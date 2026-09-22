Kirghizistan: nuove opportunità sulla via della seta

Il Kirgizistan, incastonato nel cuore dell’Asia Centrale ed ubicato sulla Via della Seta, è da sempre per vocazione naturale un crocevia di idee, culture, tradizioni, commerci, viaggi.
Elementi che, insieme alla straordinarietà del proprio territorio e del popolo che lo abita, rendono affascinante l’esperienza della sua scoperta.
Un Paese in via d’espansione, sia dal punto di vista economico-imprenditoriale sia da quello turistico, che sta annoverando un incremento di accordi commerciali e viaggi turistici.
Anche l’Italia ha aperto un percorso di collegamento diretto con il Paese centro-asiatico tramite progetti di interconnessione mossi da spirito innovativo e votati all’amicizia ed alla collaborazione.
Nuove opportunità per le quali l’evento segna una occasione di conoscenza ed avvicinamento al Paese tramite la presentazione di alcuni dei sui peculiari ambiti.
Otra Press
in collaborazione con
ANKI comunità e diaspora kirghiza in Italia,
Piste Nomadi
CeSem – Centro Studi Eurasia Mediterraneo
Anteo Edizioni
organizzano:
KIRGHIZISTAN: NUOVE OPPORTUNITA’ SULLA VIA DELLA SETA
4 OTTOBRE 2026
IL FULIGNO
VIA FAENZA, 48
FIRENZE
PROGRAMMA
11:00-12:00: Opportunità ed investimenti in Kirghizistan S.E. Ambasciatore E. Omuraliev incontra gli imprenditori
• Richiesta prenotazione obbligatoria preventiva a:
otra@otrapress.com
15:00: Apertura evento al pubblico
Presentazione di organizzatori ed ospiti
Saluto Stefano Bonilauri – Anteo Edizioni
15:15: Introduzione al Kirghizistan
Luca Pingitore, Fixer Internazionale – Direttore Otra Press
15:30: Cultura e tradizioni del Kirghizistan
Burmachach Tomoeva, Presidentessa ANKI comunità e diaspora kirghiza in Italia
16:00: Un profilo economico – geopolitico del Kirghizistan
Stefano Vernole, VicePresidente CeSem – Centro Studi Eurasia Mediterraneo
16:30: Conversazione sul Kirghizistan
Riccardo Michelucci, giornalista, intervista S.E. Ambasciatore E. Omuraliev
17:15: Alla scoperta del Kirghizistan
Stefano Berra e Elisa Sala, Fondatori di Piste Nomadi tour operator
17:45: Interventi ospiti
18:00 – 18:30: Saluti – Varie ed Eventuali
Nel corso dell’evento sarà proiettato materiale video-fotografico
Saranno presenti punti informativi di organizzatori ed ospiti
E’ gradita conferma di presenza:
otra@otrapress.com