e imprevedibile, con molte difficoltà e sfide; gli impatti negativi persistenti della pandemia di COVID-19. Nel frattempo, i disastri naturali e le tempeste, in particolare il tifone Yagi, hanno causato gravi conseguenze. Le ragioni soggettive includono il mancato rispetto rigoroso della disciplina in alcuni momenti e in alcune aree, e la decentralizzazione in alcune zone che ancora affronta ostacoli. Alcuni funzionari evadono le proprie responsabilità; la comprensione della situazione, i consigli politici e la risposta in alcuni casi non sono stati tempestivi ed efficaci, e le opportunità di sviluppo non sono state sfruttate pienamente; lo spirito di superamento delle difficoltà e di autossufficienza tra alcune agenzie, unità e una parte dei funzionari e dipendenti pubblici è ancora basso.

Sulla base dell’analisi e della valutazione della situazione in vari settori e delle pratiche di leadership e gestione, possiamo trarre alcune lezioni preziose e profonde per contribuire a migliorare la mentalità, la metodologia, l’orientamento politico e l’organizzazione dell’implementazione nel prossimo futuro.

In primo luogo, la forza della grande unità nazionale sotto la guida del Partito è invincibile. È una base fondamentale per lo sviluppo sostenibile e un punto di riferimento per superare tutte le difficoltà. È necessario promuovere lo spirito di autossufficienza e resilienza e lo sforzo collettivo dell’intera nazione per innovare e risollevarsi. Gli interessi del Paese, della nazione e del popolo devono sempre essere posti al di sopra di tutto, prima di ogni altra cosa.

In secondo luogo, devono esserci una mentalità per lo sviluppo innovativo, una visione strategica, una prospettiva a lungo termine, un pensiero profondo e azioni ambiziose; completare un compito prima di passare al successivo; dare valore al tempo, all’intelletto, alla creatività, alla determinazione e al tempismo. Concentrarsi sull’afferrare correttamente la situazione, con risposte politiche flessibili, tempestive ed efficaci; implementare in modo proattivo, flessibile e creativo le linee guida e le politiche del Partito e dello Stato.

In terzo luogo, è essenziale concentrarsi sullo sblocco, sul mobilitare, sull’allocare e sull’utilizzare efficacemente tutte le risorse; considerare la forza interna come fondamentale, strategica, a lungo termine e decisiva, mentre le risorse esterne sono importanti, necessarie e innovative; massimizzare il potenziale, i punti di forza, l’intelligenza e la resilienza del popolo vietnamita.

In quarto luogo, deve essere prestata particolare attenzione all’assicurare il benessere sociale e al miglioramento delle condizioni materiali e spirituali della popolazione, ponendo le persone al centro e considerandole il soggetto, l’obiettivo e la risorsa e la forza motrice più importante per lo sviluppo. Non dobbiamo sacrificare il progresso, l’equità sociale e la protezione ambientale in nome di un mero aumento economico, e “non lasciare indietro nessuno”.

In quinto luogo, è cruciale rafforzare la disciplina, intensificare la decentralizzazione e la delega dei poteri associati all’allocazione delle risorse, e aumentare l’ispezione, la supervisione e il controllo del potere; riformare energicamente le procedure amministrative; eliminare risolutamente il meccanismo “chiedere-dare”; e intensificare la lotta contro la corruzione, lo spreco e i fenomeni negativi, contribuendo a rafforzare la fiducia tra il pubblico e la società.

III

Nel prossimo periodo, si prevede che la situazione globale e regionale continui a essere complessa e imprevedibile; l’economia mondiale sta recuperando lentamente, con rischi in aumento; la tendenza alla separazione e alla polarizzazione sta diventando sempre più chiara. A livello nazionale, accanto ai fattori favorevoli, l’economia continua il suo percorso di recupero, con politiche e meccanismi nuovi che si stanno dimostrando efficaci. Tuttavia, restano difficoltà e sfide significative, soprattutto a causa di fattori esterni sfavorevoli e di limitazioni e carenze interne prolungate. I fattori di sicurezza non tradizionale, i disastri naturali, i cambiamenti climatici, l’esaurimento delle risorse e l’invecchiamento della popolazione stanno avendo impatti sempre più gravi. Nel frattempo, il Vietnam è un Paese in via di sviluppo con un’economia in transizione, di dimensioni modeste, con elevata apertura e resilienza e competitività limitate.

