Con l’avvicinarsi del vertice Cina-Asia centrale, Xi’an ha dimostrato a pieno la propria ospitalità per accogliere gli ospiti in visita dai Paesi dell’Asia centrale e dimostrare la profonda amicizia tra la Cina e i cinque Paesi. Funzionari cinesi hanno affermato che i leader dei sei Paesi si scambieranno opinioni sulla creazione di meccanismi comuni, la cooperazione e le questioni internazionali e regionali con le rispettive preoccupazioni, oltre a firmare una serie di importanti documenti politici su commercio, investimenti, connettività e altre aree.

Gli esperti ritengono che la cooperazione della Cina con i Paesi dell’Asia centrale, basata su risultati vantaggiosi per tutti e rispetto reciproco, possa essere vista come un esempio delle relazioni internazionali nella nuova era. A differenza degli Stati Uniti, che si impegnano con l’Asia centrale per perseguire scopi egoistici, la collaborazione della Cina con i Paesi regionali non prende di mira terzi, né mira a competere con altri, hanno affermato.

Bandiere nazionali della Cina e dei cinque paesi dell’Asia centrale sono state piantate lungo l’autostrada aeroportuale a intervalli, e striscioni che dicono “costruire una comunità Cina-Asia centrale più stretta con un futuro condiviso”, sia in cinese che in russo, possono essere visti sui cavalcavia della città.

Il vertice è la prima grande attività diplomatica che la Cina ospita quest’anno, e anche il primo vertice tenuto offline dai capi di Stato dei sei Paesi dall’instaurazione delle relazioni diplomatiche 31 anni fa. L’evento rappresenta una pietra miliare storica nello sviluppo delle relazioni tra la Cina e i Paesi dell’Asia centrale.

Su invito del presidente cinese Xi Jinping, il presidente Qasym-Jomart Toqaev del Kazakistan, il presidente Sadyr Japarov del Kirghizistan, il presidente Emomali Rahmon del Tagikistan e il presidente Shavkat Mirziyoyev dell’Uzbekistan effettueranno visite di stato in Cina rispettivamente da martedì a sabato questa settimana.

Yu Jun, vicedirettore generale del Dipartimento per gli affari europei e dell’Asia centrale del ministero degli Esteri cinese, ha dichiarato martedì in una conferenza stampa che Xi terrà un discorso programmatico al vertice, esponendo la posizione della Cina su come costruire la comunità Cina-Asia centrale con un futuro condiviso, guardando allo sviluppo a lungo termine della cooperazione tra i sei Paesi, avanzando una serie di proposte e annunciando molteplici misure e azioni pragmatiche.

Yu ha affermato che durante il vertice di due giorni si terranno quasi 20 attività bilaterali e multilaterali. Al vertice, i leader scambieranno le loro opinioni sulla creazione di meccanismi comuni, sulla cooperazione e su questioni internazionali e regionali di rispettiva preoccupazione. I leader dei sei Paesi dovrebbero firmare una serie di importanti documenti politici su aree come l’economia, il commercio e la connettività, ha affermato Yu, aggiungendo che il presidente Xi e sua moglie terranno anche una speciale cerimonia di benvenuto e una grande cena per i leader dei cinque Paesi e le loro mogli.

La cooperazione della Cina con l’Asia centrale non prende di mira terzi e il meccanismo di cooperazione Cina-Asia centrale non mira a competere con altri meccanismi, ha affermato Yu. La Cina sostiene tutto ciò che è veramente vantaggioso per lo sviluppo della regione e aiuta la prosperità comune della regione, ha osservato Yu.

Pietre miliari nella cooperazione

Il vertice consoliderà ulteriormente il consenso della Cina e dei paesi dell’Asia centrale per costruire insieme una Belt and Road di alta qualità, ha affermato Wang Wenbin, portavoce del ministero degli Esteri cinese durante un briefing di martedì. “Crediamo che a Xi’an, il punto di partenza dell’antica Via della Seta, la Cina e i Paesi dell’Asia centrale daranno nuova vita all’antica strada attraverso il Vertice Cina-Asia centrale e daranno un contributo maggiore alla costruzione di una maggiore vicinanza tra la Cina e l’Asia centrale in una comunità con un futuro condiviso”, ha affermato Wang.

In una conferenza stampa di martedì, Sun Wensheng, vice capo del dipartimento generale dell’Amministrazione per l’aviazione civile cinese (CAAC), ha affermato “che CAAC e i cinque Paesi dell’Asia centrale stanno discutendo e si stanno preparando a firmare un memorandum d’intesa per sviluppare congiuntamente un Via della Seta aerea”. Stanno inoltre lavorando insieme per creare regolamenti e migliorare la qualità e l’efficienza della loro cooperazione nel settore dell’aviazione civile.

Il CAAC sta inoltre incoraggiando le compagnie aeree ad aprire e aggiungere più rotte aeree tra la Cina e l’Asia centrale. Attualmente, 10 compagnie aeree operano voli tra le due regioni.

