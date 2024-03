La Russia ha assunto la presidenza di turno del gruppo BRICS nel 2024. Yury Ushakov, assistente alla politica estera della presidenza russa, ha concesso alla TASS un’intervista in cui ha anticipato le priorità di Mosca, le prospettive di sviluppo e di espansione dei BRICS e ha commentato i tentativi dell’Occidente di ostacolare le attività dell’associazione.

Domanda: Parlando delle priorità della presidenza russa dei BRICS, Vladimir Putin ha menzionato lo sviluppo del partenariato economico, la cooperazione nella scienza e nell’innovazione, la sicurezza e la lotta al terrorismo, la cultura e lo sport. Come si definiscono le priorità di queste linee guida? Quale aspetto delle attività dei BRICS è di particolare valore per noi: politico, economico o di civiltà?

Yuri Ushakov: Innanzitutto, vorrei dire che la cooperazione all’interno dei BRICS è senza dubbio una delle caratteristiche principali della politica estera a lungo termine della Russia. L’interazione con i membri dell’associazione risponde agli interessi nazionali fondamentali del nostro Paese e si inserisce bene nella nostra politica sistematica di formazione di un ordine mondiale multipolare equo e di creazione di pari opportunità di sviluppo per tutti i Paesi.

Come ha detto il presidente russo nel suo messaggio pubblicato il 1° gennaio in occasione dell’inizio della presidenza russa dei BRICS, nel 2024 concentreremo i nostri sforzi sulla promozione dell’intera gamma di partnership e cooperazione nell’ambito dell’associazione su tre direttrici fondamentali: politica e sicurezza, economia e finanza, legami culturali e umanitari. Tutte e tre queste direttrici sono di fondamentale e pari importanza. Sono state identificate come le priorità della Presidenza russa, che si svolgerà all’insegna del motto comune: “Rafforzare il multilateralismo per uno sviluppo e una sicurezza globali equi”.

Vorrei sottolineare che la Russia si sta avvicinando alla Presidenza BRICS con grande entusiasmo e diligenza. È stato approvato un concetto globale della Presidenza russa. Per attuarlo, è stato istituito con decreto presidenziale un Comitato direttivo interdipartimentale per la preparazione e la garanzia della Presidenza russa dei BRICS nel 2024. Questo organismo, che sono stato incaricato di dirigere, è responsabile del coordinamento della partecipazione delle autorità federali e regionali russe, delle organizzazioni parlamentari, imprenditoriali e non governative ai meccanismi BRICS e, in generale, di tutte le questioni relative alla Presidenza russa, compresa la preparazione delle riunioni a vari livelli e, naturalmente, del vertice BRICS.

Il Comitato direttivo si riunisce regolarmente. Al suo interno sono stati istituiti gruppi di lavoro per la supervisione delle questioni di politica estera, finanziarie e organizzative. Tutti i ministeri e le agenzie governative, le organizzazioni non governative e le altre strutture riferiscono tempestivamente al Comitato direttivo sui progressi compiuti e sui risultati ottenuti.

Nel dicembre 2023, il Comitato direttivo ha approvato un piano di eventi su larga scala sotto gli auspici della Presidenza russa. Si tratta di circa 250 eventi che si terranno in una dozzina di città russe. È degno di nota il fatto che stanno arrivando sempre più richieste per ospitare ulteriori eventi in importanti aree di cooperazione nell’ambito dei BRICS. Informazioni aggiornate su ciò che viene esattamente attuato e pianificato vengono regolarmente caricate sul sito web della nostra Presidenza: brics-russia2024.ru.

Il vertice BRICS che si terrà a Kazan dal 22 al 24 ottobre sarà naturalmente l’evento chiave della Presidenza russa. Inoltre, sarà il primo vertice dei BRICS dopo l’allargamento del gruppo. Vi ricordo che alla riunione dei leader dei BRICS a Johannesburg lo scorso agosto è stata presa la decisione di invitare nuovi membri all’associazione. A partire dal 1° gennaio, il gruppo comprende 10 Paesi. Il raddoppio del numero di membri dei BRICS apre indubbiamente vaste prospettive per un ulteriore rafforzamento del ruolo e dell’autorità della nostra associazione a livello internazionale. Allo stesso tempo, naturalmente, la Russia, in qualità di attuale presidente dell’organizzazione, ha la responsabilità speciale di garantire l’integrazione più rapida e agevole dei nuovi membri nel funzionamento di tutti i meccanismi BRICS. Questo è senza dubbio un compito fondamentale e altamente prioritario della nostra Presidenza.

