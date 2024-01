di Dikhan Kamzabekuly

– Grazie Qasym-Jomart Kemelevi per aver trovato il tempo di rilasciare un’intervista al giornale Egemen Qazaqstan. La stampa kazaka attendeva la sua opinione su questioni che interessano la nostra società. Pertanto, oggi vorrei avere una conversazione franca con lei su questi argomenti. Che cosa è stato memorabile per lei l’anno scorso?

– Vorrei cogliere l’occasione per congratularmi ancora una volta con tutti i connazionali per il nuovo anno!

Il 2023 è stato un anno ricco di eventi significativi per il nostro Paese. Siamo giunti alla fine delle principali riforme politiche. La Corte Costituzionale ha iniziato il suo lavoro. Le elezioni dei deputati dei Majili e dei Maslikhat di tutti i livelli si sono svolte secondo nuove regole. Per la prima volta si sono tenute le elezioni degli akim dei distretti e delle città di importanza regionale. Sono proseguite le elezioni dei capi dei villaggi e delle città di importanza regionale, i cui risultati sono stati eletti lo scorso anno da circa 700 akim rurali.

Abbiamo iniziato a costruire un sistema economico equo e competitivo. Abbiamo affrontato i temi della diversificazione e della de-monopolizzazione dell’economia, del rinnovamento delle infrastrutture, del sostegno alle imprese e dell’attrazione degli investimenti.

Le questioni urgenti della sfera sociale sono state affrontate con coerenza. È iniziata la costruzione di scuole, comprese le “scuole confortevoli”, in tutto il Paese, e si stanno costruendo strutture mediche nei villaggi. È stato introdotto il Codice sociale, che mira a fornire un sostegno completo alle categorie vulnerabili di cittadini. È stato approvato un pagamento speciale per le persone impiegate in condizioni di lavoro pericolose. È stato stabilito un pagamento aggiuntivo per i dipendenti dei servizi di protezione ambientale per i rischi alla vita e alla salute. Sono stati aumentati gli stipendi degli operatori sanitari e degli insegnanti di scuole, istituti e asili. È stata adottata una legge che regola i contributi del Fondo nazionale per l’infanzia. È stata adottata una nuova metodologia per determinare il salario minimo, tenendo conto dei principali indicatori economici, tra cui il tasso di inflazione.

Tutto questo lavoro sarà riempito di nuovi contenuti nel 2024. Agiremo in modo scrupoloso e sistematico, muovendoci costantemente verso gli obiettivi prefissati. Quest’anno è particolarmente importante perché getta le basi per il prossimo ciclo quinquennale di sviluppo del Paese.

– Quali aspettative ha per il nuovo anno? Quali sono i principali compiti che il Paese deve affrontare?

– Nel mio discorso di settembre ho fissato il compito di passare a un nuovo modello economico. L’obiettivo strategico è raddoppiare il PIL entro il 2029. Presto si terrà una riunione allargata del Governo, in cui riassumeremo i risultati dello sviluppo socio-economico e stabiliremo le tattiche delle ulteriori azioni in questa direzione.

Le sessioni della Kurultai nazionale sono diventate un’utile piattaforma per discutere le questioni della sfera ideologica, la formazione di una nuova qualità della nazione, il rinnovamento del sistema di valori della società. Tradizionalmente si tenevano in estate, ma quest’anno è probabile che la riunione si tenga in primavera.

Così, nel corso del primo trimestre si formerà l’agenda principale del Paese in ambito economico, socio-politico e umanitario.

Continueremo una politica estera costruttiva ed equilibrata, tenendo conto degli interessi nazionali dello Stato. Nel 2024, il nostro Paese ospiterà una serie di vertici e forum rappresentativi. Il Kazakistan presiederà diverse autorevoli organizzazioni internazionali: l’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, l’Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva, la Conferenza sull’interazione e le misure di rafforzamento della fiducia in Asia, l’Organizzazione degli Stati Turchi, il Fondo Internazionale per il Salvataggio del Mare d’Aral e l’Organizzazione Islamica per la Sicurezza Alimentare.

Un evento importante sarà lo svolgimento dei Giochi Nomadi Mondiali in Kazakistan. Sono importanti sia per promuovere gli sport nazionali e gli stili di vita sani, sia per espandere i legami culturali e umanitari tra popoli fratelli, eredi della civiltà nomade della Grande Steppa.

La celebrazione di figure storiche di spicco del nostro popolo sarà utile dal punto di vista del rafforzamento dell’identità nazionale. Quest’anno ricorre il 125° anniversario della nascita del famoso scienziato Kanysh Satpayev e il 100° anniversario della nascita dei famosi eroi Sagadat Nurmagambetov e Rakhymzhan Koshkarbayev. Inoltre, secondo gli storici, nel 2024 saranno 800 anni dall’effettiva formazione dell’Ulus Dzhuchi. In concomitanza con una data così significativa, che mostra le radici secolari della nostra statualità, verrà avviato un grande lavoro di ricerca. Quest’anno sarà completata la preparazione di un libro in più volumi sulla storia del Kazakistan. Si tratta di un lavoro approfondito al quale stanno lavorando più di 200 scienziati nazionali e circa 60 specialisti stranieri.

Oltre a molti eventi importanti, ci sarà anche un lavoro quotidiano di routine. Gli sforzi di tutti i cittadini determineranno come quest’anno rimarrà nella storia del Paese. Nel mio discorso di Capodanno ho detto che il prossimo anno assisteremo a una nuova ascesa della nostra nazione, ma tutti noi dovremo lavorare duramente per raggiungere questo obiettivo.

– Sono passati esattamente due anni dai tragici eventi di gennaio. Il Kantar è diventato un confine che ha aperto una nuova epoca nella storia del Kazakistan. Nei suoi discorsi e nelle sue interviste lei ha già fatto un bilancio di quei tragici eventi. Tuttavia, rimangono ancora delle domande. Ci sono interpretazioni diverse. Oggi, a distanza di tempo, come può caratterizzare questi eventi? Quali sono, a suo avviso, le cause e i presupposti principali?

– Ho riflettuto a lungo su queste domande e continuo a farlo. A mio parere, i tragici eventi di gennaio sono stati causati da molti anni di problemi socio-economici irrisolti e di stagnazione generale, che si sono trasformati in degrado delle autorità e della società. Questo era visibile, come si dice, a occhio nudo.

Dopo la mia elezione a Presidente nel 2019, è stato avviato un percorso di democratizzazione del sistema politico, di liberalizzazione della vita pubblica e di de-monopolizzazione dell’economia. Attivisti pubblici, attivisti civici ed esperti sono stati coinvolti attivamente nello sviluppo e nell’attuazione delle riforme. Molte iniziative sono state elaborate in varie piattaforme di dialogo, comprese le riunioni del Consiglio nazionale della fiducia pubblica, da me appositamente creato.

In tutta franchezza, questo nuovo corso ha provocato un netto rifiuto da parte di individui influenti che lo hanno percepito come una minaccia allo stato di cose profondamente radicato nel Paese e al loro status privilegiato nelle strutture di potere. La loro resistenza, occulta e spesso aperta, alle riforme crebbe gradualmente. Alla fine, decisero di adottare misure estreme per annullare le riforme e ripristinare l’ordine precedente.

Questo gruppo di funzionari di alto rango aveva un’enorme influenza sulle forze di sicurezza e sulla criminalità, per cui ha scelto di organizzare una presa di potere violenta. Secondo le indagini, i preparativi sono iniziati intorno alla metà del 2021. Poi il governo ha preso una decisione sconsiderata e illegale di aumentare drasticamente il prezzo del gas liquefatto e nella regione di Mangistau la gente, istigata da provocatori, ha dato vita a manifestazioni.

