Ministro degli Esteri Sergey Lavrov: Signor Presidente, colleghi,

Siamo sempre lieti di vedervi al Ministero degli Esteri. Permettetemi di darvi il benvenuto a questo incontro a nome di tutto il personale.

Innanzitutto, vorrei esprimere la nostra sincera gratitudine per la vostra costante attenzione al servizio estero: sia per le nostre attività professionali, sia per aver fornito al Ministero, alle nostre ambasciate e ai nostri consolati generali tutto il necessario per portare a termine con successo i compiti assegnati.

Desidero inoltre ringraziare i colleghi qui presenti dell’Ufficio presidenziale, del Governo, dell’Assemblea federale e delle autorità esecutive.

Siamo sempre impegnati nella più stretta collaborazione e nel coordinamento nel perseguire la linea di politica estera unitaria stabilita dal Presidente e delineata nel Concetto di politica estera.

Avete firmato l’ultima versione del Concetto nel marzo 2023. Stiamo lavorando attivamente per rafforzare le nostre posizioni sulla scena internazionale e garantire la sicurezza e le condizioni esterne più favorevoli allo sviluppo, guidati dagli obiettivi strategici ivi stabiliti.

In via prioritaria, stiamo rafforzando i legami con i Paesi della maggioranza globale, del Sud globale e dell’Est globale, ridistribuendo di conseguenza le nostre risorse materiali e umane e trasferendole nelle aree in cui sono più richieste nelle nuove condizioni geopolitiche.

Vorrei anche ricordare che stiamo contribuendo attivamente a stabilire i legami internazionali della Crimea, delle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk e delle regioni di Zaporozhye e Kherson. A tal fine, il Ministero degli Esteri ha già istituito i suoi uffici di rappresentanza a Donetsk e Lugansk e ha rafforzato le capacità dell’ufficio di rappresentanza a Simferopol.

Sono certo che l’incontro di oggi ci consentirà di precisare tutti gli ambiti del nostro lavoro pratico sulla scena internazionale.

Signor Presidente, a lei la parola.

Presidente della Russia Vladimir Putin: Grazie mille.

Colleghi, buon pomeriggio.

Sono lieto di dare il benvenuto a tutti voi e di esprimere la mia gratitudine per il vostro lavoro attivo nell’interesse della Russia e del nostro popolo.

L’ultima volta che ci siamo incontrati in questo formato allargato è stato nel novembre 2021 e da allora si sono verificati molti eventi cruciali e persino fatali, senza esagerare, sia in Russia che nel mondo. Pertanto, ritengo sia importante valutare la situazione attuale degli affari globali e regionali, nonché stabilire i compiti appropriati per il Ministero degli Esteri. Tutti questi compiti sono finalizzati al raggiungimento del nostro obiettivo principale: creare le condizioni per lo sviluppo sostenibile della Russia, garantire la sua sicurezza e migliorare il benessere delle famiglie russe.

Nelle condizioni difficili e imprevedibili di oggi, il nostro lavoro in questo settore richiede di concentrare i nostri sforzi, la nostra iniziativa, la nostra perseveranza e le nostre capacità non solo per rispondere alle sfide attuali, ma anche per definire la nostra agenda a lungo termine. Dovremmo proporre possibili soluzioni a questioni fondamentali che riguardano non solo noi, ma anche l’intera comunità internazionale. È fondamentale discuterne con i nostri partner in modo aperto e costruttivo.

Ripeto: il mondo sta cambiando rapidamente. La politica globale, l’economia e la competizione tecnologica non saranno più come prima. Sempre più Paesi si sforzano di rafforzare la propria sovranità, autosufficienza e identità nazionale e culturale. I Paesi del Sud e dell’Est del mondo stanno guadagnando importanza e il ruolo dell’Africa e dell’America Latina sta crescendo. Fin dall’epoca sovietica abbiamo sempre riconosciuto l’importanza di queste regioni, ma oggi le dinamiche sono completamente cambiate e ciò sta diventando sempre più evidente. Anche il ritmo di trasformazione in Eurasia, dove sono in corso molti progetti di integrazione significativi, ha subito un’accelerazione significativa.

Questa nuova realtà politica ed economica funge ora da base per l’emergente ordine mondiale multipolare e multilaterale e questo è un processo inevitabile. Riflette la diversità culturale e di civiltà che è intrinsecamente parte dell’umanità, nonostante tutti i tentativi di unificazione artificiale.

Questi profondi cambiamenti a livello di sistema ispirano certamente ottimismo e speranza perché l’affermazione del multipolarismo e del multilateralismo negli affari internazionali, compreso il rispetto del diritto internazionale e un’ampia rappresentanza, consentono di risolvere insieme i problemi più complessi per il beneficio comune e di costruire relazioni e cooperazione reciprocamente vantaggiose tra Stati sovrani per il benessere e la sicurezza dei popoli.

Questa visione del futuro è in linea con le aspirazioni della grande maggioranza dei Paesi. Ciò è evidente, tra l’altro, nel crescente interesse per il lavoro di un’associazione universale come i BRICS, che si basa su una cultura di dialogo basata sulla fiducia, sull’uguaglianza sovrana dei suoi membri e sul rispetto reciproco. Quest’anno, sotto la presidenza russa, faciliteremo l’inserimento senza problemi di nuovi membri BRICS negli organi di lavoro dell’associazione.

Chiedo al Governo e al Ministero degli Esteri di continuare a lavorare e a dialogare con i nostri partner per far sì che il vertice dei BRICS che si terrà a Kazan in ottobre abbia una serie considerevole di decisioni concordate che determineranno la direzione della nostra cooperazione in politica e sicurezza, economia e finanza, scienza, cultura, sport e legami umanitari.

In generale, ritengo che il potenziale del BRICS gli consentirà di diventare una delle istituzioni regolatrici fondamentali dell’ordine mondiale multipolare.

A questo proposito, vorrei sottolineare che sono già in corso discussioni internazionali sui parametri di interazione tra gli Stati in un mondo multipolare e sulla democratizzazione dell’intero sistema di relazioni internazionali. A questo proposito, abbiamo concordato e adottato, insieme ai nostri colleghi della Comunità degli Stati Indipendenti, un documento congiunto sulle relazioni internazionali in un mondo multipolare. Abbiamo inoltre invitato i nostri partner a discutere di questo tema su altre piattaforme internazionali, in primo luogo la SCO e i BRICS.

Siamo interessati a promuovere questo dialogo all’interno delle Nazioni Unite, anche su un tema così vitale per tutti come la creazione di un sistema di sicurezza indivisibile. In altre parole, gli affari globali devono basarsi sul principio che la sicurezza di alcuni non può essere garantita a spese della sicurezza di altri.

Vorrei ricordare che alla fine del XX secolo, dopo la fine dell’intenso confronto militare e ideologico, la comunità internazionale ha avuto un’opportunità unica di costruire un ordine di sicurezza affidabile e giusto. Non occorreva molto: semplicemente la capacità di ascoltare le opinioni di tutte le parti interessate e la reciproca disponibilità a tenerne conto. Il nostro Paese era determinato a impegnarsi in un lavoro costruttivo di questa natura.

Tuttavia, ha prevalso un approccio diverso. Le potenze occidentali, guidate dagli Stati Uniti, ritenevano di aver vinto la Guerra Fredda e di avere il diritto di determinare l’organizzazione del mondo. La manifestazione pratica di questa visione è stata il progetto di espansione illimitata del blocco nordatlantico nello spazio e nel tempo, nonostante l’esistenza di idee alternative per garantire la sicurezza in Europa.

Alle nostre giustificate domande hanno risposto con delle scuse, sostenendo che non c’erano piani per attaccare la Russia e che l’espansione della NATO non era diretta contro di essa. Hanno di fatto dimenticato le promesse fatte all’Unione Sovietica e poi alla Russia alla fine degli anni ’80 e all’inizio degli anni ’90, secondo cui il blocco non avrebbe accettato nuovi membri. Anche se riconoscevano tali promesse, le deridevano e le liquidavano come semplici assicurazioni verbali non giuridicamente vincolanti.

Negli anni Novanta e in seguito, abbiamo sempre sottolineato l’approccio sbagliato delle élite occidentali. Invece di limitarci a criticare e mettere in guardia, abbiamo suggerito opzioni e soluzioni costruttive, sottolineando la necessità di sviluppare un meccanismo di sicurezza europea e globale che fosse accettabile per tutte le parti coinvolte (voglio sottolineare questo punto). Sarebbe troppo lungo elencare tutte le iniziative avanzate dalla Russia nel corso degli anni.

Ricordiamo l’idea di un trattato di sicurezza europeo, che abbiamo proposto nel 2008. Nel dicembre 2021, un memorandum del Ministero degli Esteri russo è stato presentato agli Stati Uniti e alla NATO, affrontando le stesse questioni.

Tuttavia, tutti i nostri ripetuti tentativi (è impossibile elencarli tutti) di convincere i nostri partner, così come le nostre spiegazioni, gli appelli, gli avvertimenti e le richieste, non hanno avuto alcuna risposta. I Paesi occidentali, fiduciosi non tanto della giustezza della loro causa quanto del loro potere e della loro capacità di imporre ciò che desiderano al resto del mondo, hanno semplicemente ignorato le altre prospettive. Nel migliore dei casi, hanno proposto discussioni su questioni meno significative (che non contribuivano a risolvere i problemi reali), o su questioni che andavano a vantaggio solo dell’Occidente.