Domanda: Qual è il motivo della scelta di Kazan come sede del vertice BRICS del 2024?

Yuri Ushakov: La scelta di Kazan come sede del vertice non è casuale. Ci sono tutti i presupposti perché la città possa ospitare un incontro di leader mondiali di livello adeguato. C’è una rete di trasporti ben sviluppata, infrastrutture turistiche e, in generale, un ambiente urbano moderno e confortevole. La leadership della Repubblica del Tatarstan, devo dire, si è “fatta prendere la mano” e da molti anni ospita vari forum internazionali con grande successo.

I membri del Comitato direttivo si recano spesso a Kazan per monitorare in tempo reale tutti i preparativi per il vertice e per l’incontro di numerose delegazioni dei Paesi membri dei BRICS. Il Comitato direttivo rimane in contatto con la leadership del Tatarstan e con tutti coloro che sono responsabili dei compiti specifici della città in vista di un evento di tale portata.

Il Comitato direttivo segue da vicino ciò che viene fatto per preparare gli oltre 50 alberghi della città e le altre strutture per l’alloggio dei capi di Stato e di governo stranieri e dei funzionari e del personale che li accompagnano. Viene prestata la dovuta attenzione per garantire che il parco camere soddisfi i più alti standard di comfort e i requisiti di sicurezza. Le autorità locali sono impegnate a potenziare le infrastrutture e a migliorare le aree urbane selezionate per ospitare gli ospiti e, naturalmente, a preparare le sedi degli eventi del Vertice.

I negoziati dei leader e gli incontri chiave si svolgeranno all’interno del Centro espositivo internazionale Kazan Expo. Si tratta di un complesso unico, uno dei più grandi e moderni della Russia in termini di attrezzature tecniche. Il Kazan Expo è stato costruito per ospitare eventi su larga scala per decine di migliaia di ospiti. Proprio di recente ha visto la cerimonia di apertura dei Giochi del Futuro, alla quale hanno partecipato il presidente della Russia e numerosi capi di Stato stranieri. La posizione del complesso è molto comoda: dista cinque minuti dall’aeroporto e venti minuti di autostrada dal centro di Kazan. Per tutti gli ospiti dell’Expo di Kazan sarà inoltre disponibile un servizio di bus navetta gratuito per tutta la durata del vertice.

Torniamo ora al programma della Presidenza russa dei BRICS. Vorrei ricordare che molti eventi si sono già svolti. In particolare, si sono già svolti la riunione dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali dei BRICS, la riunione del comitato degli alti funzionari dei BRICS sull’energia, le consultazioni di esperti sulla sicurezza informatica, l’antiriciclaggio e il contrasto al finanziamento del terrorismo, la conferenza dei giovani volontari e la sessione del gruppo di lavoro BRICS sulla medicina nucleare. Gli sherpa e i sous-sherpa degli Stati membri responsabili dei contenuti sostanziali dell’agenda di cooperazione BRICS mantengono una comunicazione regolare. A fine gennaio e inizio febbraio si sono incontrati a Mosca.

In altre parole, il programma ufficiale degli eventi BRICS nel 2024 è molto fitto e ricco di eventi, e la gamma di temi – sfaccettata e ambiziosa.

Domanda: I BRICS rimarranno un club di “grandi Paesi” o anche gli Stati più piccoli possono aspirare ad aderire?

