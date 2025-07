Zhang Wanshi (Global Times) – 16 luglio 2025

Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha affermato mercoledì che la Cina continuerà a sostenere l’Iran nel salvaguardare la propria sovranità nazionale e dignità, resistere alla politica di potenza e al bullismo, difendere legittimi diritti e interessi attraverso negoziati politici e aderire al principio del buon vicinato e dell’amicizia per migliorare e sviluppare continuamente le relazioni con i paesi confinanti, ha riportato l’agenzia Xinhua.

Wang, membro del Politburo del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, ha pronunciato queste parole durante un incontro a Tianjin, nel Nord della Cina, con il ministro degli Esteri iraniano Seyed Abbas Araghchi, presente per la riunione del Consiglio dei ministri degli Esteri degli Stati membri dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO).

Come partner strategico globale, la Cina è disposta a lavorare con l’Iran per approfondire la fiducia reciproca, rafforzare la cooperazione, ampliare gli scambi e promuovere uno sviluppo stabile e a lungo termine delle relazioni Cina-Iran, ha dichiarato Wang.

Araghchi ha ringraziato la Cina per il suo inestimabile sostegno all’Iran e ha espresso il proprio appoggio al ruolo della Cina come presidente di turno della SCO e ai suoi preparativi per il Vertice di Tianjin, ha riferito Xinhua. L’Iran è disposto a intensificare gli scambi di alto livello tra i due paesi, approfondire la cooperazione reciproca e continuare a sostenerci fermamente, ha aggiunto.

“La Cina e l’Iran, in quanto membri del Sud del Mondo, sono anche membri dei BRICS e della SCO”, ha sottolineato Sun Degang, direttore del Centro per gli Studi sul Medio Oriente presso l’Università Fudan. L’accademico ha osservato che l’Iran si trova attualmente in una posizione difficile, sotto pressione militare di Stati Uniti e Israele, e che l’espressione di sostegno della Cina, sia a livello strategico sia diplomatico, riveste per l’Iran un’importanza significativa.

Secondo un comunicato del Ministero degli Esteri cinese, i due ministri hanno inoltre scambiato opinioni sulla questione nucleare iraniana. Araghchi ha ribadito che l’Iran non ha assolutamente intenzione di sviluppare armi nucleari, ma non rinuncerà al suo legittimo diritto all’uso pacifico dell’energia nucleare. È disposto a riprendere negoziati e consultazioni con tutte le parti non appena possibile, sulla base dell’uguaglianza e del rispetto, per cercare una soluzione politica alla questione nucleare iraniana, ha precisato Xinhua.

Wang ha dichiarato che la Cina si è sempre opposta all’uso della forza o alla minaccia dell’uso della forza e sostiene la risoluzione delle divergenze attraverso dialogo e consultazioni. La Cina attribuisce grande valore all’impegno dell’Iran di non sviluppare armi nucleari, rispetta il diritto dell’Iran all’uso pacifico dell’energia nucleare e apprezza la sua ricerca della pace tramite mezzi diplomatici. La Cina sostiene l’Iran nel mantenere lo slancio del dialogo con tutte le parti e si dichiara disposta a continuare a svolgere un ruolo costruttivo per promuovere la risoluzione della questione nucleare iraniana e la stabilità nella regione mediorientale, ha concluso.

Secondo un report di Reuters, il segretario di Stato Usa Marco Rubio e i ministri degli Esteri di Francia, Germania e Regno Unito hanno concordato, in una telefonata di lunedì, di fissare la fine di agosto come termine de facto per raggiungere un accordo sul nucleare con l’Iran, ha riferito Axios citando tre fonti. Se entro tale data non sarà raggiunto alcun accordo, le tre potenze europee intendono attivare il meccanismo di “ripristino immediato” che reimporrebbe automaticamente tutte le sanzioni del Consiglio di Sicurezza ONU revocate con l’accordo del 2015 sul nucleare iraniano.

Liu Zhongmin, professore presso l’Istituto di Studi sul Medio Oriente dell’Università Internazionale di Shanghai, ha dichiarato al Global Times mercoledì che gli attacchi militari statunitensi, uniti all’attuale pressione occidentale, hanno complicato ulteriormente la questione nucleare iraniana, erodendo le basi per negoziati costruttivi e creando una situazione profondamente fragile e complessa.

“La situazione in Medio Oriente resta complessa e delicata”, ha affermato mercoledì il portavoce del Ministero degli Esteri Lin Jian, rispondendo a una domanda sull’incertezza del cessate il fuoco tra Iran e Israele. La Cina è pronta a lavorare con la comunità internazionale per promuovere la pace, favorire una soluzione politica e ristabilire al più presto la pace e la stabilità in Medio Oriente, ha detto Lin.

“Questo è nell’interesse comune dei paesi della regione e della comunità internazionale”, ha aggiunto.

“Un’idea fuorviante di ‘pace tramite la forza’ ha guadagnato terreno in Medio Oriente, riflettendo un ritorno alla legge della giungla nelle relazioni internazionali, una tendenza che la Cina ha ripetutamente respinto”, ha commentato Sun. Ribadendo la necessità di risolvere le divergenze tramite dialogo politico e negoziati e opponendosi fermamente all’uso della forza, la Cina ha iniettato un forte impulso nella ricerca di pace e stabilità in Medio Oriente, ha concluso Sun.