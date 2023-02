La Regione Autonoma dello Xizang (Tibet), nella Cina sudoccidentale, prevede di completare la costruzione di un totale di 4.000 chilometri di linee ferroviarie entro il 2025, secondo quanto previsto dal 14° piano quinquennale (2021-25) e dai piani della rete ferroviaria a medio e lungo termine recentemente rilasciati dall’autorità della regione autonoma.

Secondo i piani, la sezione tra Ya’an nella provincia del Sichuan, nella Cina sudoccidentale, e la città di Nyingchi, nello Xizang, della ferrovia Sichuan-Tibet, la sezione tra Xigaze e il lago Pelku nello Xizang della ferrovia Xinjiang-Tibet e la sezione dalla contea di Bomi al lago Ranwu della ferrovia Yunnan-Tibet saranno operative entro il 2025.

Sarà completata l’elettrificazione della sezione dalla città di Golmud nella provincia del Qinghai della Cina nordoccidentale alla città di Lhasa nello Xizang della ferrovia Qinghai-Tibet.

La ricostruzione a doppio binario della sezione tra il lago Pelku e Hotan nella Regione Autonoma Uigura dello Xinjiang sulla ferrovia Xinjiang-Tibet e sulla ferrovia Lhasa-Nyingchi dovrebbe essere completata.

La costruzione della ferrovia nella contea di Gyirong, nella prefettura di Xigaze, dovrebbe iniziare entro il 2025.

Secondo il piano, le risorse turistiche uniche dello Xizang dovrebbero attrarre più turisti dalla Cina e dall’estero con viaggi di passeggeri ferroviari nella regione autonoma che dovrebbero raggiungere i 5,62 milioni entro il 2025 e circa 9,68 milioni entro il 2035.

In termini di merci, si prevede che la quantità di merci da esportare raggiungerà gli 1,09 milioni di tonnellate e le merci in arrivo su rotaia raggiungeranno i 10,29 milioni di tonnellate entro il 2025. A partire dal 2035, l’esportazione delle merci raggiungerà gli 1,79 milioni di tonnellate e la quantità di merci in arrivo raggiungerà i 13,04 milioni di tonnellate.

Il piano mostra anche che entro il 2035 la rete ferroviaria totale dello Xizang raggiungerà i 5.000 chilometri o più, inclusi 1.000 chilometri di linee ferroviarie a doppio binario.

Con Lhasa come centro, la rete coprirà tutte le regioni amministrative a livello di prefettura e città dell’area, e fornirà un comodo accesso allo Xinjiang, al Qinghai, al Sichuan, allo Yunnan e ad altre province vicine, nonché ai principali porti terrestri lungo il confine.

Lo Xizang prevede inoltre di costruire un corridoio ferroviario internazionale verso l’Asia meridionale per aprire il canale ferroviario internazionale tra la Cina e i paesi dell’Asia meridionale.

Limitata dall’ambiente naturale e dalla tecnologia ingegneristica, la costruzione della ferrovia nello Xizang è iniziata in ritardo con solo tre linee ferroviarie attualmente in funzione.

Considerata “la strada del cielo”, la ferrovia Qinghai-Tibet, messa in funzione nel luglio 2006, ha posto fine alla storia dello Xizang senza treni. L’apertura della ferrovia Lhasa-Xigaze nel 2014 e della ferrovia Lhasa-Nyingchi nel 2021 ha costituito la struttura principale della rete ferroviaria dello Xizang, insieme alla sezione Golmud-Lhasa della ferrovia Qinghai-Tibet.

Alla fine del 2021, lo Xizang aveva in funzione 1.359 chilometri di linee ferroviarie.

Oltre alla costruzione delle ferrovie, lo Xizang ha anche pianificato lo sviluppo dell’aviazione generale nel prossimo futuro. Nel piano di sviluppo dell’aviazione per il periodo 2021-2035 pubblicato giovedì, le autorità hanno proposto di realizzare sostanzialmente che ogni regione a livello di contea avrà uno o più aeroporti di aviazione generale entro il 2035.

Secondo il piano, entro il 2025 lo Xizang prevede di promuovere vigorosamente la costruzione di aeroporti di aviazione generale e di supportare le strutture di sicurezza, con l’obiettivo di costruire 14 nuovi aeroporti di aviazione generale.

L’obiettivo a lungo termine della regione dello Xizang nel 2035 è quello di raggiungere un grande balzo in avanti nello sviluppo dell’aviazione generale. Nel 2035, lo Xizang avrà 59 aeroporti di aviazione generale, fondamentalmente realizzando il progetto che ogni contea abbia uno o più aeroporti di aviazione generale, e i servizi di aviazione copriranno oltre il 95% della popolazione della regione, secondo l’ultimo piano annunciato.