L’anno 2025 riveste un significato speciale come anno di accelerazione e rotture per portare a termine con successo il piano quinquennale di sviluppo socio-economico per il periodo 2021-2025. Esso vedrà numerosi eventi nazionali significativi: il 95° anniversario della fondazione del Partito, il 50° anniversario della liberazione del Sud e della riunificazione nazionale, il 135° anniversario della nascita del presidente Ho Chi Minh, l’80° anniversario della fondazione del Paese, e i congressi del Partito a tutti i livelli che porteranno al XIV Congresso Nazionale del Partito. Questo aprirà una nuova era: l’era della risalita per lo sviluppo forte, civile e prospero della nazione, come indicato dal Segretario Generale del Partito, Tô Lâm. Per raggiungere con successo l’obiettivo strategico di diventare un Paese in via di sviluppo con industria moderna e reddito medio-alto entro il 2030, e un Paese sviluppato con reddito elevato entro il 2045, dobbiamo fare il massimo sforzo già dal 2025 per creare fattori di rottura per attrarre investimenti, e promuovere fortemente la produzione e gli affari, mirando a un tasso di crescita di almeno l’8% o anche superiore, nelle condizioni favorevoli. Ciò servirà come solida base per raggiungere un tasso di crescita a doppia cifra dal 2026.

Il Paese, in momenti storici significativi, ha bisogno di decisioni di importanza storica. Raggiungere gli obiettivi strategici che commemorano il centenario della fondazione del Partito e il centenario della fondazione del Paese è una missione impegnativa ma onorevole per le generazioni odierne e future. Collega il passato, il presente e il futuro; ed è una condizione necessaria per sollevare il Paese dalla trappola dei redditi medi e renderlo una nazione sviluppata. Possiamo realizzare pienamente questo obiettivo con un pensiero innovativo, grande determinazione, enormi sforzi, azioni decisive, soluzioni di rottura e implementazione tempestiva, flessibile ed efficace.

Dobbiamo concentrarci sul realizzare il potenziale distinto, le opportunità straordinarie e i vantaggi competitivi del Paese. Ogni livello, settore, agenzia, unità, impresa e ogni cittadino vietnamita dovrebbe mettere pienamente in gioco lo spirito di solidarietà e di sforzi congiunti, con la mentalità di “osare pensare, osare agire, osare cambiare per il bene comune”; “ciò che è stato detto deve essere fatto, ciò che è stato promesso deve essere adempiuto”; “ciò che è stato fatto deve essere efficace, misurabile e responsabile”. Dobbiamo afferrare e implementare efficacemente il principio: “Il Partito guida, il Governo attua, l’Assemblea Nazionale approva, il popolo supporta, e la Patria ha aspettative. Discutiamo solo di ciò che va fatto, non di ciò da cui ci si deve ritirare. Qualsiasi compito venga intrapreso, deve essere completato”.

La Risoluzione del XIII Congresso Nazionale del Partito, le risoluzioni e le conclusioni del Comitato Centrale del Partito e del suo Politburo e Segretariato, dell’Assemblea Nazionale e del Governo, così come le direttive del Primo Ministro delineano chiaramente i compiti e le soluzioni in tutti i settori che devono essere implementati in modo sincrono, completo ed efficace dalle autorità a tutti i livelli, settori e località con lo spirito di “individui coinvolti chiari, compiti chiari, responsabilità chiare, scadenze chiare e risultati chiari”, concentrandosi sui seguenti compiti chiave:

