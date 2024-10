Avendo percorso la strada di ieri, la Nuova Cina ha subito cambiamenti e trasformazioni monumentali. Oggi continua ad evolversi con vigore e vitalità, e sebbene il cammino avanti rimanga impegnativo, il futuro è promettente.

Raggiungere la grande rinascita della nazione cinese è stata l’aspirazione collettiva del popolo cinese fin dai tempi moderni. Poco dopo la fondazione della Nuova Cina nel 1949, il nostro Partito ha stabilito l’obiettivo di costruire un paese socialista moderno.

La strada che scegliamo determina il nostro destino, e il cammino cambia il destino.

Negli ultimi 75 anni, la Nuova Cina è passata da una nazione di povertà e debolezza a una che ha completato la costruzione di una società moderatamente prospera sotto tutti gli aspetti, intraprendendo un nuovo viaggio verso la costruzione completa di un paese socialista moderno. La nazione cinese ha fatto un balzo significativo, passando dal rialzarsi, al diventare prospera, fino a diventare forte. “La ragione fondamentale è che abbiamo trovato una strada corretta che si adatta alle condizioni nazionali della Cina, conforme alle tendenze dei tempi e sostenuta dal popolo. Questa strada è il socialismo con caratteristiche cinesi”.

Xi Jinping, Segretario Generale del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese (PCC), ha sottolineato: “Promuovere la costruzione di un paese forte e la grande causa della rinascita nazionale attraverso una via cinese alla modernizzazione non è solo una strada luminosa per il popolo cinese verso una vita migliore e più felice, ma anche una giusta per promuovere la pace e lo sviluppo mondiali”. Questa significativa conclusione contiene una logica storica, teorica e pratica profonda.

Entro il 2035, realizzeremo sostanzialmente la modernizzazione socialista, e costruiremo la Cina in un grande paese socialista moderno dal 2035 fino alla metà del XXI secolo. Il 20º Congresso Nazionale del PCC, tenutosi nel 2022, ha designato una macroprospettiva sul piano strategico in “due tappe” e ha introdotto innovazioni teoriche chiave, riassumendo e approfondendo la teoria della modernizzazione cinese.

Nel pianificare e implementare riforme allineate alla missione centrale del Partito, la risoluzione adottata durante la terza sessione plenaria del 20º Comitato Centrale del PCC ha evidenziato: “Man mano che la modernizzazione cinese viene portata avanti continuamente attraverso le riforme e l’apertura, essa abbraccerà sicuramente orizzonti più ampi attraverso ulteriori riforme e aperture”.

La nostra ricca storia e la nostra civiltà servono come fondamento della nostra fiducia e forza. Avendo percorso un viaggio glorioso e muovendoci verso un futuro luminoso, ci uniremo per raccogliere le forze, e, attraverso il duro lavoro, realizzeremo grandi risultati. Insieme, scriveremo un magnifico capitolo della modernizzazione cinese, pieni di fiducia e determinazione.

Il viaggio spinto dai sogni non ha mai temuto le montagne e i fiumi, né è stato scoraggiato dalle difficoltà e dai pericoli.

Tra le Montagne Wumeng, il fiume Panjiang settentrionale scorre rapidamente attraverso gole profonde. Per attraversare queste montagne, nel corso degli anni sono stati costruiti tre ponti.

Nel 1970, fu costruito un ponte sospeso; nel 1990, fu costruito un ponte di acciaio sopra quello sospeso; e nel dicembre 2016, fu completato e aperto al traffico il ponte Beipan, il più alto del mondo, trasformando l’abisso in una strada vitale.

Dall’inizio della nuova era, la Cina ha affrontato sfide di classe mondiale in aree come i ponti super-grandi, i lunghi tunnel, la costruzione rapida di isole e le strade in condizioni geologiche speciali, raggiungendo una serie di traguardi “di livello mondiale” nello sviluppo delle autostrade. I termini “strade cinesi”, “ponti cinesi” e “tunnel cinesi” sono diventati simboli brillanti del paese.

L’evoluzione delle strade riflette il “progresso epico” degli ultimi 75 anni, simbolizzando il viaggio risoluto di una nazione antica verso la rinascita. È proprio avanzando coraggiosamente lungo il percorso della modernizzazione cinese che abbiamo realizzato le rare “due grandi meraviglie” e svelato una prospettiva luminosa per la rinascita nazionale.

Una strada non è solo un passaggio fisico ma anche un riflesso dei tempi.

