Kirghizistan: nuove opportunità sulla via della seta

Il Kirgizistan, incastonato nel cuore dell’Asia Centrale ed ubicato sulla Via della Seta, è da sempre per vocazione naturale un crocevia di idee, culture, tradizioni, commerci, viaggi.

Elementi che, insieme alla straordinarietà del proprio territorio e del popolo che lo abita, rendono affascinante l’esperienza della sua scoperta.

Un Paese in via d’espansione, sia dal punto di vista economico-imprenditoriale sia da quello turistico, che sta annoverando un incremento di accordi commerciali e viaggi turistici.

Anche l’Italia ha aperto un percorso di collegamento diretto con il Paese centro-asiatico tramite progetti di interconnessione mossi da spirito innovativo e votati all’amicizia ed alla collaborazione.

Nuove opportunità per le quali l’evento segna una occasione di conoscenza ed avvicinamento al Paese tramite la presentazione di alcuni dei sui peculiari ambiti.

Otra Press

in collaborazione con

ANKI comunità e diaspora kirghiza in Italia,

Piste Nomadi

CeSem – Centro Studi Eurasia Mediterraneo

Anteo Edizioni

organizzano:

KIRGHIZISTAN: NUOVE OPPORTUNITA’ SULLA VIA DELLA SETA

4 OTTOBRE 2026

IL FULIGNO

VIA FAENZA, 48

FIRENZE

PROGRAMMA

11:00-12:00: Opportunità ed investimenti in Kirghizistan S.E. Ambasciatore E. Omuraliev incontra gli imprenditori

• Richiesta prenotazione obbligatoria preventiva a:

otra@otrapress.com

15:00: Apertura evento al pubblico

Presentazione di organizzatori ed ospiti

Saluto Stefano Bonilauri – Anteo Edizioni

15:15: Introduzione al Kirghizistan

Luca Pingitore, Fixer Internazionale – Direttore Otra Press

15:30: Cultura e tradizioni del Kirghizistan

Burmachach Tomoeva, Presidentessa ANKI comunità e diaspora kirghiza in Italia

16:00: Un profilo economico – geopolitico del Kirghizistan

Stefano Vernole, VicePresidente CeSem – Centro Studi Eurasia Mediterraneo

16:30: Conversazione sul Kirghizistan

Riccardo Michelucci, giornalista, intervista S.E. Ambasciatore E. Omuraliev

17:15: Alla scoperta del Kirghizistan

Stefano Berra e Elisa Sala, Fondatori di Piste Nomadi tour operator

17:45: Interventi ospiti

18:00 – 18:30: Saluti – Varie ed Eventuali

Nel corso dell’evento sarà proiettato materiale video-fotografico

Saranno presenti punti informativi di organizzatori ed ospiti

E’ gradita conferma di presenza:

otra@otrapress.com