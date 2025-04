Gentile Signor Presidente, ricordiamo che lei e il Presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping avete firmato la Dichiarazione Congiunta per l’Istituzione di un Partenariato Strategico al 24º Vertice dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO) ad Astana lo scorso luglio. In quel documento avete dichiarato congiuntamente la creazione di un partenariato strategico fondato sui principi di rispetto reciproco, fiducia paritaria, sostegno e cooperazione. Si tratta di una tappa importante nella storia delle relazioni tra i due Paesi. Quali risultati ritiene siano stati raggiunti nello sviluppo dei rapporti tra Cina e Azerbaigian e come li valuterebbe?

Ha ragione. La Dichiarazione Congiunta per l’Istituzione di un Partenariato Strategico tra la Repubblica dell’Azerbaigian e la Repubblica Popolare Cinese è stata adottata nell’ambito del Vertice SCO di Astana il 3 luglio 2024. La Dichiarazione sottolinea che, dal momento dell’instaurazione delle relazioni diplomatiche il 2 aprile 1992, la nostra cooperazione bilaterale ha prodotto molti risultati fruttuosi. Allo stesso tempo, abbiamo concordato di ampliare ulteriormente tale cooperazione, rafforzare il nostro coordinamento nelle questioni internazionali, tutelare congiuntamente gli interessi comuni dei due Paesi e promuovere insieme la pace, la stabilità e lo sviluppo a livello regionale e globale.

Abbiamo dichiarato di comune accordo che il nostro partenariato strategico si fonda su principi fondamentali delle relazioni bilaterali quali il rispetto reciproco, l’uguaglianza, la fiducia, il supporto e il beneficio condiviso. Nella Dichiarazione abbiamo altresì riaffermato di essere partner prioritari e affidabili, che rispettano la sovranità e l’integrità territoriale l’uno dell’altro, perseguendo una politica estera indipendente basata sui principi di non interferenza negli affari interni e di coesistenza pacifica.

Ritengo che il nostro incontro ad Astana e la conseguente Dichiarazione costituiscano un evento storico che apre un nuovo capitolo nelle relazioni azero-cinesi. In occasione della riunione bilaterale con il Presidente Xi Jinping, ho sottolineato che la Dichiarazione ha ufficialmente elevato Cina e Azerbaigian al rango di partner strategici, un grande traguardo e una grande responsabilità. Durante l’incontro mi è stato rivolto l’invito a effettuare una visita di Stato in Cina, invito che ho accettato con piacere, e ho a mia volta invitato il Presidente Xi a recarsi in Azerbaigian in un momento a lui congeniale. Sono convinto che questo scambio di visite ad altissimo livello darà ulteriore slancio all’approfondimento delle nostre relazioni interstatali.

Attribuiamo particolare importanza allo sviluppo della cooperazione in tutti i settori di interesse comune e consideriamo l’approfondimento delle relazioni bilaterali una delle direttrici principali della politica estera azera. Posso affermare con certezza che oggi i nostri rapporti hanno assunto un’ottima dinamica. Nel 2024, membri di alto rango del Governo e del Parlamento, capi di ministeri e di enti, il Procuratore Generale, funzionari dell’Amministrazione presidenziale e della sede centrale del Partito Nuovo Azerbaigian hanno effettuato visite in Cina.

Lo scorso anno il Vicepresidente del Comitato Nazionale della Conferenza Consultiva Politica del Popolo Cinese e il Presidente dell’Associazione Cinese per l’Amicizia con i Paesi Stranieri hanno visitato l’Azerbaigian. La partecipazione del Vice Primo Ministro della Repubblica Popolare Cinese alla 29ª sessione della Conferenza delle Parti della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (COP29) è stata un evento cruciale, con rappresentanti di 196 Paesi, oltre 150 organizzazioni internazionali e agenzie ONU e quasi 2.000 ONG. Le decisioni principali di COP29 hanno riguardato il finanziamento climatico ai Paesi in via di sviluppo, l’istituzione del Fondo per le Perdite e i Danni e l’effettiva attuazione dell’Articolo 6 dell’Accordo di Parigi.

Nell’ambito della nostra presidenza della COP29, l’Azerbaigian ha proposto 14 iniziative globali sui collegamenti tra azione climatica e obiettivi di sviluppo sostenibile, che hanno già ottenuto ampio sostegno internazionale. Gli accordi raggiunti, le iniziative appoggiate e le decisioni adottate sono di importanza eccezionale per il futuro dell’umanità e l’agenda climatica globale.

