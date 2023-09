Prima della visita del ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani in Cina, il funzionario italiano ha affermato che gli scambi commerciali tra i due Paesi non hanno soddisfatto le aspettative, cosa che i media occidentali hanno interpretato come un indizio che l’unico Paese del G7 a farne parte si sta preparando a ritirarsi dalla cooperazione nell’ambito della proposta cinese dell’iniziativa Belt and Road (BRI). Alcuni esperti cinesi hanno affermato che se il possibile ritiro di Roma possa diventare una grave battuta d’arresto per le relazioni Cina-Italia dipende da come andranno le discussioni tra le due parti, ma l’impatto non dovrebbe essere “fondamentalmente dannoso” per i legami bilaterali.

Prima di partire, ha dichiarato al Forum economico Ambrosetti della European House che la cooperazione BRI “non ha portato i risultati che ci aspettavamo”, ha riferito sabato Reuters.

In un’intervista a Bloomberg, il vice del Primo Ministro italiano Giorgia Meloni ha affermato che il patto di cooperazione BRI “è stata una decisione presa nel passato”. Indipendentemente da ciò che l’Italia deciderà riguardo al patto, “non sarà un messaggio contro la Cina”, ha affermato.

Alcuni esperti cinesi ritengono che l’Italia si sia messa in una posizione difficile. Da un lato, sta affrontando la crescente pressione degli alleati occidentali guidati dagli Stati Uniti, e la sua lotta politica interna ha reso il patto BRI proposto dalla Cina un obiettivo importante, mentre dall’altro spera di mantenere i benefici della cooperazione con la Cina, mantenendo canali di dialogo aperti.

Il viaggio di Tajani in Cina che è visto come l’apertura della strada a una futura visita di Meloni, offre ancora l’opportunità alle due parti di considerare attentamente quanto peso avrà la cooperazione BRI nei legami Cina-Italia e quali sarebbero i maggiori impatti se Roma decidesse di non rinnovare il patto di cooperazione BRI, hanno detto alcuni esperti, sottolineando che l’impatto, tuttavia, non dovrebbe essere fondamentalmente dannoso per le relazioni Cina-Italia.

La BRI al centro dell’attenzione

Tajani ha detto al Forum che l’Italia vuole continuare a lavorare a stretto contatto con la Cina, ma “dobbiamo anche analizzare gli esperti, la BRI non ha prodotto i risultati che speravamo”, ha detto il funzionario secondo quanto pubblicato da AFP sabato.

Il funzionario italiano ha presentato una serie di dati commerciali, affermando che le esportazioni italiane verso la Cina nel 2022 valevano 16,5 miliardi di euro (17,8 miliardi di dollari), mentre le cifre per Francia e Germania erano molto più alte rispettivamente con 23 miliardi e 107 miliardi di euro, secondo il resoconto dei media.

“In una certa misura, l’amministrazione Meloni ora vuole usare il suo cosiddetto ritiro dal patto BRI come prova del suo ritorno alla politica occidentale tradizionale. Chiaramente, c’è una significativa influenza politica e pressione da parte degli Stati Uniti e di altri Paesi occidentali”, Cui Hongjian, direttore del Dipartimento di Studi Europei presso l’Istituto Cinese di Studi Internazionali, ha detto domenica al Global Times.

“Per affrontare il deficit commerciale, dobbiamo rispettare le regole del mercato. Quanto vantaggio hanno i prodotti italiani sul mercato cinese? Questo non è un problema del governo cinese né della cooperazione BRI, e loro lo capiscono”, ha detto Cui, sottolineando che il ministro degli Esteri italiano ora sta semplicemente cercando una via d’uscita poiché il governo italiano potrebbe apportare modifiche alla politica BRI in futuro.

Il partito populista di estrema destra Fratelli d’Italia di Meloni è dominante nel governo in carica e le voci sul rinnovo dell’accordo BRI sono in aumento sin dal cambio di potere nel 2022, hanno detto alcuni esperti. Recentemente, Guido Crosetto, ministro della Difesa italiano, ha dato maggior adito alle recenti voci secondo cui questo Stato membro del G7 e della NATO potrebbe uscire dalla BRI, descrivendo la decisione di aderire al quadro come “improvvisata e atroce”.

