Giovedì [23 maggio, ndt], in occasione del 73° anniversario della liberazione pacifica dello Xizang (Tibet, ndt), i funzionari della Regione Autonoma dello Xizang nella Cina sud-occidentale hanno dichiarato che la regione lavorerà per ampliare l’offerta turistica e migliorare l’efficienza del processo di rilascio dei documenti per i visitatori stranieri che entrano nella regione.

Nel 2023, il numero di viaggi verso la regione autonoma ha raggiunto i 55,17 milioni, sia da parte di visitatori nazionali che internazionali, e il ricavo turistico ha raggiunto i 65,1 miliardi di yuan (9 miliardi di dollari), con un aumento rispettivamente dell’83,7% e del 60% rispetto all’anno precedente, raggiungendo in entrambi i casi livelli record. Quasi 20.000 turisti stranieri hanno visitato lo Xizang nel 2023 e il numero di visitatori stranieri ha raggiunto i 4.300 nel primo trimestre di quest’anno, ha riferito Yan Jinhai, presidente del governo dello Xizang, durante la conferenza stampa di giovedì.

Xu Zhitao, vicepresidente del governo dello Xizang, ha inoltre affermato durante l’evento che la regione mira ad ampliare l’offerta turistica e a migliorare l’efficienza del processo di rilascio dei documenti per i visitatori stranieri che entrano nello Xizang. Si spera che iniziative focalizzate sulla traduzione linguistica e sui sistemi di pagamento elettronico possano ulteriormente aumentare l’attrattiva dello Xizang per i turisti internazionali.

Nel frattempo, Xu ha rivelato che lo Xizang prevede di istituire più voli diretti verso città della terraferma e mercati internazionali, il che attirerà più imprese di investimento nel mercato locale del turismo culturale.

I funzionari hanno invitato più visitatori internazionali a visitare lo Xizang e a scoprire i suoi paesaggi variegati, magnifici palazzi, bellissimi templi e stili architettonici unici delle abitazioni residenziali. “Tutto questo porterà sicuramente sorprese inaspettate ai nostri visitatori durante il loro viaggio“, ha detto Xu.

Negli ultimi 73 anni, sotto la solide leadership del Partito Comunista Cinese (PCC), la regione ha cercato di forgiare un nuovo percorso di sviluppo economico di alta qualità, con persone di diverse minoranze etniche che vivono felicemente insieme. Le risorse turistiche continuano ad attirare visitatori sia nazionali che internazionali, hanno dichiarato i funzionari durante la conferenza stampa.

Il 23 maggio 1951 è stato firmato l’Accordo del Governo Centrale del Popolo e del Governo Locale del Tibet sulle Misure per la Liberazione Pacifica del Tibet (l’Accordo in 17 Articoli). Il popolo dello Xizang si è liberato dalle catene dell’imperialismo invasore, intraprendendo una luminosa strada di unità, progresso e sviluppo con tutti gli altri gruppi etnici in Cina.

Dalla liberazione pacifica dello Xizang, la regione si è sviluppata insieme alla madrepatria nel processo di riforma e apertura. Enormi cambiamenti hanno avuto luogo in vari aspetti come politica, economia, cultura, società, ambiente, infrastrutture, comunicazioni e tecnologia dell’informazione, ha detto Xiong Kunxin, professore all’Università Minzu della Cina a Pechino, intervistato dal Global Times giovedì.

Non è un’esagerazione dire che questo è un cambiamento monumentale nella storia dello Xizang, portando a uno sviluppo accelerato, ha detto Xiong. “Ora, i vari gruppi etnici dei residenti dello Xizang vivono in un’atmosfera favorevole di stabilità politica, unità etnica, armonia religiosa con condizioni di vita in miglioramento. Tutto questo è strettamente legato all’accordo firmato 73 anni fa”.

Dall’inizio del 14° Piano Quinquennale (2021-2025), il PIL totale della regione dello Xizang è aumentato da 190 miliardi di yuan a 240 miliardi di yuan lo scorso anno, con il PIL pro capite in aumento da 52.300 yuan a 60.000 yuan. Il tasso di crescita del reddito disponibile pro capite per i residenti urbani e rurali è rimasto ai primi posti a livello nazionale per molti anni, ha osservato Yan.

La scena in Via Barkhor a Lhasa ha vividamente rappresentato l’unità etnica dello Xizang. Con una lunga storia di oltre 1.300 anni, Via Barkhor ospita più di 20 gruppi etnici come tibetani, han, hui e monba che vivono, studiano e lavorano insieme e godono della vita insieme in più di 100 complessi residenziali, proprio come una grande famiglia felice, ha detto Yan.

Durante la conferenza di giovedì, Yan ha anche menzionato il vantaggio dello Xizang nel panorama dello sviluppo di alta qualità del Paese. Ha detto che Lhasa, la capitale del Xizang, è conosciuta come la “città del sole” dove il tempo di luce solare annuale è di 3.500 ore.

Lo Xizang ha una potenziale capacità di sviluppo dell’energia solare di 9,8 miliardi di kilowatt, 1,7 miliardi di kilowatt di risorse idroelettriche e 1,8 miliardi di kilowatt di energia eolica, escludendo energia geotermica e accumulo idroelettrico. La capacità installata totale supera i 10 miliardi di kilowatt, tutte fonti di energia pulita, ha detto Yan.

Lo sviluppo dello Xizang è evidente per tutti, eppure è sempre stato accompagnato da voci provenienti dal mondo esterno. In un recente rapporto, la cosiddetta organizzazione internazionale per i diritti umani Human Rights Watch ha affermato che il governo cinese sta “usando forme estreme di pressione per costringere i tibetani a trasferirsi dai loro villaggi stabiliti da lungo tempo”, dicendo che è uno sforzo per “assimilare l’istruzione, la cultura e la religione tibetane”. Diversi media statunitensi usano il termine “urbanizzazione forzata”.

Con il doppio fine di ostacolare lo sviluppo della Cina, costoro cercano di proiettare il loro passato colonialista sulla Cina odierna screditando il processo di urbanizzazione della Cina nello Xizang, si legge in un articolo d’opinione pubblicato dal Global Times.

Zhang Shuhua, direttore dell’Istituto di Scienze Politiche presso l’Accademia Cinese delle Scienze Sociali, ha detto al Global Times che alcuni concetti, inclusi i diritti umani e la democrazia, sono usati dalle forze anticinesi deliberatamente per attaccare la governance della Cina.