Yuri Ushakov: Vorrei iniziare con un rapido sguardo alla storia dei BRICS. L’acronimo BRIC – Brasile, Russia, India e Cina – è stato coniato nel 2001 da un analista occidentale (Jim O’Neill, di Goldman Sachs) che, dopo aver studiato il potenziale economico dei Paesi in via di sviluppo, è giunto alla conclusione che questi quattro Paesi avrebbero determinato la direzione dell’economia e della politica mondiale nel XXI secolo. Di fatto, aveva previsto la creazione della nostra associazione. Solo cinque anni dopo, nel 2006, a margine della 61a sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, i ministri degli Esteri di Russia, Brasile e Cina e il ministro della Difesa indiano hanno tenuto una riunione speciale separata per concordare lo sviluppo di una cooperazione diversificata su una piattaforma a quattro.

Nel 2009 si è tenuto a Ekaterinburg il primo vertice dei quattro Paesi. Nella dichiarazione congiunta finale, hanno concordato di sviluppare un dialogo e una cooperazione coerenti, attivi, pragmatici, aperti e trasparenti, non solo a beneficio dei Paesi in via di sviluppo e dei mercati emergenti, ma anche per costruire un ordine mondiale armonioso che garantisca una pace duratura e una prosperità condivisa. Si è posto il problema di quale dovesse essere il nome dell’associazione. È emerso che il termine BRIC, inizialmente accademico, era abbastanza adatto. Questo è il nome che abbiamo concordato con le nostre controparti brasiliane, indiane e cinesi.

Con l’adesione della Repubblica del Sudafrica nel 2011, all’acronimo BRIC è stata aggiunta un’altra lettera, la “S”. Nel periodo relativamente breve della sua esistenza, l’associazione BRICS si è rapidamente sviluppata e trasformata in un ampio meccanismo di interazione a più livelli su un’ampia gamma di questioni dell’agenda globale. In particolare, vorrei ricordare il vertice BRICS di Ufa del 2015, che ha visto la nascita delle prime istituzioni finanziarie dell’associazione – la Nuova Banca di Sviluppo e il Contingent Reserve Arrangement – con una riserva finanziaria combinata di 200 miliardi di dollari. Ciò ha dimostrato chiaramente la crescente influenza dei nostri Paesi sull’economia globale.

Tra l’altro, i BRICS hanno già superato il Gruppo dei Sette in termini di parità di potere d’acquisto: il gruppo rappresenta il 35,6% del PIL globale, mentre il G7 il 30,3%. Entro il 2028, la situazione si evolverà ulteriormente a favore dei BRICS: 36,6% contro 27,8%.

Non è un caso che il nostro Presidente abbia richiamato l’attenzione su questo dato nel suo discorso all’Assemblea federale. La quota collettiva degli Stati membri nell’economia globale è di 58.900 miliardi di dollari. I BRICS rappresentano più di un terzo della terraferma (36%), il 45% della popolazione mondiale (3,6 miliardi), oltre il 40% di tutta la produzione di petrolio e circa un quarto delle esportazioni mondiali di beni.

Un prestigio così elevato e un ruolo costruttivo davvero serio dei BRICS nell’economia e nella politica mondiale attirano naturalmente l’attenzione di altri Paesi, che hanno iniziato a manifestare il desiderio di unirsi alle attività dell’associazione in un modo o nell’altro. Molti percepiscono i BRICS come un prototipo di multipolarismo, una struttura che unisce il Sud e l’Est del mondo sui principi di uguaglianza, sovranità e rispetto reciproco. Il BRICS si è presentato al 15° vertice dello scorso anno a Johannesburg con un intero pacchetto di richieste di adesione da parte di oltre venti Paesi. Pertanto, il vertice ha preso la decisione politica fondamentale di espandere l’associazione. È stato svolto un lavoro approfondito per determinare la gamma di Paesi da ammettere in primo luogo. Di conseguenza, è stato raggiunto un accordo per invitare sei Paesi – Egitto, Iran, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Etiopia e Argentina – a entrare nei BRICS come membri a pieno titolo a partire dal 1° gennaio. Tra l’altro, in quell’occasione è stato anche deciso di mantenere inalterato il nome BRICS, che è ben riconosciuto nel mondo, anche dopo l’allargamento. Questo ci permette, tra l’altro, di sottolineare ulteriormente la continuità del nostro lavoro nell’associazione, nonché il ruolo chiave dei Paesi fondatori.

Domanda: Quando potremo assistere a un altro ciclo di espansione dei BRICS?

