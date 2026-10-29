Il significato mondiale del socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova era”, scritto dal ricercatore Jiang Hui e pubblicato in Italia da Anteo Edizioni, analizza l’impatto delle innovazioni teoriche e pratiche della Cina sulla storia del socialismo e del progresso umano.

Il volume sarà presentato sabato 14 novembre a Reggio Emilia alla presenza del Console Generale della Repubblica Popolare Cinese a Milano che ne ha curato la prefazione.

Con la moderazione di Giuliano Marrucci di Ottolina tv interverranno
Alberto Bradanini, già Ambasciatore d’Italia in Cina negli anni 2013 – 2015
Stefano Vernole, Vice Presidente CeSem Centro Studi Eurasia Mediterraneo
Marco Pondrelli, Direttore Marx21

Modera Giuliano Marrucci, Ottolina TV

L’ incontro organizzato da Anteo Editore, Osservatorio Italia- Cina e Associazione Matteo Ricci e da Ottolina TV si svolegerà nella sala Grasselli della Camera di Commercio di Reggio Emilia sabato 14 novembre 2026 con inizio alle 15:30.

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