Il 19 e 20 giugno, come riportato da tutta la stampa internazionale, il presidente russo Vladimir Putin ha effettuato una visita ufficiale nella Repubblica Socialista del Vietnam, dopo aver fatto tappa nella Repubblica Popolare Democratica di Corea. Al di là delle speculazioni fatte dalla stampa occidentale, la visita di Putin ha rafforzato ulteriormente lo storico legame tra Mosca e Hà Nội, coerentemente sia con la diplomazia del bambù vietnamita che con il nuovo orientamento della politica estera russa, sempre più rivolta verso Oriente.

Partendo da un breve riassunto storico, ricordiamo che gli allora governi della Repubblica Democratica del Vietnam e dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche stabilirono ufficialmente le proprie relazioni diplomatiche il 30 gennaio 1950. La visita di Putin va dunque anche letta come una preparazione delle celebrazioni per il 75mo anniversario delle relazioni diplomatiche. Il 16 giugno 1994, il Vietnam e la Federazione Russa hanno firmato il Trattato sui principi fondamentali delle relazioni amichevoli tra la Repubblica Socialista del Vietnam e la Federazione Russa, gettando le basi legali per le relazioni nella nuova fase di sviluppo. Il 1° marzo 2001, il Vietnam e la Federazione Russa hanno firmato una Dichiarazione Congiunta sul Partenariato Strategico. Il 27 luglio 2012, i due Paesi hanno emesso una Dichiarazione Congiunta per rafforzare ulteriormente il Partenariato Strategico Globale. Il 30 novembre 2021, il Vietnam e la Russia hanno emesso una Dichiarazione Congiunta sulla Visione del Partenariato Strategico fino al 2030. Tutto questo dimostra come gli ultimi sviluppi siano in piena continuità con il passato, e non devono dunque essere accolti con sorpresa dagli osservatori internazionali.

Parallelamente ai legami diplomatici, anche la cooperazione economica, commerciale e di investimento tra i due Paesi continua a essere rafforzata. Il fatturato commerciale bilaterale nel 2023 ha raggiunto i 3,63 miliardi di dollari, con un aumento del 2,3% rispetto allo stesso periodo del 2022. In termini di investimenti, la Russia attualmente ha 186 progetti di investimento in Vietnam con un capitale registrato totale di 984,98 milioni di dollari, classificandosi al 28° posto su 145 Paesi e territori che investono in Vietnam, distribuiti in 21 località, nei settori del petrolio e del gas, dell’estrazione mineraria, dell’industria di trasformazione e manifatturiera. Il Vietnam attualmente ha 18 progetti di investimento in Russia, con un capitale registrato totale di 1,63 miliardi di dollari, classificandosi al 4° posto su 80 Paesi e territori con capitale di investimento proveniente dal Vietnam, principalmente dai progetti della joint venture petrolifera Rusvietpetro, il Centro Culturale e Commerciale Hà Nội – Mosca e il progetto lattiero-caseario e agricolo del Gruppo TH in Russia.

L’energia è un’area tradizionale di cooperazione strategica ed efficace. Oltre a continuare la cooperazione nel quadro della joint venture Vietsovpetro fino al 2030, le principali compagnie petrolifere russe come Gazprom e Zarubezneft stanno implementando molti progetti sulla piattaforma continentale vietnamita. Inoltre, le imprese petrolifere dei due Paesi stanno considerando e espandendo la cooperazione in nuovi campi come l’elettricità e il gas, e l’energia rinnovabile.

La cooperazione in materia di difesa e sicurezza è rafforzata nello spirito di “fiducia, sostanza, efficacia e completezza”. La Russia è il principale partner del Vietnam nel campo della tecnologia militare. Le attività di scambio culturale sono organizzate regolarmente, contribuendo a rafforzare la comprensione e l’amicizia tra il popolo del Vietnam e della Russia. La cooperazione in campo educativo, formativo, scientifico e tecnologico continua a ricevere attenzione. Dal 1991, il Vietnam e la Russia hanno firmato oltre 100 documenti di cooperazione in tutti i campi, come economia, commercio, investimenti, petrolio e gas, energia nucleare, educazione, formazione, cultura, scienza e tecnologia militare.

Tutti questi aspetti sono stati messi in evidenza anche nella dichiarazione congiunta rilasciata dai due governi in occasione della visita di Putin. Il documento, infatti, afferma che i due paesi rafforzeranno continuamente il loro partenariato strategico comprensivo basato sull’amicizia e il supporto reciproco in un contesto internazionale complesso.

“Vietnam e Russia costruiscono la loro relazione sulla fiducia reciproca, i principi di uguaglianza sovrana, integrità territoriale, diritto all’autodeterminazione, non interferenza negli affari interni dell’altro, non uso o minaccia di uso della forza, risoluzione pacifica delle controversie e in conformità con la Carta delle Nazioni Unite e il diritto internazionale. Sono determinati a continuare la stretta cooperazione sia nei quadri bilaterali che multilaterali”, si legge nella dichiarazione congiunta.

Entrambe le parti hanno sottolineato il ruolo speciale della cooperazione in materia di difesa e sicurezza nella loro relazione complessiva e hanno concordato di rafforzare la collaborazione comprensiva nella sicurezza informatica internazionale in linea con il diritto internazionale e gli accordi bilaterali. Le due parti hanno riconosciuto la necessità di migliorare il lavoro congiunto nella risposta alle emergenze, sviluppare ulteriormente la cooperazione economica e sostenere l’accordo anticipato e l’attuazione del piano generale per lo sviluppo della cooperazione Vietnam-Russia fino al 2030. Hanno inoltre affermato l’importanza di aumentare gli investimenti vietnamiti in Russia e gli investimenti russi in Vietnam in settori quali l’estrazione e la lavorazione dei minerali, l’industria, l’agricoltura, la produzione di macchinari e l’energia.

In barba alle sanzioni unilaterali imposte dai Paesi occidentali contro il settore energetico russo, che il Vietnam ha sempre rifiutato, entrambe le parti hanno concordato di continuare a cooperare nei progetti petroliferi e del gas esistenti e nuovi in conformità con la legge di ciascun Paese, soddisfacendo gli interessi strategici di entrambe le parti. Hanno anche visto potenziale nella cooperazione per la costruzione e la modernizzazione delle strutture energetiche. Hanno inoltre sostenuto il facilitare l’espansione delle operazioni delle imprese petrolifere e del gas vietnamite in Russia, nonché delle imprese petrolifere e del gas russe sulla piattaforma continentale vietnamita, in conformità con le leggi vietnamite, russe e internazionali, inclusa la Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare del 1982.

Entrambe le parti si sono impegnate ad accelerare il processo obiettivo di stabilire un ordine mondiale multipolare equo e sostenibile, in linea con i principi fondamentali della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale, inclusi il rispetto della sovranità, dell’integrità territoriale, il diritto all’autodeterminazione dei popoli, la non interferenza negli affari interni dei Paesi, l’astensione dalla minaccia o dall’uso della forza e la risoluzione pacifica delle controversie. Hanno sottolineato che una cooperazione efficace e azioni coordinate nei forum globali e regionali rafforzeranno e miglioreranno la relazione bilaterale, approfondendo l’amicizia tradizionale e il partenariato strategico comprensivo tra i due paesi. Questo servirà gli interessi a lungo termine dei loro popoli, contribuendo alla pace, alla sicurezza e allo sviluppo sostenibile nell’Asia-Pacifico e nel mondo.

Articolo pubblicato su www.lacittafutura.it