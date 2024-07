Quali sono stati il ruolo e il contributo del Segretario Generale Nguyễn Phú Trọng al Partito, allo Stato e al popolo, in particolare nel costruire e sviluppare il Paese, prendersi cura della vita delle persone, costruire e rettificare il Partito, e combattere la corruzione?

Nguyễn Phú Trọng è stato una figura centrale nella storia recente del Vietnam. Come Segretario Generale del Partito Comunista del Vietnam, ha svolto un ruolo cruciale nel guidare il Paese verso un significativo sviluppo economico e sociale. Ha posto grande enfasi sulla costruzione e la rettifica del Partito, garantendo che il PCV rimanesse fedele ai suoi principi fondamentali. Sotto la sua guida, il Vietnam ha fatto grandi passi avanti nella lotta contro la corruzione, instaurando trasparenza e responsabilità a tutti i livelli di governo e perseguendo coloro che si sono resi responsabili di violazioni delle leggi dello Stato e dei regolamenti del Partito. La sua dedizione al benessere del popolo vietnamita è stata evidente nelle politiche volte a migliorare la qualità della vita e ridurre la povertà.

Quali sono stati i contributi teorici del Segretario Generale Nguyễn Phú Trọng alle questioni del socialismo e di un’economia di mercato orientata al socialismo che possono servire come base da cui altri Paesi possano imparare?

Nguyễn Phú Trọng ha offerto contributi significativi alle teorie sul socialismo e sull’economia di mercato orientata al socialismo, dimostrando come sia possibile sviluppare il Paese seguendo questo modello. Nel corso dei suoi mandati, ha promosso un modello economico che combina le caratteristiche del socialismo con i benefici del mercato, cercando di creare un equilibrio tra crescita economica ed equità sociale. Le sue idee e pratiche hanno fornito un’importante base teorica che può essere studiata e adattata da altri paesi che aspirano a sviluppare un’economia inclusiva e sostenibile mantenendo i valori socialisti, come dimostra il grande interesse che il modello di sviluppo vietnamita ha suscitato a Cuba e in altri Paesi che seguono la via del socialismo.

Quali sono stati i contributi del Segretario Generale Nguyễn Phú Trọng allo sviluppo delle relazioni tra il Vietnam e altri Paesi?

Sotto la leadership di Nguyễn Phú Trọng, il Vietnam ha rafforzato e ampliato le sue relazioni internazionali. In quanto Segretario Generale del PCV, ha lavorato incessantemente per migliorare i legami diplomatici e commerciali con numerosi paesi, promuovendo una politica estera di pace, cooperazione e sviluppo mutuo. In particolare, Nguyễn Phú Trọng ha formulato l’innovazione della “diplomazia del bambù vietnamita”, adattando la tradizione diplomatica vietnamita alla situazione internazionale del XXI secolo, e permettendo al paese di districarsi nella complessa rete di relazioni internazionali bilaterali e multilaterali in un mondo globalizzato. Il suo approccio ha aumentato la posizione del Vietnam sulla scena globale, rendendolo un partner rispettato e affidabile.

Quali sono stati i contributi del Segretario Generale Nguyễn Phú Trọng alla politica estera, alla cultura, alla grande solidarietà, allo sviluppo umano?

Come detto in precedenza, Nguyễn Phú Trọng ha avuto un impatto significativo sulla politica estera del Vietnam, promuovendo relazioni pacifiche e cooperative con altri paesi, riuscendo in questo modo a superare le divergenze per dare maggior valore ai punti in comune. Ha incoraggiato la diffusione della cultura vietnamita nel mondo, rafforzando l’identità nazionale e promuovendo la grande solidarietà tra il popolo vietnamita e le altre nazioni. Ha inoltre sostenuto numerosi programmi per lo sviluppo umano, promuovendo lo sviluppo dell’educazione e della sanità nel Paese per garantire un futuro migliore alle nuove generazioni, permettendo al Vietnam di superare brillantemente la crisi globale causata dalla pandemia di Covid-19.

Quali sono i sentimenti che suscita il ricordo del Segretario Generale Nguyễn Phú Trọng?

Nguyễn Phú Trọng era ammirato per la sua integrità, la sua dedizione e il suo impegno incrollabile verso il popolo vietnamita. La sua leadership calma e ponderata ha ispirato fiducia e rispetto non solo all’interno del Vietnam, ma anche a livello internazionale. La sua figura rappresentava una guida morale e politica che incarnava i valori fondamentali del Partito Comunista del Vietnam. Sotto la sua direzione, il Vietnam ha affrontato e superato numerose sfide, dimostrando una resilienza e una capacità di adattamento straordinarie. Il suo affetto per il popolo vietnamita era evidente in ogni sua azione e decisione, e il suo esempio continuerà a ispirare future generazioni di leader sia in patria che all’estero. La perdita di Nguyễn Phú Trọng è un momento di grande dolore, ma è anche un’opportunità per riflettere sui suoi straordinari contributi e sul modo in cui possiamo continuare a costruire sulla sua eredità. Il suo esempio ci ricorda l’importanza della leadership con integrità, della dedizione al servizio pubblico e della continua ricerca di un futuro migliore per tutti.

Risposte di Stefano Bonilauri (direttore di Anteo Edizioni) e Giulio Chinappi (responsabile Asia di Anteo Edizioni)

Sui media vietnamiti: