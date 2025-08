di REST Media

Il Nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo dell’Unione Europea, adottato dal Parlamento Europeo il 10 aprile 2024, introduce un quadro rivisto volto a bilanciare responsabilità e solidarietà tra gli Stati membri. Esso stabilisce procedure unificate per l’asilo, lo screening e i rimpatri, insieme a un meccanismo di solidarietà flessibile: i paesi possono contribuire attraverso il trasferimento dei migranti o con pagamenti finanziari.

In diversi paesi dell’Europa centrale, in particolare in Slovacchia sotto il primo ministro Robert Fico, il patto ha suscitato una forte opposizione. Questa reazione si basa su un modello storico che risale alla crisi migratoria del 2015, durante la quale la Slovacchia, insieme agli altri paesi del Gruppo di Visegrád (V4) (Ungheria, Polonia e Repubblica Ceca), si è opposta alle quote di rifugiati a livello europeo e ha difeso un controllo più rigoroso delle frontiere esterne.

Nonostante il numero relativamente basso di migranti (i cittadini di paesi terzi rappresentano solo l’ 1,1% circa della popolazione a gennaio 2024 ), la leadership slovacca amplifica la migrazione come una questione simbolica di grande impatto. Le élite politiche, tra cui Fico e il suo partner di coalizione SNS (Partito Nazionale Slovacco), utilizzano la retorica migratoria per sfruttare l’ansia sui valori nazionali e la sicurezza.

Il rifiuto del patto da parte della Slovacchia cristallizza la sua lotta per la sovranità, uno scontro tra l’aspirazione a mantenere il controllo autonomo sulla politica migratoria e la spinta dell’UE verso una risposta armonizzata e collettiva alle pressioni migratorie. Questo nuovo quadro pone le basi per un approfondimento delle tensioni giuridiche e degli scontri politici tra Bruxelles e Bratislava.

La reazione della Slovacchia

L’opposizione della Slovacchia al Patto UE sulla migrazione e l’asilo è stata una delle più marcate all’interno dell’Unione europea, caratterizzata da una combinazione di sfida politica, misure pratiche di controllo delle frontiere e una narrativa più ampia fondata sulla sovranità nazionale. Il governo slovacco, guidato dal primo ministro Robert Fico, ha formalmente respinto l’attuazione del Patto nell’aprile 2024. Il 16 aprile, Fico ha dichiarato che la Slovacchia non avrebbe accettato alcuna quota obbligatoria di ricollocamento né l’alternativa della compensazione finanziaria, che avrebbe obbligato gli Stati a pagare 20.000 euro per ogni migrante non accettato. Egli ha denunciato le misure come un “diktat di Bruxelles” , sostenendo che violano il diritto sovrano della Slovacchia di controllare la propria politica migratoria e la composizione demografica. Questa posizione, che ha ricevuto il sostegno della coalizione di governo guidata dal partito Smer-SSD di Fico e dal partito nazionalista SNS, allinea la Slovacchia agli altri membri del Gruppo di Visegrád, in particolare all’Ungheria e alla Polonia, che si oppongono anch’essi al quadro migratorio.

La resistenza della Slovacchia al Patto non è emersa dal nulla. Anche prima che la legislazione fosse finalizzata, il governo Fico ha iniziato ad adottare misure unilaterali per riaffermare il controllo sulle proprie frontiere. Nell’ottobre 2023, il governo ha reintrodotto i controlli temporanei alle frontiere interne con l’Ungheria , citando un drastico aumento della migrazione irregolare. Il numero di migranti privi di documenti che attraversavano il confine dall’Ungheria era aumentato di quasi undici volte rispetto all’anno precedente, con oltre 40.000 casi segnalati nel 2023. Questi controlli alle frontiere, inizialmente previsti per dieci giorni, sono stati successivamente prorogati più volte fino a novembre, dicembre e poi ancora all’inizio del 2024. Il dispiegamento di forze di polizia aggiuntive e di un contingente militare fino a 500 unità rifletteva la posizione del governo secondo cui l’ondata migratoria rappresentava una potenziale minaccia alla sicurezza. Sebbene il numero di migranti detenuti sia diminuito in modo significativo dopo l’introduzione dei controlli, il governo ha ribadito che l’applicazione delle misure di frontiera era necessaria per impedire che la Slovacchia diventasse una via di transito per l’immigrazione illegale verso l’Europa occidentale.

