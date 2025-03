Cari colleghi e amici!

Desidero ringraziarvi per l’invito a partecipare a questo meraviglioso evento: la presentazione della traduzione italiana del libro “Eurasianismo. La visione comune eurasiatica”, pubblicato in russo dalla casa editrice dell’università magistrale di economia nel 2023. Vorrei esprimere alcune parole di gratitudine alle persone il cui lavoro e la cui energia hanno reso possibile questa pubblicazione e traduzione.

Questo libro non sarebbe stato pubblicato senza l’impegno di Alexey Logvinovich Overchuk, vice primo ministro della Federazione Russa e presidente del Consiglio della Commissione economica eurasiatica.

Un contributo enorme, direi decisivo, a questo progetto è stato dato dal suo ispiratore, curatore, editore, autore del testo Feodor Valentinovich Chernizin – Vice Capo della Segreteria del Vice Presidente del Governo della Federazione Russa A.L. Overchuk.

I responsabili del progetto sono riusciti a mettere insieme un team di professionisti altamente qualificati, tra cui importanti storici, economisti, politologi, orientalisti, giuristi, nonché esperti e personaggi pubblici. Sono orgoglioso di essere diventato membro di questo team e di aver contribuito alla creazione di quest’opera sull’eurasiatismo.

Desidero inoltre esprimere la mia più sentita gratitudine a Stefano Bonilauri, direttore della casa editrice Anteo Edizioni, mio ​​caro amico italiano, che si impegna molto per la divulgazione delle opere degli intellettuali russi moderni, della cultura russa e dell’ideologia del socialismo in Italia. La casa editrice Anteo Edizioni ha già pubblicato la traduzione della mia monografia “Eurasianismo: Logos. Eidos. Simbolo. Mito”. Ora il lettore italiano ha ricevuto la traduzione di un libro, dal quale potrà apprendere tutto sul paradigma eurasiatico.

Mi sembra che l’eurasiatismo stia diventando sempre più rilevante oggigiorno. L’eurasiatismo è una dottrina creata da scienziati russi che si ritrovarono in esilio negli anni ’20. Tra loro c’erano rappresentanti di spicco della scienza mondiale come il linguista Nikolai Trubetskoy, il linguista, letterato e scienziato culturale Roman Jakobson, lo storico George Vernadsky, il geografo ed economista Pyotr Savitsky, i musicologi Pyotr Suvchinsky e Artur Lurye e il filosofo Lev Karsavin. Il giovane Alexander Kojeve aderì all’eurasiatismo (all’epoca scriveva in russo, non in francese). L’influenza delle idee eurasiatiche fu avvertita dalla poetessa Marina Zvetaeva, dai compositori Sergej Prokofiev e Igor Stravinskij e dall’artista Pavel Zelischev.

Gli eurasiatici svilupparono il concetto di culture e civiltà locali che, come è noto, risale alle idee del filosofo illuminista italiano Giambattista Vico e che nel XX secolo trovò vivida espressione nelle opere di Oswald Spengler, Arnold Toynbee e Samuel Huntington. Secondo gli insegnamenti degli eurasiatici, l’umanità è un insieme di “mondi di civiltà” uguali e distinti, nessuno dei quali può rivendicare lo status di uno superiore e universale. Ciò suona molto appropriato nella nostra epoca, in cui gli Stati Uniti d’America non solo stanno imponendo la loro cultura di massa e consumistica al mondo intero, ma stanno anche cercando di assumere le funzioni di leader politico dell’umanità, di “poliziotto del mondo”.

Gli eurasiatici, come i loro predecessori, i filosofi russi del XIX secolo noti come slavofili (Alexei Khomyakov, Ivan Kireevsky, Konstantin Aksakov), vedevano nella Russia una civiltà speciale e specifica che non avrebbe dovuto imitare l’Occidente, ma cercare il proprio percorso originale di sviluppo. Ma a differenza degli slavofili, gli eurasiatici proclamarono che la Russia non è una civiltà slava, bensì eurasiatica. Oltre ai russi, in Russia vivono molti altri popoli, tra cui asiatici, turanici e mongoli. Inoltre, gli stessi russi subirono non solo l’influenza europea, ma anche quella asiatica. Nikolai Trubetskoy ha trovato “elementi turanici” nella cultura russa. Pyotr Savitsky e George Vernadsky hanno tracciato il modello politico dello Stato russo (dal regno moscovita all’Unione Sovietica) fino all’impero di Gengis Khan, alla sua legge (lo Yasa di Gengis Khan) e alle tradizioni politiche.

Infine, gli eurasiatici, essendo emigranti fuggiti dalla rivoluzione in Russia, non erano revanscisti. Essi, non accettando l’ideologia materialistica della rivoluzione (tutti gli eurasiatici erano persone religiose, cristiani ortodossi), videro nella rivoluzione una verità sociale, la percepirono come un’opportunità per il popolo russo e per gli altri popoli della Russia di costruire uno stato di giustizia sociale (“uno stato di verità”).

Molti contemporanei consideravano gli eurasiatici degli amanti dell’eccentricità e dei paradossi, ma nella Russia del XXI secolo le idee dell’eurasiatismo ricevettero un riscontro significativo. L’integrazione eurasiatica moderna si è espressa nella creazione della Comunità economica eurasiatica (Unione economica eurasiatica), dell’Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (CSTO) e dello Stato dell’Unione di Russia e Bielorussia. Questa integrazione è senza dubbio alimentata non solo da interessi economici, ma anche da intenzioni che risalgono all’eurasiatismo degli anni ’20. Nei discorsi del presidente russo Vladimir Putin si sente spesso parlare della civiltà eurasiatica. Alcune idee dell’eurasiatismo sono state assorbite anche dall’ideologia dei comunisti russi moderni, come ha ripetutamente affermato il loro leader, Gennady Zyuganov. Nella Russia odierna sono presenti diverse organizzazioni politiche con orientamento eurasiatico.