Meloni ha detto che lei e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden hanno discusso della partecipazione dell’Italia alla BRI durante la sua ultima visita negli Stati Uniti, ma che l’approccio di Washington non è stato quello di dettare la politica dell’Italia nei confronti della Cina, secondo quanto riportato dai media.

Mentre il patto BRI dovrebbe rinnovarsi automaticamente nel marzo 2024, l’Italia ha fatto trapelare qualche voce sulla sua possibile decisione, ma sottolinea che non turberà la Cina, il che è un atto di equilibrio, Wang Yiwei, direttore dell’Istituto per gli Affari Internazionali dell’Università Renmin della Cina, ha detto domenica al Global Times.

“Potrebbe esserci qualche impatto se il governo italiano decidesse di non rinnovare il patto, ad esempio, non ci sarà la stessa garanzia sugli investimenti e la possibilità di stabilire regole di investimento per la BRI se si ritira”, ha detto Wang. “Ma questi impatti non rappresenteranno una battuta d’arresto fondamentale [per le relazioni Cina-Italia]”.

L’accordo raggiunto tra Cina e Italia nel quadro della BRI riguarda investimenti, infrastrutture, tecnologia, commercio e altri aspetti. L’ambasciatore cinese in Italia Jia Guide ha dichiarato al Global Times in una precedente intervista che, nell’ambito del patto BRI, la cooperazione pratica in vari campi ha portato benefici tangibili ed effetti positivi sia per le nazioni che per i loro popoli.

Anche se la visita segnala una certa “buona volontà” da parte del governo italiano di cooperare ulteriormente con la Cina, se Roma decidesse di “ritirarsi dal patto BRI, alcuni progetti previsti dal patto ne risentirebbero sicuramente”, ha affermato Cui.

“Il ritiro diventerà una grave battuta d’arresto nelle relazioni Cina-Italia? Questo è qualcosa a cui la Cina deve riflettere attentamente, e sarà deciso da come le due parti ne discuteranno”, ha aggiunto l’esperto.

Visite consecutive

Dopo le visite in Cina del segretario statunitense al Commercio, Gina Raimondo, del ministro dell’Ambiente canadese Steven Guilbeault e del ministro degli Esteri britannico James Cleverly, Tajani è il quarto alto funzionario di un Paese del G7 a visitare la Cina nell’arco di una settimana.

Sebbene la visita di Raimondo in Cina abbia prodotto alcuni risultati positivi, alcuni esperti ritengono che Pechino debba restare cauta riguardo al futuro sviluppo delle relazioni sino-americane. I principali Paesi occidentali come il Canada e il Regno Unito sono da tempo allineati con gli Stati Uniti su questioni generali, ma è importante anche la necessità di una cooperazione pragmatica con la Cina, soprattutto nei settori economico e commerciale.

“Le politiche cinesi di questi Paesi sono state fortemente influenzate da Washington. Se le relazioni USA-Cina miglioreranno, le loro relazioni con la Cina mostreranno segnali positivi”, ha detto Wang, sottolineando che alcuni Paesi occidentali come l’Italia devono continuare la cooperazione con la Cina per rilanciare la loro ripresa economica.

Cina e Italia sono partner strategici globali e la relazione Cina-Italia è parte integrante delle relazioni Cina-Europa. Negli ultimi anni, Cina e Italia hanno mantenuto strette interazioni ad alto livello, approfondito la cooperazione pratica e gli scambi interpersonali e hanno dimostrato uno slancio positivo di crescita, ha affermato Wang Wenbin, portavoce del ministero degli Esteri cinese, in una conferenza stampa venerdì.

“La Cina è pronta a collaborare con l’Italia per cogliere questa visita come un’opportunità per realizzare ulteriormente le importanti intese comuni tra i leader dei due Paesi, consolidare la fiducia politica reciproca, approfondire la cooperazione pratica, migliorare il coordinamento multilaterale, promuovere lo sviluppo sano e costante delle relazioni Cina-Italia e Cina-Europa e affrontare congiuntamente le sfide globali”, ha affermato il portavoce.