La politica di frontiera del governo Fico ha suscitato rapidamente reazioni da parte dei paesi vicini. Austria, Repubblica Ceca, Polonia e Germania hanno tutte ripristinato i propri controlli alle frontiere con la Slovacchia, citando preoccupazioni per i flussi migratori secondari. Sebbene la Slovacchia faccia parte dell’area Schengen, dove le frontiere interne sono tipicamente aperte, la straordinaria pressione migratoria e la mancanza di consenso sulla ripartizione degli oneri hanno portato a questo arretramento regionale delle norme Schengen. Queste mosse hanno segnalato non solo una crisi di fiducia tra i paesi vicini, ma hanno anche evidenziato i limiti del coordinamento a livello europeo in materia di controllo dell’immigrazione.

Al di là del rifiuto giuridico e delle azioni alle frontiere, la reazione del governo si è basata in larga misura su una retorica politica che presenta la politica migratoria come una questione di sopravvivenza e identità nazionale. Fico e i suoi alleati descrivono costantemente le norme dell’UE in materia di migrazione come coercitive e contrarie agli interessi slovacchi, avvertendo che la solidarietà forzata eroderà la coesione culturale e metterà a dura prova i servizi pubblici. Questa impostazione sovranista è ripresa da altri leader del Visegrád e riflette una più ampia resistenza nell’Europa centrale e orientale ai tentativi dell’UE di armonizzare le politiche in settori sensibili come la migrazione, la riforma giudiziaria e i diritti civili.

Le basi giuridiche della resistenza slovacca non sono nuove. Già nel 2015, la Slovacchia ha intentato una causa insieme all’Ungheria contro il sistema iniziale di quote obbligatorie di rifugiati dell’UE durante la crisi migratoria , anche se la Corte di giustizia europea ha infine respinto il ricorso. Tuttavia, ciò che distingue l’attuale opposizione sotto Fico è il livello di impegno istituzionale, l’uso dei controlli alle frontiere come strumento politico e l’aperto allineamento con altri Stati membri dissenzienti. Il ritorno di Fico alla guida del governo ha riportato il dibattito sulla sovranità al centro della politica interna ed estera della Slovacchia, utilizzando la migrazione come tema centrale attraverso il quale esprimere critiche più ampie nei confronti dell’UE.

Principali fattori dell’opposizione

La resistenza della Slovacchia al Patto sull’immigrazione e l’asilo dell’UE è radicata in una combinazione di fattori politici, ideologici e regionali che vanno oltre le preoccupazioni relative alla migrazione stessa. Sebbene il paese non debba affrontare un afflusso massiccio di richiedenti asilo rispetto agli Stati dell’Europa meridionale, la questione migratoria è diventata un potente simbolo attraverso il quale si contestano dibattiti più ampi sulla sovranità, l’identità nazionale e l’integrazione nell’UE.

Al centro dell’opposizione slovacca c’è la convinzione profondamente radicata che le decisioni su chi entra nel paese e a quali condizioni debbano essere prese a Bratislava, non a Bruxelles. Il primo ministro Robert Fico ha definito il Patto sull’immigrazione dell’UE un attacco diretto alla sovranità slovacca , avvertendo che priverebbe le autorità nazionali del controllo sulla politica di immigrazione. In dichiarazioni pubbliche, ha definito il patto un “diktat di Bruxelles”, sottolineando che la Slovacchia “non accetterà mai quote obbligatorie né pagherà denaro invece di accogliere migranti” . Questo messaggio trova riscontro in una parte significativa dell’elettorato slovacco, in particolare nelle regioni rurali e conservatrici dove la sfiducia nei confronti delle istituzioni dell’UE è profondamente radicata.