Senza una comprensione dell’ideologia eurasiatica, è impossibile comprendere la storia della Russia o la sua moderna politica estera e interna, per non parlare della sua cultura. Credo però che il libro sull’eurasiatismo non interesserà solo i lettori italiani interessati al “tema russo”. Gli eurasiatici discutevano l’importantissima questione del rapporto tra Europa e Asia, Occidente e Oriente e, contrariamente a Rudyard Kipling, che scrisse:

“Oh, l’Occidente è l’Occidente, l’Oriente è l’Oriente,

Non si incontreranno mai”

Gli eurasiatici credevano che l’Oriente e l’Occidente avessero trovato una sintesi in numerose culture. L’Italia è un paese di grande cultura, le cui origini risalgono alla maestosa e brillante Roma antica. Il fondatore dell’eurasiatismo, Per Savitsky, definì non solo l’Impero russo, ma anche l’antico Impero romano, una potenza eurasiatica. Questa affermazione è supportata da numerose prove fattuali. Molti studiosi ritengono che gli Etruschi, dai quali i Romani mutuarono molte conquiste culturali, fossero originari dell’Asia Minore. Inoltre, sia la Repubblica romana al suo apice sia l’Impero romano includevano l’Asia nei loro domini. Le influenze asiatiche, sia nell’arte che nella religione, ispirarono filosofi, scrittori, poeti e drammaturghi romani dell’Età dell’Oro e dei periodi successivi. Il neoplatonismo romano, che esercitò un’influenza così significativa sulla filosofia medievale europea, portava chiaramente l’impronta del misticismo egizio e siriano. Agostino Aurelio, grande teologo e filosofo romano e uno dei santi cristiani più amati in Italia, era originario del Nord Africa e apparteneva allo stesso popolo di Muammar Gheddafi: i berberi. Nel Medioevo, l’Italia meridionale e la Sicilia divennero il luogo d’incontro delle civiltà europea e araba e, come è noto, l’influenza araba nel campo della filosofia e della scienza fu uno dei prerequisiti per la rivoluzione scientifica e tecnologica che trasformò l’Occidente nell’era moderna. L’esoterista francese René Guénon sosteneva che il grande Dante Alighieri conosceva il misticismo islamico, il sufismo, e che tracce delle dottrine sufi (in particolare, gli insegnamenti di Muhiddin ibn Arabi) sono presenti nella Divina Commedia.

È noto che i filosofi, gli artisti e gli artigiani giunti in Italia da Bisanzio (un’altra potenza eurasiatica!) diedero un grande contributo alla filosofia e all’arte del Rinascimento.

Il tema dell’interazione tra la cultura italiana e le culture orientali è molto sfaccettato e spero che ci siano ricercatori che ne saranno affascinati.

La pubblicazione di un libro sull’eurasiatismo russo in italiano è anche un contributo alla causa dell’amicizia russo-italiana, che dura da secoli e diventa sempre più forte con ogni secolo. L’interazione tra Italia e Russia affonda le sue radici nell’antichità. Nel XVI secolo, il Cremlino di Mosca, oggi simbolo della Russia riconosciuto in tutto il mondo, fu costruito dagli architetti italiani Antonio Gilardi e Aristotele Fioravanti. Molti edifici, palazzi e fortezze di San Pietroburgo (città che chiamiamo la “Venezia del nord”) furono costruiti secondo i progetti degli architetti italiani Domenico Andrea Trisini, Antonio Rinaldi, Carlo Rossi e Bartolomeo Francesco Rastrelli. La pittura e l’opera italiane hanno avuto un’enorme influenza sull’arte russa. In Russia la gente ama la poesia classica italiana e la musica moderna italiana. Filosofi e scrittori italiani come Antonio Gramsci, Benedetto Croce, Umberto Eco sono molto apprezzati dagli intellettuali russi. A nostra volta, siamo lieti di constatare che in Italia apprezzano e amano gli scrittori russi Cechov, Tolstoj e Dostoevskij, e il balletto russo. I comunisti e i socialisti italiani conoscono e amano il marxista russo Lenin, leader della Rivoluzione d’Ottobre e creatore dello Stato sovietico (a proposito, Lenin visitò l’Italia, visse sull’isola di Capri e ne ammirò la natura!). Di recente il mio amico italiano Stefano Bonilauri mi ha inviato un messaggio che nella città di Agliana (Toscana) si è tenuta una cerimonia commemorativa dedicata al combattente russo della Resistenza italiana, Ivan (“Paolo”) Baranovsky. È molto toccante e meraviglioso che il ricordo del nostro connazionale viva ancora nel Paese europeo per la cui libertà ha dato la vita. È bello sapere che gli italiani di oggi ricordano e apprezzano l’impresa dei loro e dei nostri antenati che hanno combattuto insieme contro il fascismo. C’è un certo coinvolgimento personale in queste mie parole, perché anche mio nonno ha preso parte alla Seconda guerra mondiale e ha percorso il cammino di combattimento da Leningrado a Berlino con le unità della flotta del Baltico.

Vorrei ringraziare ancora una volta tutti i presenti, augurare nuovi successi creativi al team degli autori del libro sull’Eurasiatismo e successo e prosperità alla casa editrice Anteo Edizioni e al suo direttore, Stefano Bonilauri! Spero che questo libro piaccia al lettore italiano e che noi, così come la cultura russa in generale, potremo stringere nuovi amici in Italia! Spero anche che ci aspettino nuovi progetti congiunti con Anteo Edizioni!

Traduzione di Giulia Lipari