Oggi, in Cina, il Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macao stabilisce uno standard di livello mondiale, il Corridoio di Innovazione Scientifica e Tecnologica G60 nel Delta del Fiume Yangtze favorisce elementi innovativi, la “Quantum Avenue” della provincia di Anhui è passata dall’essere un seguace ad essere un leader, la Ferrovia Hotan-Ruoqiang nello Xinjiang crea una “strada felice” attraverso il deserto, e l’antica Via della Seta risplende di nuovo in questa era…

La strada dell’ascesa e dell’avanzamento collega gli sviluppi diversificati della nuova era, tessendo un bellissimo arazzo della vita. Affrontando lotte in salita e superando ostacoli, tracciamo nuove strade. Di fronte alle montagne, costruiamo strade, e di fronte all’acqua, costruiamo ponti, creando così passaggi vitali. Ogni giorno nella nuova era ci avvicina a nuovi orizzonti.

Dalla 18ª Conferenza Nazionale del PCC tenutasi nel 2012, basandosi sull’esplorazione e sulla pratica a lungo termine dalla fondazione della Nuova Cina, in particolare dopo la riforma e l’apertura, il nostro Partito ha avanzato con successo e ampliato la modernizzazione cinese, instillando un senso di fiducia tra centinaia di milioni di persone che “siamo sulla strada giusta”.

Questo percorso cinese, di rilevanza globale, offre una garanzia istituzionale più completa, una base materiale più solida e una forza spirituale più dinamica per costruire una nazione forte e per la grande rinascita della nazione cinese.

I vantaggi del “sistema cinese” sono diventati sempre più evidenti. Il sistema ha migliorato la struttura di leadership del Partito, chiarendo i confini del potere governativo con “elenchi di potere” e “elenchi di responsabilità”, integrando il lavoro del Partito e dello Stato in un quadro giuridico e utilizzando la forza istituzionale per rispondere ai rischi e alle sfide. I vantaggi del socialismo con caratteristiche cinesi si stanno continuamente evolvendo in efficacia governativa.

La qualità dello “sviluppo cinese” sta guadagnando sempre più riconoscimento. La produzione economica totale è passata da 53,9 trilioni di yuan nel 2012 a oltre 126 trilioni di yuan nel 2023, con la scala complessiva della produzione manifatturiera che rimane la più grande al mondo per 14 anni consecutivi. Ciò riflette non solo un salto in “quantità”, ma anche un miglioramento in “qualità”. La Cina sta tracciando un percorso di sviluppo di qualità superiore, maggiore efficienza e sviluppo più equo, sostenibile e sicuro.

La forza dello “spirito cinese” è in aumento. Che si tratti di competere nei Giochi Olimpici per portare gloria alla nazione, di avanzare nei momenti di crisi, affinare competenze a livello di base o aprire la strada all’innovazione, la dedizione di centinaia di milioni di persone alla pratica della riforma e dello sviluppo rivela il ricco patrimonio della straordinaria cultura tradizionale cinese, lo spirito aperto e inclusivo della Cina e la determinazione, la resilienza e la fiducia del popolo cinese.

In questo processo, il nostro Partito aderisce alle “due combinazioni” e ha stabilito il Pensiero di Xi Jinping sul Socialismo con Caratteristiche Cinesi per una Nuova Era, fornendo una guida fondamentale per la modernizzazione cinese.

L’industria automobilistica è universalmente riconosciuta come uno degli indicatori più importanti della forza manifatturiera di un paese. Alla fondazione della Nuova Cina, non eravamo in grado di produrre neanche un’auto.

Nel 2023, la produzione e le vendite di automobili in Cina hanno superato entrambe i 30 milioni di unità, rendendo il paese il più grande produttore e consumatore di automobili al mondo per 15 anni consecutivi, ed è diventato anche il maggiore esportatore di automobili a livello globale. Nei primi otto mesi del 2024, la produzione e le vendite di veicoli a nuova energia in Cina sono aumentate rispettivamente del 29% e del 30,9% su base annua.

Attraverso il duro lavoro e la perseveranza, progredendo attraverso la riforma e l’apertura, e lottando nella marea della nuova era, la pratica ha dimostrato pienamente che la modernizzazione cinese è un’ampia strada per costruire una nazione forte e raggiungere la rinascita nazionale, e la strada continuerà ad espandersi.

Per realizzare la grande rinascita della nazione cinese, la strada è di fondamentale importanza. La modernizzazione cinese è l’unico percorso corretto per costruire un paese forte e raggiungere la rinascita nazionale, che è stato aperto dal Partito che guida il popolo.