1. Continuare a concentrarsi sul perfezionamento delle istituzioni e delle leggi per creare una “rottura delle rotture”, creando slancio per lo sviluppo nazionale nello spirito di “politiche aperte, infrastrutture senza soluzione di continuità e governance intelligente”. Prestare particolare attenzione alla promozione di una mentalità innovativa, facilitando lo sviluppo e creando nuovi spazi di sviluppo. Innovare, digitalizzare, garantire pubblicità e trasparenza, e migliorare l’efficienza di vari mercati; implementare sincronicamente soluzioni per ripristinare e sviluppare un mercato immobiliare sano e aggiornare il mercato azionario. Adottare azioni decisive per riorganizzare l’apparato verso la direzione di “Élite – Snodato – Forte – Efficiente – Valido – Efficace”, associato alla ristrutturazione e al miglioramento della qualità dei funzionari e dipendenti pubblici in conformità con la Risoluzione 18-NQ/TW del XII Comitato Centrale del Partito; creare politiche specifiche per incoraggiare i funzionari e dipendenti pubblici che osano pensare, agire e assumersi responsabilità per il bene comune. Continuare a promuovere le riforme amministrative, semplificare le procedure, costruire un governo elettronico e implementare un progetto sullo sviluppo delle applicazioni dei dati della popolazione, l’identificazione e l’autenticazione elettronica per servire la trasformazione digitale nazionale nel periodo 2022-2025, con una visione verso il 2030 (Progetto 06); realizzare efficacemente soluzioni per migliorare l’ambiente di investimento e di affari, garantendo la competitività regionale e internazionale.

2. Continuare a dare priorità alla stimolazione della crescita economica, assicurando la stabilità macroeconomica, controllando l’inflazione e mantenendo i principali equilibri dell’economia. Migliorare la capacità di analisi e previsione; gestire le politiche fiscali e monetarie in modo proattivo, tempestivo, flessibile, armonioso ed efficace per sbloccare, mobilitare e utilizzare efficacemente le risorse, specialmente quelle della popolazione. Concentrarsi sul rivitalizzare i motori tradizionali della crescita, in particolare le misure per stimolare gli investimenti, i consumi e le esportazioni; creare rotture per stimolare nuovi motori di crescita, in particolare la trasformazione digitale, la transizione verde e lo sviluppo di settori emergenti come i semiconduttori, i big data, l’intelligenza artificiale (IA), l’Internet delle cose (IoT) e il cloud computing.

3. Concentrarsi sullo sviluppo di un sistema infrastrutturale strategico moderno e sincrono; accelerare i progetti chiave; collegare le autostrade con aeroporti e porti marittimi; implementare urgentemente ferrovie ad alta velocità e linee ferroviarie urbane; cercare di completare 3.000 chilometri di autostrade e oltre 1.000 chilometri di strade costiere entro la fine del 2025. Sviluppare l’infrastruttura digitale, l’infrastruttura urbana, la cultura, la società, l’istruzione, la sanità e lo sport; ricercare e utilizzare efficacemente le risorse sotterranee, marittime e spaziali.

4. Promuovere l’industrializzazione e la modernizzazione, ristrutturando l’economia in combinazione con la rinnovazione del modello di crescita verso l’applicazione della scienza e della tecnologia, migliorando la produttività, la qualità, l’efficacia e la competitività. Sviluppare fortemente i settori con potenziale e vantaggi, come l’agricoltura, l’industria e i servizi, applicando alta tecnologia in modo verde, efficace e sostenibile; ridurre i costi di logistica; sbloccare il potenziale e sviluppare rapidamente vari tipi di turismo. Migliorare l’efficienza operativa dei gruppi e delle società statali; progettare politiche per incoraggiare lo sviluppo forte delle imprese private; attrarre investimenti esteri selettivi; impegnarsi più profondamente nelle catene di valore regionali e globali.

5. Definire chiaramente e avere meccanismi, politiche e soluzioni di rottura a livello strategico e tattico per rendere le risorse umane di alta qualità, la scienza e la tecnologia, l’innovazione e la trasformazione digitale una priorità nazionale, in linea con lo spirito della Risoluzione n. 57-NQ/TW del Politburo, datata 22 dicembre 2024, creando rotture per uno sviluppo rapido e sostenibile. Concentrarsi sul riesame e sull’istituzione di meccanismi e politiche di rottura per migliorare la qualità dell’istruzione e della formazione e aumentare la produttività del lavoro. Promuovere la trasformazione digitale nazionale, sviluppare un ecosistema di innovazione, creando slancio e ispirazione per le imprese, gli imprenditori e i cittadini vietnamiti sia all’interno che all’estero, specialmente la giovane generazione, per prendere la guida e cercare l’eccellenza.

