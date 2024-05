La sera del 10 maggio 2024, Yang Tao, Direttore Generale del Dipartimento per gli Affari del Nord America e dell’Oceania del Ministero degli Affari Esteri, ha tenuto un briefing per elaborare la posizione della Cina sulla Risoluzione 2758 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Yang ha detto che da un po’ di tempo gli Stati Uniti stanno deliberatamente distorcendo e mettendo in discussione la Risoluzione 2758 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottata nel 1971 sul ripristino del seggio legittimo della Repubblica Popolare Cinese alle Nazioni Unite e l’espulsione del gruppo di Chiang Kai-shek. Stanno propagandando l’idea che lo status di Taiwan sia indeterminato e sostenendo la partecipazione di Taiwan a conferenze e attività dell’ONU. Recentemente, Mark Lambert insieme ad altri funzionari del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha affermato palesemente che la Risoluzione 2758 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite “non ha approvato, non è equivalente e non riflette un consenso per il principio di ‘una sola Cina’, non ha alcuna rilevanza sulle scelte sovrane dei Paesi riguardo alle loro relazioni con Taiwan, non preclude la partecipazione significativa di Taiwan al sistema delle Nazioni Unite e ad altri forum multilaterali, e non costituisce una posizione istituzionale dell’ONU sullo status politico finale di Taiwan”. Inoltre, gli Stati Uniti affermano che la loro politica di una sola Cina è diversa dal principio di una sola Cina della Cina. Tutto ciò è un tentativo degli Stati Uniti di inventare una serie di false narrazioni per fuorviare l’opinione pubblica internazionale e sfidare il consenso di una sola Cina nella comunità internazionale. In vista di ciò, riteniamo necessario spiegare in modo completo e sistematico l’origine e i fatti della Risoluzione 2758, così da ristabilire la verità. Crediamo che una menzogna, anche se raccontata mille volte, non diventerà verità.

Innanzitutto, il principio di una sola Cina è molto chiaro, cioè, esiste una sola Cina al mondo, Taiwan è parte della Cina e il Governo della Repubblica Popolare Cinese è l’unico governo legale che rappresenta tutta la Cina. La Risoluzione 2758 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite riflette pienamente e riafferma solennemente il principio di una sola Cina. Taiwan è parte della Cina sin dai tempi antichi. Questo è un fatto storico; è anche il consenso internazionale. La Dichiarazione del Cairo del 1943 e la Proclamazione di Potsdam del 1945 stabilivano chiaramente che Taiwan, un territorio cinese sottratto dal Giappone, sarebbe stata restituita alla Cina. Questi documenti con effetto legale internazionale formavano parte integrante dell’ordine internazionale del dopoguerra e stabilivano anche la base legale dello status di Taiwan come territorio inalienabile della Cina. Nel 1949, il governo della Repubblica Popolare Cinese è stato istituito, sostituendo il governo della Repubblica di Cina come unico governo legale che rappresenta tutta la Cina. È stato un cambiamento di governo senza cambiare la Cina come soggetto di diritto internazionale. La sovranità della Cina e i suoi confini territoriali intrinseci non sono cambiati. Giustamente, il governo della Repubblica Popolare Cinese gode pienamente ed esercita la sovranità della Cina, inclusa quella su Taiwan. A causa della continua guerra civile in Cina e dell’ingerenza di forze esterne, le due sponde dello Stretto di Taiwan sono cadute in uno stato speciale di prolungata contrapposizione politica. Tuttavia, la sovranità e il territorio della Cina non sono stati divisi e non saranno mai divisi. Lo status di Taiwan come parte della Cina non è cambiato e non cambierà mai.

Il 25 ottobre 1971, la 26ª sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottò la Risoluzione 2758 con una maggioranza schiacciante. Essa afferma chiaramente che l’Assemblea Generale “decide di ripristinare tutti i diritti alla Repubblica Popolare Cinese e di riconoscere i rappresentanti del suo Governo come gli unici rappresentanti legittimi della Cina presso le Nazioni Unite, ed espellere immediatamente i rappresentanti di Chiang Kai-shek dal posto che occupano illegalmente alle Nazioni Unite e in tutte le organizzazioni ad esse collegate”. La Risoluzione ha risolto una volta per tutte la questione della rappresentanza dell’intera Cina, compresa Taiwan, alle Nazioni Unite come questione politica, legale e procedurale. Ha chiarito che esiste una sola Cina al mondo e che Taiwan è una parte della Cina, non un Paese. Ha anche chiarito che esiste un solo seggio della Cina alle Nazioni Unite, e che il Governo della Repubblica Popolare Cinese è l’unico rappresentante legale, escludendo “due Cine” o “una Cina, una Taiwan”.