Più di 100 anni fa, Sun Yat-sen delineò il primo progetto di modernizzazione della Cina nel suo Sviluppo Internazionale della Cina, in cui menzionava la costruzione di 1,6 milioni di chilometri di strade, circa 160.000 chilometri di ferrovie e tre porti marittimi di classe mondiale…

Oggi, le strade si intrecciano, i treni ad alta velocità sfrecciano, e la rete ferroviaria cinese ha superato i 160.000 chilometri, con sette dei 10 principali porti al mondo situati in Cina. Il livello di modernizzazione in Cina ha superato di gran lunga le aspettative dei nostri predecessori.

Nel 2020, Xi si fermò davanti a una mostra in un museo nella provincia del Guangdong che mostrava un grandioso piano che Sun Yat-sen aveva ideato per modernizzare la Cina un secolo fa. “Solo noi comunisti cinesi possiamo realizzarlo“, osservò Xi davanti alla mostra.

Perché solo il PCC può realizzarlo?

La nostra ideologia guida si evolve con i tempi. Continueremo a promuovere le “due combinazioni”, con l’adattamento del marxismo al contesto cinese e alle esigenze dei nostri tempi, che ci guida nella direzione e fornisce un’adesione fondamentale.

La nostra missione storica rimane salda. Da oltre un secolo, il Partito ha unito e guidato il popolo in tutti i nostri sforzi per costruire il nostro paese in una nazione forte e moderna e raggiungere la grande rinascita della nazione cinese.

Gli obiettivi dei nostri sforzi rimangono costanti. Dal primo Piano Quinquennale (1953-1957) al 14° Piano Quinquennale (2021-2025), il tema immutabile è stato costruire la Cina come una moderna nazione socialista.

Grandi successi sono incisi nella storia. Il popolo cinese è diventato padrone del proprio destino e la grande rinascita della nazione cinese è entrata in un processo storico inarrestabile. La Cina socialista si erge alta e orgogliosa nell’Oriente.

Guidando la rivoluzione sociale attraverso l’auto-rivoluzione del Partito, il PCC sta infondendo nuova vitalità nel suo processo rivoluzionario, determinato a realizzare la grande causa della nazione cinese per le generazioni future, e sta prosperando.

La pratica ha chiaramente dimostrato che la leadership del Partito è direttamente correlata alla direzione fondamentale, al destino futuro e al successo o fallimento finale della modernizzazione cinese. Solo sostenendo fermamente la leadership del Partito, la modernizzazione cinese potrà avere un futuro luminoso e prosperare.

Il tempo scorre, raccontando la storia dei tempi, e la storia della luce.

“Ogni famiglia che usa l’elettricità, era qualcosa che non potevamo nemmeno osare immaginare”. Il 23 dicembre 2015, si tenne una celebrazione significativa nel villaggio di Guomang, nella contea di Banma, nella Prefettura autonoma tibetana di Golog, nella provincia del Qinghai, nel nord-ovest della Cina. In questo giorno, i progetti di accesso all’elettricità nel villaggio di Guomang e in altre due località furono completati e approvati, segnando la fine per le ultime 39.800 persone nel paese che vivevano senza elettricità, entrando così nel “cammino della luce”.

Con questo, sia sull’altopiano innevato che nei villaggi remoti di montagna, tutti hanno definitivamente messo alle spalle la storia di vivere senza elettricità. Il nostro paese ha preso la guida tra le nazioni in via di sviluppo nel raggiungere l’accesso universale all’elettricità.

In tutto il mondo, un risultato così notevole può essere realizzato solo sotto la leadership del PCC!

Il trascorrere del tempo testimonia i cambiamenti, e il tempo fornisce le risposte.

I sogni di una nazione forte e della rinascita nazionale si sono davvero risvegliati sotto la guida del PCC, riempiendo le persone di maggiore fiducia – “Il nostro mondo dorato, un mondo di splendore, è proprio davanti a noi!”.

Dopo aver attraversato migliaia di montagne e fiumi, dobbiamo ancora andare avanti affrontando le sfide.

La modernizzazione cinese è la modernizzazione di una vasta popolazione, che trasformerà notevolmente la mappa moderna del mondo. Xi ha sottolineato: “La nostra modernizzazione è sia la più difficile che la più grande”.

Essendo in prima linea nei tempi, osserviamo le tendenze della storia.