Ben presto fu chiaro che la concezione occidentale, vista come l’unica opzione possibile per la sicurezza e la prosperità in Europa e nel mondo, era in realtà inefficace. Ricordiamo la tragedia dei Balcani. Sebbene le questioni interne abbiano certamente contribuito ai problemi dell’ex Jugoslavia, essi sono stati notevolmente esacerbati dall’invadente interferenza esterna. In quel momento si è manifestato in modo più evidente il principio fondamentale della diplomazia della NATO, un principio profondamente sbagliato che non è di alcuna utilità per affrontare conflitti interni complessi. In sostanza, questo principio mira ad attribuire la colpa a una parte (spesso non gradita all’Occidente per vari motivi) e a scatenare tutta la potenza politica, informativa e militare dell’Occidente, comprese le sanzioni economiche e le restrizioni nei suoi confronti.

In seguito, questi stessi approcci sono stati applicati in vari Paesi, che conosciamo fin troppo bene: Iraq, Siria, Libia e Afghanistan. Questi interventi non hanno fatto altro che aggravare i problemi esistenti, rovinare la vita di milioni di persone, distruggere interi Stati e creare centri di disastri umanitari e sociali, nonché enclave terroristiche. In realtà, nessun Paese al mondo è immune dall’aggiungersi a questo tragico elenco.

Ad esempio, l’Occidente sta attualmente cercando di intromettersi sfacciatamente negli affari del Medio Oriente. Prima deteneva il monopolio di questa regione e le conseguenze delle sue azioni sono ormai evidenti a tutti. Anche il Caucaso meridionale e l’Asia centrale sono esempi lampanti. Due anni fa, al vertice NATO di Madrid, è stato dichiarato che l’alleanza si sarebbe occupata di questioni di sicurezza non solo nell’area euro-atlantica, ma anche nella regione Asia-Pacifico. Sostengono che quelle aree non possono fare a meno di loro. È chiaro che si tratta di un tentativo di esercitare maggiore pressione su quei Paesi della regione di cui hanno deciso di frenare lo sviluppo. Come sapete, la Russia è in cima a questa lista.

Vorrei anche ricordarvi che è stata Washington a minare la stabilità strategica ritirandosi unilateralmente dai trattati sulla difesa antimissile, sull’eliminazione dei missili a raggio intermedio e corto e sui cieli aperti e, insieme ai suoi satelliti della NATO, smantellando il sistema pluridecennale di misure di rafforzamento della fiducia e di controllo degli armamenti in Europa.

Infine, l’egocentrismo e l’arroganza dei Paesi occidentali ci hanno portato oggi a una situazione estremamente pericolosa. Ci stiamo avvicinando pericolosamente ad un punto di non ritorno. Gli appelli alla sconfitta strategica della Russia, che possiede il più grande arsenale di armi nucleari, dimostrano l’estrema avventatezza dei politici occidentali. O non comprendono l’entità della minaccia che stanno creando o sono semplicemente consumati dal loro concetto di invincibilità ed eccezionalità. Entrambi gli scenari possono sfociare in una tragedia.

È evidente che l’intero sistema di sicurezza euro-atlantico si sta sgretolando sotto i nostri occhi. Attualmente è praticamente inesistente e deve essere ricostruito. Per raggiungere questo obiettivo, dobbiamo collaborare con i Paesi interessati, che sono molti, per sviluppare le nostre strategie per garantire la sicurezza in Eurasia e poi presentarle per una più ampia deliberazione internazionale.

Questo è il compito stabilito nel discorso all’Assemblea federale: delineare una visione per una sicurezza uguale e indivisibile, una cooperazione reciprocamente vantaggiosa ed equa e lo sviluppo del continente eurasiatico nel prossimo futuro.

Cosa bisogna fare per raggiungere questo obiettivo e su quali principi?

In primo luogo, è importante stabilire un dialogo con tutti i potenziali partecipanti a questo futuro sistema di sicurezza. Vorrei chiedervi di affrontare le questioni necessarie con i Paesi che sono aperti a un’interazione costruttiva con la Russia.

Durante la mia recente visita in Cina, il Presidente Xi Jinping e io abbiamo discusso di questo tema. È stato notato che la proposta russa non è contraddittoria, ma, piuttosto, complementare e in linea con i principi fondamentali dell’iniziativa cinese per la sicurezza globale.

In secondo luogo, è fondamentale riconoscere che la futura architettura di sicurezza dovrebbe essere aperta a tutti i Paesi eurasiatici che desiderano partecipare alla sua creazione. Il “per tutti” include anche i Paesi europei e della NATO. Condividiamo lo stesso continente e dobbiamo vivere e lavorare insieme a prescindere dalle circostanze. La geografia non può essere cambiata.

Sì, le relazioni della Russia con l’UE e con molti Paesi europei si sono deteriorate ed è importante sottolineare che la colpa non è nostra. La campagna di propaganda antirussa, che coinvolge alti politici europei, è accompagnata da speculazioni secondo cui la Russia intende attaccare l’Europa. Ho già affrontato la questione in passato e non è necessario ripeterla in questa sede. Siamo tutti consapevoli che queste affermazioni sono prive di fondamento e servono solo a giustificare una corsa agli armamenti.

In questo contesto, vorrei fare una breve digressione. La minaccia per l’Europa non viene dalla Russia. La minaccia principale per gli europei è la loro dipendenza critica e crescente dagli Stati Uniti sotto il profilo militare, politico, tecnologico, ideologico e informativo. L’Europa è emarginata nello sviluppo economico globale, è immersa nel caos di sfide come la migrazione e sta perdendo l’agenzia internazionale e l’identità culturale.

A volte ho l’impressione che i politici e i rappresentanti della burocrazia europea abbiano più paura di perdere il favore di Washington che di perdere la fiducia dei propri cittadini. Lo ha dimostrato anche la recente elezione al Parlamento europeo. I politici europei tollerano umiliazioni, maleducazione e scandali, come la sorveglianza dei leader europei, mentre gli Stati Uniti si limitano a sfruttarli a proprio vantaggio. Per esempio, sono costretti ad acquistare il costoso gas americano, che in Europa costa da tre a quattro volte di più che negli Stati Uniti. Inoltre, i Paesi europei subiscono pressioni per aumentare le forniture di armi all’Ucraina. Le richieste sono costanti e le sanzioni vengono prontamente imposte agli operatori economici europei senza alcuna esitazione.

Ora stanno facendo pressione sui loro partner affinché forniscano all’Ucraina più armi e aumentino la loro capacità di produzione di proiettili d’artiglieria. A chi serviranno questi proiettili una volta terminato il conflitto in Ucraina? Come si può garantire la sicurezza militare europea? È difficile da capire. Gli Stati Uniti stanno investendo in tecnologie militari, in particolare in tecnologie future avanzate come l’esplorazione dello spazio, i moderni droni e i sistemi di attacco basati su nuovi principi fisici. Gli Stati Uniti finanziano settori che determineranno la natura dei futuri conflitti armati, nonché il potere militare e politico delle nazioni e la loro posizione nel mondo. Ci si aspetta che questi Paesi investano in aree di interesse per gli Stati Uniti. Tuttavia, questo non espande il potenziale europeo. Lasciamo che facciano quello che vogliono. Noi probabilmente ne trarremo beneficio, ma, in effetti, la situazione è questa.

Se l’Europa vuole continuare a essere un centro indipendente di sviluppo globale e un polo culturale e di civiltà sul nostro pianeta, deve assolutamente mantenere relazioni buone e amichevoli con la Russia. Soprattutto, noi siamo pronti a farlo.

In effetti, i politici di portata veramente europea e globale, che sono patrioti dei loro Paesi e delle loro nazioni, comprendono questo fatto semplice e ovvio. Pensano in termini di categorie storiche e non sono semplici seguaci della volontà e dell’influenza di qualcun altro. Charles de Gaulle ne parlava nel dopoguerra. Ricordo vividamente di aver partecipato a una conversazione nel 1991 in cui il cancelliere tedesco Helmut Kohl sottolineò l’importanza del partenariato tra Europa e Russia. Spero che le nuove generazioni di politici europei riescano a recuperare questa eredità.

Parlando degli Stati Uniti, gli incessanti tentativi delle attuali élite liberali globaliste di diffondere la loro ideologia in tutto il mondo, di mantenere il loro status imperiale e il loro dominio in un modo o nell’altro, non fanno altro che esaurire ulteriormente il Paese, portandolo al degrado e sono chiaramente contrari ai veri interessi del popolo americano. Se non fosse per questa politica senza uscita, guidata da un messianismo aggressivo basato sulla convinzione della propria superiorità e del proprio eccezionalismo, le relazioni internazionali si sarebbero stabilizzate da tempo.

In terzo luogo, è necessario intensificare in modo significativo il processo di dialogo tra le organizzazioni multilaterali che già operano in Eurasia per promuovere l’idea di un sistema di sicurezza eurasiatico, soprattutto organizzazioni come lo Stato dell’Unione, l’Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva, l’Unione Economica Eurasiatica, la Comunità degli Stati Indipendenti e l’Organizzazione della Cooperazione di Shanghai.