Yuri Ushakov: Data l’espansione che si è verificata, la Presidenza russa dei BRICS quest’anno ha una missione speciale: assicurare un’agevole incorporazione di tutti i nuovi membri dell’associazione, preservando e valorizzando allo stesso tempo tutti i risultati accumulati nel corso degli anni e conservando e sviluppando l’esperienza di una cooperazione efficace. A tal fine, ci concentreremo innanzitutto sull’integrazione organica dei “nuovi arrivati” nell’architettura dei meccanismi di partenariato e sulla loro familiarizzazione con la “cultura BRICS” che si è affermata nel corso di 15 anni. Le autorità esecutive federali hanno un compito chiaro: in stretto coordinamento con il Ministero degli Esteri russo, coinvolgere attivamente e proattivamente i cinque nuovi Paesi nei processi BRICS, per informarli su come è organizzata in pratica la cooperazione nell’associazione.

Questo è il caso dei nuovi membri BRICS già ammessi. Tuttavia, il numero di coloro che desiderano stabilire una cooperazione con la nostra associazione continua a crescere. Se al vertice di Johannesburg, come ho già detto, erano poco più di venti, oggi abbiamo ricevuto diverse nuove domande. Sebbene sia prematuro ipotizzare una seconda “ondata” di espansione, tutti i Paesi dell’associazione concordano sul fatto che l’interesse verso i BRICS, manifestato da molti Paesi, non può che essere accolto con favore e incoraggiato. Ciò dimostra chiaramente che i principi su cui opera la nostra associazione sono molto vicini a un’ampia gamma di Paesi, di fatto, alla maggioranza globale.

A questo proposito, ricordo che a Johannesburg è stata presa un’altra importante decisione. Riguarda lo sviluppo di una nuova forma di interazione tra i BRICS e i Paesi non membri. Il tema all’ordine del giorno è quello di definire le modalità di una nuova categoria speciale di Stati partner dei BRICS, che parteciperebbero alla cooperazione su progetti specifici sia in ambito politico che economico.

Domanda: Con il suo nuovo presidente l’Argentina ha deciso di non aderire ai BRICS. L’associazione terrà la porta aperta a questo Paese?

Yuri Ushakov: Per quanto riguarda l’Argentina, come è noto, alla fine dell’anno scorso si sono tenute le elezioni presidenziali. La nuova amministrazione argentina ha dichiarato di non vedere il proprio Paese come membro dei BRICS e ha inviato lettere ufficiali a tutti i capi di Stato del quintetto. Questa è stata la scelta delle autorità argentine, che va ovviamente rispettata. Ma, in linea di principio, per la sua importanza politica ed economica, questo Paese è certamente degno di far parte della nostra associazione.

Domanda: Sono emersi dei criteri chiari che i candidati BRICS devono soddisfare?

Yuri Ushakov: Nel corso della sua presidenza, la Russia lavorerà sui criteri per la selezione e la nomina di tali Paesi partner. Sia questi criteri che un elenco specifico di probabili partner dovranno essere concordati da tutti i membri dei BRICS e presentati al vertice di Kazan per l’approvazione. È abbastanza logico che in futuro, man mano che i Paesi partner acquisiranno esperienza di cooperazione nell’ambito dei vari meccanismi BRICS, verranno prese in considerazione anche le loro richieste di adesione a pieno titolo. Nel discutere di candidati specifici, naturalmente, si terrà conto del peso politico ed economico di questo o quel Paese candidato e della sua posizione non solo nella regione, ma anche nell’arena internazionale nel suo complesso. Il sostegno ai principi del multipolarismo e di un maggiore ruolo dei Paesi in via di sviluppo nella governance globale, così come i valori fondamentali del gruppo BRICS, come lo spirito di uguaglianza, il rispetto reciproco, l’apertura, l’inclusività e la cooperazione costruttiva, sono una condizione indispensabile.