Impegnati a cercare la felicità per il popolo cinese e la rinascita per la nazione cinese, impegnati a promuovere il progresso per l’umanità e a lottare per l’armonia nel mondo, e con la convinzione che il mondo appartenga a tutti, e che la giusta via sia per l’umanità – questa è la convinzione più forte del nostro Partito nella sua missione storica.

Per rafforzare e potenziare il Partito, garantendo che la modernizzazione cinese superi le sfide e progredisca in modo costante, il nostro Partito rimane lucido e risoluto nell’affrontare le sfide uniche che si presentano alle grandi organizzazioni politiche.

I principi rimangono coerenti, le aspirazioni sono incrollabili e procediamo audacemente avanti.

“Il paese è il popolo, e il popolo è il paese“. La modernizzazione cinese è dedicata alla prosperità comune di tutte le persone e alla promozione dello sviluppo umano completo, servendo come una “strada per la felicità” che beneficia il popolo.

Nella vasta regione della provincia del Gansu, nel nord-ovest della Cina, è stata costruita una strada significativa. Nel novembre 2023, l’autostrada Linxia-Dahejia, che collega 15 città e 28 villaggi lungo il percorso, è stata completata e aperta al traffico, diventando una via verso la prosperità per la comunità locale e un percorso verso una vita migliore.

La costruzione di questa strada è stata segnata da un’interazione notevole, rappresentando una vivida pratica della democrazia popolare a tutto tondo.

Nel marzo 2019, durante le due sessioni annuali del paese, Dong Caiyun, un delegato del Gansu, ha espresso una richiesta di base, affermando: “Ci manca un’autostrada che ci colleghi all’esterno“. Xi ha sottolineato durante la riunione che i funzionari presenti avrebbero dovuto ascoltare attivamente e adottare i suggerimenti dei delegati. Quell’anno, è iniziata la costruzione dell’Autostrada Linxia-Dahejia.

Le richieste del popolo sono seguite da azioni. Ogni dettaglio è importante, e rimaniamo consapevoli di queste preoccupazioni.

Oggi, in tutta la Cina, una serie di strade che portano alla felicità, all’unità e alla rivitalizzazione dimostrano vividamente l’incessante perseguimento della modernizzazione cinese, incentrata sul benessere della popolazione.

Nel cuore della montagna Daliang, robuste scale d’acciaio facilitano una vita prospera nei villaggi arroccati sulle rupi; la “linea speciale dello zaino” a Chongqing collega meglio i “portafogli” degli agricoltori con i “cesti della spesa” dei residenti, integrando beni urbani nelle aree rurali, prodotti rurali nelle città, e-commerce nei villaggi e consegne a domicilio: queste iniziative hanno creato una nuova e vivace vita nelle campagne attraverso il programma delle “Quattro Buone Strade Rurali”…

“Il nostro obiettivo è sia ispirante che semplice. In definitiva, si tratta di offrire una vita migliore al popolo“. Queste parole di Xi catturano l’essenza della modernizzazione cinese.

Il cuore della modernizzazione è la modernizzazione del popolo. Nel promuovere la modernizzazione cinese, il popolo è il punto di partenza logico, l’obiettivo finale dei valori e la fonte di forza.

“Raffinare il sistema di servizi pubblici legati all’occupazione“, “i benefici pensionistici di base per i residenti rurali e urbani non lavoratori nell’ambito del sistema assicurativo pensionistico di base verranno gradualmente aumentati“, “soddisfare il bisogno essenziale delle persone salariate di avere una casa in cui vivere“… La risoluzione adottata alla terza sessione plenaria del 20° Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese propone una serie di misure di riforma che si concentrano sulle esigenze dello sviluppo e affrontano le aspettative delle masse.

Il punto di partenza e l’obiettivo finale della modernizzazione cinese è permettere a oltre 1,4 miliardi di cinesi di migliorare il proprio tenore di vita. Numerosi piccoli ma significativi aspetti della vita quotidiana sono sempre più incorporati nel quadro generale dello sviluppo nazionale, trasformandosi in senso di guadagno, felicità e sicurezza per il popolo.

Il Gran Canale incarna metà della storia della Cina. Questo corso d’acqua millenario ha nutrito e beneficiato le comunità su entrambe le rive attraverso la sua civiltà commerciale e la trasmissione del patrimonio culturale nel tempo e nello spazio. Nel decennio successivo alla sua designazione come Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, il Gran Canale è stato rivitalizzato per riflettere l’etica contemporanea, diventando un vero “fiume di ricchezza e felicità”.