Riteniamo possibile che altre influenti associazioni eurasiatiche, dal Sud-Est asiatico al Medio Oriente, si uniscano a questi processi in futuro.

In quarto luogo, riteniamo che sia giunto il momento di avviare un’ampia discussione su un nuovo sistema di garanzie bilaterali e multilaterali di sicurezza collettiva in Eurasia. Allo stesso tempo, è necessario, nel lungo periodo, eliminare gradualmente la presenza militare di potenze esterne nella regione eurasiatica.

Naturalmente, siamo consapevoli che nella situazione attuale questo punto può sembrare irrealistico, ma le cose cambieranno. Tuttavia, se in futuro costruiremo un sistema di sicurezza affidabile, semplicemente non ci sarà bisogno della presenza di contingenti militari esterni alla regione. A dire il vero, non ce n’è bisogno nemmeno oggi: occupazione e basta.

In ultima analisi, riteniamo che i Paesi e le strutture regionali dell’Eurasia debbano identificare autonomamente aree specifiche di cooperazione nella sicurezza comune. In base a ciò, devono anche costruire un sistema di istituzioni, meccanismi e accordi di lavoro che servano davvero a raggiungere obiettivi comuni di stabilità e sviluppo.

In questo senso, sosteniamo l’iniziativa dei nostri amici bielorussi di sviluppare un documento programmatico – una carta della multipolarità e della diversità nel XXI secolo. Tale documento può formulare non solo i principi quadro dell’architettura eurasiatica basati sulle norme essenziali del diritto internazionale, ma anche una visione strategica della natura del multipolarismo in senso lato e del multilateralismo come nuovo sistema di relazioni internazionali che sostituirebbe il mondo occidentale-centrico. Lo ritengo importante e vi chiedo di lavorare a fondo su questo documento con i nostri partner e con tutti gli Stati interessati. Aggiungo che quando si discute di questioni così complicate e complesse, abbiamo bisogno di una rappresentanza quanto più ampia possibile e di una considerazione di approcci e posizioni diverse.

In quinto luogo, una parte cruciale del sistema di sicurezza e sviluppo eurasiatico dovrebbe sicuramente essere costituita dai temi dell’economia, del benessere sociale, dell’integrazione e della cooperazione reciprocamente vantaggiosa, nonché dall’affrontare problemi comuni come il superamento della povertà, della disuguaglianza, del clima, dell’ambiente e lo sviluppo di meccanismi per rispondere alle minacce di pandemie e crisi nell’economia globale. Tutto ciò è importante.

Con le sue azioni, l’Occidente non solo ha minato la stabilità politico-militare del mondo. Con le sue sanzioni e le guerre commerciali ha compromesso e indebolito le principali istituzioni di mercato. Utilizzando il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale e stravolgendo l’agenda sul clima, ha frenato lo sviluppo del Sud globale. Nella competizione, anche con le regole che l’Occidente ha scritto per sé, applica barriere proibitive e ogni tipo di protezionismo. Così gli Stati Uniti hanno abbandonato l’Organizzazione Mondiale del Commercio come regolatore del commercio internazionale. Tutto è bloccato. Nel frattempo, la pressione viene esercitata non solo sui concorrenti, ma anche sui loro stessi satelliti. Basti vedere come ora stanno “travasando i succhi” dalle economie europee che stanno barcollando sull’orlo della recessione.

I Paesi occidentali hanno congelato alcuni beni e riserve valutarie della Russia. Ora stanno cercando di inventare una giustificazione legale per la loro appropriazione irreversibile. D’altra parte, però, nonostante tutto l’avvocatismo disonesto, il furto rimarrà ovviamente un furto e non resterà impunito.

La questione è ancora più profonda. Rubando i beni russi, compiranno un ulteriore passo verso la distruzione del sistema che essi stessi hanno creato e che per molti decenni ha garantito la loro prosperità, ha permesso loro di consumare più di quanto guadagnino e ha attirato denaro da tutto il mondo attraverso debiti e passività. Ora sta diventando chiaro a tutti i Paesi, le aziende e i fondi sovrani che le loro attività e riserve sono tutt’altro che sicure, sia dal punto di vista legale che economico. E chiunque potrebbe essere il prossimo ad essere espropriato dagli Stati Uniti e dall’Occidente, anche i fondi sovrani stranieri.

Si sta già diffidando del sistema finanziario basato sulle valute di riserva occidentali. Si è verificato un certo deflusso di fondi dai titoli e dalle obbligazioni dei Paesi occidentali, nonché da alcune banche europee, che fino a poco tempo fa erano considerate assolutamente affidabili per l’immissione di capitali. Ora anche l’oro viene prelevato da quelle banche. E questa è la cosa giusta da fare.

Credo che sia necessario intensificare seriamente la formazione di meccanismi economici esteri bilaterali e multilaterali efficaci e sicuri, alternativi a quelli controllati dall’Occidente. Ciò include l’espansione dei regolamenti nelle valute nazionali, la creazione di sistemi di pagamento indipendenti e la costruzione di catene del valore che aggirino i canali bloccati o compromessi dall’Occidente.

Naturalmente, è necessario proseguire gli sforzi per sviluppare corridoi di trasporto internazionali in Eurasia, il continente che ha nella Russia il suo nucleo geografico naturale.

Tramite il Ministero degli Affari Esteri, vi incarico di contribuire il più possibile allo sviluppo di accordi internazionali in tutti questi settori. Sono estremamente importanti per rafforzare la cooperazione economica tra il nostro Paese e i nostri partner. Ciò dovrebbe anche dare un nuovo impulso alla costruzione di un ampio partenariato eurasiatico che, in sostanza, potrebbe diventare una base socioeconomica per un nuovo sistema di sicurezza indivisibile in Europa.

Colleghi,

le nostre proposte mirano a stabilire un sistema in cui tutte le nazioni possano sentirsi sicure. Con un tale quadro, potremmo affrontare i numerosi conflitti di oggi in modo diverso e più costruttivo. I problemi di insicurezza e di sfiducia reciproca non si limitano al continente eurasiatico; le crescenti tensioni sono evidenti in tutto il mondo. L’interconnessione e l’interdipendenza del nostro mondo sono costantemente evidenti e la crisi ucraina ne è un tragico esempio con le sue ripercussioni che si diffondono in tutto il mondo.

Voglio chiarire subito: la crisi ucraina non è un conflitto tra due Stati o popoli che derivano da questioni tra loro. Se così fosse, non c’è dubbio che russi e ucraini, uniti da una storia e una cultura condivise, da valori spirituali e da milioni di legami familiari e umani, avrebbero trovato una soluzione equa a qualsiasi controversia e disaccordo.

Nel frattempo, la situazione è diversa, poiché le radici del conflitto non affondano nelle relazioni bilaterali. Gli eventi in Ucraina sono il risultato diretto degli sviluppi globali ed europei della fine del XX e dell’inizio del XXI secolo. Essi derivano dalla politica aggressiva, sfrenata e assolutamente sconsiderata che l’Occidente ha perseguito per molti anni, molto prima dell’inizio dell’operazione militare speciale.

Le élite dei Paesi occidentali, come ho già detto, hanno tracciato la strada per un’ulteriore ristrutturazione geopolitica del mondo dopo la fine della Guerra Fredda. Il loro obiettivo era quello di stabilire e far rispettare il cosiddetto ordine basato sulle regole, in cui gli Stati forti, sovrani e autosufficienti semplicemente non rientrano.

Questo spiega la politica di contenimento diretta contro il nostro Paese. Alcune figure negli Stati Uniti e in Europa dichiarano apertamente gli obiettivi di questa politica, parlando oggi della cosiddetta decolonizzazione della Russia. In sostanza, si tratta di un tentativo di giustificare ideologicamente la divisione della nostra Patria lungo linee etniche. Lo smembramento dell’Unione Sovietica e della Russia è un argomento di discussione da molto tempo, come tutti i presenti in questa sala sanno bene.

Nel perseguire questa strategia, i Paesi occidentali hanno puntato ad assorbire e sviluppare militarmente e politicamente i territori a noi vicini. Ci sono state cinque, ora sei, ondate di espansione della NATO. Hanno cercato di trasformare l’Ucraina nella loro roccaforte, una “anti-Russia”. Per raggiungere questi obiettivi, hanno investito denaro e risorse, comprato politici e interi partiti, riscritto la storia e i programmi educativi e nutrito gruppi di neonazisti e radicali. Hanno fatto tutto il possibile per minare i nostri legami interstatali, dividerci e mettere i nostri popoli gli uni contro gli altri.

Avrebbero perseguito questa politica in modo ancora più sfacciato e senza cerimonie, se non fosse stato per il sud-est dell’Ucraina, la regione che per secoli ha fatto parte della Grande Russia storica, che si trovava sulla loro strada. Le persone che vivevano lì e tuttora ci vivono, hanno continuato a chiedere legami migliori e più stretti con il nostro Paese, anche quando l’Ucraina ha dichiarato l’indipendenza nel 1991. Russi e ucraini etnici, così come i rappresentanti di altri gruppi etnici, erano uniti dalla lingua, dalla cultura, dalle tradizioni e dalla memoria storica russa.