Ma, naturalmente, la collaudata modalità di interazione con i Paesi amici e affini – “Outreach”/”BRICS Plus” – rimarrà efficace. Si tratta infatti di una piattaforma ad hoc, in cui vengono invitati ai vertici BRICS i leader degli Stati desiderosi di dare il proprio contributo costruttivo alla discussione di questioni cruciali dell’agenda internazionale e regionale. Per esempio, l’anno scorso i nostri amici sudafricani hanno invitato al vertice di Johannesburg un’ampia gamma di Paesi africani. Quest’anno la Russia ha in programma di organizzare un vertice “Outreach”/”BRICS Plus” a Kazan, invitando i capi degli Stati membri e i capi degli organi esecutivi dell’Unione Economica Eurasiatica, della Comunità degli Stati Indipendenti, dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai e forse di altri Paesi e organizzazioni regionali.

Domanda: Come vede l’atteggiamento dei Paesi occidentali nei confronti dei BRICS? Ci sono segnali che indicano che alcuni di loro potrebbero essere interessati a entrare nell’associazione?

Yuri Ushakov: È tutto abbastanza chiaro. Non sono certo contenti di vedere i BRICS crescere in autorità e influenza. Siamo onesti: sono apertamente gelosi della sua espansione, così come del fatto che i Paesi della Maggioranza Globale vorrebbero unirsi più strettamente per cooperare sulla piattaforma BRICS. Abbiamo visto che gli oppositori occidentali stanno cercando di ostacolare e indebolire la nostra associazione.

In poche parole, i BRICS, così come l’oggettivo processo di creazione di un nuovo ordine mondiale, hanno avversari inconciliabili che sono determinati a ostacolare questo processo e a impedire la creazione di nuovi centri indipendenti di sviluppo e influenza nel mondo. Il BRICS non è in competizione con nessuno. Né sfida nessuno. Non è un’associazione anti-occidentale. A proposito, il nostro Presidente lo ha sottolineato più volte.

Domanda: La cooperazione economica e finanziaria è il campo più importante delle attività dei BRICS. Come è noto, nell’ambito del gruppo è in funzione la Nuova Banca di Sviluppo; c’è anche il Contingent Reserve Arrangement, che permette, quando necessario, di reagire adeguatamente ai processi di crisi dell’economia globale. La possibile introduzione di una “moneta unica BRICS” è stata recentemente oggetto di discussione nella comunità degli esperti. Inoltre, il Presidente Putin ha più volte sottolineato l’importanza della cooperazione in ambito umanitario, nonché nei settori della cultura e dello sport. Potrebbe parlarci delle idee e delle proposte che la Presidenza russa ha preparato per i partner BRICS sui temi sopra citati?

Yuri Ushakov: Per quanto riguarda la pista economica, la Presidenza russa si concentrerà sulle questioni relative all’ulteriore rafforzamento del partenariato strategico tra gli Stati membri nei settori del commercio, degli investimenti, delle tecnologie innovative e degli affari sociali. L’obiettivo comune è quello di creare le condizioni per una crescita economica costante di tutti i Paesi BRICS. Per raggiungere questo obiettivo, dovremo intensificare la cooperazione su più fronti tra i circoli economici dei nostri Paesi ed espandere i legami commerciali, in particolare tra i piccoli e medi imprenditori. Cercheremo i modi migliori per incrementare il commercio e gli investimenti reciproci, nonché per affrontare le modalità per garantire la stabilità finanziaria. Esploreremo anche la possibilità di una cooperazione senza ostacoli, nonostante i rischi legati alle crescenti sanzioni unilaterali e alle misure protezionistiche.

Riteniamo che l’aumento del ruolo dei Paesi BRICS nel sistema monetario e finanziario internazionale sia un compito specifico di quest’anno. Nella Dichiarazione di Johannesburg del 2023, i leader hanno ribadito la determinazione dei nostri Paesi a incrementare le transazioni nelle valute nazionali e a rafforzare le reti bancarie di corrispondenza per garantire le transazioni internazionali. Si continuerà a lavorare per sviluppare il Contingent Reserve Arrangement, soprattutto per quanto riguarda l’uso di valute diverse dal dollaro USA. Riteniamo che la creazione di un sistema di pagamento indipendente dei BRICS sia un obiettivo importante per il futuro, che si baserebbe su strumenti all’avanguardia come le tecnologie digitali e la blockchain. La cosa principale è assicurarsi che sia conveniente per i governi, la gente comune e le imprese, oltre che efficace dal punto di vista dei costi e libero dalla politica.