Su mia indicazione, il governo ha istituito una commissione speciale che si è recata nella regione per incontrare i rappresentanti della popolazione e prendere una decisione di compromesso. Ma le proteste hanno assunto un carattere estremista, di cui hanno approfittato i cospiratori.

L’indagine della Procura generale ha mostrato che lo sviluppo degli eventi di gennaio ha avuto un carattere “a ondate”.

Dapprima ci sono state manifestazioni nell’Oblast’ di Mangistau, che sono proseguite in altre regioni. Nonostante tutti gli sforzi delle autorità centrali e degli akimat, la situazione nel Paese si è destabilizzata, i negoziati e il dialogo per trovare soluzioni di compromesso non sono stati sostenuti dagli organizzatori dei disordini.

I primi scontri sono iniziati in molte regioni del Paese. Tutto questo era nelle mani dei cospiratori che, attraverso persone appositamente addestrate, incoraggiavano l’escalation della situazione in ogni modo possibile. Ma anche in una situazione così difficile le forze dell’ordine hanno evitato l’uso della forza. Questa era la seconda ondata.

La terza ondata è iniziata quando sono state coinvolte le bande criminali, i cui leader erano controllati dai cospiratori e avevano contatti con i terroristi, compresi quelli venuti da fuori. Utilizzando tecnologie speciali, provocatori e banditi, trasformarono le proteste pacifiche in rivolte di massa accompagnate da violenze su larga scala, pogrom, incendi dolosi e distruzione di proprietà. In mezzo al caos, banditi armati e terroristi si sono uniti e hanno attaccato simultaneamente, con un unico comando, gli edifici delle autorità, le forze dell’ordine, i negozi di armi, gli arsenali delle forze dell’ordine e le unità militari. E non stiamo parlando solo di Almaty, ma anche di diversi centri regionali. Vorrei ricordare che durante gli eventi di gennaio sono state rubate più di tremila armi, tra cui fucili automatici, mitragliatrici e persino lanciagranate. Inoltre, sono state attaccate le infrastrutture di trasporto e le strutture di telecomunicazione. Ripeto: i banditi e i terroristi hanno agito in modo organizzato, in stretto coordinamento tra loro.

Estremisti, criminali e radicali religiosi hanno partecipato insieme al tentativo di colpo di Stato. Il loro obiettivo era diffondere la paura tra i cittadini, disorganizzare le istituzioni statali, minare l’ordine costituzionale e, infine, prendere il potere.

La situazione all’epoca era estremamente complessa e tesa: il Paese era prossimo a precipitare nel caos. Per evitare che ciò accadesse, tutte le misure sono state controllate da me personalmente, ogni ora e ventiquattro ore su ventiquattro. Il Ministero degli Affari Interni ricevette informazioni sulla preparazione di vari attacchi ad Akorda, compresi quelli con i camion. Mi è stato ripetutamente consigliato di lasciare la residenza, persino di evacuare, anche all’estero, ma io mi sono opposto fermamente e in uno dei miei discorsi televisivi ho dichiarato che in qualsiasi circostanza sarei rimasto sul posto di lavoro. Per quindici giorni sono rimasto nella residenza ufficiale di Akord. Le riunioni operative si tenevano sia a tarda notte che al mattino presto. In quei giorni, il compito più importante era preservare il nostro Stato, ripristinare lo stato di diritto e l’ordine nel Paese.

– Quanto è stata corretta la decisione di invitare i militari russi in Kazakistan? Nel Paese vicino si parla molto del suo ruolo di salvataggio durante i disordini in Kazakistan.

– In mezzo al caos e all’impotenza de facto nelle regioni, durante una riunione del Consiglio di Sicurezza si è deciso di fare appello alla CSTO affinché introducesse un contingente di pace nel nostro Paese per il periodo necessario a garantire stabilità e sicurezza. Sottolineo che l’appello non era rivolto alla Russia, ma alla CSTO, di cui anche il Kazakistan è membro.

All’epoca dell’appello, l’Armenia presiedeva l’organizzazione, mentre quest’anno il Kazakistan ne ha assunto la presidenza. Il contingente della CSTO era effettivamente di mantenimento della pace e ha svolto un ruolo di deterrente nella baccanale che si è svolta in quei tragici giorni. In accordo con i Paesi partecipanti all’organizzazione, il suo contingente ha lasciato il Paese senza alcuna precondizione e, per di più, in anticipo rispetto alla tabella di marcia.

Il contingente di pace della CSTO non ha partecipato all’operazione antiterroristica e non ha sparato un solo colpo. Il contingente armeno ha sorvegliato l’acquedotto e il panificio comunale di Aksai, il contingente bielorusso ha sorvegliato l’aeroporto di Zhetygen, i contingenti tagico e kirghizo hanno sorvegliato, rispettivamente, il CHPP-1 e il CHPP-2 di Almaty, mentre il contingente russo ha sorvegliato il CHPP-3 e le strutture di telecomunicazione. C’erano minacce di attacchi terroristici alle strutture di supporto vitale, quindi il contingente è stato inviato lì. Ma soprattutto, ha liberato le nostre forze per l’operazione antiterrorismo.

– Quindi è stato un tentativo di colpo di Stato fallito. Cosa risponde allora a chi sostiene che si è trattato di una rivolta popolare e quasi di una rivoluzione?

– Il mondo intero è stato testimone di quei tragici eventi in cui manifestazioni pacifiche si sono trasformate in rivolte di massa e pogrom. La gente si presenta alle manifestazioni pacifiche con mitragliatrici, pistole e armi da fuoco? Picchiano e uccidono i soldati, li maltrattano, li usano come scudi umani durante gli attacchi agli edifici amministrativi? Le manifestazioni pacifiche sono seguite da saccheggi di negozi e banche e dall’incendio di automobili? Non parlo degli attacchi agli edifici governativi e alle stazioni di polizia. Il totale dei danni causati da questi oltraggi ammonta a circa tre miliardi di dollari.

Non bisogna costruire teorie speculative sulle cause e sulle conseguenze del Ka’anantar. Sarò schietto: le argomentazioni su una presunta rivolta popolare contribuiscono a giustificare e a sbiancare gli atti criminali. Questi discorsi irresponsabili, anzi provocatori, portano alla glorificazione dei veri banditi e al radicamento di una perniciosa psicologia criminale nella società. E così, invitano a nuovi disordini a scapito della sicurezza nazionale e del benessere della popolazione. Si tratta di una minaccia molto grave. Pertanto, lo Stato e la società devono essere uniti nel condannare l’illegalità – ne sono certo.

– In questo caso, come possono i cittadini del Paese esprimere il loro atteggiamento critico nei confronti delle azioni delle autorità?

– Ci sono tutte le condizioni per esprimere pubblicamente il proprio disaccordo con le azioni delle autorità. I cittadini possono parlare apertamente dei problemi esistenti. In conformità con il concetto di “Stato udente”, chiedo agli organi statali di tenere conto dell’opinione pubblica. Abbiamo una legge democratica sulle assemblee pacifiche. Abbiamo recentemente adottato una legge che regola la procedura per la presentazione e l’esame delle petizioni.

Pertanto, dobbiamo essere molto chiari: le proteste pacifiche sono accettabili, ma i disordini di massa sono inaccettabili e saranno severamente repressi. La legge deve regnare nel Paese – questa è la mia posizione di principio. Guardate, nei Paesi occidentali, la cittadella della democrazia, non trattano con alcuna cerimonia coloro che organizzano rivolte di piazza e attacchi agli edifici governativi.