Nonostante la massiccia e infondata campagna di pressione e boicottaggio contro l’Azerbaigian, promossa da alcuni ambienti occidentali in occasione di un evento tanto rilevante per la comunità internazionale, abbiamo dimostrato ancora una volta forte volontà politica e professionalità, riuscendo a ospitare la Conferenza a un livello elevato, ottenere risultati storici e compiere un vero passo avanti nelle negoziazioni multilaterali. Colgo l’occasione per ringraziare la delegazione cinese per la sua attiva partecipazione e il prezioso contributo agli sforzi globali di contrasto ai cambiamenti climatici.

Secondo il Comitato Statistico di Stato dell’Azerbaigian, la Cina ha pesato per il 7,9 percento sul commercio estero complessivo dell’Azerbaigian nel 2024. La Cina è il vostro quarto partner commerciale e, per la prima volta, la principale fonte di importazioni. Il 24 novembre è partito da Baku il primo treno azero con merci destinate alla Cina. Sono nate case del commercio azere in diverse città cinesi e tappeti, succhi di melograno e altri prodotti di alta qualità raggiungono migliaia di famiglie cinesi. Qual è il suo giudizio sul ruolo dell’eccellente realizzazione congiunta della Cina nell’ambito della Belt and Road nel promuovere questa cooperazione?

Vorrei richiamare la vostra attenzione su un altro importante accordo raggiunto durante il mio incontro con il Presidente Xi Jinping ad Astana: quello di ampliare i legami commerciali ed economici e arricchirli con nuovi contenuti di alta qualità.

Nel 2024, il volume degli scambi tra Azerbaigian e Cina è cresciuto del 20,7 percento rispetto all’anno precedente, raggiungendo 3,744 miliardi di dollari USA. La Cina è diventata il quarto partner commerciale dell’Azerbaigian, con una quota del 7,9 percento, e guida le importazioni con il 17,69 percento.

Malgrado la cooperazione commerciale ed economica in progresso, restano ampie potenzialità inespresse. Credo che la Commissione Intergovernativa per la Cooperazione Commerciale ed Economica sia un meccanismo chiave per approfondire i legami economici, individuare aree promittenti e consolidarle sul piano giuridico. L’attuazione tempestiva delle sue decisioni sarà cruciale per il successo dei nostri progetti. Prima della mia visita in Cina è in programma a Baku il 10º incontro della Commissione.

Le case del commercio e del vino azere sono già operative in città cinesi come Pechino, Shanghai, Urumqi, Qingdao, Chengdu, Nanchino e Zhangjiajie, contribuendo significativamente allo sviluppo dei nostri scambi. La casa del commercio azera è presente anche sulla nota piattaforma online cinese JD.com.

Ad oggi risultano registrate in Azerbaigian 375 imprese a capitale cinese, di cui 298 operanti attivamente.

Sono in corso trattative su prospettive di cooperazione nel settore non petrolifero, in particolare per attrarre investimenti diretti in alta tecnologia, innovazione e energia rinnovabile.

Come saprete, l’Azerbaigian è stato uno dei primi Paesi a sostenere l’Iniziativa Belt and Road proposta dal Presidente Xi Jinping. Stiamo realizzando progetti concreti: siamo il secondo Paese, dopo la Cina, per investimenti nel quadro di questa iniziativa, sia sul nostro territorio sia all’estero. Al secondo Forum Belt and Road dell’aprile 2019 ho sottolineato che questo progetto non solo assicura collegamenti di trasporto, ma rafforza i legami tra i popoli, sostiene il dialogo e crea nuove opportunità per il commercio internazionale.

Stiamo ampliando la cooperazione con la Cina nell’ambito della Belt and Road. Grazie alla posizione geografica favorevole, l’Azerbaigian continua a potenziare i corridoi di trasporto internazionali, realizzando infrastrutture moderne e investendo per aumentarne la capacità di fronte all’impennata del traffico merci.

Negli ultimi vent’anni sono stati costruiti o ristrutturati 21.000 km di strade, 335 ponti e viadotti, 45 gallerie e 163 attraversamenti terrestri e sotterranei. Anche le infrastrutture ferroviarie hanno registrato importanti progressi, con oltre 1.500 km di nuove linee e 1.800 km di binari esistenti rinnovati.

