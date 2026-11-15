Dopo il partecipato incontro di Reggio Emilia, prosegue il tour di presentazione del volume dell’accademico Jiang Hui, “Il significato mondiale del socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova era” (Anteo Edizioni).

L’Osservatorio Italia Cina, insieme a CeSEM (Centro Studi Eurasia-Mediterraneo) e Anteo Edizioni, è lieto di annunciare la seconda tappa del tour, che si terrà a Bologna sabato 5 dicembre alle ore 16:00 presso la Sala del Guercino (Centro Natura, Via degli Albari 4a).

L’incontro sarà un’occasione di analisi e confronto geopolitico ed economico, per approfondire i nodi centrali affrontati nel libro: il superamento dell’omologazione neoliberista, il diritto dei Paesi del Sud Globale a costruire percorsi di modernizzazione coerenti con la propria storia, e le opportunità strategiche offerte dalle relazioni bilaterali tra Italia e Cina in un contesto multipolare.

Il parterre dei relatori

La presentazione vedrà la partecipazione di figure di spicco del panorama istituzionale, accademico e politico:

Zhang Chenggang, Console Generale della Repubblica Popolare Cinese a Milano (che ha curato la prefazione del volume)

Alberto Bradanini, già Ambasciatore d’Italia a Pechino

Stefano Vernole, direttore del Centro Studi Eurasia-Mediterraneo (CeSEM)

Francesco Maringiò, presidente dell’Associazione per la promozione della Via della Seta

Danilo Della Valle, Eurodeputato M5S (in collegamento)

Fabio Massimo Parenti, professore alla China Foreign Affairs University di Pechino

A moderare e introdurre i lavori sarà Veronica Paleri, traduttrice del libro.

L’evento si concluderà con un aperitivo finale, un momento informale per continuare il dialogo e il networking tra i partecipanti.

Data e ora: Sabato 5 dicembre, ore 16:00

Luogo: Sala del Guercino – Centro Natura, Via degli Albari 4a, Bologna

Organizzatori: CeSEM, Osservatorio Italia-Cina (OIC), Anteo Edizioni

Ingresso: Partecipazione aperta (si consiglia di arrivare con un po’ di anticipo).