L’Azerbaigian moderno ha riconquistato la sua indipendenza nel 1991, a pochi mesi dal collasso dell’URSS. I primi anni dell’indipendenza sono stati segnati dalla prima guerra del Karabakh, con l’occupazione per quasi trent’anni di circa il 20% dei territori azerbaigiani da parte delle forze armate armene, un milione di rifugiati dall’attuale Armenia e profughi interni dal Karabakh.

In un simile contesto di instabilità e incertezza, Heydar Aliyev (1923-2003) è emerso come abilissimo leader, capace di gettare solide basi per la costruzione di una sovranità nazionale concreta e duratura, a partire dal vasto potenziale energetico del Paese. La sua Leadership, ottenuta per volontà del popolo, è stata caratterizzata da molteplici riforme, un nuovo corso della politica interna ed estera e, in particolare, un’acuta strategia petrolifera. È stato lo stesso Heydar Aliyev ad avviare il partenariato con l’Italia, oggi strategico.

Il secondo periodo di sviluppo delle relazioni tra Azerbaigian e Italia è iniziato con la prima visita ufficiale in Italia del Presidente dell’Azerbaigian Ilham Aliyev nel 2005. Il mandato del Presidente Ilham Aliyev coincide anche con la vittoria nella Guerra Patriottica dei 44 giorni e l’operazione antiterrorismo del 19-20 settembre 2023, che hanno consentito a Baku di recuperare tutti i territori illegalmente occupati e ripristinare la sovranità.

Dietro i risultati raggiunti, tuttavia, c’è stato un lungo lavoro diplomatico, caratterizzato da un approccio pragmatico e multivettoriale, dispiegato in vent’anni di incontri, accordi, negoziati e partenariati, che hanno progressivamente consentito all’Azerbaigian di affermarsi quale snodo commerciale, energetico, logistico e culturale tra Europa ed Asia.

Il rapporto, redatto dal Centro Analisi delle Relazioni Internazionali (AIR Center), traccia un bilancio della politica estera del Paese nel periodo 2003-2023 e dei suoi successi più importanti.

INDICE

Prefazione di Rashad Aslanov, Ambasciatore della Repubblica

dell’Azerbaigian in Italia

Integrazione di successo nel sistema delle relazioni internazionali

ONU

L’Azerbaigian come membro attivo di iniziative regionali e

globali

Movimento dei Non Allineati

Organizzazione degli Stati Turcofoni

Organizzazione per la Cooperazione Islamica

Organizzazione per la Cooperazione Economica

Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai

L’Azerbaigian come sede di prestigiosi eventi internazionali

Azerbaigian: nuovo membro della comunità internazionale di

donatori

Strategia energetica sostenibile e transizione verso l’economia

verde

Progetti di trasporto

Corridoio di Zangezur

Corridoio Internazionale di Trasporto Nord-Sud

La strada verso la vittoria storica

Una nuova era nel Caucaso meridionale: l’iniziativa di pace

dell’Azerbaigian