I presidenti ucraini e i candidati alle presidenziali dovevano semplicemente fare i conti con l’opinione, gli umori e gli interessi di queste persone – i milioni di persone che vivono nel sud-est. I politici ucraini avevano bisogno dei loro voti. Tuttavia, dopo aver sfruttato il loro sostegno quando si sono candidati per le alte cariche, hanno poi manovrato per non fare ciò che avevano promesso, se ne sono tirati fuori, hanno mentito e hanno citato la cosiddetta scelta europea. Non hanno però osato rompere i legami con la Russia, perché l’Ucraina sudorientale aveva una visione diversa, con la quale bisognava fare i conti. Questo dualismo è sempre stato presente nelle politiche del governo ucraino, fin dal riconoscimento dell’indipendenza.

L’Occidente se n’è accorto, ovviamente. I politici occidentali erano da tempo consapevoli dei problemi che potevano essere sollevati in Ucraina; si rendevano anche conto dell’importanza del sud-est come fattore di contenimento e sapevano che nemmeno anni di propaganda avrebbero potuto cambiare radicalmente questa situazione. Non che non ci stessero provando, ma era davvero difficile ribaltare la situazione.

Per quanto potessero provarci, non c’era alcuna possibilità di distorcere l’identità storica e la coscienza della maggioranza della popolazione del sud-est ucraino, di sradicare i buoni sentimenti per la Russia e il senso della nostra comunità storica, anche dalle generazioni più giovani. E hanno deciso di usare di nuovo la forza, di andare a spezzare la popolazione del sud-est, come se non contasse nulla. Per farlo, hanno ideato, organizzato e finanziato un colpo di Stato armato, approfittando chiaramente delle difficoltà e delle lotte politiche in Ucraina. Lo hanno preparato in modo mirato e coerente.

Un’ondata massiccia di disordini, violenze e omicidi ha travolto le città ucraine. Infine, i nazionalisti radicali hanno preso e usurpato il potere a Kiev. I loro slogan nazionalisti aggressivi, tra cui la riabilitazione degli scagnozzi nazisti, furono proclamati a livello di ideologia di Stato. Inaugurarono una politica di abolizione della lingua russa in tutti gli aspetti del governo e della società e intensificarono le pressioni sui credenti ortodossi e le interferenze negli affari della Chiesa, che alla fine portarono a uno scisma. Nessuno sembrava aver notato questa interferenza, come se non fosse un grosso problema. Se provate a fare una cosa del genere altrove, tutti andranno su tutte le furie e ve ne pentirete. Ma laggiù questo è permesso, perché è contro la Russia.

Come è noto, milioni di persone residenti in Ucraina, soprattutto nelle regioni orientali, hanno preso posizione contro il colpo di Stato. Hanno iniziato a subire minacce di violenza e terrore. In primo luogo, le nuove autorità di Kiev hanno iniziato a preparare un attacco alla Crimea russofona, che, come forse sapete, è stata trasferita dalla RSFSR all’Ucraina nel 1954, violando tutte le norme di legge e le procedure, anche quelle in vigore all’epoca nell’Unione Sovietica. In questa situazione, non potevamo certo abbandonare e lasciare senza protezione la popolazione della Crimea e di Sebastopoli. Hanno fatto la loro scelta e, come è noto, la storica unificazione della Crimea e di Sebastopoli con la Russia è avvenuta nel marzo 2014.

Le proteste pacifiche contro il colpo di Stato a Kharkov, Kherson, Odessa, Zaporozhye, Donetsk, Lugansk e Mariupol sono state represse e il regime di Kiev e i gruppi nazionalisti hanno scatenato il terrore. Non c’è bisogno di ricordare tutto questo, perché tutti sono ben consapevoli di ciò che stava accadendo in quelle regioni.

Nel maggio 2014 si sono svolti i referendum sullo status delle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, durante i quali la stragrande maggioranza della popolazione locale ha votato per l’indipendenza e la sovranità. Questo pone la seguente domanda: in generale, la gente potrebbe esprimere la propria volontà in questo modo e dichiarare la propria indipendenza? I presenti in questa sala sanno che certamente potevano e avevano il pieno diritto e la ragione di farlo in base al diritto internazionale, compreso il diritto dei popoli all’autodeterminazione. Non c’è bisogno di ricordarvelo, ovviamente, ma visto che i media sono al lavoro, dirò che l’articolo 1, paragrafo 2, della Carta delle Nazioni Unite prevede questo diritto.

Vorrei ricordare a questo proposito il famoso precedente del Kosovo. Ne abbiamo parlato molte volte in passato, ma lo ripeterò ora. Il precedente che i Paesi occidentali hanno creato da soli in una situazione assolutamente identica: hanno riconosciuto come legittima la secessione del Kosovo dalla Serbia nel 2008. In seguito, la Corte internazionale di giustizia ha emesso il suo noto parere consultivo. Basandosi sull’articolo 1, paragrafo 2, della Carta delle Nazioni Unite, il 22 luglio 2010 ha stabilito che, cito: “Nessun divieto generale contro le dichiarazioni unilaterali di indipendenza può essere dedotto dalla prassi del Consiglio di Sicurezza”. Citazione successiva: “Il diritto internazionale generale non contiene alcun divieto applicabile alle dichiarazioni di indipendenza”. Inoltre, diceva che le parti di qualsiasi paese che decidevano di dichiarare la propria indipendenza non erano obbligate a rivolgersi agli organi centrali del loro ex Stato. Hanno scritto tutto questo di proprio pugno, nero su bianco.

Quindi, le repubbliche di Donetsk e Lugansk non avevano forse il diritto di dichiarare la propria indipendenza? Certo che sì! La questione non può essere considerata in modo diverso.

Ma cosa ha fatto il regime di Kiev in questa situazione? Ha ignorato completamente la scelta del popolo e ha scatenato una guerra su larga scala contro i nuovi Stati indipendenti, le repubbliche popolari del Donbass, con l’uso di aerei, artiglieria e carri armati. Hanno lanciato bombardamenti e attacchi di artiglieria contro città pacifiche e hanno fatto ricorso all’intimidazione. Cosa è successo dopo? La popolazione del Donbass ha preso le armi per proteggere le proprie vite, le proprie case, i propri diritti e interessi legittimi.

In Occidente, la narrazione prevalente è che la Russia ha iniziato la guerra con la sua operazione militare speciale ed è quindi l’aggressore, per cui [l’Ucraina] è autorizzata ad attaccare il territorio russo usando armi occidentali. Si sostiene che l’Ucraina si stia semplicemente difendendo e che sia giustificata a farlo.

Voglio ribadire che la Russia non ha iniziato la guerra: la Russia non ha iniziato la guerra. È stato il regime di Kiev a iniziare le ostilità, in seguito alla dichiarazione di indipendenza da parte dei residenti di alcune zone dell’Ucraina, in conformità con il diritto internazionale e continua a farlo. Se non riconosciamo il diritto di questi popoli a dichiarare la propria indipendenza, allora si tratta di aggressione. Coloro che hanno sostenuto la macchina da guerra del regime di Kiev nel corso degli anni sono quindi complici di questa aggressione.

Nel 2014, gli abitanti del Donbass hanno rifiutato di arrendersi. Le unità della milizia hanno tenuto duro, hanno respinto le forze punitive e alla fine le hanno respinte da Donetsk e Lugansk. Speravamo che questo avrebbe fatto rinsavire coloro che avevano scatenato la violenza. Per fermare lo spargimento di sangue, la Russia ha lanciato il consueto appello ai negoziati. Sono iniziati i colloqui che hanno coinvolto Kiev e i rappresentanti delle repubbliche del Donbass, con il sostegno di Russia, Germania e Francia.

I colloqui non sono stati facili, ma alla fine hanno portato alla conclusione degli accordi di Minsk nel 2015. Abbiamo preso molto sul serio la loro attuazione, sperando di risolvere la situazione nel quadro di un processo di pace e del diritto internazionale. La speranza era che ciò portasse al riconoscimento degli interessi e delle richieste legittime del Donbass, tra cui il riconoscimento dello status speciale di queste regioni e la garanzia dei diritti fondamentali delle persone che vi abitano, il tutto mantenendo l’integrità territoriale dell’Ucraina. Eravamo preparati a questo e abbiamo cercato di convincere i residenti di questi territori a risolvere le questioni con questi mezzi. Abbiamo proposto più volte diversi compromessi e soluzioni.

Tuttavia, Kiev alla fine ha rifiutato tutto e ha semplicemente scartato gli accordi di Minsk. Come hanno confessato in seguito i rappresentanti dell’élite ucraina, nessuno degli articoli di questi documenti li soddisfaceva: si sono limitati a mentire e a eluderne il più possibile.

L’ex Cancelliere della Germania e l’ex Presidente della Francia, che erano essenzialmente co-autori e presunti garanti degli Accordi di Minsk, hanno poi ammesso apertamente che l’attuazione non è mai stata nelle loro intenzioni. Hanno invece affermato che si trattava di una tattica per prendere tempo mentre sostenevano i gruppi armati ucraini, fornendo armi e attrezzature. È stato un altro caso in cui ci hanno giocato un brutto scherzo e ci hanno ingannato ancora una volta.