Progetti strategici come la ferrovia Baku‑Tbilisi‑Kars, il Corridoio Internazionale Nord‑Sud e la Rotta Internazionale di Trasporto Trans-Caspica (Corridoio Centrale), nonché il Porto Internazionale di Baku sul Mar Caspio, stanno aprendo nuovi orizzonti per le opportunità economico‑commerciali e di trasporto legate alla Belt and Road.

Desidero inoltre evidenziare che il Corridoio Centrale è un percorso affidabile e sicuro che collega l’Europa all’Asia Centrale e alla Cina via Mar Caspio, risultando la via più competitiva per il trasporto merci tra Cina ed Europa, con importanza in rapida crescita.

Nel 2024, il traffico di transito tra Azerbaigian e Cina ha raggiunto le 378.000 tonnellate, l’86 percento in più rispetto al 2023, con 287 treni completi partiti dalla Cina in modalità import e transito.

Cina e Azerbaigian sono culle di civiltà dell’antica Via della Seta. Gli scambi umanitari sono fioriti in anni recenti, soprattutto nell’istruzione linguistica e nel turismo. L’Università di Studi Esteri di Pechino ha avviato un programma di studi della lingua azera, mentre cresce l’interesse degli studenti azeri per il cinese. Secondo fonti azere, il numero di turisti cinesi in Azerbaigian è raddoppiato rispetto all’anno precedente. Cosa si aspetta da questa tendenza?

Ha toccato settori cruciali per entrambi i Paesi. La Dichiarazione Congiunta sancisce lo sviluppo sostenibile della cooperazione in ambito educativo, secondo il quadro giuridico esistente. Parallelamente, dedichiamo particolare attenzione all’insegnamento delle lingue.

Il numero di cittadini di entrambi i Paesi che studiano discipline varie in Atenei azeri e cinesi a livelli bachelor, master e dottorato cresce di anno in anno. In Azerbaigian numerose università partner dell’Istituto Confucio offrono corsi di cinese. È incoraggiante la creazione in Cina negli ultimi anni di centri dedicati alla lingua e alla cultura azera, con dipartimenti ad hoc e fiorente cooperazione universitaria, sostenuta da un solido quadro normativo.

Sono certo che il sostegno statale all’insegnamento del cinese e dell’azero, gli scambi tra docenti e la formazione di specialisti favoriranno l’interazione efficace in vari ambiti, rafforzeranno i legami culturali tra i nostri popoli e arricchiranno reciprocamente le nostre società.

Lo scorso anno, l’Azerbaigian ha introdotto unilateralmente il regime senza visto per i cittadini cinesi, per incentivare il turismo e facilitare le attività commerciali. Agevolare i viaggi senza visto reciproci contribuirà a incrementare i flussi turistici ed espandere ulteriormente i legami economici, umanitari e culturali.

Nel 2016, l’Azerbaigian è divenuto Paese partner di dialogo della SCO ed è un membro importante della famiglia SCO. Fu proprio al Vertice SCO di Astana che i due Paesi istituirono il partenariato strategico. La Cina, in qualità di presidente della SCO per il biennio 2024‑2025, ospiterà nel 2025 la 25ª riunione del Consiglio dei Capi di Stato. Quali aspettative nutre per questo vertice?

Ritengo che la presidenza cinese, sotto lo slogan “Sostenere lo Spirito di Shanghai: SCO in Azione”, favorirà l’ulteriore istituzionalizzazione e il rafforzamento del suo ruolo internazionale. La Cina è Paese fondatore della SCO e rimane una forza trainante nel suo sviluppo. Sono convinto che il programma cinese di presidenza apporterà nuovo slancio alla cooperazione multilaterale secondo i principi SCO e all’attuazione dei suoi compiti.

Lo scorso anno, su invito del Presidente del Kazakistan Qasym-Jomart Toqaev, ho partecipato al vertice SCO. Attualmente l’Azerbaigian gode dello status di partner di dialogo; la nostra cooperazione con la SCO spazia nella lotta contro terrorismo, estremismo e separatismo, per la sicurezza regionale, il dialogo interculturale, il multiculturalismo e la promozione della tolleranza, ambiti nei quali il nostro Paese gioca un ruolo attivo a livello internazionale.

