di Tran Anh Cong

Con una linea costiera di oltre 3.260 km che si estende lungo una delle rotte marittime più trafficate del pianeta, il Vietnam gode di una posizione geopolitica e geoeconomica straordinaria nella regione dell’Asia-Pacifico. Lo spazio marittimo sotto la sovranità, i diritti sovrani e la giurisdizione del Paese si estende per oltre 1 milione di chilometri quadrati nel Mar Cinese Meridionale (Mare Orientale), includendo i due arcipelaghi di Hoang Sa (Paracel) e Truong Sa (Spratly), oltre a più di 3.000 isole e isolotti. Questo spazio non è solo uno scudo di sicurezza naturale, ma rappresenta anche lo spazio vitale e la fonte di sostentamento per oltre il 50% della popolazione che risiede nelle 28 province e città costiere. L’aspirazione a prosperare grazie al mare è stata chiaramente delineata nella ‘Strategia per lo sviluppo sostenibile dell’economia marittima del Vietnam fino al 2030, con una visione al 2045’ (Risoluzione n. 36-NQ/TW). In questo contesto, Hanoi definisce esplicitamente l’obiettivo di passare da un modello economico basato sull’estrazione grezza e ad alta intensità di risorse a un’economia oceanica blu e sostenibile, fondata sulla scienza, sulla tecnologia moderna e su una profonda cooperazione internazionale.

Sfruttare il potenziale nel Mar Cinese Meridionale: la realtà dei poli di crescita e i “colli di bottiglia” strategici

Il periodo recente ha registrato una forte ascesa dei centri economici costieri del Vietnam, delineando in modo sempre più nitido una rete di poli di crescita. Al Nord, Hai Phong conferma la sua posizione di città portuale e porta d’accesso internazionale, con un tasso di crescita medio del Prodotto Regionale Lordo (GRDP) che ha raggiunto l’11,39% annuo nel periodo 2020-2024. Subito accanto, la provincia di Quang Ninh ha registrato una crescita economica media del 10,4% annuo (periodo 2021-2025), grazie al boom del turismo balneare e insulare e a infrastrutture urbane costiere su vasta scala. Spostandosi verso il Sud, le località costiere del Centro – da Thanh Hoa, Da Nang, Khanh Hoa fino alla regione del Sud-Est con il fulcro di Ba Ria – Vung Tau – mantengono costantemente tassi di crescita superiori alla media nazionale. La nascita di zone economiche e di catene di valore costiere integrate ha generato un effetto volano, stimolando la ristrutturazione economica del Paese e ottimizzando l’utilizzo dello spazio nel Mar Cinese Meridionale.

All’interno della struttura dell’economia marittima, la pesca e l’acquacoltura continuano a svolgere un ruolo di pilastro, ma stanno affrontando un’ondata di transizione dalla cattura all’allevamento responsabile. I dati statistici mostrano che la produzione ittica totale ha raggiunto 9,269 milioni di tonnellate, con un incremento del 2% rispetto all’anno precedente. In particolare, la produzione da acquacoltura ha superato i 5,408 milioni di tonnellate (+3,5%), di cui la maricoltura ha rappresentato 789,8 mila tonnellate (con una crescita significativa del 10,1%), comprendendo milioni di metri cubi di gabbie per l’allevamento di pesci marini e aragoste, oltre a decine di migliaia di ettari dedicati alla molluschicoltura. Al contrario, la produzione da cattura marina ha registrato una leggera tendenza al ribasso o si è mantenuta stabile, attestandosi a 3,861 milioni di tonnellate, il che riflette la politica di riduzione della pressione di prelievo sulle risorse naturali. Anche la flotta peschereccia nazionale ha subito una forte contrazione, scendendo a 83.430 imbarcazioni (una diminuzione di oltre 6.200 unità), in particolare nel segmento delle piccole imbarcazioni per la pesca costiera.