Invece di promuovere un vero processo di pace e di perseguire politiche di reintegrazione e riconciliazione nazionale, come spesso sostenuto da Kiev, il Donbass ha sopportato otto anni di bombardamenti incessanti, attacchi terroristici, omicidi e gravi blocchi. Durante questi anni, i residenti del Donbass – donne, bambini e anziani – sono stati disumanizzati, etichettati come “di seconda classe” o “subumani” e minacciati di ritorsioni, con la promessa di regolare i conti con tutti. Che altro poteva essere se non un genocidio nel cuore dell’Europa del XXI secolo? Nel frattempo, in Europa e negli Stati Uniti si faceva finta di niente e nessuno si accorgeva di nulla.

Tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022, il processo di Minsk è stato definitivamente insabbiato da Kiev e dai suoi referenti occidentali. Fu pianificato un altro attacco su larga scala nel Donbass. Un nutrito gruppo di forze armate ucraine si stava preparando a iniziare una nuova offensiva contro Lugansk e Donetsk, che ovviamente avrebbe comportato campagne di pulizia etnica, numerose vittime e centinaia di migliaia di profughi. Eravamo obbligati a prevenire questa catastrofe e a proteggere la popolazione. Non vedevamo altra soluzione.

La Russia ha riconosciuto le Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk. Non lo abbiamo fatto negli otto anni precedenti, sperando di trovare un accordo [con Kiev]. Il risultato lo conoscete. Il 21 febbraio 2022 abbiamo firmato i trattati di amicizia, cooperazione e assistenza reciproca con le repubbliche che abbiamo riconosciuto. Queste repubbliche popolari avevano il diritto di chiederci aiuto se avevamo riconosciuto la loro indipendenza? Avevamo il diritto di riconoscere la loro indipendenza e avevano il diritto di proclamare la loro sovranità in conformità con gli articoli e le decisioni della Corte internazionale di giustizia delle Nazioni Unite che ho citato? Avevano diritto all’indipendenza? Sì, ce l’avevano. Se avevano questo diritto e lo esercitavano, allora avevamo il diritto di firmare un trattato con loro, cosa che abbiamo fatto, come ho detto, nel pieno rispetto del diritto internazionale e dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite.

Allo stesso tempo, abbiamo chiesto alle autorità di Kiev di ritirare le loro truppe dal Donbass. Posso dirvi che le abbiamo contattate e abbiamo detto loro che avrebbero dovuto ritirare le loro truppe e che la cosa sarebbe finita lì. La nostra proposta è stata rifiutata quasi subito; l’hanno semplicemente ignorata, nonostante fosse un’opportunità per risolvere il problema in modo pacifico.

Il 24 febbraio 2022, la Russia ha dovuto annunciare l’inizio dell’operazione militare speciale. Mi sono rivolto ai cittadini russi, a quelli delle repubbliche di Donetsk e Lugansk e alla società ucraina, illustrando gli obiettivi dell’operazione: la protezione della popolazione del Donbass, il ripristino della pace, la smilitarizzazione e la denazificazione dell’Ucraina. Lo abbiamo fatto per scongiurare la minaccia al nostro Stato e per ripristinare l’equilibrio nella sfera della sicurezza in Europa.

Allo stesso tempo, abbiamo continuato a credere che la nostra priorità fosse quella di raggiungere i suddetti obiettivi con mezzi politici e diplomatici. Vorrei ricordare che nella prima fase dell’operazione militare speciale abbiamo concordato di tenere negoziati con i rappresentanti del regime di Kiev. I negoziati si sono svolti prima in Bielorussia e poi sono stati spostati in Turchia. Il messaggio che abbiamo cercato di trasmettere è stato quello di rispettare la scelta fatta dal Donbass, di ritirare le truppe e di smettere di bombardare città e paesi pacifici. Abbiamo chiesto solo questo, dicendo che tutto il resto sarebbe stato deciso in seguito. Ma la loro risposta è stata: “No, combatteremo”. Era chiaramente un ordine che veniva dai loro padroni occidentali. Ne parlerò ora.

Come sapete, nel febbraio e marzo 2022 le nostre truppe si sono avvicinate a Kiev. Ci sono molte speculazioni in merito sia in Ucraina che in Occidente.

Cosa voglio dire a questo proposito? Le nostre unità sono state effettivamente dispiegate vicino a Kiev e i dipartimenti militari e il blocco di sicurezza hanno avuto diverse proposte sulle nostre possibili azioni future, ma non c’è stata alcuna decisione politica di prendere d’assalto una città con tre milioni di persone, indipendentemente da ciò che qualcuno ha detto o ipotizzato.

In realtà, non era altro che un’operazione per costringere il regime ucraino alla pace. Le truppe erano lì per spingere la parte ucraina a negoziare, cercare di trovare soluzioni accettabili e quindi porre fine alla guerra che Kiev aveva iniziato contro il Donbass nel 2014, e risolvere le questioni che rappresentano una minaccia per la sicurezza della Russia.

Sorprendentemente, il risultato è stato il raggiungimento di accordi che hanno soddisfatto sia Mosca che Kiev. Questi accordi sono stati messi su carta e siglati a Istanbul dal capo della delegazione negoziale ucraina. Ciò significa che questa soluzione era adatta alle autorità di Kiev.

Il documento era intitolato “Accordo sulla neutralità permanente e sulle garanzie di sicurezza per l’Ucraina”. Si trattava di un compromesso, ma i suoi punti chiave erano in linea con le nostre richieste fondamentali e risolvevano i problemi che erano stati indicati come principali già all’inizio dell’operazione militare speciale. Permettetemi di notare che questo includeva la smilitarizzazione e la denazificazione dell’Ucraina. E siamo anche riusciti a trovare risultati impegnativi. Erano complicati, ma sono stati trovati. Era previsto che in Ucraina venisse adottata una legge che bandisse l’ideologia nazista e ogni sua manifestazione. Tutto questo era scritto lì.

Inoltre, in cambio di garanzie di sicurezza internazionali, l’Ucraina avrebbe limitato le dimensioni delle sue forze armate, avrebbe assunto l’obbligo di non aderire ad alleanze militari, di non ospitare basi militari straniere, di non farvi stazionare contingenti e di non condurre esercitazioni militari sul suo territorio. Tutto era scritto sulla carta.

La Russia, che pure comprendeva le preoccupazioni dell’Ucraina in materia di sicurezza, ha accettato che l’Ucraina ricevesse garanzie simili a quelle di cui godono i membri della NATO senza aderire formalmente all’alleanza. È stata una decisione difficile per noi, ma abbiamo riconosciuto la legittimità delle richieste dell’Ucraina di garantire la propria sicurezza e non abbiamo obiettato alla formulazione proposta da Kiev. Questa era la formulazione proposta da Kiev e in generale non abbiamo avuto obiezioni, comprendendo che la cosa principale era cessare lo spargimento di sangue e la guerra nel Donbass.

Il 29 marzo 2022 abbiamo ritirato le nostre truppe da Kiev perché ci è stato assicurato che devono essere create le condizioni per completare il processo di negoziazione politica e che una delle parti non può firmare tali accordi, come hanno detto i nostri colleghi occidentali, con una pistola puntata alla testa. Va bene, abbiamo accettato anche questo.

Tuttavia, il giorno successivo al ritiro delle truppe russe da Kiev, la leadership ucraina ha sospeso la sua partecipazione ai negoziati inscenando l’infame provocazione di Bucha e ha rifiutato la versione preparata degli accordi. Credo che oggi sia chiaro perché quella oscena provocazione fosse necessaria: per spiegare perché i risultati raggiunti durante i negoziati fossero stati rifiutati. La via della pace era stata nuovamente rifiutata.

Come sappiamo ora, è stato fatto su ordine dei curatori occidentali, tra cui l’ex Primo Ministro britannico che ha detto direttamente durante la sua visita a Kiev “nessun accordo, la Russia deve essere sconfitta sul campo di battaglia per ottenere la sua sconfitta strategica”. Così hanno iniziato a rifornire intensamente l’Ucraina di armi e a parlare della necessità di infliggere una sconfitta strategica alla Russia, come ho appena detto. Qualche tempo dopo, come tutti sanno, il Presidente dell’Ucraina ha emesso un ordine esecutivo che vietava ai suoi rappresentanti e a sé stesso di condurre qualsiasi trattativa con Mosca. Anche questo episodio, con il nostro tentativo di risolvere il problema con mezzi pacifici, si è concluso con un nulla di fatto.

Per quanto riguarda i negoziati, ora vorrei rendere pubblico un altro episodio. Non ne ho parlato pubblicamente prima, ma alcuni dei presenti ne sono a conoscenza. Dopo che l’esercito russo si è impadronito di parte delle regioni di Kherson e Zaporozhye, molti politici occidentali hanno offerto la loro mediazione per una soluzione pacifica del conflitto. Uno di loro era in visita di lavoro a Mosca il 5 marzo 2022. Abbiamo accettato i suoi sforzi di mediazione, soprattutto perché durante la conversazione ha affermato di essersi assicurato il sostegno dei leader di Germania e Francia, nonché di rappresentanti statunitensi di alto livello.