La polizia ha identificato gli organizzatori delle rivolte di gennaio – tutti coloro che hanno invitato alla resistenza alle richieste legittime delle autorità, si sono impegnati nella consegna e nella distribuzione di armi, hanno favorito un’atmosfera di aggressione e hanno guidato la folla in pogrom, incendi e atti di violenza. Allo stesso tempo, i rivoltosi ordinari e spesso casuali sono stati separati dai banditi. Decisi di concedere l’amnistia ai cittadini che erano caduti sotto l’influenza dei provocatori. L’amnistia è stata applicata a 1.095 cittadini su 1.205 precedentemente condannati. Gli organizzatori delle rivolte e coloro che sono stati condannati per atti terroristici, tradimento, tentata presa di potere violenta e altri reati gravi sconteranno la loro pena per intero.

– Non so quanto possa essere piacevole o sgradevole per lei la seguente domanda, ma non posso fare a meno di porla. Dopo la sua assunzione della presidenza nel 2019, nel Paese si è parlato di un sistema di doppio potere. Alcuni hanno paragonato il nostro modello politico a quello dell’Iran, altri a quello di Singapore. In effetti, sembrava che nel Paese ci fossero due centri di potere. È così?

– Visto che ha sollevato una questione così acuta, devo essere molto franco. Il Presidente, in conformità con la Costituzione, determina i principali indirizzi di politica interna ed estera del Paese, nomina e destituisce le più alte cariche dello Stato, il comando supremo delle Forze armate. Il Capo dello Stato è il Comandante supremo in capo.

Tuttavia, ci sono stati effettivamente dei tentativi di imporre il modello del doppio potere e, devo dire, questi tentativi sono stati notevoli per la loro intenzionalità e organizzazione. Nell’attuale situazione politica di “transito del potere” i manipolatori politici hanno formato un certo centro di potere parallelo. Nel nostro Paese agivano il Presidente e il Comandante supremo in capo, nonché il Presidente del Consiglio di sicurezza rappresentato dall’ex Presidente. Questo, alla fine, non poteva che portare a uno scontro di potere.

Dirò di più: questa situazione divenne uno dei presupposti della crisi di gennaio. Perché i cospiratori hanno cercato di utilizzare il modello inventato del doppio potere o “tandem” per i propri interessi. Probabilmente ricorderete le dichiarazioni di alcuni funzionari, tra cui l’ex ministro della Giustizia, secondo cui Yelbasy è al di sopra del Presidente in termini di status. Alcuni funzionari si sono alternati negli uffici. Hanno giocato su questo e alla fine si sono lasciati trasportare. In seguito ho detto direttamente a Nursultan Abishevich Nazarbayev che i giochi politici, in primo luogo dei suoi più stretti collaboratori, hanno quasi fatto a pezzi il Paese.

Credo che non debbano esistere “presidenti senior e junior”. “Quando te ne vai, te ne vai”. Questa è una lezione seria per la futura generazione di leader, che dovrebbe guardarsi da queste cose e pensare sempre e solo agli interessi dello Stato e al benessere della società.

Purtroppo, nei momenti decisivi della crisi politica interna, i leader delle principali forze dell’ordine hanno dato prova di scarsa professionalità e persino di tradimento.

La crisi ha dimostrato la necessità di costruire un sistema stabile ed efficace di istituzioni statali che agiscano in conformità con la Legge fondamentale. Abbiamo superato questa crisi con tutto il popolo, l’abbiamo sopportata e siamo diventati ancora più forti. Abbiamo evitato una catastrofe ancora più grave e stabilizzato la situazione nel Paese solo grazie all’unità dei cittadini e alle azioni decisive dell’intera verticale del potere. Poi, già durante le indagini, alcuni cospiratori hanno ammesso che non si aspettavano di vedere un tale livello di consolidamento della popolazione e di volontà politica dell’autorità.

– Dopo il Kantar avete iniziato ad attuare profonde riforme politiche, riconosciute anche in Occidente. Possiamo dire che il punto di non ritorno, la linea critica che ci separa dal recente passato, è stato superato? Ci sono garanzie di un cambiamento irreversibile oggi?

– Come ho detto, le riforme politiche sono iniziate nel 2019. È stato costituito il Consiglio nazionale della fiducia pubblica, che ha sviluppato e attuato importanti iniziative legislative. Sono state apportate modifiche significative alla legislazione sulle elezioni, sui partiti politici, sul Parlamento. Per la prima volta il Paese ha parlato apertamente di dittatura dell’oligopolio.

Queste innovazioni rappresentavano una minaccia per coloro che si sentivano a proprio agio nelle condizioni di monopolio politico ed economico. Per questo motivo hanno tentato senza successo di ribaltare la situazione.

Dopo Kantar, si temeva che le autorità avrebbero “stretto le viti” e iniziato a conservare il regime. Invece abbiamo fatto il contrario, seguendo un percorso più complicato ma corretto.

Nel 2022, ovviamente, il processo di modernizzazione politica si è accelerato. Uno dei compiti principali delle riforme era quello di creare un sistema politico più equo ed equilibrato. Inoltre, era importante creare le condizioni per garantire l’irreversibilità delle riforme politiche, per renderle un fattore permanente della vita pubblica.

A tal fine, nell’ambito della riforma costituzionale sono stati creati diversi ostacoli.

In primo luogo, abbiamo ricreato la Corte Costituzionale, che è, di fatto, l’organo supremo di controllo costituzionale che garantisce la supremazia della Costituzione. A qualcuno potrebbe sembrare che il precedente Consiglio costituzionale abbia semplicemente cambiato l’insegna, ma non è questo il caso. Le decisioni della Corte Costituzionale hanno valore definitivo; nemmeno il Presidente può rivedere le sue decisioni, comprese quelle riguardanti i diritti costituzionali dei cittadini.

Eventuali modifiche e integrazioni alla Costituzione possono essere sottoposte al referendum repubblicano o al Parlamento solo in presenza del relativo parere della Corte Costituzionale.

E vorrei ricordare che degli undici giudici della Corte Costituzionale, sei, cioè la maggioranza, sono nominati dalle Camere del Parlamento. E il Presidente, pur essendo nominato dal Presidente, è nominato solo con il consenso del Senato.

In secondo luogo, la Costituzione stessa stabilisce senza ambiguità le posizioni di principio. Ad esempio, l’articolo 91 della Legge fondamentale afferma che l’indipendenza dello Stato, l’integrità unitaria e territoriale della Repubblica, la forma di governo, i principi fondamentali dell’attività della Repubblica e, sottolineo, la disposizione che prevede un solo mandato di sette anni per il Presidente sono immutati.

In terzo luogo, a seguito delle riforme, i poteri del Majilis sono stati notevolmente ampliati ed è stato formato secondo un nuovo modello elettorale – liste di partito e collegi uninominali.

In una parola, un ritorno al vecchio sistema è impossibile. Oggi possiamo affermare con certezza che le riforme politiche in Kazakistan non sono solo sistemiche, ma anche irreversibili, perché la mentalità politica della nazione ha subito una trasformazione radicale. L’alfabetizzazione giuridica e l’attività dei cittadini sono diventate il principale garante delle trasformazioni democratiche. Il popolo non permetterà un arretramento e, ne sono convinto, difenderà fermamente i cambiamenti avvenuti.

– Nel frattempo, alcuni critici delle autorità, anche in Occidente, sostengono che nel nostro Paese ci siano ancora prigionieri politici. È così?

– I principali segni di persecuzione politica sono la censura, le leggi speciali e gli organi punitivi. Nel Kazakistan moderno non esiste nulla del genere. Nella nostra legislazione non c’è un solo decreto, una legge o un altro documento normativo in base al quale i cittadini possano essere perseguitati per le loro opinioni politiche.

