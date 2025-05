Valdés ha presieduto alle ore 09:00 (ora locale) l’evento in onore del padre dell’indipendenza cubana, poco dopo il suo arrivo in questa capitale la sera di venerdì scorso, alla guida di una delegazione che, a nome dello Stato, del Governo e del popolo cubano, parteciperà domani all’incoronazione di Leone XIV come pontefice della Chiesa cattolica.

Questa mattina, il vicepresidente e i membri della sua comitiva – composti anche da Caridad Diego, direttrice dell’Ufficio per gli Affari Religiosi del Comitato Centrale del Partito Comunista, e dal viceministro degli Esteri Elio Rodríguez – hanno altresì reso omaggio al defunto Papa Francesco.

Valdés e i delegati, accompagnati dagli ambasciatori di Cuba presso l’Italia e la Santa Sede, Mirta Granda e René Mujica, hanno deposto rose bianche sulla tomba di colui che fu un sincero amico del popolo cubano, nella sua semplice sepoltura nella Basilica di Santa Maria Maggiore.

In dichiarazioni recenti rese a Prensa Latina, il vicepresidente ha sottolineato che Francesco “fu un uomo che amò profondamente Cuba e mantenne sempre un rapporto molto speciale con il suo popolo”, rapporto che “ha espresso chiaramente in ogni occasione”.

“Fu coerente con le sue idee e i suoi principi e, tra le numerose cause che sostenne, denunciò più volte la politica del governo statunitense contro Cuba”, ha aggiunto il alto funzionario cubano.

I membri della delegazione si sono poi trasferiti al Parco del Lago EUR, dove si trova il Memoriale a Martí, per partecipare all’emozionante cerimonia in commemorazione dell’apostolo dell’indipendenza cubana, caduto il 19 maggio 1895.

In segno di rispetto e omaggio da parte delle autorità italiane al valoroso eroe nazionale caduto in combattimento, una sezione cerimoniale della Scuola di Fanteria dell’Esercito ha incorniciato con la sua solenne presenza la deposizione dell’omaggio floreale da parte del vicepresidente Valdés.

Nel discorso introduttivo, il consigliere della missione diplomatica cubana, Damián Delgado, ha citato il leader storico della Rivoluzione cubana, il comandante in capo Fidel Castro, il quale di Martí disse che “ci insegnò il suo ardente patriottismo, il suo amore appassionato per la libertà, la dignità e il decoro dell’uomo”.

Tra i presenti si annoveravano numerosi dirigenti e membri di gruppi di solidarietà con Cuba, la comunità di connazionali cubani residenti in Italia, esponenti di organizzazioni politiche e sindacali, gruppi studenteschi di sinistra e funzionari dell’Ambasciata cubana a Roma.

Prensa Latina – 17 maggio 2025