Nel corso della nostra conversazione il nostro ospite straniero si è chiesto – momento interessante – se state assistendo il Donbass, allora perché le truppe russe sono nel sud dell’Ucraina, comprese le regioni di Kherson e Zaporozhye? Abbiamo risposto che è stata una decisione del nostro Stato Maggiore sulla pianificazione dell’operazione. E aggiungo oggi che l’idea era quella di aggirare alcune aree fortificate costruite nel Donbass negli otto anni dalle autorità ucraine, soprattutto per liberare Mariupol.

Poi il nostro collega straniero ha precisato – un professionista, per dirla tutta: le truppe russe resteranno nelle regioni di Kherson e Zaporozhye? E cosa succederà a queste regioni dopo che l’Operazione militare speciale avrà raggiunto i suoi obiettivi? Ho risposto che in generale non escludo il mantenimento della sovranità ucraina su questi territori, a condizione che la Russia abbia un ponte terrestre stabile verso la Crimea.

Ciò significa che Kiev dovrebbe garantire una servitù, come la chiamano loro, un diritto di accesso legalmente formalizzato per la Russia alla penisola di Crimea attraverso le regioni di Kherson e Zaporozhye. Si tratta di una decisione politica cruciale. E, naturalmente, nella sua versione finale, non sarà adottata unilateralmente, ma solo dopo consultazioni con il Consiglio di Sicurezza, con altre istituzioni, naturalmente dopo aver discusso con i cittadini, l’opinione pubblica del nostro Paese e, soprattutto, con i residenti delle regioni di Kherson e Zaporozhye.

Alla fine, questo è ciò che abbiamo fatto: abbiamo chiesto l’opinione della popolazione stessa e abbiamo indetto dei referendum. E abbiamo fatto ciò che il popolo ha deciso, anche nelle regioni di Kherson e Zaporozhye, nelle repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk.

All’epoca, nel marzo 2022, il nostro partner negoziale disse che si sarebbe recato a Kiev per continuare la conversazione con i colleghi della capitale ucraina. In generale, abbiamo accolto con favore questo tentativo di trovare una soluzione pacifica al conflitto, perché ogni giorno di combattimenti significava nuove vittime e perdite. Tuttavia, i servizi del mediatore occidentale non sono stati accettati dall’Ucraina, come abbiamo appreso in seguito e, anzi, come abbiamo saputo, lo hanno accusato di assumere posizioni filorusse, in forma piuttosto dura va detto, ma si tratta di una piccola cosa.

Ora, come ho già detto, la situazione è radicalmente cambiata. I residenti di Kherson e Zaporozhye hanno espresso la loro posizione nei referendum e le regioni di Kherson e Zaporozhye, così come le Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, sono diventate parte della Federazione Russa. E non si può parlare di turbare la nostra unità statale. La volontà del popolo di stare con la Russia sarà inviolabile. La questione è chiusa per sempre e non è più oggetto di discussione.

Ancora una volta, è stato l’Occidente a premeditare e provocare la crisi ucraina; è l’Occidente che sta facendo del suo meglio per prolungare questa crisi all’infinito, per indebolire e amareggiare reciprocamente i popoli di Russia e Ucraina.

Continuano a inviare nuovi lotti di armi e munizioni. Alcuni politici europei hanno recentemente accarezzato la possibilità di dispiegare le loro truppe regolari in Ucraina. Allo stesso tempo, come ho già notato, questi burattinai, i veri governanti dell’Ucraina – che purtroppo non sono il popolo ucraino, ma le élite globaliste d’oltreoceano – stanno ora cercando di scaricare il peso di decisioni impopolari sulle autorità esecutive ucraine, compresa la decisione di abbassare ulteriormente l’età di leva.

Come sapete, l’età per l’arruolamento degli uomini ucraini è stata recentemente abbassata a 25 anni; la prossima volta potrebbero abbassarla a 23 e poi a 20, o scendere fino a 18 anni. Poi si sbarazzeranno dei funzionari che hanno preso queste decisioni impopolari sotto la pressione dell’Occidente, li scarteranno come se fossero sacrificabili, dando la colpa interamente a loro e li sostituiranno con altri funzionari, anch’essi dipendenti dall’Occidente, ma con una reputazione più chiara e così via.

Da qui, forse, l’idea di annullare le prossime elezioni presidenziali in Ucraina. Lasceranno fare alla squadra in carica prima di gettarla nella spazzatura e continueranno a fare ciò che ritengono giusto.

A questo proposito, vorrei ricordarvi qualcosa che Kiev preferisce dimenticare e che anche l’Occidente tace. Di cosa si tratta? Nel maggio 2014, la Corte costituzionale ucraina ha stabilito che, cito testualmente, “il presidente è eletto per un mandato di cinque anni, indipendentemente dal fatto che l’elezione sia regolare o anticipata”. Inoltre, la Corte costituzionale ha osservato che “lo status costituzionale del presidente non implica alcuna norma che stabilisca una durata del mandato diversa da quella di cinque anni” – fine della citazione, punto. La decisione della Corte era definitiva, non soggetta ad appello. Tutto qui.

Cosa significa questo in relazione alla situazione odierna? Il mandato presidenziale del capo dell’Ucraina precedentemente eletto è scaduto insieme alla sua legittimità, che non può essere ripristinata con nessun trucco. Non mi dilungherò sui retroscena della sentenza della Corte costituzionale ucraina sul mandato presidenziale. È chiaro che è stata emessa in mezzo ai tentativi di legittimare il colpo di Stato del 2014. Tuttavia, il verdetto è stato emesso, e questo è un fatto legale, che rende insostenibile qualsiasi tentativo di giustificare la pantomima odierna di annullare le elezioni.

In realtà, come ho già detto, l’attuale tragico capitolo della storia ucraina è iniziato con una presa di potere, un colpo di Stato anticostituzionale nel 2014. Per ribadire che un putsch armato è all’origine dell’attuale regime di Kiev. Ora il cerchio si è chiuso. Proprio come nel 2014, il potere esecutivo in Ucraina è stato usurpato ed è detenuto illegalmente. Di fatto, abbiamo a che fare con un governo illegittimo.

Dirò di più: l’annullamento delle elezioni riflette la natura stessa, le viscere dell’attuale regime di Kiev, che è nato dal colpo di Stato armato del 2014, è legato ad esso e ha le sue radici lì. Il fatto che, dopo aver annullato le elezioni, continuino ad aggrapparsi al potere è qualcosa che è espressamente vietato dall’articolo 5 della Costituzione ucraina. Per citare, “Il diritto di determinare e cambiare l’ordine costituzionale in Ucraina appartiene esclusivamente al popolo e non può essere usurpato dallo Stato, dai suoi organi o funzionari”. Inoltre, tali azioni rientrano nell’articolo 109 del Codice penale ucraino, che si riferisce precisamente al cambiamento o al rovesciamento forzato dell’ordine costituzionale o alla presa del potere statale, nonché alla cospirazione per commettere tali azioni.

Nel 2014, tale usurpazione era giustificata dalla rivoluzione, ora dalle ostilità, ma ciò non cambia lo stato attuale delle cose. In realtà, stiamo parlando di una collusione tra il ramo esecutivo del governo ucraino, la leadership della Verkhovnaya Rada e la maggioranza parlamentare che essa controlla. Questa collusione è finalizzata all’usurpazione del potere statale (questo è l’unico modo per descriverla), che è un reato penale secondo la legge ucraina.

Inoltre, la Costituzione ucraina non prevede la possibilità di annullare o rinviare l’elezione del Presidente del Paese, né la continuazione dei suoi poteri in relazione alla legge marziale, a cui ora si fa riferimento. Cosa dice la legge fondamentale ucraina? Dice che le elezioni della Verkhovnaya Rada possono essere rinviate durante la legge marziale. Lo dice l’articolo 83 della Costituzione ucraina.

Quindi, la legislazione ucraina ha previsto l’unica eccezione quando i poteri di un’autorità pubblica sono estesi per il periodo della legge marziale e le elezioni non si tengono. Questo vale esclusivamente per la Verkhovnaya Rada. Ciò indica lo status del Parlamento ucraino come organo permanente sotto la legge marziale.

In altre parole, a differenza del ramo esecutivo, la Verkhovnaya Rada è ora un organo legittimo. L’Ucraina non è una repubblica presidenziale, ma una repubblica parlamentare e presidenziale. Questo è il punto.

Inoltre, in virtù degli articoli 106 e 112, il presidente della Verkhovnaya Rada, in qualità di presidente, è investito di poteri speciali, anche nella sfera della difesa, della sicurezza e del comando supremo delle forze armate. Tutto è scritto nero su bianco.

Tra l’altro, nella prima metà di quest’anno, l’Ucraina ha firmato una serie di accordi bilaterali con diversi Stati europei in materia di cooperazione per la sicurezza e il sostegno a lungo termine. Un documento simile è stato firmato anche con gli Stati Uniti.

Dal 21 maggio 2024, sorgono naturalmente domande sull’autorità e la legittimità dei rappresentanti ucraini che firmano tali documenti. Per noi non è importante; lasciamo che firmino quello che vogliono. È chiaro che qui c’è una prospettiva politica e propagandistica. Gli Stati Uniti e i loro satelliti sembrano desiderosi di sostenere i loro alleati, rafforzando la loro credibilità e la loro posizione.