La modernizzazione cinese non mira solo a un miglioramento sostanziale della ricchezza materiale, ma anche a un arricchimento profondo della ricchezza spirituale, coltivando fiducia e forza nel pensiero e nella cultura. Dalla trasformazione del patrimonio culturale immateriale in innovazione culturale, alla popolarità crescente della “China Chic”, e all’emergere di minatori-scrittori e corrieri-poeti… La modernizzazione cinese dota la civiltà cinese di forza contemporanea, e l’edificio dello spirito nazionale cinese si erge in alto, stimolando ulteriormente l’entusiasmo, l’iniziativa e la creatività di centinaia di milioni di persone.

L’attenzione e il sostegno di Xi verso individui laboriosi in vari settori ispirano e motivano centinaia di milioni di persone a rendere la loro vita luminosa e a realizzare i loro sogni attraverso il duro lavoro.

La modernizzazione cinese è un’impresa comune per tutto il popolo. Funzionari devoti si impegnano a promuovere lo sviluppo coordinato regionale attraverso la collaborazione tra le regioni orientali e occidentali della Cina; artigiani qualificati perseguono l’eccellenza, permettendo alla manifattura cinese di eccellere sulla scena globale; nuovi agricoltori si stabiliscono nelle aree rurali, iniettando nuova vitalità nelle terre antiche… Mantenendo i principi di partecipazione collaborativa, costruzione collettiva e benefici reciproci, possiamo garantire che tutti progrediscano verso la modernizzazione insieme.

Lo spirito culturale di una società si trova spesso nei dettagli.

Dalla creazione di un muro d’onore per oltre 4.000 costruttori presso la Shanghai Tower all’illuminazione di edifici simbolo a Dongguan, nella provincia del Guangdong, in omaggio ai lavoratori comuni e compassionevoli; dallo spirito delle “Due Bombe, un Satellite” e lo spirito di Jiao Yulu allo spirito di lotta alla povertà e all’impulso imprenditoriale; dal continuo miglioramento del sistema di governance sociale basato su collaborazione, partecipazione e benefici condivisi all’impegno per la democrazia popolare a tutto tondo… Gli interessi del “popolo” vengono realizzati, il loro valore viene riconosciuto e il loro status di soggetti rispettato. Questo fornisce la fiducia più forte per promuovere la modernizzazione cinese.

In questo vasto percorso, il popolo è al primo posto.

“Per raggiungere lo sviluppo e la rivitalizzazione nazionale, la cosa più importante per la Cina, un paese con un vasto territorio e una grande popolazione, è seguire un percorso di sviluppo che si adatti alle sue condizioni locali”.

La modernizzazione cinese rappresenta un’importante conquista del PCC, che ha portato il popolo ad aderire all’indipendenza e all’autosufficienza attraverso l’esplorazione e la pratica a lungo termine.

Nel 1909, fu completata la ferrovia Pechino-Zhangjiakou. Nel 2019, la ferrovia ad alta velocità Pechino-Zhangjiakou è entrata in funzione.

Lo sviluppo della ferrovia Pechino-Zhangjiakou ha esemplificato il percorso di innovazione indipendente della Cina: dall’inizio della progettazione e costruzione indipendente partendo da zero fino al raggiungimento di standard leader a livello mondiale.

L’autosufficienza è la pietra angolare degli sforzi della nazione cinese per affermarsi tra le nazioni del mondo. La storia e la realtà confermano che “avanzare nella modernizzazione cinese richiede di rimanere indipendenti e mantenere l’autosufficienza”.

La storia della rivoluzione scientifica e tecnologica e della trasformazione industriale riflette anche l’ascesa e la caduta delle grandi potenze.

Oggi, mentre affrontiamo una nuova ondata di rivoluzioni scientifiche e tecnologiche e trasformazioni industriali all’intersezione cruciale del modello di sviluppo della Cina, i comunisti cinesi, “davanti alla mappa del mondo,” guardano al futuro con lungimiranza.

La chiave della modernizzazione cinese è la modernizzazione della scienza e della tecnologia.

Il 1° gennaio 2024, la grande nave da crociera prodotta internamente “Adora Magic City” ha iniziato il suo viaggio commerciale inaugurale.

Con la conquista di una serie di tecnologie cruciali e promuovendo lo sviluppo della produzione, della costruzione, dell’energia, dei trasporti e di altri settori a monte e a valle, la Cina è ora in grado di costruire portaerei, grandi navi da trasporto LNG e grandi navi da crociera, raggiungendo i “tre gioielli” dell’industria cantieristica.