Al contrario, le riforme hanno rafforzato il sistema di protezione dei diritti umani. Sono stati adottati emendamenti legislativi per rafforzare l’indipendenza dei tribunali. Sono state ampliate le categorie di casi per i processi con giuria. L’istituzione dell’Ombudsman per i diritti umani, a cui è stato conferito uno status costituzionale, è pienamente funzionante nel Paese. La coerenza e la profondità delle riforme è dimostrata dal fatto che lo scorso dicembre ho firmato il secondo decreto sui diritti umani.

Il compito principale delle autorità è quello di garantire rigorosamente la legge e l’ordine. Pertanto, qualsiasi violazione della legge è punibile. Le opinioni politiche e le preferenze ideologiche delle persone non hanno nulla a che fare con la legge e l’ordine.

Alcuni individui, nonostante gli avvertimenti dell’ufficio del procuratore, violano la legge con strana ostinazione, apparentemente cercando in questo modo di ottenere ampia pubblicità. In altre parole, si pongono al di sopra della legge.

Di che tipo di persecuzione politica si può parlare in un Paese dove ci sono molti media indipendenti e nessuna censura politica?

Inoltre, dopo l’adozione della nuova legge sui raduni, quando è stata introdotta una procedura di notifica invece di una procedura permissiva, il numero di raduni pacifici in Kazakistan si è moltiplicato.

Nei miei discorsi ho ripetuto più volte che tutti i problemi dovrebbero essere risolti in modo civile e costruttivo – non con urla e provocazioni nelle piazze, ma nell’ambito di piattaforme e meccanismi di dialogo appositamente creati e, soprattutto, tra le mura del Parlamento.

Ora il Parlamento ha la più ampia tavolozza politica, che riflette le opinioni di tutti i principali strati della nostra società. L’istituzione dell’opposizione parlamentare è stata sancita dalla legge.

Vorrei ricordare che in seguito ai risultati delle ultime elezioni sono stati eletti nel Majilis sei partiti, tre dei quali hanno ricevuto per la prima volta un mandato parlamentare. Allo stesso tempo, uno dei partiti parlamentari è inizialmente un partito di opposizione.

Molti politici ed esperti stranieri, compresi quelli dei Paesi occidentali, hanno espresso il loro sostegno alle nostre riforme democratiche, sottolineandone la natura avanzata. In effetti, siamo l’unico Paese del nostro vicinato geopolitico ad aver realizzato una trasformazione democratica di tale portata e a compiere grandi progressi nella tutela dei diritti umani.

– Sui social network circola la notizia che state progettando di indire un referendum sulla Costituzione e che intendete partecipare nuovamente alle elezioni presidenziali nel 2026. È vero?

– Si tratta di disinformazione. Sono convinto che non sia più possibile modificare arbitrariamente la Costituzione, soprattutto su una questione così fondamentale. La riforma costituzionale non è stata realizzata per apportare modifiche arbitrarie alla Legge fondamentale.

La disposizione della Costituzione sulla presidenza a un solo mandato è immodificabile. Questa norma è inviolabile come le norme sull’indipendenza, l’unità, l’integrità territoriale e la forma di governo del nostro Stato.

Visto che abbiamo toccato questo argomento, colgo l’occasione per rivelare alcuni dettagli. Ho espresso l’idea di un unico mandato di sette anni in discussioni chiuse 15 anni fa. La proposta non fu appoggiata allora. Dopo essere stato eletto Presidente, ho valutato tutti i pro e i contro e ho riflettuto a lungo su come mettere in pratica questa idea.

Nel 2022 sono stati attuati alcuni importanti emendamenti costituzionali volti a eliminare i poteri superpresidenziali. È stato allora che ho proposto l’idea di un unico mandato di sette anni. Questa iniziativa ha ricevuto un sostegno a livello nazionale. Questo dice tutto.

– Passiamo all’economia. Nel suo discorso del 2023, lei ha proclamato un nuovo corso economico del Kazakistan equo e solidale e ha fissato l’obiettivo di raddoppiare l’economia nazionale entro il 2029, portandola a 450 miliardi di dollari. Nel frattempo, secondo le previsioni del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale, nel 2023-2024 la crescita economica del Kazakistan non supererà il 3-4%. Quanto è realistico raggiungere questo obiettivo con queste dinamiche?

– È un obiettivo abbastanza raggiungibile. Secondo gli analisti del Fondo Monetario Internazionale, alla fine del 2023 il volume del PIL a prezzi correnti del Kazakistan dovrebbe superare i 259 miliardi di dollari, ovvero il 15% in più rispetto al 2022. Si tratta della crescita nominale più significativa dell’Asia centrale.

Una dinamica positiva si registra anche sul PIL pro capite, la cui previsione per il 2023 è di quasi 13 mila dollari, con una crescita annua stimata in 1,6 mila dollari. Secondo le previsioni del FMI, entro il 2028 questo indicatore crescerà di un terzo – fino a 16,8 mila dollari.

Tuttavia, devo sottolineare che per me gli indicatori macroeconomici non sono di primaria importanza, ma la cosa principale è il benessere reale dei cittadini.

Le previsioni favorevoli diventeranno realtà se il Governo utilizzerà nuovi approcci alla gestione economica. Vedo due direzioni principali.

La prima è la soluzione di una serie di compiti puntuali che possono stimolare lo sviluppo del Paese. Tra questi, la realizzazione di grandi progetti industriali. Nel suo discorso di settembre, il governo è stato incaricato di identificare un elenco di possibili grandi progetti e di preparare un piano di sviluppo delle infrastrutture. Questi progetti sono in fase di elaborazione e si stanno svolgendo consultazioni con le grandi imprese, gli investitori istituzionali e la comunità degli esperti.

Dobbiamo anche risolvere l’importante compito di attrarre investimenti, anche attraverso la privatizzazione e il recupero degli asset. Gli investimenti su larga scala sono in grado di “alimentare” l’economia e creare nuovi punti di crescita. Per questo motivo il mio decreto ha recentemente creato una sede centrale per gli investimenti con ampi poteri per migliorare il clima degli investimenti e la realizzazione qualitativa dei progetti di investimento.

La seconda direzione prevede misure per attuare riforme sistemiche che stabiliscano nuove “regole del gioco” per l’intera economia.

Su mia indicazione, il Governo sta sviluppando un nuovo Codice fiscale per riavviare il rapporto tra Stato e imprese. Nel migliorare il sistema fiscale, è molto importante allontanarsi da un approccio esclusivamente fiscale. Occorre un equilibrio tra la creazione di condizioni favorevoli per gli investitori e il mantenimento del livello necessario di entrate di bilancio.

Il nuovo Codice di bilancio è di grande importanza. Dobbiamo cambiare radicalmente l’atteggiamento nei confronti dei fondi di bilancio, dando priorità alla razionalità, alla frugalità e alla pertinenza del loro utilizzo.

Le nuove leggi sugli appalti pubblici e sul partenariato pubblico-privato svolgeranno un ruolo importante in questo senso. Questi documenti permetteranno di garantire la trasparenza degli appalti pubblici e di creare una base finanziaria per lo sviluppo economico.

Un’attenzione particolare va riservata al miglioramento dell’efficienza del settore parastatale. Le misure per modernizzarlo sono già state individuate e la loro attuazione pratica è in corso.