Se lo status di Taiwan è indeterminato e se la rappresentanza della Cina non include Taiwan, perché espellere i rappresentanti di Chiang Kai-shek? Perché, per oltre 50 anni, il prodotto economico di Taiwan è stato conteggiato come parte del PIL cinese nel calcolo della quota di contribuzione della Cina alle Nazioni Unite e in molte altre organizzazioni internazionali? Perché gli Stati Uniti ignorano tali fatti evidenti e una logica così semplice?

Secondo, il sistema delle Nazioni Unite ha sempre rispettato la Risoluzione 2758 e sostenuto il principio di una sola Cina nel trattare le questioni relative a Taiwan. Dall’adozione della Risoluzione 2758, le Nazioni Unite e le sue agenzie specializzate, così come altre organizzazioni internazionali intergovernative, l’hanno sempre rispettata. Considerano Taiwan una provincia della Cina e non riconoscono la cosiddetta rappresentanza internazionale delle autorità taiwanesi. L’Ufficio Affari Legali delle Nazioni Unite ha emesso pareri legali che affermano molto chiaramente che “le Nazioni Unite considerano ‘Taiwan’ in tutti i contesti parte integrante della Repubblica Popolare Cinese”, “le Nazioni Unite considerano ‘Taiwan’ una provincia della Cina senza status separato”, “‘le autorità’ a ‘Taipei’ non sono considerate come… godenti di alcuna forma di status governativo“, “utilizzare il termine ‘Taiwan, Provincia della Cina’ quando è necessario fare riferimento a ‘Taiwan’ nei documenti del Segretariato delle Nazioni Unite”. Per decenni, i Segretari Generali delle Nazioni Unite e i loro portavoce hanno chiarito, esprimendo la loro posizione su Taiwan, che le Nazioni Unite sono guidate dalla Risoluzione 2758 e aderiscono al principio di una sola Cina.

In quanto parte del territorio cinese, Taiwan non ha base, ragione o diritto di partecipare alle Nazioni Unite o ad altre organizzazioni internazionali dove l’adesione è riservata ai Paesi sovrani. Qualsiasi questione riguardante la partecipazione della regione di Taiwan alle attività delle organizzazioni internazionali deve essere gestita sulla base del principio di una sola Cina, come ribadito dalla Risoluzione 2758. Il principio è stato nuovamente confermato nel maggio 1972 dalla Risoluzione 25.1 della 25ª Assemblea Mondiale della Sanità (WHA), adottata in conformità con la Risoluzione 2758 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Pertanto, se e come Taiwan partecipa alla WHA può essere deciso solo dal governo centrale della Cina. Le autorità del Partito Progressista Democratico a Taiwan rifiutano di accettare il “Consenso del 1992″ che riflette il principio di una sola Cina, e sono determinate sulla posizione separatista dell’”indipendenza di Taiwan”. Di conseguenza, la base politica per la partecipazione di Taiwan alla WHA non esiste più. Questa posizione del governo cinese ha ricevuto ampio sostegno dalla comunità internazionale. La WHA ha respinto le deliberazioni delle proposte relative a Taiwan per molti anni consecutivi.

Terzo, la comunità internazionale rispetta ampiamente la Risoluzione 2758 e attua pienamente e fedelmente il principio di una sola Cina. La Risoluzione 2758 è una decisione presa dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e deve essere osservata da tutti gli stati membri. Questo è il requisito della Carta delle Nazioni Unite, l’impegno scritto preso da tutti i Paesi al momento dell’adesione all’ONU, e anche un obbligo che tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite devono rispettare. Il principio di una sola Cina è anche il prerequisito fondamentale e la base politica per la Cina per stabilire e sviluppare relazioni con tutti gli altri Paesi. Dal primo Paese che ha stabilito relazioni diplomatiche con la Repubblica Popolare Cinese fino al 183º Paese, cioè Nauru, tutti hanno preso un impegno politico per aderire al principio di una sola Cina, e hanno incluso questo impegno in documenti politici come comunicati e dichiarazioni congiunte sull’istituzione di relazioni diplomatiche con la Cina. E tutti hanno interrotto le cosiddette “relazioni diplomatiche” con Taiwan. Questo dimostra che il principio di una sola Cina è un principio universalmente riconosciuto e rappresenta i sentimenti dei popoli e una tendenza globale.

