Il Vietnam si è sempre distinto per una politica estera fondata sulla solidarietà internazionale e il sostegno ai Paesi amici. In questo contesto, il governo di Hà Nội ha recentemente riaffermato il suo sostegno a Cuba e Venezuela, due Paesi che affrontano sfide significative a causa delle sanzioni criminali imposte dagli Stati Uniti. La posizione del Vietnam riflette non solo i legami storici e ideologici tra questi Paesi, ma anche una visione più ampia di un mondo multipolare basato sulla cooperazione e il rispetto reciproco.

Il risoluto sostegno del Vietnam alla causa della Rivoluzione Cubana

lo scorso 6 giugno, la portavoce del Ministero degli Affari Esteri vietnamita, Phạm Thu Hằng, ha ribadito la richiesta del Vietnam agli Stati Uniti di rimuovere Cuba dalla lista dei Paesi sponsor del terrorismo e di porre fine all’embargo economico contro l’isola caraibica. Durante una conferenza stampa, la diplomatica ha riconosciuto il passo compiuto dagli Stati Uniti nel rimuovere Cuba dalla lista dei Paesi che non collaborano pienamente nella lotta contro il terrorismo, ma ha sottolineato che mantenere Cuba nella lista dei Paesi sponsor del terrorismo è un ostacolo alla piena normalizzazione delle relazioni tra i due Paesi.

La portavoce vietnamita ha poi sottolineato la posizione storica del Vietnam nel sostenere le risoluzioni dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite che chiedono la fine del blocco e dell’embargo contro Cuba. “Ci auguriamo che gli Stati Uniti compiano i passi necessari per raggiungere una piena normalizzazione delle relazioni con Cuba e contribuire alla pace, alla cooperazione, alla stabilità e allo sviluppo nelle Americhe e nel mondo”, ha affermato Phạm Thu Hằng.

Anche il Gruppo Parlamentare di Amicizia Vietnam-Cuba ha recentemente rilasciato una dichiarazione in cui si riafferma la posizione di solidarietà e sostegno del Vietnam nei confronti della causa rivoluzionaria del popolo cubano. La dichiarazione esprime simpatia e solidarietà per le difficoltà che il popolo cubano deve affrontare a causa dell’embargo e chiede agli Stati Uniti di rimuovere Cuba dalla lista dei Paesi sponsor del terrorismo e di eliminare completamente e in modo definitivo il blocco economico.

Il Gruppo Parlamentare ha sottolineato che la relazione speciale e la cooperazione tra Vietnam e Cuba si basano su legami storici profondi e su un amore eterno di solidarietà. Ha inoltre espresso la convinzione che il popolo cubano, con sforzi incessanti, supererà tutte le difficoltà e le sfide, e che il Vietnam è pronto a condividere esperienze e a contribuire attivamente al processo di dialogo per costruire fiducia tra gli Stati Uniti e Cuba.

La visita del Ministro degli Esteri venezuelano in Vietnam

Lo scorso 8 giugno, il Primo Ministro vietnamita Phạm Minh Chính ha ricevuto il Ministro degli Esteri venezuelano Yván Gil Pinto, giunto in visita ad Hà Nội dopo aver precedentemente visitato la Cina. Durante l’incontro, il Primo Ministro vietnamita ha ribadito l’importanza che il suo Paese attribuisce all’amicizia tradizionale e al partenariato globale con il Venezuela. Ha espresso la sua fiducia che la visita del ministro contribuirà a rafforzare ulteriormente i legami bilaterali, specialmente nei settori dove entrambi i Paesi hanno potenziale.

Il Primo Ministro ha suggerito che le due parti continuino a coordinarsi strettamente per promuovere lo scambio di delegazioni a tutti i livelli e implementare misure per rafforzare le relazioni bilaterali, come concordato durante la visita del Vice Primo Ministro vietnamita Trần Lưu Quang in Venezuela nell’aprile 2024 e nei colloqui tra i due ministri degli Esteri.

Durante la visita, le due parti hanno discusso ampiamente sulle modalità per migliorare la cooperazione economica. Il Primo Ministro Chính ha sottolineato la necessità di mantenere consultazioni reciproche presso le organizzazioni internazionali e i forum multilaterali, e di continuare i negoziati per raggiungere accordi di cooperazione in vari settori, tra cui affari consolari, commercio, investimenti, istruzione-formazione, trasformazione digitale e cyberspazio.

Il capo della diplomazia venezuelana Yván Gil Pinto ha espresso la volontà del suo governo di facilitare le richieste di visto per i cittadini vietnamiti, promuovendo così gli scambi tra i popoli dei due Paesi. Ha inoltre portato i saluti del Presidente venezuelano Nicolás Maduro al Segretario Generale del Partito Comunista del Vietnam, Nguyễn Phú Trọng, e le congratulazioni al Presidente Tô Lâm per la sua elezione.

Conclusioni

La posizione del Vietnam nel sostenere Cuba e Venezuela si inserisce in una visione più ampia di promozione della pace, della stabilità e dello sviluppo globale. La richiesta di Hà Nội agli Stati Uniti di sollevare le sanzioni contro Cuba e di normalizzare le relazioni riflette un impegno costante per il rispetto della sovranità nazionale e per il diritto dei Paesi di scegliere il proprio percorso politico ed economico senza interferenze esterne, coerentemente con i principi che determinano la politica estera della “diplomazia del bambù vietnamita”.

Allo stesso modo, la collaborazione tra Vietnam e Venezuela non si limita agli aspetti economici, ma include anche un forte impegno per il sostegno reciproco nei forum internazionali, in particolare nelle Nazioni Unite e nel Movimento dei Paesi Non Allineati. Questo approccio dimostra come il Vietnam veda la cooperazione internazionale come un mezzo per costruire un ordine mondiale più giusto ed equo. Il Vietnam si oppone infatti ad ogni tipo di sanzione economica unilaterale, contro Cuba, Venezuela e qualsiasi altro Paese, essendo stato a sua volta vittima di un embargo economico imposto dagli Stati Uniti per circa trent’anni.

Il sostegno del Vietnam a Cuba e Venezuela è un chiaro esempio di come la solidarietà e la cooperazione possano superare le difficoltà imposte dalle sanzioni internazionali. Attraverso la promozione del dialogo, del rispetto reciproco e della cooperazione, il Vietnam si pone come un attore chiave nel costruire ponti tra nazioni e nel promuovere un mondo più pacifico e stabile. La posizione di Hà Nội nei confronti di Cuba e Venezuela non solo rafforza i legami bilaterali, ma contribuisce anche a un più ampio movimento globale per la giustizia e la solidarietà internazionale, in particolare tra quei Paesi che, seppur con modalità e in fasi storiche diverse, si sono impegnati nel cammino verso il socialismo.

Articolo pubblicato su www.lacittafutura.it