Rispondendo alla sua domanda, vorrei anche sottolineare che la situazione economica mondiale ha certamente un impatto sul nostro Paese. Ma le difficoltà aprono sempre nuove opportunità. Il governo dovrebbe avere un piano d’azione dettagliato, che tenga conto di tutti i possibili scenari. È importante che tutte le misure per stimolare la crescita economica siano accompagnate da riforme strutturali volte a sviluppare l’imprenditorialità e la concorrenza, a proteggere la proprietà privata e a garantire una giustizia equa. Con questo approccio, raggiungeremo tutti i nostri obiettivi, compreso il raddoppio delle dimensioni dell’economia nazionale nei tempi previsti.

– Il nostro giornale riceve spesso chiamate e lettere da parte di cittadini che non riescono a pagare i loro debiti per i prestiti al consumo. A questo proposito, vorrei chiedere quali misure si stanno adottando per risolvere questo problema.

– Sono seriamente preoccupato per la solvibilità dei cittadini, perché questo problema incide direttamente sul benessere sociale delle persone e sulla stabilità del sistema finanziario. Una delle mie prime decisioni da Presidente è stato il decreto del 2019 sulla riduzione dell’indebitamento dei cittadini in situazioni di vita difficili. In seguito, come azione una tantum, sono stati cancellati i prestiti non garantiti di 500.000 persone. Poi, nel 2023, è entrata in vigore la legge sul fallimento delle persone fisiche. Sono stati passi importanti che hanno ridotto la gravità del problema. Nel mio discorso dello scorso anno, ho incaricato il Governo di adottare nuove misure sistemiche per correggere radicalmente la situazione, che è dovuta principalmente alla scarsa alfabetizzazione finanziaria dei cittadini. D’altra parte, è ovvio che dobbiamo rafforzare la regolamentazione dei prestiti al consumo e delle attività delle società di recupero crediti.

Qualcosa in questa direzione è già stato fatto. Ad esempio, negli ultimi anni sono stati quintuplicati i requisiti per le banche e le organizzazioni di microfinanza sull’ammontare del capitale destinato ai prestiti al consumo. È stato introdotto il divieto di contrarre nuovi prestiti se i prestiti sono scaduti, nonché il divieto di addebitare gli interessi su tutti i prestiti dopo 90 giorni di morosità. Le agenzie di recupero crediti vengono ispezionate costantemente.

Per tutelare i diritti dei mutuatari, sono stati redatti emendamenti alla legislazione sui prestiti che renderanno più severi i requisiti per le organizzazioni di microfinanza, le agenzie di recupero crediti e le banche. Si propone di limitare la vendita di prestiti a società di recupero crediti. La procedura di liquidazione dei debiti acquisiti diventerà di competenza delle società di recupero crediti. I poteri dell’ombudsman bancario saranno ampliati. Il documento è già all’esame del Majilis del Parlamento. Sono pronto a sostenere queste iniziative.

– Oggi molti dei nostri connazionali sono preoccupati per l’aumento dei prezzi, delle tariffe, dell’occupazione e della situazione generale delle regioni. L’attuale Governo, impegnato in molte questioni operative, è in grado di risolvere i problemi strategici? Come valuta l’efficacia del lavoro del Governo in generale?

– I governi di tutti i Paesi devono affrontare compiti sia operativi che strategici. E il Kazakistan non fa eccezione. Il problema principale è l’allocazione ottimale delle risorse e una pianificazione efficace.

L’attuale composizione del Governo è stata formata solo la scorsa primavera. La riforma costituzionale e le elezioni parlamentari hanno “annullato” il mandato del Parlamento e del Governo. Secondo la Costituzione, il Governo si è dimesso prima del nuovo Majilis eletto. La candidatura del nuovo capo di gabinetto dei ministri è stata presentata dal partito Amanat, che occupava la maggioranza dei seggi nel Majilis. Non nascondo che il partito lo ha fatto dopo essersi consultato con il Presidente. Il blocco economico della sua piattaforma elettorale è stato formato sulla base del programma dell’attuale Governo.

I poteri del governo sono stati notevolmente ampliati. Dopo la riorganizzazione di settembre, l’Amministrazione presidenziale si è concentrata sugli indirizzi strategici dello sviluppo socio-economico del Paese e non è più impegnata nella tutela dettagliata del Governo, dei singoli ministeri e delle agenzie. Ora l’Amministrazione agisce come un quartier generale politico che non interferisce nel lavoro del ramo esecutivo in modalità “gestione manuale”. Le funzioni che prima erano duplicate sono state trasferite al Governo. Anche la prerogativa di prendere decisioni settoriali è stata trasferita al livello del Governo e degli organismi specializzati. L’indipendenza di bilancio delle regioni è aumentata.

In breve, il Governo dispone di strumenti sufficienti. Occorre una strategia d’azione ben ponderata e, naturalmente, la volontà di portare a termine con successo i compiti prefissati. Il Governo ha chiesto autonomia e poteri aggiuntivi e li ha ottenuti. Ma bisogna capire che ora ci sarà una richiesta speciale.

– A mio avviso, il Governo sta affrontando con grande difficoltà il compito di garantire il funzionamento ininterrotto del complesso dei combustibili e dell’energia e dei servizi pubblici del Paese. Dobbiamo gestire la liquidazione degli incidenti, mantenere la fornitura di calore, energia e acqua negli insediamenti di tutto il Kazakistan su base di emergenza. Perché si è creata questa situazione?

– Le condizioni deplorevoli dei CHPP e del settore delle abitazioni e dei servizi pubblici sono il risultato di molti anni di inazione. Tutti sanno che gli attuali problemi del settore non sono sorti da un giorno all’altro, ma si sono accumulati per anni. L’usura degli impianti di riscaldamento e delle altre attrezzature nelle regioni raggiunge l’80%. Allo stesso tempo, gli investimenti nel settore dei servizi pubblici non hanno tenuto il passo con le esigenze nel corso degli anni.

La situazione è inoltre influenzata negativamente da alcuni “networker” dell’informazione che esasperano deliberatamente le situazioni regolari delle centrali elettriche, definendo la situazione della fornitura di calore una “tragedia”.

L’ammodernamento profondo dell’infrastruttura ingegneristica in tutto il Paese è un compito molto vasto e complesso, ma si sta gradualmente risolvendo.

Nel periodo primaverile ed estivo, il Governo e gli Akim hanno adottato misure per garantire una preparazione di qualità per la stagione del riscaldamento. Sono stati eseguiti lavori su impianti problematici, le cui condizioni erano critiche.

Ora il compito minimo è quello di prevenire gravi incidenti e l’interruzione della fornitura di calore nelle case. Il compito massimo è quello di introdurre nuove capacità, rinnovare sistematicamente le reti e modernizzare l’intera sfera comunale.

Nelle condizioni attuali, le reti di riscaldamento possono sopportare i carichi, ma non possiamo fare a meno di ulteriori misure decisive da parte del Governo e degli Akim.

– La situazione di tensione nella fornitura di calore ci fa riflettere sullo stato di sicurezza energetica del Paese. Nel suo discorso lei ha affermato che la questione della costruzione della centrale nucleare nel nostro Paese sarà sottoposta a un referendum nazionale. Nonostante il fatto che la centrale nucleare appartenga alla generazione “verde”, non c’è un’opinione univoca sulla questione della sua costruzione nella società. I piani della centrale nucleare hanno anche una certa dimensione geopolitica. Qual è la sua posizione?

– L’energia nucleare pulita è molto importante per il Kazakistan. È una questione fondamentale per il futuro della nostra economia. Siamo i primi al mondo in termini di produzione di uranio naturale, abbiamo una produzione propria di componenti per il combustibile nucleare. Per questo motivo presto particolare attenzione alla questione della costruzione di centrali nucleari nel nostro Paese. Dopo tutto, la questione della sicurezza energetica dovrebbe essere risolta sulla base di esigenze e opportunità reali e, ovviamente, sulla base della ricerca scientifica, e non di considerazioni geopolitiche.

