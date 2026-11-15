Nella giornata di oggi, presso cornice della Camera di Commercio di Reggio Emilia, l’O.I.C. — Osservatorio Italia-Cina insieme a CESEM hanno promosso e organizzato, in sinergia con diverse realtà culturali ed editoriali, l’incontro pubblico dedicato alla presentazione del volume “Il significato mondiale del socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova era” dell’accademico cinese Jiang Hui, pubblicato in Italia da Anteo Edizioni.

L’evento ha visto una sala gremita e un confronto a più voci di straordinaria caratura teorica e geopolitica: dalla partecipazione del Console Generale della Repubblica Popolare Cinese a Milano Zhang Chenggang, all’ex ambasciatore italiano a Pechino Alberto Bradanini, passando per il fondatore di Ottolina TV Giuliano Marrucci, il direttore della rivista Marx 21 Marco Pondrelli e il presidente dell’Associazione Matteo Ricci Alessandro Bonazzi.

Di seguito il racconto dell’evento fatto dall’l’O.I.C. — Osservatorio Italia-Cina, sulla sua pagina ufficiale.

Ad aprire i lavori è stato il moderatore Stefano Vernole (Vice presidente di CESEM), il quale ha posto l’accento sulla cesura storica rappresentata dall’esperienza cinese rispetto all’assioma della “fine della storia” teorizzato negli anni Novanta da Francis Fukuyama. Lo sviluppo del socialismo con caratteristiche cinesi non costituisce unicamente una vicenda interna alla nazione asiatica, ma un punto di riferimento sistemico e una concreta alternativa alla modernizzazione capitalistica a trazione occidentale, offrendo spunti ed esperienze condivise soprattutto ai Paesi del cosiddetto Sud Globale.

Sul piano economico globale, la traiettoria cinese evidenzia una decisa transizione: l’asse dell’economia reale si è spostato da Ovest a Est. Mentre la globalizzazione a guida statunitense ha spinto per decenni sulla finanziarizzazione e la speculazione, il modello cinese poggia sulla centralità della produzione manifatturiera e su un PIL che ha raggiunto circa il 70% di quello statunitense.

Sul terreno dottrinale e delle relazioni internazionali, emerge con forza l’integrazione tra marxismo e cultura tradizionale cinese, sintetizzata nel concetto di “comunità umana dal futuro condiviso”. Un impianto che rigetta l’egemonismo e la logica predatoria, affermando che la cooperazione a mutuo beneficio è l’unica via per una pace durevole.

Continuità politica, autoriforma e sviluppo condiviso

Nel suo autorevole intervento, il Console Generale cinese a Milano Zhang Chenggang ha articolato tre passaggi cardine per interpretare la Cina nella nuova era.

La centralità del Partito Comunista Cinese e la “rivoluzione interna”: nei suoi 105 anni di storia, il Partito ha saputo guidare il Paese verso la prosperità garantendo stabilità sociale e crescita economica. Un risultato reso possibile non dall’autocelebrazione, ma da quella che la recente sessione plenaria del 20° Comitato Centrale ha ribadito come costante esigenza di autorinnovamento e rigore: la capacità di guardarsi dentro, contrastare la corruzione e gli sprechi, e correggere tempestivamente le deviazioni nell’esercizio del potere.

Modernizzazione come processo plurale: non esiste un modello universale preconfezionato da imporre indiscriminatamente. La modernizzazione non è un monopolio dell’Occidente; ogni Paese ha il diritto sovrano di forgiare la propria via in coerenza con la propria storia e le proprie condizioni. Come insegna la massima confuciana richiamata dal diplomatico, il saggio ricerca l’armonia, non l’uniformità.

L’interdipendenza tra lo sviluppo cinese e la crescita globale: con un mercato interno di oltre 1,4 miliardi di persone e fiere internazionali dedicate alle importazioni come la CIIE di Shanghai (che ha registrato accordi per 85 miliardi di dollari), la Cina agisce come volano sistemico. Per l’Italia — il cui interscambio con la Cina ambisce a superare la soglia degli 80 miliardi di dollari — la complementarità nei settori della meccanica avanzata, del design industriale, dell’efficienza energetica e della manifattura di qualità rappresenta un’opportunità strategica imperdibile.

La fine del dogma neoliberista e il ritorno della sovranità economica

Il contributo di Giuliano Marrucci ha traslato la discussione sul contesto nazionale e sulle contraddizioni europee. Marrucci ha sottolineato come il lungo ciclo dell’illusione neoliberista — fondato sulla presunzione che le forze cieche del mercato avrebbero risolto spontaneamente ogni frattura sociale — sia giunto a un fallimento manifesto.

