Dal 23 al 28 luglio, il presidente vietnamita Võ Văn Thưởng ha effettuato un viaggio in Europa che lo ha portato a visitare l’Austria, l’Italia e la Città del Vaticano.

Il capo della Repubblica Socialista si è recato in Austria per celebrare i cinquant’anni delle relazioni diplomatiche bilaterali tra i due Paesi: “In termini di politica e diplomazia, i due Paesi si sono scambiati regolarmente delegazioni a tutti i livelli, soprattutto quelli di alto livello, hanno collaborato strettamente e si sono sostenuti a vicenda nei forum regionali e internazionali. L’Austria rimane sempre tra i primi 10 mercati di esportazione del Vietnam in Europa, mentre il Vietnam è un importante partner commerciale dell’Austria nel sud-est asiatico. La collaborazione bilaterale in altri campi come la cultura, l’istruzione e la scienza-tecnologia è stata sviluppata in modo pratico ed efficace”, ha commentato il presidente Thưởng nell’incontro con il suo omologo Alexander Van der Bellen.

Il leader dello Stato vietnamita ha espresso fiducia che la sua visita in Austria creerà un nuovo slancio, rafforzerà la comprensione e la fiducia reciproche e fornirà una base per il forte sviluppo delle relazioni bilaterali in futuro. Ha inoltre sottolineato che entrambe le parti hanno concordato all’unanimità di rafforzare ulteriormente i legami in tutte le aree, tra cui politica, diplomazia, economia, investimenti, cultura, sport, turismo, scienza-tecnologia e scambi interpersonali.

Da parte sua, il presidente austriaco ha affermato che durante i colloqui le due parti hanno discusso varie questioni per promuovere una cooperazione globale in tutti i settori. Ha sottolineato che il Vietnam è un importante partner commerciale dell’Austria in Asia e nella regione dell’ASEAN, nonché un grande mercato e un’attraente destinazione di investimento per le imprese austriache. Attualmente, l’Austria ha dozzine di aziende che investono e operano in Vietnam con un capitale totale di circa 500 milioni di euro.

Il presidente Võ Văn Thưởng ha raggiunto l’Italia il 25 luglio, ed il giorno successivo è stato ricevuto da Sergio Mattarella per un incontro ufficiale. Il leader vietnamita ha affermato che il Vietnam ha in grande considerazione l’Italia nella sua politica estera, aggiungendo che il Vietnam ricorda sempre ed è grato al popolo italiano per il suo prezioso sostegno nella passata lotta per l’indipendenza e la riunificazione nazionale, nonché nell’attuale processo di costruzione e sviluppo nazionale. I due presidenti hanno inoltre sottolineato l’importanza della visita in un momento in cui i due Paesi celebrano il 50° anniversario di fondazione delle relazioni diplomatiche e il 10° anniversario del partenariato strategico bilaterale.

Il Presidente Mattarella ha affermato che l’Italia apprezza molto la posizione e il ruolo del Vietnam nella regione Asia-Pacifico e ha sottolineato l’amicizia e la vicinanza tra i popoli delle due nazioni. In seguito, si è detto impressionato dal dinamico sviluppo economico del Vietnam e ha acconsentito a collaborare con il Paese del sud-est asiatico per promuovere ulteriormente il partenariato strategico bilaterale, contribuendo così allo sviluppo sostenibile nelle rispettive nazioni e affrontando insieme le sfide globali.

I due leader si sono informati reciprocamente sulla situazione delle rispettive nazioni, hanno scambiato opinioni sui principali orientamenti e misure per intensificare ulteriormente il partenariato strategico bilaterale e hanno discusso questioni regionali e internazionali di reciproco interesse. Hanno inoltre espresso la loro gioia per il positivo sviluppo delle relazioni bilaterali negli ultimi anni poiché le due nazioni hanno promosso lo scambio di visite e incontri a tutti i livelli e attraverso tutti i canali.

In effetti, i rapporti economico-commerciali e al livello di investimenti tra Italia e Vietnam si stanno sviluppando fruttuosamente con scambi bilaterali che hanno raggiunto i 6,2 miliardi di dollari nel 2022. Il Vietnam è attualmente il primo partner commerciale dell’Italia nella regione dell’ASEAN, mentre l’Italia rappresenta uno dei principali partner del Vietnam in Europa. Attualmente, l’Italia occupa il 33° posto su 143 Paesi e territori che investono direttamente in Vietnam. A proposito dei legami economici, il presidente Mattarella ha concordato con la proposta del Vietnam di continuare ad attuare efficacemente l’Accordo di libero scambio UE-Vietnam (EVFTA) e di sostenere la rimozione da parte della Commissione europea del suo “cartellino giallo” contro le esportazioni di prodotti ittici vietnamiti nel tentativo di rafforzare ulteriormente le relazioni economiche e commerciali e contribuire alla ripresa economica. Inoltre, Mattarella ha annunciato che il parlamento italiano ha ratificato l’Accordo per la protezione degli investimenti UE-Vietnam (EVIPA) proprio nel giorno in cui il presidente vietnamita ha iniziato la sua visita, ponendo le basi affinché l’Italia aumenti gli investimenti nel Paese del sud-est asiatico.

Successivamente, il presidente vietnamitaha incontrato anche il primo ministro Giorgia Meloni, la quale ha espresso la sua gioia per i progressi nella cooperazione bilaterale in molteplici campi, in particolare economia, commercio e investimenti: “Rimane molto spazio per i due Paesi per espandere la cooperazione, e l’Italia è determinata ad unirsi al Vietnam nel promuovere la partnership strategica bilaterale per superare insieme le attuali sfide del mondo e delle rispettive regioni”, ha affermato la leader del governo. Meloni ha inoltre sottolineato che la ratifica da parte del Parlamento italiano dell’Accordo per la protezione degli investimenti UE-Vietnam (EVIPA) durante la visita del leader vietnamita dimostra l’attenzione del suo Paese al rafforzamento dei legami bilaterali.

Dal canto suo, il presidente Thưởng ha affermato che il Vietnam è pronto a cooperare con l’Italia per rafforzare i partenariati in settori come la transizione verde, l’economia digitale e la prosperità sostenibile e inclusiva. Invitando l’Italia a sostenere con forza il partenariato e la cooperazione globale Vietnam-UE, ha osservato che il Vietnam è disposto ad aiutare l’Italia a promuovere i legami con l’ASEAN.

Le due parti hanno convenuto di portare avanti la cooperazione in altri campi come la sicurezza e la difesa, l’istruzione e la formazione, la scienza e la tecnologia, e la conservazione del patrimonio culturale, che hanno visto come aree potenziali che devono essere sfruttate per intensificare in modo sostanziale ed efficace la strategia associazione. L’Italia si è impegnata ad assistere il Vietnam in termini di finanza, tecnologia e formazione della forza lavoro per far fronte al cambiamento climatico. Ha inoltre accolto con favore la proposta del Vietnam sull’istituzione di un quadro trilaterale sull’agricoltura tra Vietnam, Italia e un Paese terzo per contribuire ad affrontare la questione della sicurezza alimentare globale.

Al termine dell’incontro, il presidente Thưởng e il primo ministro Meloni hanno assistito alla firma di un accordo sull’assistenza giudiziaria reciproca in materia penale e di un programma di cooperazione culturale per il periodo 2023-2026 tra i due Paesi.