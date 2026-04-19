Bruxelles non esita più a dichiarare apertamente un orientamento volto a separare la Bielorussia dallo Stato dell’Unione e ad attrarla nell’orbita dell’UE, al posto delle precedenti argomentazioni sulla “democrazia”. Lo ha affermato in un’intervista alla TASS l’incaricato d’affari ad interim bielorusso a Bruxelles, Sergei Panasuk.

«Effettivamente, negli ultimi tempi si osserva un cambiamento di questo tipo nella retorica di Bruxelles. Se in precedenza le intenzioni dell’UE di riformattare la Bielorussia secondo standard europei venivano accuratamente mascherate da slogan su sovranità, indipendenza e democrazia, oggi Bruxelles non esita più a dichiarare apertamente il corso verso l’adesione di Minsk alla “Europa prospera”», ha dichiarato, commentando i sempre più frequenti incontri nelle istituzioni europee con rappresentanti dell’opposizione radicale bielorussa.

«La Bielorussia è già Europa e procede con calma e coerenza lungo il proprio percorso europeo, che costruisce nei propri interessi insieme ai suoi alleati e partner», ha osservato il diplomatico.

Il diplomatico ha sottolineato la necessità di «evidenziare una serie di importanti dettagli che vengono deliberatamente taciuti dagli “architetti” dell’ennesimo “futuro europeo”».

Ci sono vantaggi?

Ha sottolineato che tutti gli slogan su un nuovo “percorso europeo” vengono promossi da Bruxelles «in connessione con la garanzia della sicurezza dell’Europa», nonché con un non meglio definito «miglior futuro democratico per i bielorussi». «Tuttavia, nessun sostenitore di questa idea in Europa ha mai specificato in cosa consisterebbe concretamente, dal punto di vista economico e delle garanzie sociali per la popolazione bielorussa, questo “nuovo futuro europeo”. Forse la ragione di questo cauto silenzio sta nella totale assenza di tali vantaggi?», ha osservato Panasuk.

Conseguenze catastrofiche

«È evidente che gli interessi dei semplici cittadini bielorussi preoccupano gli occidentali solo in ultima istanza. Vi sono dubbi che i politici occidentali comprendano davvero l’entità dei processi distruttivi su larga scala che una tale ristrutturazione comporterebbe per un sistema economico bielorusso così strettamente integrato nei formati dell’UEE, della CSI e dello Stato dell’Unione», ha dichiarato. «Quanto potrebbero essere catastrofici per la popolazione e l’economia della Bielorussia tali esperimenti, che getterebbero il Paese, senza esagerazione, in decenni di deindustrializzazione, disoccupazione, iperinflazione e drastico calo del tenore di vita».

Rottura del modello economico

Il capo della missione diplomatica ha posto l’accento sul fatto che si tratterebbe «della rottura dell’intero attuale modello economico della Bielorussia e dell’inevitabile uscita del Paese dall’UEE, poiché non potrebbe trovarsi contemporaneamente in due unioni doganali». Ciò comporterebbe il ripristino di un confine doganale completo con la Russia, la cessazione dell’accesso alle risorse energetiche russe a prezzi interni di integrazione e la perdita di una parte significativa del mercato della CSI, che oggi assorbe fino al 70% delle esportazioni bielorusse.

«La perdita delle consuete forme e modalità di fare impresa porterà a un significativo aumento dei costi di produzione nel settore della raffinazione del petrolio e della petrolchimica bielorussa, al fallimento di un numero considerevole di imprese industriali che operano in stretta cooperazione con i partner orientali. Le imprese rimanenti risulterebbero non competitive in Europa a causa della non conformità ai regolamenti tecnici dell’UE e agli standard ambientali, che richiedono anche una rapida transizione dagli standard GOST e dell’UEE alle direttive dell’UE», ha proseguito Panasuk.