Tuttavia, questo quadro di sviluppo presenta ancora sfumature d’ombra e colli di bottiglia tecnici non del tutto risolti. Nonostante l’incremento della produzione, il valore delle esportazioni ittiche ha raggiunto solo circa 9,2 miliardi di dollari, un dato inferiore all’obiettivo prefissato di 10 miliardi di dollari. Il limite maggiore risiede nella fase a valle della filiera: l’applicazione del progresso tecnologico nella trasformazione e nella conservazione post-raccolta è ancora lenta, il che comporta un elevato tasso di perdite. Al contempo, le pratiche di produzione dei pescatori non si sono ancora adeguate alla velocità della modernizzazione e alle rigide normative internazionali. I principali mercati di consumo come l’Unione Europea, gli Stati Uniti, il Giappone e la Corea del Sud stanno stringendo sempre più le maglie dei regolamenti sul controllo qualità e sulla tracciabilità dei prodotti ittici (IUU). La proliferazione di sistemi di gestione isolati all’interno della catena di approvvigionamento globale sta creando una forte barriera tecnica per le aziende esportatrici vietnamite.

Nel settore marittimo e della logistica, il Vietnam possiede un vantaggio naturale straordinario grazie all’elevata densità della sua rete fluviale e a un sistema di vie navigabili interne in funzione che supera i 17.000 km. Il trasporto per vie d’acqua interne ha registrato progressi significativi, contribuendo a decongestionare notevolmente il sistema stradale lungo il corridoio Nord-Sud. Nel Delta del Fiume Rosso, nel Sud-Est e nel Delta del Mekong, la quota di mercato del trasporto merci per via fluviale è estremamente elevata, raggiungendo rispettivamente il 45%, il 47,5% e il 79,7%. In particolare, presso il complesso portuale in acque profonde di Cai Mep – Thi Vai, oltre l’80% del volume delle merci viene movimentato tramite le vie navigabili interne. Il sistema portuale nazionale ha attualmente una capacità totale superiore a 800 milioni di tonnellate all’anno, con la prima fase di sviluppo di grandi porti di accesso combinati con hub di trasbordo internazionale come Lach Huyen (al Nord) e Cai Mep (al Nord), in grado di accogliere le mega-navi più grandi del mondo con una stazza fino a 234.000 tonnellate.

Tuttavia, il trasporto per vie d’acqua interne non ha ancora ricevuto investimenti adeguati al suo ruolo. I fondi stanziati per le infrastrutture marittime e fluviali soddisfano solo una parte del fabbisogno. La mancanza di sincronizzazione tra i canali di navigazione e l’altezza libera dei ponti costieri crea veri e propri colli di bottiglia, riducendo l’efficienza del trasporto oceanico. Parallelamente, lo sviluppo del turismo balneare – nonostante il Vietnam possieda alcune delle baie più belle del mondo come Ha Long e Nha Trang, e una rete di oltre 7.700 strutture ricettive costiere – mostra ancora una marcata insostenibilità. Le attività turistiche si concentrano e si ammassano prevalentemente lungo la fascia litoranea. I prodotti legati all’ecoturismo d’altura, al turismo complementare ai resort di lusso o agli sport acquatici sono ancora carenti. L’inquinamento ambientale a livello locale e i conflitti spaziali tra lo sviluppo industriale, il turismo e la conservazione degli ecosistemi rappresentano forti campanelli d’allarme per i decisori politici.

Sviluppo dell’economia marittima nella provincia di Ha Tinh. (Foto: Rivista Cong Thuong)

Sviluppo dell’economia marittima: innovazione tecnologica e cooperazione multilaterale basata sul diritto internazionale