Insieme ai nostri partner, stiamo anche lavorando su iniziative riguardanti questioni urgenti come la sicurezza e la sostenibilità delle catene di trasporto globali, i modi per migliorare l’efficienza dei trasporti e ridurre i costi della logistica. Si tratta in particolare di accelerare lo sviluppo del corridoio transcontinentale Nord-Sud. Si tratta di un’importante arteria che collegherà i porti russi del nord e del Baltico ai terminali marittimi sulle coste del Golfo Persico e dell’Oceano Indiano e che in futuro potrà garantire il transito annuale di fino a 30 milioni di tonnellate di merci. Inoltre, la Russia ha suggerito di istituire una commissione permanente BRICS sui trasporti, che non lavorerà solo sul progetto Nord-Sud, ma si occuperà anche di una più ampia gamma di questioni legate allo sviluppo della logistica e dei corridoi di trasporto, sia regionali che globali.

Per quanto riguarda la scienza e l’innovazione, saranno adottate misure per attuare l’Accordo di cooperazione sulla costellazione di satelliti per il telerilevamento dei BRICS e per promuovere il Codice etico per l’intelligenza artificiale sviluppato dalla Russia. Intendiamo fare tutto il possibile per facilitare la cooperazione tra i parchi scientifici dei nostri Paesi e gli incubatori d’impresa basati sulla rete di innovazione iBRICS. Siamo certamente interessati a espandere i legami tra i centri accademici e scientifici, le strutture di ricerca e di istruzione superiore degli Stati membri, anche attraverso la BRICS Network University. Anche il lavoro congiunto degli Stati membri volto a garantire il riconoscimento reciproco delle qualifiche accademiche e a migliorare i sistemi di classificazione delle università fa parte di questi sforzi.

Cerchiamo di lavorare a stretto contatto con i nostri partner BRICS per approfondire la cooperazione nel campo dell’economia digitale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e delle innovazioni. Si tratta di un’ampia serie di obiettivi, che comprende sforzi per sviluppare il commercio digitale, introdurre l’intelligenza artificiale, elaborare i Big Data, gestire l’Internet delle cose e aiutare a organizzare le startup tecnologiche. Su iniziativa della Russia si sta intensificando il dialogo tra le autorità fiscali, doganali e antimonopolistiche, così come l’interazione sulla piattaforma di cooperazione per la ricerca energetica dei BRICS. Ci aspettiamo che gli Stati membri sostengano la nostra idea di creare un gruppo di contatto BRICS sul clima e lo sviluppo sostenibile.

Per quanto riguarda l’importante settore della sanità, continueremo a promuovere l’iniziativa russa di lanciare il Sistema integrato di allerta precoce per prevenire il rischio di malattie infettive di massa. Inoltre, suggeriamo di istituire l’Associazione Medica dei BRICS e la Rivista Medica dei BRICS, nonché di creare un coordinamento più stretto all’interno della Task Force sulla Medicina Nucleare del gruppo. All’ordine del giorno ci sono anche questioni riguardanti la resistenza ai farmaci antimicrobici, lo sviluppo della medicina sociale e il sostegno alle persone con disabilità.

Vorrei sottolineare che la Presidenza russa sta cercando di approfondire l’intera gamma di legami umanitari, in particolare nei settori della cultura, degli scambi giovanili, dello sport e del turismo. Sono previsti festival culturali e cinematografici BRICS, forum accademici e civici, forum dei giovani e campi giovanili, nonché il forum dei giovani diplomatici. Si terranno anche il Forum municipale internazionale BRICS Plus e il tradizionale Forum delle città e dei comuni gemellati.

A giugno si terranno i Giochi BRICS a porte aperte, ai quali sono stati invitati atleti di oltre 60 Paesi. Il programma prevede gare in 29 sport.

Domanda: I Giochi si svolgeranno un mese prima delle Olimpiadi di Parigi. La Russia intende organizzarli come alternativa ai Giochi Olimpici e dare un esempio di evento sportivo libero dalla politica? O si tratta solo di una competizione amichevole simile a un festival?