Eppure, se in seguito negli Stati Uniti verrà condotto un serio esame legale di tale accordo (non sul contenuto, ma sul quadro giuridico), sorgeranno senza dubbio domande su chi ha firmato questi documenti e con quale autorità. Potrebbero risultare solo spacconate, rendendo nullo l’accordo e l’intera struttura potrebbe crollare, sempre che ci sia la volontà di analizzare la situazione. Si può far finta che tutto sia normale, ma la realtà è ben lontana, l’ho letto. È tutto documentato, è scritto nella Costituzione.

Vorrei anche ricordare che dopo l’inizio dell’operazione militare speciale, l’Occidente ha avviato una campagna vigorosa e poco diplomatica volta a isolare la Russia sulla scena mondiale. È ormai evidente a tutti che questo tentativo è fallito. Tuttavia, l’Occidente non ha abbandonato il suo obiettivo di formare una sorta di coalizione internazionale contro la Russia e di mantenere una pressione di facciata sul nostro Paese. Anche noi siamo pienamente consapevoli di questa strategia.

Come forse saprete, è stata promossa attivamente l’iniziativa di convocare in Svizzera la cosiddetta conferenza internazionale di alto livello sulla pace in Ucraina. Inoltre, intendono organizzarla subito dopo il vertice del G7, cioè di coloro che hanno essenzialmente alimentato il conflitto in Ucraina con le loro politiche.

Gli organizzatori dell’incontro in Svizzera propongono un’altra manovra per distogliere l’attenzione, distorcere le cause della crisi ucraina, sviare la discussione e, in qualche misura, riaffermare la legittimità dell’attuale potere esecutivo in Ucraina.

Si prevede quindi che la conferenza in Svizzera eviterà di affrontare le questioni fondamentali alla base dell’attuale crisi della sicurezza e della stabilità internazionale, comprese le vere radici del conflitto ucraino. Nonostante gli sforzi per presentare un’agenda apparentemente rispettabile, è improbabile che queste questioni critiche vengano discusse.

Possiamo aspettarci che tutto si riduca a discorsi demagogici generali e a una nuova serie di accuse contro la Russia. L’idea è di facile lettura: coinvolgere il maggior numero possibile di Stati con ogni mezzo e presentare la questione come se le ricette e le regole occidentali fossero di conseguenza condivise dall’intera comunità internazionale, il che significa che la Russia deve accettarle incondizionatamente.

Come sapete, naturalmente non siamo stati invitati all’incontro in Svizzera. Dopotutto, non si tratta di negoziati, ma del desiderio di un gruppo di Paesi di continuare a spingere la propria politica e risolvere le questioni che riguardano direttamente i nostri interessi e la nostra sicurezza come meglio credono.

A questo proposito, vorrei sottolineare che è impossibile raggiungere una soluzione pacifica alla crisi ucraina e alla sicurezza generale dell’Europa senza la partecipazione della Russia, senza un dialogo onesto e responsabile con noi.

In questo momento, l’Occidente ignora i nostri interessi, vietando a Kiev di negoziare e continuando a chiedere ipocritamente a noi di negoziare. Sembra semplicemente un’idiozia: da un lato si proibisce loro di negoziare con noi, ma dall’altro si chiede a noi di negoziare sottintendendo che ci rifiutiamo di farlo. È un’assurdità. Sembra che stiamo vivendo in una sorta di mondo fantastico.

Nel frattempo, dovrebbero innanzitutto ordinare a Kiev di revocare il divieto di negoziare con la Russia e, in secondo luogo, siamo pronti a negoziare già da domani. Comprendiamo la particolarità della situazione giuridica, ma ci sono autorità legittime, anche in accordo con la Costituzione, come ho detto. C’è qualcuno con cui negoziare. Voi siete qui, noi siamo pronti. Le nostre condizioni per avviare tali colloqui sono semplici e si riducono a quanto segue.

Mi prenderò un po’ di tempo per ricordare ancora una volta l’intera catena di eventi, per chiarire che ciò che sto per dire non riguarda solo la giornata di oggi per noi, ma che ci siamo sempre attenuti a una certa posizione e abbiamo sempre lottato per la pace.

Le condizioni sono semplici. Le truppe ucraine devono essere completamente ritirate dalle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk e dalle regioni di Kherson e Zaporozhye. Vorrei sottolineare che devono essere ritirate dall’intero territorio di queste regioni all’interno dei loro confini amministrativi nel momento in cui facevano parte dell’Ucraina.

Non appena Kiev dichiarerà di essere pronta a prendere questa decisione e ad avviare un vero e proprio ritiro delle truppe da queste regioni e notificherà ufficialmente anche l’abbandono dei suoi piani di adesione alla NATO, la nostra parte seguirà l’ordine di cessare il fuoco e di avviare i negoziati che sarà emesso da noi in quel momento. Ripeto: lo faremo rapidamente. Naturalmente, garantiamo anche un ritiro sicuro e senza ostacoli delle unità e delle formazioni ucraine.

Vorremmo certamente aspettarci che tale decisione sul ritiro delle truppe, sullo status di non blocco e sull’avvio del dialogo con la Russia, da cui dipende l’esistenza dell’Ucraina in futuro, sia adottata a Kiev in modo indipendente, partendo dalle realtà consolidate e guidata dai genuini interessi nazionali del popolo ucraino e non per volere dell’Occidente, anche se ci sono, ovviamente, grandi dubbi al riguardo.

Tuttavia, cosa intendo dire di nuovo a questo proposito e cosa voglio ricordarvi? Ho detto che vorrei ripercorrere la cronologia degli eventi. Dedichiamo un po’ di tempo a questo.

Così, durante gli eventi di Maidan a Kiev nel 2013-2014, la Russia ha ripetutamente offerto la sua assistenza per la risoluzione costituzionale della crisi, che in realtà era stata architettata dall’esterno. Torniamo alla cronologia degli eventi alla fine di febbraio 2014.

Il 18 febbraio, l’opposizione ha provocato scontri armati a Kiev. Alcuni edifici, tra cui l’ufficio del sindaco e la Casa dei sindacati, sono stati incendiati. Il 20 febbraio, cecchini non identificati hanno aperto il fuoco contro i manifestanti e il personale delle forze dell’ordine, cioè le menti del colpo armato hanno fatto di tutto per spingere la situazione alla violenza, alla radicalizzazione. E coloro che erano nelle strade di Kiev ed esprimevano il loro malcontento nei confronti delle autorità di allora sono stati deliberatamente usati come carne da cannone per i loro scopi egoistici. Oggi stanno facendo esattamente la stessa cosa, mobilitando e mandando la gente al macello. Eppure, allora c’era la possibilità di uscire dalla situazione in modo civile.

È noto che il 21 febbraio l’allora Presidente dell’Ucraina e l’opposizione firmarono un accordo per risolvere la crisi politica. I suoi garanti, come è noto, erano i rappresentanti ufficiali di Germania, Polonia e Francia. L’accordo prevedeva il ritorno a una forma di governo parlamentare-presidenziale, lo svolgimento di elezioni presidenziali anticipate, la formazione di un governo di accordo nazionale, nonché il ritiro delle forze dell’ordine dal centro di Kiev e la consegna delle armi da parte dell’opposizione.

Aggiungo che la Verkhovna Rada aveva adottato una legge che escludeva il perseguimento penale dei manifestanti. Questo accordo, che avrebbe fermato la violenza e riportato la situazione nel quadro costituzionale, era un dato di fatto. Questo accordo è stato firmato, anche se sia Kiev che l’Occidente preferiscono non parlarne.

Oggi vi racconterò un altro fatto importante che non è mai stato reso pubblico: nelle stesse ore del 21 febbraio, ho avuto una conversazione con il mio omologo americano su iniziativa della parte americana. In sostanza, il leader americano ha offerto un sostegno inequivocabile all’accordo di Kiev tra le autorità e l’opposizione. Inoltre, lo ha descritto come un’autentica svolta e un’opportunità per il popolo ucraino di evitare che l’escalation di violenza superi tutti i confini immaginabili.

Inoltre, durante i nostri colloqui, abbiamo formulato in modo collaborativo il seguente approccio: La Russia si è impegnata a convincere l’allora Presidente dell’Ucraina a esercitare la massima moderazione, astenendosi dal dispiegare l’esercito e le forze dell’ordine contro i manifestanti. Al contrario, gli Stati Uniti si sono impegnati a sollecitare l’opposizione a lasciare pacificamente gli edifici amministrativi e a lavorare per calmare le strade.

Tutti questi sforzi erano volti a ripristinare la normalità nel Paese, garantendo il rispetto dei principi costituzionali e legali. Nel complesso, abbiamo concordato di collaborare per promuovere un’Ucraina stabile, pacifica e in via di sviluppo. Abbiamo rispettato pienamente i nostri impegni. All’epoca, il Presidente Yanukovych, che non aveva intenzione di schierare l’esercito, si è astenuto dal farlo e ha persino ritirato altre unità di polizia da Kiev.