Come firmatario della Dichiarazione del Cairo e della Proclamazione di Potsdam, gli Stati Uniti sono pienamente consapevoli dei fatti storici e legali che Taiwan appartiene alla Cina. Tuttavia, sfidano apertamente l’ordine internazionale del dopoguerra, come se avessero una “amnesia”. Come membro fondatore dell’ONU e membro permanente del Consiglio di Sicurezza, gli Stati Uniti non solo non riescono a prendere l’iniziativa nel rispettare una risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ma la mettono ripetutamente in discussione e la interpretano erroneamente, erodendo le fondamenta delle Nazioni Unite e calpestando i principi del diritto internazionale. Tentano anche di fuorviare l’opinione pubblica internazionale con le proprie distorsioni maliziose e cercano di imporre alla comunità internazionale la loro posizione errata. Questo è il cosiddetto “ordine internazionale basato sulle regole” che gli Stati Uniti predicano? Chiaramente, questo non è altro che una pratica egemonica di applicare il diritto internazionale in modo selettivo. Il mondo non ha dimenticato che durante le discussioni che hanno portato alla Risoluzione 2758 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, gli Stati Uniti si erano alleati con alcuni Paesi per cercare di creare “due Cine” o “una Cina, un Taiwan”, e per spingere una proposta di “doppia rappresentanza” contro un’opposizione schiacciante. Molti Paesi erano intervenuti, esprimendo la loro chiara opposizione e sottolineando che la proposta era “illegale e incompatibile con la realtà, la giustizia e i principi della Carta delle Nazioni Unite”. Alla fine, la proposta non è stata messa ai voti ed è stata scartata. Oggi, gli Stati Uniti stanno ancora una volta agendo contro la tendenza della storia e cercando di rovesciare il consenso della comunità internazionale. Devono capire che ciò che non sono riusciti a ottenere più di 50 anni fa ha ancora meno possibilità di successo oggi.

Quarto, gli Stati Uniti devono smettere di confondere e svuotare il principio di una sola Cina. Una volta che il più grande ostacolo alla normalizzazione delle relazioni Cina-Stati Uniti, la questione di Taiwan, è stato completamente risolto con i tre comunicati congiunti Cina-Stati Uniti, non dovrebbero esserci differenze tra la comprensione e le politiche delle due parti. Nei comunicati, gli Stati Uniti affermano chiaramente che “gli Stati Uniti d’America riconoscono il governo della Repubblica Popolare Cinese come l’unico governo legale della Cina” e che “il governo degli Stati Uniti d’America riconosce la posizione della Cina che c’è una sola Cina e che Taiwan fa parte della Cina”. Questo è l’impegno politico degli Stati Uniti, la base politica delle relazioni Cina-Stati Uniti, e soprattutto, il significato originale e vero della politica di una sola Cina degli Stati Uniti. Tuttavia, il fatto che Cina e Stati Uniti stiano ancora discutendo la questione di Taiwan 45 anni dopo l’istituzione delle relazioni diplomatiche si deve al fatto che gli Stati Uniti continuano a violare il principio di una sola Cina e i tre comunicati congiunti Cina-Stati Uniti, e continuano a interferire negli affari interni della Cina e a ostacolare la riunificazione della Cina.

Gli Stati Uniti affermano di aderire alla politica di una sola Cina, ma hanno aggiunto il “Taiwan Relations Act” e le “Sei Assicurazioni a Taiwan” come precondizione e clausola. Questi ultimi due, elaborati unilateralmente dagli Stati Uniti, violano fondamentalmente il principio di una sola Cina e il consenso della comunità internazionale, e non sono mai stati riconosciuti dalla Cina. Gli Stati Uniti affermano di mantenere relazioni non ufficiali con Taiwan, ma hanno organizzato incontri tra funzionari statunitensi e taiwanesi, firmato accordi con connotazioni sovrane e natura ufficiale, e fornito armi e munizioni al territorio cinese. Come possono essere queste relazioni non ufficiali? Il Presidente Biden ha promesso che gli Stati Uniti non sostengono “l’indipendenza di Taiwan”, “due Cine” o “una Cina, un Taiwan”, e non cercano di usare Taiwan come strumento per contenere la Cina. Gli Stati Uniti hanno onorato il loro impegno?

Ricordiamo agli Stati Uniti che qualsiasi mossa per invertire il corso della storia è destinata a fallire, qualsiasi sforzo per giocare la “carta di Taiwan” si ritorcerà contro, e qualsiasi tentativo di “usare Taiwan per contenere la Cina” sarà una strada senza uscita.

Avvertiamo gli Stati Uniti che riguardo alla Risoluzione 2758 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, gli Stati Uniti hanno solo l’obbligo di rispettarla rigorosamente, ma non hanno nessun diritto di distorcerla arbitrariamente o alcun privilegio di agire come meglio credono.

Esortiamo gli Stati Uniti a non schierarsi dalla parte opposta della comunità internazionale, a non schierarsi dalla parte opposta della giustizia internazionale e a non schierarsi dalla parte opposta delle norme fondamentali delle relazioni internazionali.