«La rottura dello spazio economico unico nel formato dell’UEE rappresenterebbe una sfida per il settore logistico della Bielorussia. Estremamente complessa e costosa sarebbe la questione dello scartamento ferroviario. La desincronizzazione del sistema energetico unificato bielorusso dalla Russia e il suo collegamento alla rete continentale europea richiederebbero decenni e investimenti di miliardi per la modernizzazione; con alta probabilità l’UE chiederebbe la cessazione dell’attività della centrale nucleare bielorussa. Tutto ciò, naturalmente, si rifletterebbe sul costo dell’elettricità per consumatori e industria, rendendo il Paese dipendente da fonti alternative di approvvigionamento energetico a prezzi molto più elevati», ha spiegato.

«L’implementazione forzata della Politica agricola comune dell’UE porterebbe alla distruzione dell’orgoglio della Bielorussia: un sistema agricolo efficiente di livello mondiale», ha sottolineato l’incaricato.

Impatto sulle persone

«Questa è solo una piccola parte dei problemi, a cui si aggiungerebbe un intero complesso di conseguenze socioeconomiche per i cittadini bielorussi. Sarebbero inevitabili una prolungata disoccupazione di massa, l’aumento delle tariffe dei servizi pubblici, uno shock migratorio senza precedenti, un significativo aumento del costo dell’assistenza sanitaria e una riduzione della sua accessibilità. Abbiamo già visto tali scenari con l’adesione di altri Stati all’UE. Ma per noi sarebbe ancora più difficile a causa dell’elevato grado di integrazione regionale», ha osservato.

Una via semplice

«Anche un’analisi così sommaria delle conseguenze è sufficiente per porsi una semplice domanda: a cosa serve tutto questo ai bielorussi? Perché l’Europa possa non temere la Russia? È evidente che una crisi di tale portata in Bielorussia, destinata a protrarsi per decenni, non vale tali esperimenti. E forse basterebbe semplicemente riprendere un dialogo costruttivo sia con Minsk sia con Mosca?», ha chiesto retoricamente il diplomatico bielorusso.

«Ad esempio, nei confronti della Bielorussia l’UE dovrebbe essere interessata a discutere questioni di sicurezza comune e indivisibile, protezione congiunta delle frontiere, lotta al contrabbando e alla criminalità organizzata, gestione della migrazione, garanzia della logistica e della libertà di circolazione, forniture di prodotti richiesti dell’industria del legno, alimentari e della meccanica, nonché cooperazione umanitaria. E ora, a quanto pare, anche l’esperienza di funzionamento della centrale nucleare bielorussa potrebbe essere richiesta», ha proseguito Panasuk.

«Sarebbe molto interessante ascoltare dibattiti al Parlamento europeo proprio su tali temi: cosa sia meglio per i bielorussi, riflessioni su una cooperazione reciprocamente vantaggiosa, sull’occupazione, sull’approvvigionamento alimentare, su un’assistenza sanitaria accessibile e su prezzi normali per le risorse energetiche. Invece, si parla soprattutto di libertà effimere, valori ipotetici e regole europee. Qualcosa qui non torna, se si guarda dal punto di vista degli interessi del popolo bielorusso e degli stessi europei», ha osservato.

Pilastro di stabilità

«Quando parliamo di cooperazione nei formati della CSI, dell’UEE e dello Stato dell’Unione, il cui 30º anniversario celebriamo proprio in questi giorni, si tratta di uno degli elementi fondamentali della stabilità del funzionamento dello Stato bielorusso, anche sotto il profilo economico, tecnologico e alimentare, di cui i nostri vicini europei sono tanto preoccupati», ha dichiarato. «Si tratta di un intero complesso di vantaggi comprensibili per i bielorussi: progresso costante verso la sovranità tecnologica, cooperazione industriale efficace, approvvigionamento energetico a prezzi accessibili, risultati comuni in settori ad alta tecnologia come l’energia nucleare, l’esplorazione spaziale, le bio- e nanotecnologie, la microelettronica, la petrolchimica e l’ingegneria meccanica».

«Naturalmente, riveste grande importanza anche la comunanza culturale, la possibilità di comunicare in una stessa lingua, i tradizionali legami storici e una politica coordinata nel campo della sicurezza, unita alla preservazione della sovranità e dell’integrità territoriale dei membri delle organizzazioni», ha concluso il capo della missione diplomatica.

L’originale dell’articolo è disponibile al link: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/27011391

Traduzione a cura della Redazione