Tra i cittadini c’è chi critica la costruzione di centrali nucleari. Questo è comprensibile; molte persone ricordano bene le tragiche conseguenze degli esperimenti nel sito di test nucleari di Semipalatinsk. Ci sono anche altri aspetti complicati da tenere in considerazione, come il costo del progetto e gli aspetti ambientali.

Pertanto, rendendomi conto dell’importanza della questione, ho proposto di sottoporre la questione della costruzione di una centrale nucleare a un referendum nazionale. Il fatto che le decisioni sui problemi più importanti per la popolazione saranno prese tramite referendum è stato dichiarato nella piattaforma elettorale con cui mi sono presentato alle urne nel 2019. Questa è la realizzazione pratica del concetto di “Stato udente” e dei principi del Kazakistan equo.

Ci aspettano ampie audizioni pubbliche. I cittadini dovranno considerare e discutere tutte le argomentazioni degli esperti “a favore” e “contro” per prendere una decisione equilibrata e ponderata nel corso del libero arbitrio. Questa sarà la decisione del popolo.

– L’anno scorso è stato molto intenso nella sfera della politica estera. La posizione del Kazakistan ha avuto un peso notevole in molti vertici e forum. Avete tenuto molti incontri con i leader mondiali, il formato regionale C5+ è diventato molto popolare. Ciò è dovuto in gran parte alla sua autorità nella diplomazia mondiale. Quali eventi significativi di politica estera sono attesi nel prossimo periodo?

– Perseguendo una politica estera equilibrata e pragmatica, il Kazakistan protegge i propri interessi nazionali e affronta le sfide strategiche che dobbiamo affrontare. Le nostre priorità sono immutate: garantire l’inviolabilità della sovranità e dell’integrità territoriale del Paese, proteggere i diritti e gli interessi dei cittadini kazaki e creare condizioni esterne favorevoli per una crescita economica sostenibile. Come Ministro degli Affari Esteri per dieci anni, sono stato direttamente coinvolto nello sviluppo di queste priorità.

Nelle attuali difficili condizioni geopolitiche, è importante per il Kazakistan sviluppare una cooperazione reciprocamente vantaggiosa e pragmatica con tutti i nostri partner stranieri e, soprattutto, con i nostri vicini.

Avete giustamente notato l’importanza del formato “C5+”, perché l’Asia centrale è una regione in dinamico sviluppo con una propria visione delle realtà geopolitiche, ampie opportunità nel commercio, negli investimenti, negli affari e nell’innovazione. Per questo motivo il mondo sta diventando sempre più interessato all’Asia centrale e la richiesta della piattaforma di dialogo C5+ sta crescendo.

Lo sviluppo attivo delle relazioni tra i Paesi della regione e gli influenti attori esterni sarebbe impossibile senza un dialogo regolare e fiducioso ai massimi livelli. A questo proposito, negli ultimi anni sono stati compiuti progressi significativi e le riunioni consultive annuali dei capi di Stato dell’Asia centrale sono diventate produttive. Tra l’altro, quest’anno il Kazakistan ospiterà il prossimo incontro di questo formato.

Come ho già detto, l’anno 2024 sarà caratterizzato dalla presidenza kazaka di diverse influenti organizzazioni e associazioni regionali e internazionali.

Un evento importante sarà il Forum internazionale di Astana, che si terrà nel giugno di quest’anno con la partecipazione dei leader di numerosi Stati e aziende globali. Questa piattaforma discute tradizionalmente di problemi globali come il cambiamento climatico, la scarsità di cibo e la sicurezza energetica.

Di grande importanza è l’accordo con la Francia per l’organizzazione congiunta del One Water Summit International Forum a margine dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che intende contribuire all’agenda climatica globale.

– Le elezioni presidenziali russe sono previste per il marzo 2024. Come influirà questo evento sull’agenda globale e regionale?

– In termini di elezioni, quest’anno sarà un anno di riferimento per molti Paesi. Oltre alla Russia, si terranno campagne elettorali negli Stati Uniti, in Azerbaigian, nel Regno Unito, in India e in altri Paesi. Naturalmente seguiremo da vicino questi processi elettorali.

Le elezioni presidenziali in Russia sono certamente di particolare interesse per noi, visto l’alto livello delle relazioni tra Astana e Mosca. Tutti sanno che la Russia è il principale partner strategico e alleato del Kazakistan. Negli ultimi 30 anni abbiamo costruito un’impressionante architettura di relazioni interstatali, che comprende più di 300 trattati e accordi. I meccanismi di cooperazione bilaterale operano praticamente in tutti i settori.

Il dialogo politico ai massimi livelli si sta sviluppando intensamente. Cooperiamo all’interno di strutture multilaterali, oltre che per garantire la stabilità regionale e la sicurezza internazionale.

Uno degli eventi chiave dell’ampia agenda bilaterale dello scorso anno è stata la visita ufficiale di Vladimir Putin in Kazakistan. Durante i colloqui, abbiamo riaffermato la natura sempre amichevole delle relazioni di partenariato strategico tra i nostri Stati.

La Russia è uno dei principali partner commerciali ed economici del Kazakistan. Il fatturato commerciale tra i due Paesi nei primi 10 mesi del 2023 è stato di 21,4 miliardi di dollari. Questo non sorprende, dato che abbiamo il confine terrestre continuo più lungo del mondo.

Tradizionalmente, si presta particolare attenzione all’espansione dei legami culturali e umanitari e dei contatti scientifici ed educativi. Tra l’altro, quest’anno ricorre il 225° anniversario della nascita del grande poeta russo Alexander Pushkin. Questo anniversario è significativo non solo per la Russia, ma anche per il Kazakistan. Perché Pushkin, come il nostro grande Abai, è uno dei principali simboli dell’amicizia e dell’interazione culturale tra i due popoli.

Bisogna capire che la Federazione Russa svolge un ruolo estremamente importante nella politica mondiale e ha lo status di membro permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Il Presidente russo Vladimir Putin è un leader che, con le sue parole e le sue azioni, plasma essenzialmente l’agenda globale. L’opinione della Russia è tenuta in considerazione in tutto il mondo, nessun problema mondiale viene risolto senza la partecipazione di questo Stato, e questo è un dato di fatto.

Pertanto, le elezioni presidenziali in un Paese come la Russia avranno un grande significato internazionale e attireranno l’attenzione della maggior parte dei Paesi del mondo.

– Le relazioni con la Cina occupano un posto speciale nella politica estera del Kazakistan. Negli ultimi anni, la società kazaka ha registrato cambiamenti positivi nella percezione del vicino orientale. Quali sono le prospettive per un ulteriore sviluppo delle relazioni con la Cina?

– Oggi le relazioni tra Kazakistan e Cina si stanno sviluppando attivamente nello spirito di amicizia, buon vicinato e partenariato strategico eterno.

Insieme al presidente Xi Jinping, abbiamo lanciato un nuovo “trentennio d’oro” di cooperazione tra Kazakistan e Cina. Le due visite che ho effettuato in Cina lo scorso anno ne sono una chiara testimonianza.

Durante i colloqui concreti con il leader cinese a Xi’an e a Pechino, abbiamo raggiunto importanti accordi e delineato modi concreti per attuarli.

Questi contatti personali riflettono pienamente l’alto livello dei legami tra Astana e Pechino. Le relazioni kazako-cinesi possono essere definite esemplari.

