Il Tazebao –Contemporaneamente al 46° anniversario della Rivoluzione Islamica iraniana, anche l’ambasciata della Repubblica Popolare Democratica di Corea ha organizzato un ricevimento per una festività nazionale: il 16 febbraio ricorrerà infatti l’83° anniversario della nascita di Kim Jong Il (1942-2011), che ha governato il Paese dal 1994 alla propria improvvisa scomparsa a fine 2011, nel suo periodo più difficile, contrassegnato dalla scomparsa del blocco sovietico, da calamità naturali, difficoltà economiche e dalle rinnovate pressioni e provocazioni militari di Stati Uniti e Repubblica di Corea per isolare e soffocare la RPDC.

Ai pochi invitati, tra cui spiccavano il senatore Antonio Razzi e l’ex Presidente del Consiglio Lamberto Dini, l’ambasciatore ad interim Ri Kwang Hyok ha pronunciato una breve allocuzione tratteggiando in sintesi gli ultimi sviluppi interni in Corea del Nord. Grosso peso ha avuto la Politica di Sviluppo Regionale 20×10, consistente nell’inaugurare fabbriche dell’industria locale, complessi ricreativi e stazioni di gestione del grano in 20 città e prefetture ogni anno per i prossimi 10 anni, inaugurata nel gennaio dell’anno scorso alla XIX sessione plenaria dell’VIII Comitato Centrale del Partito.

Ancora una volta Ri ha ricordato l’importanza dello sviluppo della scienza e della tecnica e soprattutto dell’intelligenza artificiale, dell’informatica e della robotica, ambiti in cui infatti lo Stato ha stanziato ulteriori fondi. Sulla politica estera, l’ambasciatore ad interim si è limitato a rimarcare che Pyongyang opererà per il mantenimento della pace e della sicurezza nella penisola coreana e resterà aperto a stabilire rapporti con chiunque tratti con amicizia e rispetto il Paese.

Con una nota finale sulla preparazione del kimchi (piatto di verdure fermentate e speziate, consumato anche al di fuori della Corea e registrato come uno dei cinque alimenti di longevità a livello mondiale e il cui metodo di preparazione è registrato come patrimonio intangibile dell’UNESCO) per il buffet, la serata si è conclusa in un’atmosfera conviviale.

Jean-Claude Martini