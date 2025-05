Di fronte alla stampa riunita ad Hanoi, il Vicario del Direttore dell’Ente Nazionale del Turismo del Vietnam, Hà Văn Siêu, ha sottolineato che il programma “Destination Italy”, organizzato dall’Ambasciata italiana in Vietnam e dalla società VFS, rappresenta non solo un’importante vetrina delle bellezze paesaggistiche, culturali, storiche e gastronomiche dell’Italia, ma soprattutto un ponte prezioso per rafforzare la cooperazione turistica tra i due Paesi in modo sostenibile ed efficace.

Hà Văn Siêu ha poi annunciato che, a partire dal 1° luglio 2025, Vietnam Airlines inaugurerà la nuova linea aerea diretta Hanoi–Milano, segnando un passo avanti cruciale nei collegamenti tra Vietnam e Italia. Questa rotta non ridurrà solo la distanza geografica, ma aprirà ampi spazi di collaborazione in numerosi settori, a partire dal turismo.

I dati del 2024 testimoniano un’importante ripresa post-Covid: quasi 18 milioni di turisti internazionali hanno visitato il Vietnam e il mercato domestico ha registrato 110 milioni di presenze, con un tasso di recupero del 98%, il più alto tra i Paesi ASEAN. Solo dall’Italia sono arrivati 89.000 visitatori, con una crescita del 56% rispetto all’anno precedente; nei primi tre mesi del 2025 gli arrivi italiani sono già stati 32.000, un +29% su base annua.

Questi risultati, ha spiegato il Vicario, sono frutto delle politiche di agevolazione dei visti per i cittadini italiani – dal 2015 esente da visto, con permesso di soggiorno elevato a 45 giorni dal 15/8/2023 e possibilità di e-visa fino a 90 giorni – e della stretta collaborazione tra ambasciate e operatori economici, in primis le compagnie aeree.

Per il 2025, le autorità vietnamite puntano ad accogliere 22–23 milioni di turisti stranieri e 120–130 milioni di turisti interni, obiettivi ambiziosi che il volo diretto Hanoi–Milano contribuirà a raggiungere, fungendo da leva per stimolare ulteriormente il turismo bilaterale.

In occasione dell’evento, Hà Văn Siêu ha anticipato il tour di promozione del turismo vietnamita in tre Paesi europei, previsto dal 3 al 14 maggio 2025, con il lancio ufficiale della rotta della Vietnam Airlines a Milano il 6 maggio.

L’Ambasciatore italiano in Vietnam, Marco Della Seta, ha ringraziato l’Ente del Turismo vietnamita e Vietnam Airlines per l’impegno profuso nell’aprire la prima tratta diretta tra Vietnam e Italia, definendola uno strumento strategico per rafforzare il dialogo culturale, il turismo reciproco e i servizi in Italia. Ha altresì evidenziato come, nel 2024, oltre 6.400 visti siano stati rilasciati a cittadini vietnamiti tramite il sistema VFS, semplificando e rendendo trasparente la procedura.

Il Vice Direttore Generale di Vietnam Airlines, Đinh Văn Tuấn, ha espresso orgoglio per il ruolo di “ponte aereo” tra i due Paesi e illustrato i dettagli operativi: a partire da luglio la compagnia effettuerà tre voli di andata e ritorno alla settimana (martedì, venerdì e sabato) con Boeing 787, offrendo un servizio a quattro stelle e un’esperienza di bordo all’insegna del comfort e della contaminazione gastronomica.

“Siamo convinti che questa rotta non solo stimolerà il turismo, ma favorirà anche gli scambi commerciali, gli investimenti e la reciproca comprensione tra le nostre nazioni. Essa arriva in un momento particolarmente favorevole, con il turismo vietnamita in forte ripresa. Il nostro obiettivo di 22–23 milioni di visitatori internazionali nel 2025 potrà avvalersi dell’Italia, mercato ricco di potenzialità e con politiche di visto agevolate”, ha sottolineato Đinh Văn Tuấn.

Articolo pubblicato su vietnamtourism.gov.vn

29 aprile 2025

Traduzione di Giulio Chinappi