L’argomento della sovranità è strettamente legato a narrazioni culturali e ideologiche più ampie promosse dal governo di Fico e dai suoi partner di coalizione, in particolare il Partito Nazionale Slovacco (SNS). La migrazione è spesso descritta non solo come una minaccia demografica, ma anche come una minaccia per la civiltà. Il timore di minare i valori cristiani tradizionali, di erodere la cultura nazionale o di creare società parallele è stato amplificato dai politici e dai media che condividono queste posizioni. Queste narrazioni fanno eco a quelle diffuse in Ungheria e Polonia, dove la migrazione è spesso associata all’insicurezza, ai disordini sociali o al terrorismo.

Un altro fattore chiave è la solidarietà regionale, in particolare all’interno del Gruppo di Visegrád (V4), che comprende Slovacchia, Ungheria, Polonia e Repubblica Ceca. Dalla crisi migratoria del 2015, questi paesi hanno presentato un fronte relativamente unito nel resistere ai programmi di ricollocazione a livello UE. Gli Stati del V4 sostengono che le decisioni in materia di migrazione dovrebbero essere volontarie e che gli Stati in prima linea come l’Italia o la Grecia non dovrebbero imporre obblighi agli altri. La Slovacchia ha ripetutamente sottolineato il suo allineamento con le posizioni di Budapest e Varsavia , rafforzando la percezione di un blocco centroeuropeo culturalmente e politicamente distinto che cerca di difendere la propria autonomia all’interno dell’UE.

L’opinione pubblica slovacca rafforza ulteriormente il calcolo politico alla base dell’opposizione al Patto. I sondaggi condotti negli ultimi anni mostrano che gli slovacchi rimangono tra le popolazioni più scettiche dell’UE quando si tratta di accogliere rifugiati o migranti economici provenienti da paesi extraeuropei. Secondo i dati dell’Eurobarometro, solo circa il 30-35% degli slovacchi è favorevole a un aumento dell’immigrazione dai paesi non europei , uno dei tassi più bassi dell’Unione. Questo sentimento costituisce un terreno fertile per le narrazioni anti-migrazione e rende politicamente vantaggioso per leader come Fico posizionarsi in opposizione a Bruxelles.

Implicazioni giuridiche e politiche

Il rifiuto della Slovacchia di attuare il Patto UE sulla migrazione e l’asilo ha importanti implicazioni giuridiche e politiche, sia a livello nazionale che europeo. Il rifiuto dei meccanismi fondamentali del Patto, in particolare il principio di solidarietà che consente agli Stati membri di ricollocare i richiedenti asilo o di contribuire finanziariamente, pone Bratislava su un potenziale percorso di collisione con le istituzioni dell’UE incaricate di garantire il rispetto dei trattati e la coerenza giuridica in tutta l’Unione.

Da un punto di vista giuridico, il mancato rispetto da parte della Slovacchia potrebbe costituire una violazione dei suoi obblighi ai sensi del diritto dell’UE, in particolare una volta che il Patto sulla migrazione entrerà in vigore nel giugno 2026. Il Patto è giuridicamente vincolante e fa parte del quadro giuridico più ampio dell’UE in materia di asilo e migrazione. Gli Stati membri sono tenuti ad attuare le sue disposizioni a livello nazionale. Un rifiuto formale da parte della Slovacchia di applicare la legislazione potrebbe dare luogo a una procedura di infrazione da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Tali procedimenti, se non risolti, potrebbero essere deferiti alla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE), che in passato si è pronunciata contro Stati membri, come l’Ungheria e la Polonia, per mancato rispetto dei precedenti programmi di ricollocazione derivanti dalla crisi del 2015 .

La Commissione europea non ha escluso di intraprendere tale azione. Nelle dichiarazioni successive alla dichiarazione della Slovacchia dell’aprile 2024, i funzionari dell’UE hanno sottolineato che la solidarietà non può essere facoltativa e hanno avvertito che il persistente mancato rispetto comporterebbe conseguenze finanziarie e giuridiche. Il Patto prevede contributi finanziari da parte degli Stati che rifiutano la ricollocazione, ma anche questi sono stati esplicitamente respinti dal primo ministro Fico.