Le missioni di esplorazione lunare Chang’e, il modulo Tianhe, la missione su Marte Tianwen, l’esplorazione delle profondità terrestri Crust 1, il sommergibile abitato Fendouzhe, la leadership nel 5G, acciaio più sottile, schermi più grandi, chip migliori e macchine utensili CNC avanzate… sono tutti esempi vividi.

Settori emergenti come i circuiti integrati e l’intelligenza artificiale stanno crescendo rapidamente, il grande aereo passeggeri sviluppato internamente ha iniziato i voli commerciali, la tecnologia ferroviaria ad alta velocità ha stabilito standard internazionali, mentre l’aerospazio commerciale e l’economia a bassa quota stanno accelerando.

Dall’inizio della nuova era, cogliendo l’essenza dell’innovazione scientifica e tecnologica, l’impulso all’innovazione e il vigore dello sviluppo sono aumentati, accelerando la formazione di nuove forze produttive di qualità e dimostrando forti forze trainanti e di sostegno per lo sviluppo di alta qualità.

La Cina dovrebbe rafforzare la propria capacità di sopravvivere, competere, svilupparsi e sostenersi tra tutte le tempeste e i venti forti prevedibili e imprevedibili, in modo da garantire che il processo di grande rinascita della nazione cinese non subisca ritardi o interruzioni. La caratteristica più essenziale per costruire un nuovo modello di sviluppo è raggiungere un alto livello di autosufficienza e auto-miglioramento.

L’esperienza ha dimostrato ampiamente che indipendenza e autosufficienza incarnano l’essenza dello spirito nazionale cinese e rappresentano un principio cruciale che sostiene le fondamenta e la governance del Partito Comunista Cinese (PCC). Seguire il nostro percorso costituisce la base di tutte le teorie e pratiche del PCC.

Riflettendo sul nostro percorso, siamo passati da “arrivare tardi alla modernizzazione” a diventare un “motore di crescita della modernizzazione globale”. In mezzo all’ondata di una nuova rivoluzione scientifica e tecnologica e di trasformazione industriale, il popolo cinese ha affrontato coraggiosamente le sfide, ha perseguito il progresso e ha tenuto il passo con i tempi, guidandoli. Abbiamo camminato più saldamente sul nostro percorso scelto, mantenendo fermamente nelle nostre mani il destino dello sviluppo e del progresso della Cina.

Guardando al futuro, radicati nel suolo e nel patrimonio cinese, ereditando la civiltà cinese e seguendo il percorso corretto che si adatta alle condizioni nazionali della Cina, il Partito e il popolo possiedono una piattaforma espansiva in questa era, un ricco patrimonio storico, insieme a una risoluta determinazione ad avanzare.

Guidato dal futuro dell’umanità e dal benessere del popolo, Xi ha sottolineato: “Per comprendere la Cina, la chiave sta nel comprendere la modernizzazione cinese”.

“Promuovere la costruzione di una comunità con un futuro condiviso per l’umanità” è uno dei requisiti essenziali della modernizzazione cinese. La Cina enuncia in modo unico l’impegno per lo sviluppo pacifico nella sua Costituzione.

Nel settembre 2024, si è tenuto il Vertice del Forum sulla Cooperazione Cina-Africa. Attraverso sforzi collaborativi verso la modernizzazione, miriamo a stabilire una comunità di alto livello Cina-Africa con un futuro condiviso, le relazioni Cina-Africa sono entrate in un nuovo percorso.

Dalla ferrovia Mombasa-Nairobi al ponte Maputo-Katembe in Mozambico, fino al porto profondo di Kribi in Camerun e alla stazione idroelettrica di Kafue Gorge Lower in Zambia… Dall’inizio della nuova era, con la costruzione di alta qualità dell’iniziativa Belt and Road che prosegue costantemente, numerose “vie dello sviluppo,” “ponti dei sogni” e “porti della prosperità” hanno rafforzato l’interconnettività in tutto il continente africano.

Concentrandosi su settori cruciali come l’industrializzazione, la modernizzazione agricola e la formazione di talenti in Africa, dall’implementazione congiunta dei “10 piani di cooperazione”, delle “otto grandi iniziative” e dei “nove programmi,” alla promozione congiunta dei “10 piani d’azione di partenariato”… La costruzione della comunità Cina-Africa con un futuro condiviso ha rappresentato un brillante esempio per la costruzione di una comunità con un futuro condiviso per l’umanità. La modernizzazione della Cina e dell’Africa, a supporto della modernizzazione del Sud Globale, scriverà sicuramente un nuovo capitolo nello sviluppo di una comunità con un futuro condiviso per l’umanità.

