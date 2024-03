Nella nostra ultima intervista abbiamo parlato in dettaglio della proclamazione delle Repubbliche Popolari del Donbass e del loro ingresso in Russia, del bombardamento di Donetsk e di altre città e villaggi della DNR e LNR da parte delle truppe ucraine e delle perdite tra i civili. In questa seconda parte discuteremo del lato non militare della vita nelle Repubbliche del Donbass. Può raccontare ai nostri lettori com’era il Donbass prima che l’Ucraina ottenesse l’indipendenza dopo il crollo dell’URSS?

Le terre dell’attuale Donbass sono parte integrante dello Stato russo sin dai tempi dei Granduchi di Mosca. Durante il regno di Pietro I il Grande (1682-1725), iniziò lo sviluppo attivo delle terre fertili e ricche di minerali, quando il geologo Grigory Kapustin scoprì depositi di carbone. Nel XVIII secolo, l’Impero russo, una delle forme storiche dello Stato russo, conquistò il territorio delle regioni settentrionali del Mar Nero e del Mar d’Azov dall’Impero Ottomano e protesse la popolazione civile dalle incursioni tartare. Nel 1793 fu costituita la provincia di Ekaterinoslav, che comprendeva le terre del Donbass e Novorossiya. All’inizio del XIX secolo, le terre dell’attuale Donbass divennero uno dei centri di rapido sviluppo dell’industria russa e dell’estrazione del carbone.

Nel novembre 1917, i bolscevichi salirono al potere in Russia. Il bolscevico Fyodor Sergeev (“compagno Artyom”) divenne il leader dell’allora proclamata Repubblica di Donetsk-Krivoy Rog (DKR), che comprendeva il vasto territorio d’origine del suo fondatore. Con decisione unanime dei delegati di tutte le parti della DKR, avrebbe dovuto unirsi alla Russia Sovietica. Ma il leader dei bolscevichi, Lenin, decise di includere la DKR nella neonata Repubblica Socialista Sovietica Ucraina. Perché? Lenin voleva “diluire” l’Ucraina, rurale e arretrata, con regioni industriali e minerarie sviluppate con una popolazione russa urbana. Lenin e gli altri bolscevichi non erano interessati all’opinione della popolazione: i princìpi marxisti erano più importanti. Quindi, il Donbass è stato “donato” all’Ucraina. Tuttavia, la regione si sviluppò rapidamente e ne divenne il cuore industriale. Grazie agli sforzi dell’intero Paese, furono costruite nuove imprese, e continuarono a svilupparsi l’estrazione del carbone, l’acciaio, la chimica, la farmaceutica, l’ingegneria e altre industrie.

“Donbass – il cuore della Russia”, manifesto del 1921

La successiva importante tappa storica fu la fine degli anni ‘80. Poi cominciò la fase attiva della situazione interna dell’Unione Sovietica scossa da forze esterne. I collaboratori di Hitler, i nazionalisti ucraini sostenitori di Bandera, che erano fuggiti, iniziarono a tornare nell’Ucraina Sovietica dagli Stati Uniti e dal Canada. Su loro suggerimento, cercarono di imporre l’ideologia del nazionalismo ucraino agli abitanti della Repubblica Socialista Sovietica Ucraina (la stragrande maggioranza di loro parlava russo!), per delineare gli illusori vantaggi della secessione dall’Unione Sovietica e dell’abbandono di tutto ciò che è russo. Ma i risultati del referendum sulla preservazione dell’URSS tenutosi il 17 marzo 1991 parlano da soli: circa l’80% dei residenti del Donbass votò per la preservazione dell’Unione Sovietica. Ma il collasso del Paese è comunque avvenuto a causa della decisione arbitraria delle élite al potere. Pertanto, il popolo russo unito venne diviso dai confini statali.

Quindi, gli abitanti del Donbass non si consideravano ucraini? In quale lingua parlavano e leggevano libri? Quali eroi aveva il Donbass, e questi erano comuni al resto dell’Ucraina?