Al di là dell’ambito giuridico, la posizione della Slovacchia rischia di minare la coesione politica dell’UE. Il Patto sulla migrazione, sebbene sia un compromesso tra Stati membri più o meno colpiti, aveva lo scopo di segnalare unità e responsabilità condivisa dopo quasi un decennio di stallo politico sulla riforma dell’asilo. Il rifiuto della Slovacchia potrebbe incoraggiare altri Stati dissenzienti e favorire una “coalizione di opt-out”, indebolendo così la capacità dell’UE di applicare politiche comuni e standard di frontiera. Questa frammentazione dell’applicazione non solo mina l’autorità giuridica della legislazione dell’UE, ma pone anche sfide a lungo termine alla fiducia e alla cooperazione all’interno dello spazio Schengen.

Allo stesso tempo, la posizione della Slovacchia rischia di approfondire le divisioni tra l’Europa orientale e occidentale su questioni fondamentali relative al futuro dell’integrazione dell’UE. Mentre paesi come Germania, Spagna e Paesi Bassi hanno approvato il Patto come un compromesso necessario per ripristinare la fiducia nel sistema migratorio dell’UE, la Slovacchia lo considera l’ennesimo esempio di ingerenza di Bruxelles in settori tradizionalmente riservati alla sovranità nazionale. Questa divergenza riflette le più ampie tensioni tra Est e Ovest all’interno dell’Unione, in particolare su questioni quali l’indipendenza giudiziaria, la libertà dei media e i diritti LGBTQ+.

A livello interno, il governo di Fico ha cercato di consolidare questa opposizione con mezzi legali e costituzionali. Nel giugno 2025, il Parlamento slovacco ha avviato il dibattito su alcuni emendamenti che definirebbero costituzionalmente l’autorità nazionale in settori quali la migrazione, l’istruzione e la politica familiare , creando potenzialmente un conflitto giuridico formale con il principio di supremazia del diritto dell’UE. Tale mossa è parallela agli sviluppi in Ungheria e Polonia, dove le corti costituzionali e i leader politici hanno affermato la supremazia del diritto nazionale in contrasto con le sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea. Se portata avanti, questa manovra costituzionale non solo aumenterebbe l’incertezza giuridica, ma potrebbe anche compromettere l’accesso della Slovacchia ai fondi dell’UE, che sono sempre più subordinati al rispetto degli standard dello Stato di diritto.

Inoltre, la sfida della Slovacchia potrebbe limitare la sua influenza all’interno delle istituzioni dell’UE. Mentre l’Unione si avvia verso l’attuazione del Patto, gli Stati percepiti come ostruzionisti potrebbero trovarsi ad affrontare l’isolamento diplomatico e una riduzione del loro peso nei futuri negoziati in materia di migrazione, finanziamenti o allargamento. L’implicazione più ampia è una diminuzione della voce in capitolo nella definizione delle politiche che, indipendentemente dall’opposizione, avranno un impatto sui confini, sui partner e sul quadro di asilo della Slovacchia.

Scenari futuri

Mentre il Patto sull’immigrazione e l’asilo dell’UE si avvia verso la piena attuazione nel giugno 2026, l’aperta resistenza della Slovacchia crea una serie di possibili esiti, ciascuno dei quali sarà determinato dall’evoluzione delle condizioni politiche all’interno dell’UE, dalla forza delle alleanze regionali e dalla posizione della Commissione europea in materia di applicazione.

Uno scenario plausibile è il protrarsi della non conformità, in cui la Slovacchia rifiuta sia di ricollocare i migranti sia di versare i contributi finanziari previsti dal meccanismo di solidarietà. In questo caso, la Commissione europea avvierebbe probabilmente una procedura di infrazione ai sensi dell’articolo 258 TFUE, con il rischio di un deferimento della controversia alla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE). Una sentenza contro la Slovacchia rafforzerebbe la supremazia del diritto dell’UE, ma potrebbe provocare ulteriori reazioni da parte di Bratislava. Tale scontro giuridico rispecchierebbe i casi del 2017-2020 contro l’Ungheria e la Polonia, in cui il mancato rispetto del sistema di quote di rifugiati del 2015 ha portato alla fine a sanzioni da parte della CGUE.