Per superare le barriere interne e concretizzare gli obiettivi del 2030, il Vietnam sta attuando una nuova strategia di sviluppo: porre la scienza e la tecnologia al centro e considerare la cooperazione internazionale come forza motrice. Il primo passo fondamentale è il perfezionamento del sistema istituzionale e delle politiche legali. Hanoi sta rivedendo e modificando la Legge sulle risorse e sull’ambiente marino e insulare (la cui presentazione al Parlamento è prevista per ottobre 2026), al fine di creare un quadro giuridico coerente e compatibile con gli standard e i trattati internazionali. La governance dello spazio marittimo non si basa più sull’esperienza empirica, ma sta passando definitivamente a un modello di gestione fondato su evidenze scientifiche. Il sistema di monitoraggio ambientale marino è in fase di potenziamento verso l’automazione e la modernizzazione, consentendo il controllo periodico dei parametri oceanografici per prevenire i rischi di inquinamento e supportare le attività di previsione del cambiamento climatico e dell’innalzamento del livello del mare.

Nel settore economico, le soluzioni di svolta si concentrano sulla modernizzazione dell’industria ittica e sullo sviluppo di nuove fonti di energia marina. Il Vietnam identifica nella maricoltura su scala industriale, con l’applicazione di alte tecnologie nelle acque d’altura, la direzione inevitabile per sostituire il modello di pesca tradizionale. L’integrazione del concetto di ‘economia circolare’ nella catena del valore ittica non solo contribuisce a proteggere gli ecosistemi delle barriere coralline e delle mangrovie, ma aiuta anche i prodotti ittici vietnamiti a superare le barriere tecniche internazionali sulle emissioni verdi. In particolare, l’energia rinnovabile – incentrata sull’eolico offshore – è considerata un nuovo settore dell’economia marittima in grado di generare una svolta strategica. Facendo parte del gruppo di Paesi con le maggiori riserve di risorse eoliche nella regione dell’Asia-Pacifico, il Vietnam sta completando con urgenza la pianificazione dello spazio marittimo per attrarre ingenti flussi di investimenti diretti esteri (FDI) in questo campo, garantendo sia la sicurezza energetica nazionale sia il raggiungimento dell’obiettivo di emissioni nette zero (Net Zero)

Sul piano internazionale, la posizione del Vietnam nel Mar Cinese Meridionale è strettamente legata a una strategia diplomatica multilaterale flessibile, proattiva e improntata al rispetto del diritto. L’entrata in vigore ufficiale, il 17 gennaio 2026, dell’Accordo di attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina nelle aree al di fuori della giurisdizione nazionale (Trattato sull’Alto Mare – BBNJ) offre al Vietnam un’opportunità di cooperazione senza precedenti. Essendo stato uno dei primi Stati membri a firmare e ratificare l’accordo, il Vietnam ha dimostrato un alto senso di responsabilità verso la protezione degli oceani globali. Questo trattato apre le porte agli scienziati vietnamiti per accedere a conoscenze, dati digitali e biotecnologie marine avanzate, consentendo al contempo la loro partecipazione alla condivisione equa dei benefici derivanti dalle risorse genetiche marine nelle aree marine internazionali profonde.

Per quanto riguarda l’area del Mar Cinese Meridionale – uno spazio che determina direttamente la sicurezza e la stabilità dell’economia – il Vietnam persegue con fermezza il principio di risoluzione delle controversie e di delimitazione marittima attraverso mezzi pacifici, sulla base del rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) del 1982. Un ambiente di sicurezza, libertà e incolumità della navigazione è la conditio sine qua non per mantenere la fiducia degli investitori stranieri nella cooperazione per lo sfruttamento di giacimenti di petrolio e gas, depositi minerari placer o per la costruzione di sistemi di oleodotti sottomarini. Pertanto, il Vietnam promuove il rafforzamento delle attività di sicurezza esterna, la prevenzione dei conflitti e l’intensificazione della cooperazione con i Paesi vicini della regione e della subregione del Grande Mekong, al fine di realizzare centri logistici costieri che colleghino i corridoi economici Est-Ovest e Nord-Sud.



TRAN ANH CONG è giornalista presso il quotidiano online VTC News, Vietnam; dottorando in Relazioni Internazionali presso l’Università di Scienze Sociali e Umanistiche di Hanoi