La nostra regione è sempre stata prevalentemente russa. Secondo i risultati dei censimenti ufficiali della popolazione nel Donbass, svoltisi nel 1979, 1989 e 2001, oltre il 70% dei residenti indicava il russo come lingua madre. E nel 2019 la percentuale è salita a 95. Di conseguenza, leggiamo anche i libri in russo.

In epoca sovietica avevamo eroi comuni, come in tutta l’Unione Sovietica. Ma più tardi, sfortunatamente, i nostri ex concittadini hanno dimenticato la storia comune, le gesta dei nostri antenati, e al posto di questi hanno iniziato a onorare i criminali nazisti. Naturalmente, il Donbass non poteva scendere a patti con questo.

Che posto occupava la regione di Donetsk nell’economia dell’Ucraina moderna? Quali sono le caratteristiche principali dell’economia della regione?

Durante il periodo sovietico, il Donbass divenne uno dei centri dell’industria e dell’estrazione del carbone in tutta l’URSS. Il bacino carbonifero di Donetsk è il più grande giacimento di carbone d’Europa. I nostri minatori estraggono carbone da coke (utilizzato nella metallurgia), carbone termico (utilizzato per generare elettricità), nonché il tipo di carbone più costoso: l’antracite. Viene spesso utilizzato nell’industria chimica.

Il Donbass produce anche sale, mercurio, litio, grafite e altri metalli delle terre rare e torba, e ci sono depositi di gas di scisto. Vale la pena menzionare il terreno nero fertile più prezioso. I porti marittimi più importanti e gli accessi al Mar d’Azov si trovano sul nostro territorio.

In altre parole, dopo il crollo dell’Unione Sovietica, il quasi-Stato ucraino ha ricevuto una ricca eredità.

Gli indicatori parlano da soli. Nel 2013, il Donbass ha prodotto quasi il 16% del PIL (prodotto interno lordo) dell’Ucraina; la quota nel volume dei prodotti industriali venduti è stata del 27,3% e nell’esportazione di beni e servizi del 23,3%. È importante notare che i prodotti fabbricati dall’impianto chimico “Stirol” di Gorlovka rappresentavano il 25% dei fertilizzanti agroindustriali forniti in tutto il mondo.

Le basi dell’economia della Repubblica Popolare di Donetsk sono sempre state l’industria pesante (metallurgia, produzione di elettricità, estrazione del carbone) e l’agricoltura.

Quindi, economicamente e socialmente Donetsk era più connesso con la Russia. Perché allora le autorità ucraine hanno impedito il ripristino dei legami con la Russia?

Sì, senza dubbio, sia economicamente che socialmente Donetsk era più legata alla Federazione Russa. Tutte le catene economiche, tutti gli standard di produzione, le nostre industrie pesanti e chimiche sono orientate verso la Russia. È per questi motivi che la decisione sull’integrazione europea presa dalle autorità di Kiev nel 2013 ha colpito così dolorosamente il Donbass. Ciò avrebbe portato inevitabilmente alla distruzione di tutti i collegamenti costruiti nel corso di decenni, all’interruzione dell’approvvigionamento dei nostri prodotti e alla paralisi letterale del lavoro di produzione. Per quanto riguarda i legami sociali, quasi tutti i residenti di Donetsk hanno un gran numero di parenti in Russia. Siamo una famiglia.

Le autorità di Kiev non solo hanno impedito il ripristino dei legami con la Russia, ma hanno anche iniziato seriamente ad attuare il progetto “anti-Russia”. Hanno cercato di instillarci l’idea che gli ucraini sono una nazione separata e che non vi è nulla in comune con il popolo russo: nessuna storia comune, nessuna cultura.

Il potere venuto dopo il colpo di stato del 2014 è costituito da burattini controllati dagli Stati Uniti. E l’obiettivo delle loro azioni è lo stesso: indebolire la Russia e creare minacce vicino ai suoi confini. Questa è l’“utilità” dell’Ucraina agli occhi dell’Occidente filoamericano.

Parliamo dei giorni nostri. Quante persone vivono oggi nella Repubblica Popolare di Donetsk e a Donetsk? Cosa fanno? Le imprese sono aperte? Qual è il volume approssimativo dei prodotti fabbricati e la sua specializzazione industriale? Quali sono le prospettive per l’economia del Donbass dopo la fine delle ostilità?

