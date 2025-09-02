Sabato 13 settembre alle ore 18, presso la Libreria Horafelix in Via Reggio Emilia 89 (Roma), si terrà un incontro con Shanna Luciani, autrice della trilogia di romanzi storici “Maledetto il cuore”, a cui in futuro si aggiungerà un quarto volume. L’iniziativa prosegue un dialogo già avviato con la scrittrice, che in passato aveva partecipato a un’intervista telematica in cui aveva raccontato il proprio metodo di lavoro, il rapporto con le fonti e le scelte narrative alla base delle sue opere (link all’intervista: https://artverkaro.altervista.org/alla-scoperta-di-maledetto-il-cuore-intervista-con-lautrice-shanna-luciani).

L’incontro romano sarà l’occasione per riprendere e sviluppare quei temi dal vivo, aprendo un confronto con il pubblico sulla scrittura storica, i processi creativi e la ricerca che alimenta la narrazione. La trilogia “Maledetto il cuore”, con il suo intreccio di vicende personali e dimensioni collettive, offrirà lo spunto per discutere del ruolo che la narrativa storica può assumere nel rendere accessibile e condivisa la memoria del passato.

A guidare la conversazione saranno Enea Stella e Ivan Branco, attivi nel panorama culturale ed editoriale con le Artverkaro Edizioni, che dialogheranno con l’autrice proponendo domande e spunti di riflessione. L’incontro si presenta come un momento di scambio e partecipazione, in cui lettura e storia si intrecciano in un percorso comune tra autrice e pubblico.