Attribuiamo grande importanza alle attività della SCO e condividiamo i suoi principi. Come partner affidabile e Stato chiave della regione, l’Azerbaigian contribuisce a mantenere la pace e la sicurezza, realizzando progetti su larga scala in ambito commerciale, economico, dei trasporti, infrastrutturale ed energetico, volti a espandere i legami commerciali e di investimento e a sostenere la crescita economica globale e il conseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

Confido inoltre che la stretta cooperazione bilaterale tra i nostri Paesi arricchirà ulteriormente la collaborazione tra l’Azerbaigian e la SCO e ne accrescerà lo status all’interno dell’organizzazione.

Cina e Azerbaigian sono membri importanti del “Sud Globale”, cooperano strettamente sulle piattaforme multilaterali e difendono efficacemente la giustizia internazionale. Come valuta l’impatto del crescente ruolo del “Sud Globale” sulla governance globale? E come giudica il concetto di comunità dal destino condiviso proposto dalla Cina?

Lo scorso anno ad Astana il Presidente Xi Jinping e io abbiamo dichiarato la nostra volontà di promuovere la creazione di una comunità di destino condiviso per l’umanità, sostenendo valori comuni quali pace, sviluppo, uguaglianza, giustizia, democrazia e libertà, e opponendoci all’egemonia e alla politica di potenza. Abbiamo espresso la nostra disponibilità a sostenere congiuntamente il sistema internazionale sotto l’egida dell’ONU, il suo ruolo nelle relazioni internazionali, l’adesione al multilateralismo autentico e a un ordine basato sul diritto internazionale e sui principi della Carta delle Nazioni Unite.

Ho già ricordato che, facendo parte del Sud Globale, abbiamo sempre difeso i suoi interessi. Tra il 2019 e il 2023 l’Azerbaigian ha presieduto il Movimento dei Paesi Non Allineati, la seconda organizzazione internazionale dopo l’ONU. Durante la nostra presidenza abbiamo compiuto azioni sistematiche per accrescere il ruolo e lo status di questa piattaforma che unisce i Paesi del Sud del mondo. Una delle nostre idee durante la presidenza di COP29 è stata di rafforzare i ponti tra Sud Globale e Nord Globale.

Oggi i Paesi di Asia, Africa e America Latina, che formano insieme il Sud Globale, rappresentano quasi due terzi dei membri ONU, circa l’80 percento della popolazione mondiale, il 50 percento del PIL e metà degli scambi internazionali. La loro partecipazione alla costruzione di un ordine più sostenibile, giusto e sicuro è un processo naturale.

Sono passati quasi sei anni dalla sua visita in Cina nell’aprile 2019. Può condividere le impressioni dei suoi precedenti viaggi in Cina e quali sono le sue aspettative per la prossima visita?

La Cina è tra i Paesi a crescita più rapida al mondo. I risultati conseguiti sotto la guida risoluta e saggia del Presidente Xi Jinping l’hanno elevata tra le nazioni più potenti e avanzate, rafforzando ulteriormente la sua posizione internazionale. Sotto la sua guida, la Cina ha compiuto progressi significativi, rispondendo non solo agli interessi del suo popolo ma dell’intera comunità globale.

Su invito del Presidente Xi Jinping, ho effettuato una visita di lavoro in Cina nel 2014 e una visita di Stato nel 2015. Nel 2019, sempre su invito del Presidente cinese, ho partecipato al 2º Forum Belt and Road per la Cooperazione Internazionale a Pechino.

Conservo piacevoli ricordi dei nostri incontri e dei proficui colloqui con il Presidente Xi. Mi rallegra constatare che le relazioni azero-cinesi, fondate su antiche tradizioni e buone pratiche, progrediscono e che il nostro partenariato strategico si arricchisce di nuovi contenuti positivi. Il nostro dialogo attivo, il rispetto reciproco e la fiducia, nutriti da incontri personali, conversazioni telefoniche e scambi epistolari, svolgono un ruolo prezioso nell’approfondimento dei rapporti bilaterali.

Posso affermare con certezza che tutte le precedenti visite nella Repubblica Popolare Cinese hanno avuto programmi molto densi e hanno portato alla firma di numerosi documenti bilaterali volti a estendere la cooperazione complessiva in linea con i nostri comuni interessi. Sono convinto che la prossima visita contribuirà ulteriormente ad approfondire il partenariato strategico tra la Repubblica dell’Azerbaigian e la Repubblica Popolare Cinese.