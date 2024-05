di Leonid Savin

La Repubblica Bolivariana del Venezuela, nonostante le sanzioni statunitensi, continua a seguire il percorso socialista fondato da Hugo Chavez. Allo stesso tempo, a differenza di altri Paesi dell’America Latina, dove si afferma un’agenda di sinistra, è il Venezuela a dimostrare la sua stabilità e intransigenza nei confronti dell’egemonia degli Stati Uniti. Se prima il Brasile ospitava regolarmente il Forum sociale mondiale, dopo gli anni di governo di Jair Bolsonaro e l’attuale politica ambigua di Lula da Silva (che flirta con il Partito democratico statunitense), e il blocco a lungo termine di Cuba da parte degli Stati Uniti, è il Venezuela che resiste con successo alle pressioni esterne e continua a fungere da piattaforma per eventi di alto livello.

Il 18-19 aprile 2024, Caracas ha ospitato il Forum internazionale per l’Alternativa sociale mondiale, che si è svolto nell’ambito dell’ALBA-TCP ed è stato organizzato dall’Istituto Simon Bolivar. Tuttavia, la geografia dei partecipanti non si limitava ai Paesi dell’Alleanza Bolivariana per i Popoli d’America, ma aveva un carattere globale: dalla Malesia, dalla Corea del Sud e dal Bangladesh in Asia, al Kenya, alla Guyana e persino al Fronte Polisario, che lotta per l’indipendenza del popolo Saharawi dalla dominazione del Marocco e della Mauritania.

L’evento è stato dedicato all’attuale crisi globale, ponendo l’accento sulle colpe dei Paesi occidentali, meritatamente accusati di aver creato artificialmente numerosi problemi in tutto il pianeta a causa dell’avidità del capitalismo borghese, che fa parte del sistema delle democrazie liberali. In altre parole, è stato criticato l’Occidente collettivo e la sua egemonia unipolare, che in questi Paesi non si chiama altro che “ordine basato sulle regole”.

I relatori del forum hanno parlato di questo, offrendo al contempo modi costruttivi per risolvere i problemi e metodi di solidarietà con i popoli di quei Paesi che hanno sofferto maggiormente dell’aggressione occidentale in una forma o nell’altra – politica, economica, intellettuale, ecc. Naturalmente, all’ordine del giorno c’erano anche le questioni della pulizia etnica dei palestinesi da parte di Israele, l’attività della Banca Mondiale e la solidarietà con i popoli di Cuba e Haiti. Hanno anche espresso il loro sostegno all’ex vicepresidente dell’Ecuador, Jorge Glas, che è stato catturato con la forza nell’ambasciata messicana all’inizio di aprile di quest’anno.

Il segretario dell’ALBA-TCP Jorge Arreaza e il presidente venezuelano Nicolas Maduro sono intervenuti alla sessione plenaria finale. Anche l’ex presidente boliviano Evo Morales e l’ex presidente honduregno Manuel Zelaya hanno condiviso le loro opinioni. È significativo che Nicolas Maduro abbia sottolineato che “un mondo multipolare è già nato”, citando le parole del presidente russo Vladimir Putin.

Al forum, Jorge Arreaza ha presentato la presentazione “Il principio dell’unità come elemento di trasformazione” e ha osservato che l’obiettivo del blocco è quello di raggiungere l’autodeterminazione, affermando che “siamo liberi e contenti con bisogni soddisfatti”. Ha inoltre aggiunto che la strategia include nuovi progetti per rafforzare i piani in settori come l’economia, la salute, l’istruzione, la nutrizione e la protezione dell’ambiente. È stato inoltre annunciato che i Paesi membri dell’ALBA-TCP terranno a Caracas il 23° Vertice dei capi di Stato e di governo del blocco, durante il quale, come previsto, sarà presentata l’Agenda strategica per il periodo fino al 2030.

I partecipanti al Forum provenienti da altri Paesi (in totale erano presenti 200 persone da 80 Paesi) hanno potuto conoscere la cultura venezuelana e vari aspetti della politica interna. In particolare, alcuni hanno potuto partecipare come osservatori internazionali ai seggi elettorali due giorni dopo. Il 21 aprile si sono tenute consultazioni popolari in tutto il Paese. Questa iniziativa è sostenuta dall’articolo 70 della Costituzione venezuelana, che prevede discussioni regolari con il popolo su questioni importanti. A questo scopo sono stati aperti 4.500 centri di voto in tutto il Paese.

In Venezuela, questo approccio è chiamato democrazia radicale essenziale, anche se nel lessico internazionale esiste il termine democrazia partecipativa – quando il popolo non solo elegge di volta in volta deputati e capi di Stato, ma partecipa direttamente al processo politico attraverso discussioni su questioni chiave. Questo è probabilmente l’aspetto della democrazia antica, quando i cittadini si riunivano regolarmente per trovare una soluzione ad alcune questioni urgenti.

In questo caso, l’insieme delle questioni era dedicato esclusivamente agli affari interni: strade, accesso all’acqua e all’elettricità, sanità (comprese le strutture sportive e ricreative) e istruzione. Allo stesso tempo, a seconda del luogo di voto, i progetti stessi differiscono l’uno dall’altro a causa delle specificità locali. In tutto il Paese sono stati presi in considerazione 27.156 progetti, precedentemente esaminati dai consigli delle comunità locali.

Nel 2022 e nel 2023, nello Stato di Miranda si sono svolte consultazioni con i consigli comunali e questa esperienza è stata utilizzata per l’attuale plebiscito.

Ho avuto modo di visitare quattro seggi elettorali a Caracas, non solo nel centro (dove i seggi sono stati attrezzati sulla base di scuole e biblioteche), ma anche nella zona di Atlantico e nel comune di Antimano Mamero, che fanno parte delle famose favelas con case addossate l’una all’altra sul fianco della montagna. A differenza delle famose favelas di Rio de Janeiro, dove persino la polizia ha paura di entrare, queste zone di Caracas, chiamate Barrios, sono abbastanza socializzate.

Anche se da lontano sembrano un po’ inquietanti (ricordano in qualche modo alcuni villaggi tradizionali della Russia montuosa del Daghestan, dove alcune case si ergono sui tetti di altre), all’interno delle abitazioni c’è l’acqua corrente e l’elettricità, e la gente del posto è piuttosto amichevole e socievole. In particolare, in queste comunità sono state discusse le questioni relative al miglioramento delle infrastrutture e alla riorganizzazione degli spazi abitativi.

Il precedente plebiscito si è svolto il 2 dicembre 2023, quando è stata discussa la questione dell’annessione del territorio conteso con la Guyana. La stragrande maggioranza, compresa l’opposizione, lo ha riconosciuto come nuovo Stato di Essequibo.

Il prossimo voto si terrà il 28 luglio, per eleggere il presidente del Paese. In realtà, i due precedenti plebisciti hanno lo scopo di rafforzare la base sociale del presidente in carica Nicolas Maduro e di contribuire indirettamente a migliorare le sue posizioni rispetto all’opposizione di stampo occidentale, che ha nominato 13 candidati che non hanno né carisma né un’adeguata esperienza politica per fare una vera competizione.

Non c’è dubbio che Maduro vincerà di nuovo e che l’attuale corso del Paese, sia in politica estera che interna, continuerà.

Fonte:

Traduzione di Costantino Ceoldo