6. Sottolineare lo sviluppo della cultura in armonia con la crescita socio-economica; costruire meccanismi e politiche per sviluppare le industrie culturali e dell’intrattenimento; sviluppare un sistema di valori umani vietnamiti per uno sviluppo completo; implementare efficacemente politiche per le persone che hanno reso servizio alla nazione, garantendo la sicurezza sociale e riducendo la povertà in modo sostenibile; concentrarsi sulle politiche etniche e religiose, promuovendo lo spirito di “religione e nazionalità” e conducendo una buona vita religiosa e secolare. Realizzare efficacemente i Programmi Nazionali di Obiettivo sulla costruzione di nuove aree rurali, la riduzione sostenibile della povertà, lo sviluppo socio-economico nelle aree abitate da minoranze etniche e montagnose, lo sviluppo culturale e la prevenzione della droga. Promuovere il movimento “Uniamoci per eliminare le case temporanee e fatiscenti a livello nazionale entro il 2025”; e cercare di completare oltre 100.000 unità abitative sociali.

7. Rafforzare la lotta contro la corruzione, gli sprechi e i fenomeni negativi. Continuare a perfezionare le istituzioni e a colmare le lacune e le carenze nei meccanismi, nelle politiche e nelle leggi. Aumentare la pubblicità, la trasparenza e la responsabilità; monitorare efficacemente i beni e i redditi delle persone che ricoprono posizioni di responsabilità. Continuare a intensificare le ispezioni, le indagini e la risoluzione rigorosa degli atti di corruzione, fenomeni negativi e sprechi.

8. Continuare a consolidare e rafforzare la difesa e la sicurezza nazionale; mantenere l’indipendenza, la sovranità e gli interessi nazionali; promuovere lo sviluppo dell’industria della difesa e dell’industria della sicurezza a doppio uso; garantire la sicurezza politica e l’ordine e la sicurezza sociale. Intensificare l’implementazione delle misure per frenare i crimini, mirando a una riduzione del 5% delle violazioni dell’ordine sociale; garantire la sicurezza stradale; concentrarsi sul migliorare l’efficacia della prevenzione e del controllo degli incendi e delle esplosioni.

9. Migliorare l’efficacia degli affari esterni e dell’integrazione internazionale; continuare a approfondire le relazioni con i partner in modo più sostanziale e efficace per garantire gli interessi reciproci. Migliorare la qualità delle consulenze strategiche e delle previsioni per rispondere proattivamente a problemi che potrebbero sorgere e proteggere la Patria in anticipo e da lontano, prima che i pericoli si presentino. Promuovere fortemente la diplomazia economica, la diplomazia culturale e gli scambi tra i popoli per servire lo sviluppo nazionale.

10. Migliorare il lavoro di comunicazione, in particolare la comunicazione delle politiche; rafforzare la diffusione, la promozione e la moltiplicazione di modelli buoni, pratiche innovative e esempi di buone azioni. Migliorare l’efficacia dell’informazione e dell’educazione, e del lavoro di mobilitazione di massa, coordinandosi strettamente con il Fronte della Patria del Vietnam, le organizzazioni politiche-sociali e le organizzazioni di massa per creare consenso sociale, consolidare il grande blocco di unità nazionale, e cercare di raggiungere completamente tutti gli obiettivi e compiti di sviluppo socio-economico fissati.

* * *

I compiti stabiliti per il 2025 e il periodo a venire sono molto impegnativi. Promuovendo i risultati ottenuti dopo quasi 40 anni di rinnovamento, con la solidarietà, il consenso, il forte senso di responsabilità e l’autosufficienza dell’intero sistema politico, del popolo e della comunità imprenditoriale sotto la guida del glorioso Partito Comunista del Vietnam, il nostro Paese supererà sicuramente tutte le difficoltà e le sfide, cercando di raggiungere con successo gli obiettivi e i compiti di sviluppo socio-economico fissati per il 2025, contribuendo al massimo al raggiungimento del piano di sviluppo socio-economico per il periodo 2021-2025. Siamo certi che l’intelligenza e il coraggio del popolo vietnamita, messi alla prova attraverso migliaia di anni di lotte eroiche per l’indipendenza nazionale e la difesa, continueranno a brillare, elevando il nostro Paese a una nuova altezza e raggiungendo risultati ancora più grandi nell’era della risalita della nazione con uno sviluppo forte, civile e prospero, posizionando la nostra nazione al pari delle potenze mondiali, come desiderato dal nostro amato Presidente Hồ Chí Minh.