Durante le due sessioni nazionali del 2025, un uomo di 82 anni della provincia dello Hunan, nella Cina centrale, di nome Chen Junqing, ha attirato l’attenzione. Egli ha scritto il suo suggerimento sulla carta laminata di un pacchetto di sigarette, che è stato inviato tramite un punto di contatto legislativo comunitario e ha portato, alla fine, ad emendamenti nelle normative pertinenti. Questi emendamenti sono stati ufficialmente attuati prima delle due sessioni. Sebbene la carta laminata fosse piccola, la questione relativa al sostentamento delle persone era di grande importanza. Un suggerimento di oltre 120 caratteri dimostra l’efficacia e il calore della democrazia popolare a tutto tondo.

Storie di pratiche democratiche vibranti, come quella di Chen, abbondano a livello di base. Nella sala espositiva della stazione di contatto legislativo di base del sobborgo di Hongqiao a Shanghai, un murale colorato e popolare cattura la raccolta di opinioni su 103 progetti di legge dal 2015. Queste “idee d’oro” della comunità sono state trasformate in specifiche politiche per il sostentamento, tanto da far esclamare agli amici stranieri: “Quindi, i deputati del Congresso Nazionale del Popolo lavorano direttamente nella comunità”.

Secondo i dati del Consiglio di Stato, nel 2024, vari dipartimenti hanno adottato oltre 5.000 suggerimenti provenienti da deputati del CNP e membri del Comitato Nazionale della Conferenza Consultiva Politica del Popolo Cinese (CCPPC), con l’introduzione di più di 2.000 politiche e misure correlate. Ciò ha promosso in modo efficace la risoluzione di una serie di questioni chiave e complesse relative alla riforma, allo sviluppo e agli interessi vitali del popolo. Questo illustra vividamente la natura di “democrazia a catena completa, in ogni direzione e onnicomprensiva” della democrazia popolare a tutto tondo, mettendone in evidenza le caratteristiche “più ampie, genuine ed efficaci”.

Le due sessioni in corso a Pechino sono state dominate da numerosi temi riguardanti il sostentamento delle persone. Xi Jinping, segretario generale del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, ha sottolineato l’importanza di “fare maggiori sforzi per garantire l’occupazione, che è l’aspetto più fondamentale del sostentamento del popolo” e si è informato sulla diffusione dell’installazione di ascensori negli edifici residenziali storici. Il rapporto sul lavoro del governo ha affermato che “fondi e risorse saranno utilizzati per servire il popolo”, mentre frasi come “gestire con cura e compassione i casi relativi agli interessi immediati del popolo” e “salvaguardare i ‘fondi vitali’ del popolo” sono state incluse nei rapporti di quest’anno della Corte Suprema del Popolo e del Procuratore Generale del Popolo.

Dai membri del CCPPC che discutono del “promuovere l’estensione delle risorse mediche di qualità alle regioni centrali e occidentali” a un deputato del CNP della provincia dello Henan, nel centro della Cina, che condivide le pratiche di rivitalizzazione legate all’esportazione di lampade a basso consumo energetico prodotte localmente verso l’Europa e gli Stati Uniti durante riunioni di gruppo, queste scene vivide e dettagli riflettono le radici profonde e la vibrante vitalità della democrazia popolare a tutto tondo in Cina. Attualmente, in Cina sono in servizio più di 2,77 milioni di deputati a livello nazionale, di cui circa il 95% opera nei congressi popolari a livello di contea e città, rimanendo a contatto con il territorio e dando voce alle preoccupazioni della gente.

Domenica pomeriggio, i responsabili di quattro dipartimenti – il Ministero degli Affari Civili, il Ministero delle Risorse Umane e della Sicurezza Sociale, il Ministero dell’Edilizia e dello Sviluppo Urbano-Rurale e la Commissione Nazionale per la Salute – hanno partecipato congiuntamente a una conferenza stampa incentrata sul sostentamento della popolazione. Le buone notizie discusse in conferenza, come “tutte le comunità residenziali urbane costruite prima del 2000 saranno incluse nell’ambito del rinnovamento urbano”, l’attuazione dell’iniziativa formativa “Le competenze illuminano il futuro” e la promozione di un servizio di assistenza agli anziani entro 15 minuti, sono rapidamente salite in cima alle tendenze online. Ciò riflette come le due sessioni non servano solo da piattaforma per il rilascio delle politiche, ma anche come “cassa di risonanza” dell’opinione pubblica.

Negli ultimi anni, le due sessioni hanno costantemente focalizzato l’attenzione sul sostentamento della popolazione come tema chiave. Risuona lungo tutte le due sessioni la filosofia di governo “il popolo al primo posto”, accompagnata da una sostanziosa “lista per il sostentamento”. Dall’attuazione della strategia “di alleviamento mirato della povertà” all’obiettivo di raggiungere un’aspettativa di vita media di 79 anni entro il 2024, e dalla politica nazionale “doppia riduzione” volta ad alleviare il carico degli studenti delle scuole primarie e secondarie, fino ai significativi ribassi dei prezzi per i principali farmaci antitumorali, che sono stati inclusi nelle assicurazioni sanitarie, il popolo ha assistito a progressi significativi nel miglioramento del sostentamento della società cinese attraverso le due sessioni. Inoltre, l’aumento graduale delle pensioni, l’espansione della copertura dell’assicurazione contro la disoccupazione e il miglioramento degli assegni di sussistenza nelle aree rurali riflettono gli sforzi dei deputati del CNP e dei membri del CCPPC nelle due sessioni per ascoltare l’opinione pubblica e dare voce alle esigenze del popolo.

Il motivo per cui il sistema politico cinese possiede una vitalità e una superiorità durature, e riceve il sostegno e l’approvazione del popolo, è che riesce a comunicare efficacemente le voci delle diverse classi e dei diversi gruppi, riflettendo direttamente i bisogni e le aspettative della popolazione a livello decisionale nazionale. Dalle visite di ricerca dei deputati del CNP e dei membri del CCPPC alle conferenze stampa tenute dai funzionari dei ministeri, fino ai riscontri sull’attuazione delle politiche di base, la catena completa “riflettere – ascoltare – consultare – attuare” ha permesso alle due sessioni di formare un ciclo chiuso che va dalla “voce pubblica” al “sostentamento del popolo”. Questo non solo accresce il senso di guadagno, felicità e sicurezza tra la popolazione, ma rafforza anche il ruolo del sostentamento come caratteristica distintiva della modernizzazione cinese.

Le voci del popolo richiedono una risposta dal governo, e la visione del sostentamento presentata durante le due sessioni si sta trasformando in una pratica vibrante lungo 9,6 milioni di chilometri quadrati di territorio.

Dai temi vivaci e animati relativi al sostentamento della popolazione alle misure politiche sostanziali e preziose, dalla pratica democratica di “ascoltare la voce del popolo” allo slancio di sviluppo di “radunare la forza del popolo”, una robusta crescita economica ha consolidato le basi materiali per la democrazia popolare a tutto tondo. Nel contempo, il sistema democratico in continua evoluzione inietta dividendi istituzionali nello sviluppo economico di alta qualità, favorendo il consenso sociale. Questa “riunione primaverile” dimostra ancora una volta che la filosofia di sviluppo incentrata sul popolo non è solo la missione originaria del partito al potere, ma anche la fonte di vitalità per lo sviluppo della Cina.