Dato che non tutto il territorio della Repubblica è stato ancora liberato dal regime ucraino e che la linea del fronte è dinamica, oggi non è possibile effettuare un censimento completo della popolazione. Vale anche la pena considerare che alcuni dei nostri cittadini sono stati costretti a lasciare le proprie case a causa dei continui bombardamenti dell’esercito ucraino.

Secondo il Comitato statale di statistica della Repubblica Popolare di Donetsk, al 1 marzo 2022 la popolazione della Repubblica ammontava a 2.198 milioni di persone. Sono stati presi in considerazione cinque distretti: Amvrosievskij, Novoazovskij, Starobeshevskij, Telmanovskij, Shakhtyorskij, nonché Donetsk, Gorlovka, Debaltsevo, Enakievo e altri. E a Donetsk vivono circa 914 mila persone.

I residenti della Repubblica Popolare di Donetsk, nonostante i continui bombardamenti nemici, cercano di vivere una vita normale: lavorano, creano famiglie, crescono i figli. Abbiamo registrato un gran numero di industrie. A causa dei combattimenti e dei continui bombardamenti da parte degli ucraini, non tutte le imprese funzionano, alcune sono danneggiate e altre sono state completamente distrutte. Tuttavia, l’industria e la sfera sociale della DNR vengono gradualmente ripristinate, grazie ai residenti della Repubblica e all’enorme sostegno di Mosca. Così, nel 2023, nella DNR sono state avviate sette imprese industriali, che impiegano centinaia di persone. Nello specifico, si tratta di due imprese metallurgiche, due imprese chimiche e tre per la produzione di materiali da costruzione e materiali non metallici. Nei territori delle nuove regioni della Russia opera una zona economica libera, alle imprese vengono concessi ulteriori benefici e l’attrattiva degli investimenti aumenta. Possiamo già parlare di crescita dell’economia del Donbass. Nell’ultimo anno, il volume delle entrate fiscali nelle nuove regioni della Russia non è stato praticamente diverso da quello delle altre regioni russe. E questo nonostante i continui bombardamenti e la vita sotto la legge marziale! Ritengo che le prospettive per l’economia del Donbass siano elevate.

Come vive oggi la gente comune nel Donbass? Scuole e ospedali sono aperti? Donetsk viene regolarmente bombardata dalle truppe ucraine. Come sopravvivono le persone in queste condizioni?

Ciò a cui è impossibile abituarsi è lo stato di pericolo costante. Le forze armate ucraine colpiscono a qualsiasi ora del giorno e in modo completamente caotico, prendendo di mira sia edifici residenziali che strutture sociali. Ma i residenti di Donetsk stanno cercando di vivere una vita piena. Scuole, ospedali e altre strutture sociali funzionano normalmente. Negli insediamenti in cui la situazione operativa non consente agli scolari e agli studenti di studiare a tempo pieno, è stato introdotto un formato di apprendimento a distanza. Le autorità, dal canto loro, stanno facendo tutto il possibile per evitare vittime civili. Ad esempio, è vietato fare eventi pubblici, sono chiusi cinema, teatri e altri luoghi affollati. Tali decisioni sono state prese tenendo conto dell’amara esperienza maturata in molti anni di aggressione ucraina. Il regime di Kiev prende di mira questi luoghi per causare danni maggiori, moltiplicare il numero delle vittime e intimidire la popolazione locale. Vorrei sottolineare l’eroismo dei nostri medici, dei dipendenti del Ministero delle situazioni di emergenza (i soccorritori), delle forze dell’ordine, dei lavoratori del settore dell’edilizia abitativa e dei servizi comunali e di tutti coloro che, in ogni situazione, nonostante il rischio dei ripetuti bombardamenti, si affrettano a salvare i cittadini.

Non ho dubbi che affronteremo tutte le difficoltà. Sono orgogliosa dei miei connazionali che continuano a vivere e lavorare nella loro terra natale per il bene della Repubblica e di tutta la Russia.