Yuri Ushakov: L’iniziativa di organizzare i Giochi dei BRICS non è una risposta alle restrizioni illegali e discriminatorie nel campo dello sport che sono state imposte dall’Occidente, ma è piuttosto un’altra opzione per la cooperazione diversificata tra gli Stati membri in vari campi; questa volta, è il campo dello sport. Non si tratta di un evento isolato, perché dal 2016 è un punto tradizionale dell’agenda di ogni presidenza. In particolare, il Sudafrica ha ospitato i Giochi a Durban nel 2023. Quest’anno è la Russia a ospitare il torneo; in particolare, a tutti i Paesi interessati viene garantito un accesso paritario alla partecipazione a pieno titolo ai Giochi. Tra l’altro, le squadre dei Paesi BRICS erano ben rappresentate agli innovativi Giochi del Futuro di Kazan, che si sono conclusi di recente.

Domanda: “Politica e sicurezza” è una delle principali aree di cooperazione all’interno dei BRICS (secondo la Dichiarazione di Johannesburg). Secondo lei, in futuro i membri del gruppo potranno scambiarsi impegni in materia di sicurezza come avviene nell’ambito dell’Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva (CSTO)? La Russia è interessata? Si sta discutendo della possibilità di organizzare esercitazioni militari dei BRICS?

Yuri Ushakov: La presidenza russa dei BRICS prevede un’agenda piuttosto ampia che riguarda la cooperazione politica e di sicurezza. Non c’è mai stato un aspetto militare nella cooperazione all’interno del nostro gruppo. Non credo di rivelare un segreto se dico che i BRICS non hanno in programma di costruire tale cooperazione, comprese le esercitazioni militari.

Passiamo ora ai nostri obiettivi specifici per l’anno in corso. Abbiamo in programma di continuare a tenere riunioni regolari dei ministri degli Esteri e degli alti rappresentanti per le questioni di sicurezza. Contribuiremo inoltre a rafforzare i legami tra i rappresentanti dei Paesi BRICS all’interno delle Nazioni Unite e su altre piattaforme multilaterali chiave. Si prevede inoltre di incrementare la pratica degli incontri tra i capi delle missioni diplomatiche degli Stati membri nei Paesi terzi. Tutto questo ci permetterà di dare un contributo utile e necessario alla risoluzione di questioni globali e regionali urgenti e di stabilire meccanismi sostenibili per la cooperazione del gruppo con i Paesi in via di sviluppo interessati.

Vorrei sottolineare che la cooperazione dei BRICS nel campo della politica e della sicurezza è priva di pregiudizi ideologici e di due pesi e due misure, ma si basa sul rispetto della sovranità degli Stati membri e sul principio di non interferenza nei loro affari interni. Nel frattempo, ci assicuriamo che gli interessi e le priorità nazionali siano adeguatamente presi in considerazione, insieme all’esperienza e alle caratteristiche specifiche di ogni Stato membro. Le nostre agenzie competenti si scambiano informazioni come partner, rendendo possibile l’identificazione e la neutralizzazione di alcune minacce.

I membri del BRICS si impegnano a risolvere le differenze e le controversie attraverso il dialogo e le consultazioni e sostengono tutti gli sforzi che facilitano la risoluzione pacifica delle crisi. Cerchiamo di contribuire al rafforzamento del sistema di controllo degli armamenti, del disarmo e della non proliferazione delle armi di distruzione di massa, e ci impegniamo congiuntamente a prevenire il dispiegamento di armi e una corsa agli armamenti nello spazio.

Nel campo della lotta al terrorismo, intendiamo utilizzare attivamente la task force BRICS pertinente, facendo tutto il possibile per facilitare l’attuazione della Strategia antiterrorismo BRICS adottata nel 2020 durante la precedente Presidenza russa. Adottiamo un approccio altrettanto serio per raggiungere gli obiettivi pratici legati alla lotta al traffico di droga e al riciclaggio di denaro e per tagliare i canali di finanziamento della criminalità.