La vicenda cinese dimostra l’insostituibilità della guida pubblica dell’economia e della pianificazione democratica, elementi essenziali per orientare cosa, come e per chi produrre. Questo tipo di intervento pubblico non soffoca la libera iniziativa economica, ma ne costituisce l’unico vero argine affinché essa generi ricchezza condivisa anziché polarizzazione e spoliazione delle risorse collettive.

Guardando alle tradizioni produttive e cooperative di un territorio come Reggio Emilia e dell’Emilia-Romagna, Marrucci ha invitato a riscoprire una visione autonoma di sviluppo, distante dalla spirale della finanziarizzazione e dalle dinamiche belliche.

Storicismo, pianificazione e confutazione della propaganda bellicista

L’ambasciatore Alberto Bradanini ha offerto un’articolata lettura storico-filosofica del testo di Jiang Hui, ascrivendolo a pieno titolo alla tradizione dello storicismo critico marxiano. Bradanini ha ripercorso la parabola dell’emancipazione cinese dalla povertà — che ha riscattato oltre 800 milioni di cittadini dal 1978 a oggi — fondata sulla riaffermazione della piena sovranità nazionale dopo il cosiddetto “secolo delle umiliazioni”.

Analizzando la metafora di Deng Xiaoping sul colore dei gatti, Bradanini ha evidenziato come l’Occidente si limiti a due strumenti — politica monetaria e politica fiscale, delegando il resto all’arbitrio del profitto finanziario —, mentre la Cina impieghi un “terzo gatto” fondamentale: lo Stato pianificatore a presidio dell’interesse collettivo. Un elemento che, ha ricordato l’ambasciatore, un tempo caratterizzava anche l’Italia attraverso il sistema delle partecipazioni statali e delle infrastrutture pubbliche, prima delle dismissioni e privatizzazioni degli anni Novanta.

Sul piano internazionale, Bradanini ha smantellato il costrutto accademico e propagandistico, concepito nei circoli della difesa statunitense per giustificare l’aggressività verso la potenza emergente. La Cina non persegue una sostituzione egemonica, bensì un ordine multipolare fondato sul diritto internazionale, sulla Carta dell’ONU e sulla convergenza delle piattaforme del Sud Globale, dai BRICS all’Organizzazione di Shanghai.

Lavoro, innovazione tecnologica e relazioni internazionali

In conclusione della tavola rotonda, Marco Pondrelli ha confutato le letture vetuste che vorrebbero ridurre la Cina a un’economia fondata sulla compressione salariale. Dal 1978 a oggi i salari cinesi sono cresciuti vertiginosamente: se nel 1990 il rapporto retributivo tra un lavoratore cinese e uno italiano era di 1 a 30, oggi nel settore privato è sceso a circa 1 a 2,6 e nel settore pubblico a 1 a 1,4. Al contempo, il primato globale nei brevetti e l’automazione industriale avanzata mostrano una dinamica opposta a quella occidentale: laddove il capitale occidentale ricorre alla tecnologia per espellere manodopera e gonfiare i margini privati, la pianificazione cinese mantiene un quadro pubblico orientato al bilanciamento sociale e al progresso materiale.

A fronte di un Occidente che reagisce alla perdita di egemonia facendo ricorso alla forza militare e alla polarizzazione da guerra fredda, la Cina privilegia la cooperazione commerciale, il dialogo diplomatico e il partenariato paritario con i Paesi emergenti.

Un ponte tra comunità e territori

I lavori sono stati suggellati dall’intervento di Alessandro Bonazzi, presidente dell’Associazione Matteo Ricci, che ha portato i saluti istituzionali del Comune di Reggio Emilia. Bonazzi ha ricordato il legame storico di amicizia tra la città e la Cina — a partire dalle antiche relazioni culturali fino ai patti di cooperazione con la municipalità di 日照 Rìzhào —, auspicando che occasioni di confronto come questa fungano da solido ponte tra le due società civili.

Come Osservatorio e Centro Studi, rinnoviamo il nostro impegno per la promozione di uno spazio analitico libero, rigoroso e indipendente. L’opera di Jiang Hui ci ricorda che la conoscenza autentica e non condizionata dei processi storici altrui costituisce il primo, imprescindibile passo per comprendere la complessità del mondo multipolare e per immaginare un futuro di pace, sviluppo reciproco e cooperazione tra i popoli.