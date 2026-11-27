Nella giornata del 26 novembre si è tenuto a Hà Nội un incontro sulla cooperazione editoriale tra la Casa Editrice Politica Nazionale Sự Thật (Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật), Anteo Edizioni e il Centro Studi Eurasia e Mediterraneo (CeSEM). L’iniziativa ha rappresentato un’occasione per fare il punto sui risultati conseguiti attraverso la collaborazione tra le realtà editoriali dei due Paesi, discutere le prospettive di nuovi progetti comuni e presentare l’edizione italiana del volume Riflessioni teoriche sul socialismo e sul percorso verso il socialismo in Vietnam attraverso le opere del Segretario Generale Nguyễn Phú Trọng.

L’incontro è stato presieduto dal professor Vũ Trọng Lâm, direttore e caporedattore della Casa Editrice Politica Nazionale, nonché curatore del volume. All’incontro hanno preso parte Giulio Chinappi, responsabile per l’Asia di Anteo Edizioni, membto del Dipartimento Cina e Sud-Est Asiatico del CeSEM e revisore del volume; Alessandro Fanetti, membro del Dipartimento America Latina e i Caraibi del CeSEM; la professoressa Trần Thị Khánh Vân, viceresponsabile dell’Ufficio per la Gestione della Ricerca Scientifica dell’Università di Hà Nội e traduttrice del volume; e Vũ Thị Bích Diệp, presidente dell’Associazione degli Studenti Vietnamiti in Italia.

La Casa Editrice Politica Nazionale Sự Thật era rappresentata anche da Vũ Thị Mai Liên, viceresponsabile dell’Ufficio per le Relazioni Internazionali; Hoàng Thu Quỳnh, redattrice senior dello stesso ufficio; e Nguyễn Đức Nhật, segretario del direttore-caporedattore.

La nuova pubblicazione in italiano del volume curato da Vũ Trọng Lâm si inserisce nel solco della collaborazione che aveva già portato, nel 2023, alla pubblicazione per Anteo Edizioni del volume Teoria e pratica del socialismo in Vietnam di Nguyễn Phú Trọng. L’edizione italiana della nuova opera è inoltre arricchita dalla firma di Nguyễn Phương Anh, ambasciatrice straordinaria e plenipotenziaria della Repubblica Socialista del Việt Nam presso la Repubblica Italiana.

Se il volume del 2023 consentiva ai lettori italiani di accedere direttamente agli scritti e ai discorsi dell’allora Segretario Generale del Partito Comunista del Việt Nam, il nuovo libro offre uno studio sistematico della sua elaborazione teorica, realizzato da un gruppo di quattordici studiosi vietnamiti sotto la direzione di Vũ Trọng Lâm.

Articolato in tre capitoli e sviluppato nell’arco di 384 pagine, il volume ricostruisce le basi teoriche e pratiche del pensiero di Nguyễn Phú Trọng, approfondisce le questioni fondamentali della costruzione del socialismo in Việt Nam e analizza il contributo del compianto dirigente vietnamita allo sviluppo della teoria socialista. Particolare attenzione viene riservata all’applicazione creativa del marxismo-leninismo e del pensiero di Hồ Chí Minh alle specifiche condizioni storiche, economiche e sociali del Paese, nonché all’evoluzione della riflessione teorica del Partito Comunista del Việt Nam nel corso del processo di rinnovamento (Đổi mới).

La pubblicazione assume un particolare valore per la comprensione del Việt Nam contemporaneo, il cui sviluppo economico viene frequentemente analizzato senza dedicare altrettanta attenzione alle fondamenta teoriche e agli obiettivi politici che ne orientano il percorso. Il volume affronta il rapporto tra economia di mercato e orientamento socialista, tra crescita economica e giustizia sociale, tra modernizzazione e salvaguardia dell’identità culturale nazionale, approfondendo inoltre la costruzione dello Stato di diritto socialista, la tutela ambientale, il rafforzamento del Partito e il perseguimento di una politica estera indipendente e autonoma.

Come sottolineato dall’ambasciatrice Nguyễn Phương Anh nella prefazione, se il Việt Nam è conosciuto in Italia per le sue storiche lotte per l’indipendenza nazionale e, più recentemente, per i risultati conseguiti nello sviluppo economico e nell’integrazione internazionale, assai meno conosciuta rimane l’elaborazione teorica che ha accompagnato queste trasformazioni. La disponibilità di opere di questo genere in lingua italiana offre dunque a studiosi, ricercatori, studenti e lettori interessati la possibilità di approfondire la realtà vietnamita attraverso il contributo diretto degli studiosi del Paese.

L’incontro del 26 novembre non si è tuttavia limitato alla presentazione della nuova pubblicazione. Al centro del confronto vi è stata la volontà di consolidare la cooperazione tra le due case editrici, valorizzando i risultati ottenuti sino ad oggi e formulando proposte per la traduzione e la pubblicazione di ulteriori opere. L’obiettivo è quello di promuovere una conoscenza reciproca tra Italia e Việt Nam, attraverso uno scambio editoriale che permetta ai rispettivi lettori di avvicinarsi alla storia, alla cultura, al pensiero politico e alle esperienze dei due Paesi.

In questa prospettiva, la collaborazione tra la Casa Editrice Politica Nazionale Sự Thật, Anteo Edizioni e il CeSEM può contribuire anche all’ampliamento dei rapporti tra il mondo accademico e della ricerca italiano e vietnamita, creando nuove occasioni di confronto intellettuale e di circolazione delle conoscenze.

A oltre mezzo secolo dall’instaurazione delle relazioni diplomatiche tra Italia e Việt Nam, avvenuta il 23 marzo 1973, e nel quadro del Partenariato Strategico stabilito nel 2013, la cooperazione editoriale costituisce un ulteriore strumento per consolidare la tradizionale amicizia tra i due popoli, attraverso la conoscenza reciproca, il dialogo e il rispetto delle rispettive specificità nazionali.