Gli osservatori cinesi hanno affermato che il vertice sarà testimone di una nuova svolta nella cooperazione economica e commerciale tra la Cina e i paesi dell’Asia centrale.

“L’importanza strategica dell’Asia centrale è diventata maggiore man mano che la Cina ha accelerato la costruzione della Belt and Road Initiative, e quei Paesi stanno svolgendo un ruolo sempre più importante nella strategia diplomatica cinese. Inoltre, i Paesi dell’Asia centrale sono ansiosi di cooperare con la Cina per rafforzare il loro sviluppo a lungo termine”, ha dichiarato al Global Times Li Yongquan, direttore della ricerca sullo sviluppo sociale eurasiatico presso il Centro di ricerca sullo sviluppo del Consiglio di Stato.

Il commercio della Cina con i cinque Paesi dell’Asia centrale ha raggiunto i 70 miliardi di dollari nel 2022 e ha registrato un’espansione anno su anno del 22% nel primo trimestre di quest’anno, ha dichiarato il mese scorso Shu Jueting, portavoce del ministero del Commercio cinese.

Zhu Yongbiao, direttore esecutivo del Centro di ricerca per la Belt and Road dell’Università di Lanzhou, ha dichiarato al Global Times che dopo questo vertice, la connettività tra la Cina e l’Asia centrale sarà ulteriormente elevata, il che andrà a beneficio sia del commercio economico tra la Cina e la regione che dello status geopolitico dell’Asia centrale.

La cooperazione con l’Asia centrale aiuterà anche la Cina a collaborare ulteriormente con i Paesi dell’Asia meridionale e occidentale e con la regione del Caucaso. La cooperazione estesa, secondo Zhu, infonderà vitalità e stabilità alla crescita della regione durante l’era post-pandemia.

Gli esperti ritengono inoltre che il vertice porrà l’accento sulla sicurezza, un’area su cui la Cina e i Paesi dell’Asia centrale hanno collaborato strettamente per anni. Qian Feng, direttore del dipartimento di ricerca presso il National Strategy Institute della Tsinghua University, ha dichiarato al Global Times che si aspetta che i sei Paesi raggiungano un maggiore consenso su come aiutare a risolvere la crisi ucraina e affrontare le preoccupazioni circa l’Afghanistan, poiché “i Paesi dell’Asia centrale condividono e sostenere la proposta della Cina sulla soluzione della crisi Russia-Ucraina, oltre ad affrontare le ricadute della questione dell’Afghanistan”.

Nuovo modello per le relazioni internazionali

Mentre i legami della Cina con l’Asia centrale si stanno intensificando, anche gli Stati Uniti stanno cercando di impegnarsi a stretto contatto con la regione durante la crisi russo-ucraina. Gli osservatori hanno smentito l’improvviso interesse degli Stati Uniti nella regione, affermando che vogliono seminare discordia tra Cina, Russia e i cinque Paesi dell’Asia centrale, nonché garantire il proprio interesse nel momento in cui l’influenza di Washington nella regione è diminuita dopo il frettoloso ritiro dall’Afghanistan.

All’inizio di quest’anno, il segretario di Stato americano Antony Blinken ha visitato il Kazakistan e l’Uzbekistan, dove ha segnalato che Washington sta cambiando rotta nella regione. Funzionari statunitensi hanno affermato che l’amministrazione Biden sta cercando di intensificare l’impegno con la regione, in particolare per i Paesi che devono affrontare le ricadute economiche del conflitto Russia-Ucraina.

Sebbene gli Stati Uniti stiano cercando di attirare i Paesi dell’Asia centrale, questi Paesi adottano sempre una diplomazia diversificata ed equilibrata, cosa che la Cina comprende, ha affermato Zhu. “La cooperazione che la Cina ha con l’Asia centrale si basa su risultati vantaggiosi per tutti, trasparenza e fiducia reciproca, rispetto, quindi non importa quanto i Paesi occidentali diffamino e seminino discordia, questo non influirà sui legami della Cina con la regione”.

Dopo la quarta riunione dei ministri degli Esteri Cina-Asia centrale a Xi’an il mese scorso, i ministri degli Esteri hanno raggiunto un consenso sul fatto che tutte le parti hanno ribadito il loro rispetto per la rispettiva scelta di un percorso di sviluppo adeguato alle proprie condizioni nazionali, fermo sostegno reciproco su questioni riguardanti reciproci interessi fondamentali, severa opposizione all’interferenza esterna negli affari interni e rifiuto risoluto di qualsiasi individuo o forza che crei caos e turbolenza in Asia centrale.

Li ha affermato che rispetto agli Stati Uniti, la cui politica diplomatica è incentrata sul servire prima di tutto i propri interessi e sul desiderio di fomentare il dissenso, il rapporto della Cina con i Paesi dell’Asia centrale è il modello delle relazioni internazionali sane. La convocazione del vertice Cina-Asia centrale ha dimostrato un elevato riconoscimento tra la Cina e i Paesi dell’Asia centrale per quanto riguarda i legami bilaterali e inaugurerà una nuova era di cooperazione e relazioni più strette, ha osservato Li.