E i nostri colleghi occidentali? Nella notte del 22 febbraio e per tutto il giorno successivo, nonostante gli accordi e le garanzie dell’Occidente (sia dell’Europa che degli Stati Uniti, come ho appena detto), i radicali hanno preso con la forza il controllo dell’edificio della Rada, dell’Amministrazione presidenziale e hanno assunto il controllo del governo mentre il Presidente Yanukovych partiva per Kharkov, dove si sarebbe dovuto tenere il congresso dei deputati delle regioni sudorientali dell’Ucraina e della Crimea. E nessuno dei garanti di questi accordi di composizione politica – né gli Stati Uniti né gli europei – ha fatto nulla per adempiere ai propri obblighi, esortando l’opposizione a rilasciare gli edifici amministrativi sequestrati e a rinunciare alla violenza. È evidente che questa sequenza di eventi non solo faceva comodo a loro, ma suggerisce anche che potrebbero aver orchestrato gli eventi in corso.

Il 22 febbraio 2014, la Verkhovna Rada, in violazione della Costituzione ucraina, ha approvato una risoluzione che dichiarava l’auto-rimozione del Presidente Yanukovych dal suo incarico e fissava elezioni anticipate per il 25 maggio. Si è trattato di un colpo di Stato armato istigato da influenze esterne. I radicali ucraini, con il consenso implicito e il sostegno diretto dell’Occidente, hanno ostacolato tutti gli sforzi per una risoluzione pacifica della crisi.

Abbiamo quindi esortato Kiev e le capitali occidentali ad avviare un dialogo con la popolazione del sud-est ucraino, a rispettarne gli interessi, i diritti e le libertà. Tuttavia, il regime che ha preso il potere con il colpo di Stato ha optato per la guerra e ha iniziato azioni punitive contro il Donbass nella primavera e nell’estate del 2014. Ancora una volta, la Russia ha fatto appello alla pace.

Abbiamo fatto ogni sforzo per affrontare le questioni urgenti emerse nel quadro degli accordi di Minsk. Tuttavia, come già sottolineato in precedenza, l’Occidente e le autorità di Kiev non hanno mostrato alcuna intenzione di attuarli, nonostante le rassicurazioni verbali dei nostri colleghi occidentali, tra cui il capo della Casa Bianca, che consideravano gli accordi di Minsk cruciali e si impegnavano ad attuarli. Hanno affermato che questi accordi avrebbero contribuito a risolvere la situazione in Ucraina, a stabilizzarla e a tenere conto degli interessi dei residenti dell’Ucraina orientale. Invece, hanno effettivamente avviato un blocco, come ho già detto, contro il Donbass. Le forze armate ucraine si sono sistematicamente preparate per un’operazione a tutto campo volta a distruggere le Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk.

Gli accordi di Minsk sono stati infine disattesi dalle azioni del regime di Kiev e dell’Occidente. Riprenderò questo argomento a breve. Pertanto, nel 2022, la Russia è stata costretta ad avviare l’operazione militare speciale per cessare la guerra nel Donbass e salvaguardare i civili dal genocidio.

Fin dall’inizio, abbiamo sempre proposto soluzioni diplomatiche alla crisi, come ho già detto. Tra queste, i negoziati in Bielorussia e in Turchia e il ritiro delle truppe da Kiev per facilitare la firma degli Accordi di Istanbul, che sono stati ampiamente accettati. Tuttavia, anche questi sforzi sono stati respinti. L’Occidente e Kiev persistevano nel loro obiettivo di sconfiggerci. Tuttavia, come sapete, questi sforzi alla fine sono falliti.

Oggi presentiamo un’altra proposta di pace concreta e autentica. Se Kiev e le capitali occidentali la rifiutano di nuovo, come hanno fatto in precedenza, allora, in ultima analisi, la responsabilità dello spargimento di sangue in corso è loro, sia politica che morale. È chiaro che la situazione in prima linea continuerà a evolversi in modo sfavorevole per il regime di Kiev, alterando le condizioni necessarie per avviare i negoziati.

Permettetemi di sottolineare il punto chiave: l’essenza della nostra proposta non è una tregua temporanea o un cessate il fuoco, come potrebbe preferire l’Occidente, per consentire al regime di Kiev di riprendersi, riarmarsi e prepararsi a una nuova offensiva. Ripeto: non stiamo discutendo di congelare il conflitto, ma della sua risoluzione definitiva.

E ribadisco: una volta che Kiev avrà accettato la linea d’azione proposta oggi, compreso il ritiro completo delle sue truppe dalla RPD, dalla LPR, dalle regioni di Zaporozhye e di Kherson e avrà avviato questo processo con serietà, saremo pronti ad avviare tempestivamente e senza indugio i negoziati.

Ribadisco la nostra ferma posizione: l’Ucraina dovrebbe adottare uno status neutrale e non allineato, essere libera dal nucleare e sottoporsi a smilitarizzazione e denazificazione. Questi parametri sono stati ampiamente concordati durante i negoziati di Istanbul nel 2022, compresi i dettagli specifici sulla smilitarizzazione, come il numero concordato di carri armati e altre attrezzature militari. Abbiamo raggiunto un consenso su tutti i punti.

Certamente, i diritti, le libertà e gli interessi dei cittadini di lingua russa in Ucraina devono essere pienamente protetti. Le nuove realtà territoriali, tra cui lo status della Crimea, di Sebastopoli, le repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, Kherson e Zaporozhye come parti della Federazione Russa, devono essere riconosciute. Questi principi fondamentali devono essere formalizzati in futuro attraverso accordi internazionali fondamentali. Naturalmente, ciò comporta anche la rimozione di tutte le sanzioni occidentali contro la Russia.

Credo che la Russia stia proponendo un’opzione che consentirà di porre realmente fine alla guerra in Ucraina: chiediamo, cioè, di voltare la tragica pagina della storia e, anche se con difficoltà, di ripristinare gradualmente, passo dopo passo, le relazioni di fiducia e di vicinato tra la Russia e l’Ucraina e nell’intera Europa.

Risolta la crisi ucraina, noi e i nostri partner della CSTO e della SCO, che ancora oggi stanno dando un contributo significativo e costruttivo alla ricerca di una soluzione pacifica della crisi ucraina, nonché i partner occidentali, compresi i Paesi europei pronti al dialogo, potremmo intraprendere il compito fondamentale di cui ho parlato all’inizio della mia dichiarazione, ossia la creazione di un sistema indivisibile di sicurezza eurasiatica che tenga conto degli interessi di tutti gli Stati del continente senza eccezioni.

Naturalmente, un ritorno letterale alle proposte di sicurezza che abbiamo presentato 25, 15 o anche due anni fa è impossibile, perché sono successe troppe cose e le condizioni sono cambiate. Tuttavia, i principi di base e, soprattutto, l’oggetto stesso del dialogo rimangono invariati. La Russia è consapevole della sua responsabilità per la stabilità globale e ribadisce la sua disponibilità a dialogare con tutti i Paesi. Ma questo non dovrebbe essere un’imitazione di un processo di pace per servire la volontà egoistica di qualcuno o gli interessi acquisiti di qualcuno, ma una conversazione seria e approfondita su tutte le questioni, sull’intera gamma di questioni di sicurezza mondiale.

Colleghi,

credo che tutti voi siate ben consapevoli dei grandi compiti che la Russia deve affrontare e di quanto dobbiamo fare, anche nel campo della politica estera.

Vi auguro sinceramente di riuscire in questo difficile lavoro per garantire la sicurezza della Russia, i nostri interessi nazionali, rafforzare la posizione del Paese nel mondo, promuovere l’integrazione e le relazioni bilaterali con i nostri partner.

Da parte loro, i vertici nazionali continueranno a fornire al Ministero degli Esteri e a tutti coloro che sono coinvolti nell’attuazione della politica estera della Russia il sostegno necessario.

Vi ringrazio ancora una volta per il vostro lavoro, vi ringrazio per la vostra pazienza e per l’attenzione che avete prestato a ciò che è stato detto. Sono fiducioso che avremo successo.

Vi ringrazio molto.

Sergey Lavrov: Signor Presidente, innanzitutto vorrei ringraziarla molto per la sua valutazione del nostro lavoro.

Ci stiamo impegnando, la vita ci spinge a impegnarci ancora di più e continueremo a farlo, perché tutti capiscono che questo è necessario per il destino del nostro Paese, per il destino del nostro popolo e, in una certa misura, per il destino del mondo. Eseguiremo le istruzioni che lei ha appena delineato e che riguardano il concetto di sicurezza eurasiatica. Seguiremo con attenzione le sue istruzioni insieme ai nostri colleghi delle altre agenzie,

Nel contesto della costruzione di un nuovo sistema di sicurezza equo, come lei ha detto, indivisibile e basato sugli stessi principi, continueremo a fornire assistenza nella risoluzione di singole situazioni di crisi, tra le quali, ovviamente, la crisi ucraina è per noi della massima priorità.

Utilizzeremo certamente la vostra nuova iniziativa in diverse situazioni, anche nel nostro lavoro all’interno dei BRICS, dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, con la Repubblica Popolare Cinese, con i Paesi dell’America Latina e dell’Africa, che hanno anch’essi presentato le loro iniziative, ma che finora sono state completamente ignorate da coloro che governano l’Ucraina.

Grazie ancora. Continueremo a fare del nostro meglio.

Vladimir Putin: Grazie.

Articolo originale:

http://en.kremlin.ru/events/president/news/74285

Traduzione di Costantino Ceoldo