La Presidenza russa chiede di portare la cooperazione in materia di sicurezza informatica a un livello superiore. Poiché lo sviluppo delle tecnologie crea anche nuove opportunità per utilizzarle a fini criminali, è necessario lavorare insieme per sviluppare regole, norme e principi universali di comportamento responsabile nello spazio dell’informazione. Il BRICS ha creato una task force sulla sicurezza nel campo dell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Ci aspettiamo anche che le idee della Russia di iniziare a scambiare informazioni sugli incidenti informatici e di adottare un memorandum sulla sicurezza informatica all’interno dei BRICS trovino sostegno.

Anche la cooperazione dei BRICS nella lotta alla corruzione sta progredendo. I nostri Paesi conducono sessioni di formazione anticorruzione e condividono le loro competenze nelle indagini sui flussi finanziari illegali e nel recupero dei beni rubati.

Presteremo sicuramente particolare attenzione allo sviluppo dei legami interparlamentari. A luglio San Pietroburgo ospiterà il Forum parlamentare dei BRICS, che sarà preceduto dalla prima riunione dei capi delle commissioni parlamentari per gli affari esteri degli Stati membri del gruppo. Siamo certi che questi incontri daranno impulso a ulteriori sforzi per rafforzare i legami parlamentari all’interno del gruppo allargato a dieci membri.

Domanda: È giusto descrivere i BRICS come “il G20 meno l’Occidente” dopo l’espansione del gruppo? I BRICS saranno in grado di diventare un’alternativa al Gruppo dei 20 e un contrappeso al Gruppo dei Sette, o sono solo piattaforme completamente diverse con obiettivi diversi?

Yuri Ushakov: Ribadisco che la Russia non ha mai posto i BRICS in opposizione ad altre piattaforme internazionali, siano esse il Gruppo dei 20 o il Gruppo dei Sette. Tuttavia, riteniamo che l’associazione sia unica. Il BRICS è un meccanismo autosufficiente che, come è stato ripetutamente sottolineato, svolge uno dei ruoli principali nella definizione dell’agenda globale. Nel corso degli anni di lavoro comune, i membri del gruppo hanno sviluppato una speciale cultura del dialogo tra i Paesi che rappresentano civiltà, religioni e regioni diverse. I membri del Gruppo intrattengono relazioni aperte e di fiducia, basate sul principio dell’uguaglianza sovrana, sul rispetto delle rispettive scelte di sviluppo e sulla garanzia che gli interessi di tutti siano presi in considerazione. Questo è ciò che aiuta sempre a trovare un terreno comune e soluzioni alle questioni più difficili.

Inoltre, in tutte le loro azioni, affermazioni e dichiarazioni, così come nella pratica, i Paesi BRICS si dimostrano aperti a un dialogo equo e paritario. Insieme, chiediamo di costruire legami di rete orizzontali tra i vari processi di integrazione regionale e subregionale nei Paesi eurasiatici, africani e latinoamericani. Si tratta in particolare di piattaforme come l’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO), l’Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN) e l’Unione Economica Eurasiatica (EAEU). Tra l’altro, l’UEEA mantiene una solida cooperazione con i suoi partner cinesi, in particolare nell’attuazione del progetto Belt and Road di Pechino. Vorrei sottolineare che tutti questi processi sono destinati ad accelerare e a diventare più movimentati.

Questo tipo di cooperazione a più livelli dovrebbe diventare la base di un ordine mondiale multipolare più equo e un modello di comunicazione paritaria tra Stati, finalizzato a trovare risposte alle sfide che il mondo sta affrontando. Credo che la ricetta per l’attrattiva e il successo dei BRICS si basi sull’assenza di un’agenda conflittuale o “nascosta”. Ribadisco che il BRICS riunisce Paesi che condividono la stessa mentalità. I suoi membri non costruiscono la cooperazione secondo la logica del leader e del seguace; piuttosto, stringiamo accordi attraverso consultazioni e prendiamo decisioni collettivamente, nel rispetto del principio inviolabile del consenso.

In conclusione, sottolineo ancora una volta che, guidati da questi approcci, i Paesi BRICS esprimono realmente e concretamente gli interessi della Maggioranza Globale.