Nell’ottobre 2023, la ferrovia ad alta velocità Jakarta-Bandung, progettata e costruita dalla Cina con una velocità di 350 chilometri all’ora, ha iniziato le operazioni, rendendo l’Indonesia la prima nazione del sud-est asiatico a possedere una ferrovia moderna ad alta velocità. Entro la fine di settembre 2024, questa aveva trasportato oltre 5,4 milioni di viaggiatori, con una media di circa 16.000 passeggeri al giorno.

La costruzione congiunta della Belt and Road Initiative raccoglie il più grande “denominatore comune” dello sviluppo umano.

Schierandosi dalla parte giusta della storia e dalla parte del progresso della civiltà umana, ciò che la Cina persegue non è una modernizzazione che avvantaggi solo sé stessa, ma uno sforzo collettivo per il bene comune, promuovendo la creazione di una comunità con un futuro condiviso per l’umanità.

Negli ultimi 75 anni dall’istituzione della Repubblica Popolare Cinese (RPC), la visione della nazione e la vita del suo popolo hanno subito cambiamenti trasformativi, ma la sua natura pacifica e benevola, la mente ampia e inclusiva e la ricerca di equità e giustizia sono rimaste invariate. Questi valori sono radicati profondamente nei più di 5.000 anni di civiltà cinese e crescono profondamente nelle anime del popolo cinese.

Dall’inizio della nuova era, l’uscita di quasi 100 milioni di poveri rurali dalla povertà assoluta ha rappresentato un contributo significativo agli sforzi globali di riduzione della povertà; contribuendo per circa il 30 percento alla crescita economica globale per molti anni ha promosso vigorosamente la causa dello sviluppo globale; ospitando continuamente il CIIE (China International Import Expo, ndt), il CIFTIS (China International Fair for Trade in Services, ndt) e il CICPE (China International Consumer Products Expo, ndt) ha costantemente offerto nuove opportunità al mondo con il nuovo sviluppo della Cina…

Migliorando il benessere del popolo cinese, mentre si facilita la modernizzazione delle nazioni in tutto il mondo, la modernizzazione cinese incarna un percorso di sviluppo pacifico che infonderà nuovo slancio nel mantenimento della pace mondiale e nella promozione dello sviluppo comune.

Di recente, quando legislatori di vari paesi hanno visitato la Riserva Naturale Nazionale di Chongming Dongtan e le basi di produzione di veicoli elettrici a Shanghai, sono rimasti profondamente colpiti dall’esplorazione di successo della Cina di un percorso di sviluppo sostenibile mirato alla prosperità comune.

“Dovremmo rafforzarci con il duro lavoro e la creatività di tutto il nostro popolo e perseguire lo sviluppo aumentando i fattori interni e facendo uso pacifico delle risorse esterne”; il pensiero critico di Xi svela profondamente l’essenza della modernizzazione cinese.

Presentando una nuova visione della modernizzazione e rappresentando la direzione del progresso della civiltà umana, la modernizzazione cinese apre un nuovo percorso per l’umanità verso la modernizzazione e stabilisce una nuova forma di civiltà umana.

Nel giugno 2024, si è tenuta a Pechino la conferenza per commemorare il 70° anniversario dei Cinque Principi di Coesistenza Pacifica.

Sette decenni fa, di fronte alla devastazione tragica delle guerre calde e alle divisioni della Guerra Fredda, la nuova RPC offrì la soluzione storica dei Cinque Principi di Coesistenza Pacifica. Oggi, affrontando la grande questione di “che tipo di mondo costruire e come costruirlo”, la Cina nella nuova era offre la risposta dell’era proponendo una comunità con un futuro condiviso per l’umanità.

Dalle risposte storiche alle risposte della nuova era, il panorama internazionale cambia, ma ciò che rimane immutato è l’impegno della Cina per la pace e lo sviluppo mondiale e la sua incessante ricerca di un ordine internazionale giusto e ragionevole.

Abbracciando le correnti della storia, percorriamo il sentiero giusto per raggiungere obiettivi a lungo termine.

Le strade verso la prosperità nazionale e la felicità del popolo si stanno dispiegando sotto i nostri piedi in tutta questa vasta terra. Oltre il vasto oceano, il collegamento Shenzhen-Zhongshan ha battuto 10 record mondiali, dimostrando che la modernizzazione cinese è realizzata attraverso l’azione.