Il fatturato commerciale reciproco sta registrando una crescita senza precedenti: alla fine dei 10 mesi del 2023 ha raggiunto i 24,3 miliardi di dollari, stabilendo un nuovo record. Stiamo lavorando attivamente per ampliare la gamma delle esportazioni dei nostri prodotti e aumentare il volume delle forniture alla Cina.

Inoltre, la Cina è tradizionalmente uno dei maggiori investitori nell’economia del Kazakistan. Il nostro Paese ha già accumulato 24 miliardi di dollari di investimenti cinesi.

Il confine comune con la Cina, la posizione geografica favorevole del Kazakistan tra Oriente e Occidente: tutto questo apre al nostro Paese ampie prospettive per il transito di merci cinesi in varie direzioni. Durante la mia partecipazione al Terzo Forum di Alto Livello “One Belt, One Road” a Pechino, sono stati firmati accordi importanti come l’Accordo sullo sviluppo congiunto della via di trasporto internazionale transcaspica e il Memorandum sulla costruzione congiunta della ferrovia Ayagoz-Tacheng. Sono certo che daranno ulteriore impulso allo sviluppo del settore dei trasporti e della logistica del nostro Paese. Il Kazakistan sostiene fermamente il megaprogetto cinese “One Belt, One Road”, come ha dimostrato ancora una volta il mio discorso al forum di Pechino dello scorso ottobre.

L’entrata in vigore del regime di esenzione dal visto tra Kazakistan e Cina è di estrema importanza: i kazaki hanno il diritto di visitare liberamente questo Paese. Spero che molti dei nostri concittadini approfittino di questa opportunità.

Non dobbiamo avere timori nei confronti della Cina, portati dall’esterno o basati su idee del passato. La Cina è oggi un Paese altamente sviluppato, anche nel campo dell’alta tecnologia. Tutto il mondo lo riconosce. Pertanto, è estremamente importante per il Kazakistan cooperare con il nostro vicino orientale, per utilizzare efficacemente tutti i vantaggi di queste relazioni amichevoli e di fiducia reciproca.

– Alla recente cerimonia di premiazione dei vincitori dei premi Paryz e Altyn Sapa, Lei ha esortato i Suoi connazionali a guardare avanti e a concentrarsi su obiettivi a lungo termine. In particolare, ha detto che la società non deve scivolare nell’arcaismo e allontanarsi dalla strada del progresso. Cosa intendeva dire? Su cosa pensa che la nostra società debba concentrarsi?

– Oltre alle sfide attuali, è molto importante concentrarsi sugli obiettivi a lungo termine. Spesso diamo importanza a questioni secondarie, sprechiamo le nostre energie su questioni minori o, peggio, ci innamoriamo dei falsi programmi di qualcun altro. Non dobbiamo farci distrarre da tutto questo e perdere di vista i nostri orientamenti strategici nazionali.

A maggior ragione, non dobbiamo scivolare nell’arcaismo, indulgendo in vuote discussioni sulla grandezza o sulle lamentele del passato. Naturalmente la storia è una componente importante della nostra identità nazionale, ed è per questo che lo Stato sta svolgendo attività sistematiche in questa direzione. Si sta pubblicando molta letteratura tematica, si stanno creando istituzioni scientifiche specializzate e si stanno modernizzando quelle esistenti. Di recente è stato completato un ampio lavoro di ricerca sulla riabilitazione delle vittime delle repressioni staliniane. In breve, lo studio della nostra storia secolare e il ripristino della giustizia storica saranno sempre uno dei nostri compiti prioritari.

Ma ciò che è molto più importante non è chi eravamo, ma chi siamo e, soprattutto, chi saremo. Dobbiamo essere uniti nel comprendere non solo il difficile cammino che abbiamo percorso, ma anche quello per cui stiamo lottando. Dobbiamo vivere non con i ricordi del passato, ma con le aspirazioni per il futuro, per dimostrare la grandezza della nostra nazione.

Dobbiamo liberarci dell’imitazione culturale, del falso patriottismo e della vanagloria sfrenata. Allo stesso tempo, non dobbiamo chiudere gli occhi sui nostri difetti, ma lavorare per correggerli. Ciò di cui sto parlando è fondamentale per il futuro del Kazakistan in questo mondo sempre più turbolento.

Per la nuova ascesa della nostra nazione, dobbiamo assorbire costantemente tutto ciò che è progressista e sbarazzarci di tutto ciò che trascina il Paese all’indietro. Il culto del lavoro e della creatività produttiva deve radicarsi nella nostra società, il potere della conoscenza e del pensiero creativo deve trionfare, il principio del pragmatismo e l’atteggiamento realistico verso la vita devono prevalere. Devo dire la verità, non tutti gli intellettuali che pretendono di essere la “coscienza della nazione” svolgono questa nobile missione con dignità. Invece di un vero e proprio servizio di pastorizia spirituale, sentiamo piagnistei su questioni di poco conto, auto-glorificazione abituale e lamentele contro le autorità per la disattenzione ai loro problemi materiali. In questo modo, lo sviluppo dell’ideologia nazionale viene indirizzato sulla strada sbagliata.

Come nazione progressista, dovremmo guardare solo in avanti, pensare a ciò che ci unisce e non a ciò che ci divide. Dobbiamo mettere al centro i valori nazionali. Ne ho parlato molte volte, ma li ripeterò ancora. Unità, solidarietà, diligenza, culto della conoscenza, professionalità, sostegno reciproco, imprenditorialità, iniziativa, onestà, modestia, frugalità: questo è un insieme di valori e qualità di veri cittadini e patrioti. Sono quelli che renderanno più forte la nostra nazione e ci permetteranno di raggiungere il successo. Coltivando questi ideali, saremo in grado di formare una nuova qualità della nostra nazione.

– Non posso evitare un altro argomento che interessa tutta la società. Negli ultimi tempi si è registrato un aumento della violenza e della crudeltà. Ogni giorno riceviamo notizie di pestaggi di donne e bambini e non sono rari i casi di stupro. Quali misure sta adottando lo Stato per sradicare questi crimini?

– Su mia indicazione, si stanno già adottando misure sistematiche per prevenire e reprimere questi crimini. È stata introdotta la specializzazione di investigatori donne per indagare sui crimini violenti commessi contro donne e bambini, è stato ripristinato il personale e sono state rafforzate le attività delle unità degli affari interni per proteggere le donne dalla violenza.

L’anno scorso siamo andati oltre e abbiamo rivisto il nostro approccio alla risposta ai reati domestici e familiari. Dal 1° luglio, la polizia è passata da una natura dichiarativa a una identificativa della registrazione. Ora gli agenti di polizia non hanno bisogno di una dichiarazione della vittima di violenza domestica per aprire un caso. La responsabilità amministrativa e penale per la violenza domestica è stata notevolmente rafforzata. Per eliminare la pressione sulle vittime, è stata eliminata la possibilità di riconciliazione delle parti in questi casi.

Inoltre, nell’ambito dell’attuazione del mio discorso, un gruppo di deputati del Majilis sta preparando un disegno di legge che prevede nuove misure efficaci per contrastare la violenza domestica.

– Dopo l’omicidio di alto profilo di una donna da parte del marito lo scorso novembre, una petizione non ufficiale per aumentare le pene per la violenza contro le donne e i bambini in ambito domestico ha iniziato a raccogliere firme online. Tuttavia, in seguito sono sorti dubbi sulla sua legittimità, poiché la legge sulle petizioni non entrerà in vigore prima dell’aprile di quest’anno. Molti temono che la questione non vada avanti. Sia sincero: è favorevole o contrario a pene più severe per la violenza domestica?