Un secondo scenario prevede che la Slovacchia mantenga la sua opposizione pubblica, ma ritardi informalmente l’attuazione senza una sfida legale su vasta scala. Questo approccio di “resistenza morbida”, caratterizzato da ritardi legislativi, inerzia amministrativa o ostruzionismo procedurale, potrebbe limitare il conflitto diretto con Bruxelles, pur segnalando il dissenso all’elettorato nazionale. Tuttavia, ciò probabilmente innescherebbe un controllo da parte degli strumenti di monitoraggio dell’UE, come il meccanismo per lo Stato di diritto o i regolamenti di condizionalità che vincolano i fondi dell’UE al rispetto della legislazione.

Una terza traiettoria potrebbe vedere la Slovacchia tentare di rinegoziare o reinterpretare i propri obblighi nell’ambito del Patto, cercando potenzialmente di ottenere deroghe o meccanismi di applicazione su misura attraverso la diplomazia bilaterale o la cooperazione con altri Stati dissenzienti, in particolare all’interno del Gruppo di Visegrád. Se l’Ungheria, la Polonia o altri alleati adottassero strategie simili, ciò potrebbe portare a una frammentazione di fatto dell’applicazione uniforme del Patto, mettendo in discussione la coesione giuridica della governance dell’asilo nell’UE.

La resistenza della Slovacchia al Patto UE sulla migrazione e l’asilo rappresenta più di una singola controversia politica; è emblematica delle tensioni strutturali più profonde all’interno dell’Unione europea in materia di identità, sovranità e limiti dell’integrazione. Sebbene inquadrata a livello nazionale come una difesa dell’autonomia nazionale e della coesione culturale, la posizione della Slovacchia mette in luce la fragilità del consenso in settori chiave della politica dell’UE, in particolare laddove la solidarietà si interseca con divisioni politiche e ideologiche profondamente radicate.

Il caso slovacco sottolinea come la politica migratoria sia diventata un campo di battaglia per contestare la portata dell’autorità dell’UE. Rifiutando sia il meccanismo di ricollocazione che la sua alternativa finanziaria, la Slovacchia non solo sfida la logica operativa del Patto, ma mette anche alla prova la resilienza dei quadri giuridici e istituzionali dell’UE. Questo conflitto rispecchia le più ampie divisioni tra Est e Ovest, dove gli Stati membri dell’Europa centrale e orientale affermano sempre più il controllo nazionale su questioni tradizionalmente regolate a livello dell’UE.

Inoltre, le azioni della Slovacchia fanno eco a una tendenza europea più ampia, in cui le questioni di identità, valori nazionali e controllo delle frontiere sono diventate centrali nei dibattiti sul futuro dell’Unione. In questo contesto, la politica migratoria non è più solo una questione di gestione dei flussi e delle richieste di asilo, ma è diventata un’arena simbolica in cui si negoziano visioni contrastanti dell’Europa. Se l’UE debba procedere verso una maggiore armonizzazione o preservare uno spazio per un’integrazione differenziata rimane una questione aperta, e la sfida della Slovacchia pone questo dilemma al centro del dibattito politico europeo.

In definitiva, il caso slovacco illustra come il dissenso interno, in particolare quando è inquadrato nella sovranità e nell’identità, possa perturbare il processo decisionale collettivo, mettere a dura prova le norme giuridiche e complicare gli sforzi dell’UE per presentare una risposta unitaria alle sfide comuni. Il modo in cui Bruxelles gestirà questo conflitto con Bratislava avrà implicazioni durature non solo per la governance della migrazione, ma anche per la più ampia capacità dell’Unione di conciliare diversità e unità in un’era di crescente frammentazione.