Nel Delta del Fiume Azzurro, migliaia di chilometri di ferrovie si estendono come un “corridoio verde”, trasformando le linee di trasporto in linee ecologiche, interpretando la modernizzazione cinese come una modernizzazione di convivenza armoniosa tra uomo e natura.

La potente voce della storia trascende costantemente tempo e spazio, risuonando attraverso i secoli.

Xi ha sottolineato che la modernizzazione cinese è la nostra risposta alla grande questione storica di come risvegliare il “leone addormentato” e realizzare la rinascita nazionale. Si tratta di scegliere il nostro percorso e fare le cose a modo nostro.

I grandi progressi iniziano sempre da un punto di partenza. Riconosciamo che la strada ampia non garantisce un viaggio agevole e “avanzare nella modernizzazione cinese è un’impresa completamente nuova; nel viaggio che ci aspetta, inevitabilmente ci troveremo di fronte a problemi, rischi e sfide”.

In questo nuovo viaggio, verso questo nuovo progresso, è essenziale concentrarsi sugli obiettivi prefissati, migliorare l’iniziativa storica e continuare a spingere avanti la grande causa della costruzione nazionale e della rinascita nazionale.

Per tracciare il nostro percorso, dobbiamo mantenere fiducia nella storia.

Nel 2019, in mezzo a rischi e sfide crescenti, il PIL pro capite della Cina ha superato la soglia dei 10.000 dollari. Durante i tre anni di lotta contro la pandemia, l’economia cinese è cresciuta a un tasso medio annuo del 4,5 percento, significativamente sopra la media globale. Nella prima metà del 2024, un tasso di crescita del 5 percento continua a guidare a livello globale.

“Lo sviluppo e la crescita della Cina, guidati dalla propria logica intrinseca, non saranno fermati da forze esterne”. Questa logica interna è radicata nelle prove e nei trionfi della nazione cinese e nutrita dalla formidabile forza del popolo cinese.

Per tracciare il nostro percorso, dobbiamo sempre lavorare insieme in unità.

Wang Yongzhi, Wang Zhenyi, Li Zhensheng… I destinatari della Medaglia della Repubblica e dei titoli onorifici nazionali rappresentano i numerosi individui eccezionali che hanno contribuito alla causa del Partito e del popolo. Con i loro ideali e credenze salde e uno spirito di lotta incessante, hanno raggiunto risultati straordinari.

L’unità e la lotta sono i simboli spirituali più distintivi del PCC e del popolo cinese, rappresentando il percorso necessario per il PCC per guidare il popolo nella creazione di successi storici. Agricoltori laboriosi, lavoratori industriosi, imprenditori audaci e soldati che difendono il paese… persone di tutti i ceti sociali stanno lavorando duramente e avanzando, formando una corrente potente di progresso nel nuovo viaggio e contribuendo alla nuova era.

In questo nuovo viaggio, uniti sotto la bandiera del PCC come “un solido pezzo d’acciaio,” quando centinaia di milioni di persone pensano e agiscono come una sola, possiamo sicuramente realizzare qualsiasi cosa ci proponiamo di fare.

Per tracciare il nostro percorso, dobbiamo essere abili nel superare le sfide.

Affrontando innumerevoli difficoltà e perseverando attraverso innumerevoli pericoli, il popolo cinese ha combattuto tenacemente contro l’aggressione straniera, lottato sanguinosamente quando il paese era in frantumi, lavorato vigorosamente quando tutto doveva essere ricostruito e avanzato con i tempi. Le avversità hanno messo alla prova e rafforzato il popolo cinese.

La grande causa della rinascita nazionale che aspiriamo a creare oggi non riguarda il raggiungimento del successo in circostanze tranquille, né godere dei frutti dei fiori e di applausi. Prendendo l’iniziativa di fronte alle opportunità, affrontando le difficoltà di petto e gestendo attivamente i rischi, otterremo sicuramente vittorie ancora maggiori.

Il percorso è solido come una pietra per affilare, e il viaggio è illimitato. Le parole di Xi risuonano profondamente:

“La pratica ha dimostrato ampiamente che, finché il nostro percorso, la nostra teoria, il nostro sistema e la nostra cultura sono corretti, rimaniamo saldi, tenaci, perseveranti e instancabili, continuiamo ad avanzare verso i nostri grandi obiettivi e siamo irremovibili di fronte alle difficoltà, i nostri obiettivi saranno raggiunti. I nostri obiettivi saranno certamente raggiunti!”.