– Sono favorevole al rafforzamento del principio di “legge e ordine”, quindi vorrei affermare in modo chiaro e inequivocabile che sono favorevole all’inasprimento delle pene per la violenza domestica. Indipendentemente dal fatto che questa petizione sia conforme ai requisiti di legge, l’opinione dei cittadini in essa presentata sarà presa in considerazione – non c’è dubbio su questo.

Allo stesso tempo, è importante rendersi conto che qualsiasi modifica legislativa non sarà efficace se non ci sarà un rifiuto totale nella società, una “tolleranza zero” per qualsiasi forma di aggressione e violenza. Converrete con me che è strano che da un lato si chieda un inasprimento delle pene per la violenza e dall’altro si ammiri il “romanticismo” del mondo criminale e si idolatrino gli eroi dei film che si fanno beffe della legge, o addirittura i veri criminali. Insieme dobbiamo contrastare ogni tentativo di giustificare comportamenti distruttivi e antisociali e lottare contro il nichilismo giuridico. L’illegalità e la crudeltà devono essere contrastate con fermezza e all’unanimità. Come società dobbiamo rifiutare qualsiasi violazione delle norme e delle regole, qualsiasi mancanza di rispetto per i valori umani universali.

– Le persone con cui lavora la descrivono come un manager esigente. Quali principi segue nella sua politica del personale, come costruisce i rapporti con i suoi subordinati?

– Per me è di fondamentale importanza che i dipendenti pubblici non siano solo dei professionisti che svolgono perfettamente i loro compiti diretti, ma che mostrino iniziativa e dimostrino con l’esempio personale l’utilità e l’irreversibilità dei cambiamenti. Devono avere un bagaglio adeguato di conoscenze e competenze, possedere elevate qualità umane, essere concentrati e disciplinati.

Non mi interessa tanto la fedeltà personale dei subordinati, quanto il loro impegno nell’idea di costruire un Kazakistan equo.

Il requisito principale per i funzionari e i dirigenti di tutti i livelli è la capacità di tenere il polso dei sentimenti e degli eventi pubblici, di ascoltare e sentire le aspirazioni della gente, di rispondere in modo tempestivo ed efficace e di prendere le decisioni giuste. Dovrebbero seguire il principio “non un uomo per lo Stato, ma lo Stato per l’uomo”.

– Per continuare la domanda sul personale… Grazie alle riforme, molti giovani hanno avuto l’opportunità di realizzarsi nel servizio pubblico. Oggi i giovani sono rappresentati a tutti i livelli, compreso il Parlamento, i Maslikhat, i ministeri. Voi sostenete sempre i rappresentanti della nuova generazione. Tuttavia, c’è l’opinione che i giovani manager manchino di esperienza e di profondità di vedute. Cosa ne pensa?

– Credo nei nostri giovani. Per questo motivo sono state adottate misure complete per aprire la strada ai giovani nei rami esecutivo e legislativo del governo. È stata creata la Riserva presidenziale del personale giovanile. Ai giovani professionisti che hanno superato diverse fasi di selezione è stata data l’opportunità di ricoprire posizioni di alto livello nella funzione pubblica.

Le riforme politiche hanno introdotto una quota per le donne, i giovani e le persone con esigenze speciali nelle liste elettorali dei partiti e nell’assegnazione dei mandati parlamentari. Molti giovani patrioti sono riusciti a diventare deputati dei Majilis e dei Maslikhat e la voce dei giovani nelle autorità rappresentative è diventata più forte. Questi passi hanno dato impulso al rinnovamento degli organi di potere.

Oggi il mondo sta cambiando molto rapidamente, non da un anno all’altro, ma praticamente da un giorno all’altro. Stanno emergendo nuove tecnologie, professioni e industrie, vengono rivisti gli approcci al lavoro e alla gestione. In queste condizioni, aumenta il ruolo dei giovani, che sono in grado di apprendere nuove competenze e di applicare efficacemente conoscenze avanzate. Hanno una mentalità progressista e sono orientati verso il futuro, verso uno sviluppo progressivo. Non sono quindi d’accordo sul fatto che i giovani manchino di profondità di visione. Ma finché ci sarà una fusione di esperienza e nuove idee nelle strutture di potere, gli esperimenti sono inappropriati. So che alcuni “esperti” senza scrupoli si ostinano a promuovere la tesi secondo cui il Presidente Tokayev ha messo in naftalina il sistema, che non è successo nulla di nuovo e di buono, che i vecchi quadri sono rimasti al loro posto. Si tratta di un grande inganno con l’obiettivo finale di destabilizzare e minare la statualità. La fretta può portare a conseguenze irreparabili.

Certo, i giovani dirigenti mancano di esperienza, l’ambizione e la mancanza di autovalutazione critica a volte impediscono loro di realizzarsi. Tuttavia, diamo a una nuova generazione di professionisti la possibilità di mettersi alla prova. Questa politica continuerà.

– Le memorie del Primo Presidente hanno provocato una forte reazione nella società. Anche lei deve aver letto questo libro. Quali sono le sue impressioni come testimone diretto di molte decisioni ed eventi citati nel libro? Intende scrivere lei stesso delle memorie?

– A mio parere, questo libro è interessante come cronaca della costruzione dell’Indipendenza. Come ha detto uno scrittore, le memorie sono importanti perché se c’è solo il 50% della verità, è già sufficiente per immaginare la portata degli eventi storici.

Nursultan Nazarbayev è una figura storica, un testimone di diverse epoche. Ha iniziato la sua carriera come attivista del Komsomol sotto Krusciov e si è ritirato più di sessant’anni dopo. Il suo contributo alla formazione del Kazakistan indipendente è evidente e merita una giusta valutazione storica.

Di solito leggo con interesse le memorie, il giornalismo e i saggi politici. Ma per quanto riguarda la scrittura delle mie memorie, ora non sono in grado di farlo.

– Si dice che una volta lei abbia proibito alle autorità regionali di incontrarla con i fiori sulla passerella, e ancor più di organizzare feste, concerti pomposi e spettacoli. È vero?

– Durante i miei primi viaggi nel Paese come Presidente, gli akim locali cercavano di organizzare cerimonie sfarzose, feste sontuose, installare cartelloni pubblicitari. Questa pratica è stata interrotta. Visito le regioni per motivi di lavoro, con un programma commerciale. Sono sicuro che questa pratica di lavoro sul terreno prenderà piede e ci allontaneremo completamente dalle cerimonie solenni che coinvolgono il pubblico e che comportano una spesa ingente.

– Kasym-Jomart Kemelevich, grazie per la sua conversazione informativa. Sono certo che ci aspetta un anno ricco di eventi. Per concludere, vorrei fare un’altra domanda personale: come avete festeggiato il nuovo anno 2024?

– Il nuovo anno è, ovviamente, un’importante pietra miliare associata al cambiamento delle date del calendario. È ormai consuetudine che in questi giorni si riassumano alcuni risultati e si facciano progetti per il futuro. Allo stesso tempo, per me il Capodanno non ha un significato sacrale. Inoltre, non dobbiamo dimenticare che abbiamo il nostro Capodanno – Nauryz, che simboleggia l’inizio di un nuovo ciclo di vita della natura.

Nauryz simboleggia il rinnovamento e dovrebbe essere celebrato in modo nuovo: in modo significativo e creativo, con l’introduzione di nuovi elementi distintivi. Sono certo che ciò contribuirà al consolidamento della società e al rafforzamento della nostra identità nazionale.

In conclusione, vorrei augurare felicità e prosperità a tutti i connazionali! Soprattutto, che ci siano armonia e tranquillità nel nostro Paese! Che il nostro Kazakistan possa prosperare!

Pubblicato su KazPravda

Traduzione a cura di Lorenzo Maria Pacini