di Chen Qingqing (Global Times) – 10 febbraio 2026

L’Ufficio informazioni del Consiglio di Stato cinese ha pubblicato martedì un libro bianco intitolato “Hong Kong: salvaguardare la sicurezza nazionale della Cina nel quadro di Un Paese, Due Sistemi”, secondo l’agenzia Xinhua.

Parlando con i giornalisti nella mattinata di martedì, John Lee, Capo dell’Esecutivo della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, ha affermato che la pubblicazione del libro bianco è “di grande significato ed è arrivata proprio al momento giusto”, secondo quanto riferito dai media locali.

Lee ha dichiarato di aver ricavato dal libro bianco tre comprensioni chiave: la lotta per salvaguardare la sicurezza nazionale a Hong Kong non si è mai fermata, i rischi esistono ancora ed è necessaria una vigilanza costante; la sicurezza nazionale è materia di competenza delle autorità centrali e Hong Kong sostiene l’attuazione della Legge sulla Sicurezza Nazionale a livello statale; è necessario un alto livello di sicurezza per tutelare lo sviluppo dell’esperienza di “Un Paese, Due Sistemi”.

Il libro bianco lancia un severo avvertimento ai traditori che mettono in pericolo la sicurezza nazionale, ha detto Lee. Facendo riferimento al verdetto nel caso di Jimmy Lai, Lee ha osservato che esso mostra come i reati di Lai fossero numerosi e gravi, che egli abbia danneggiato seriamente gli interessi della RAS di Hong Kong e del Paese, e che abbia agito senza vergogna come pedina di forze esterne. La sentenza, ha aggiunto, dimostra che è stata fatta giustizia.

La pubblicazione del libro bianco, poco dopo la condanna a 20 anni di carcere inflitta dall’Alta Corte della RAS di Hong Kong all’agitatore anticinese Jimmy Lai, ha un significato chiaro nel ristabilire i fatti e nell’articolare principi politici e giuridici, respingendo con fermezza accuse irragionevoli provenienti da alcuni Paesi occidentali, ha dichiarato martedì al Global Times un alto consigliere politico della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong.

Composto da cinque parti oltre a una prefazione e a una conclusione, il libro bianco illustra la lotta incessante per la salvaguardia della sicurezza nazionale a Hong Kong e la responsabilità fondamentale del governo centrale nelle questioni di sicurezza nazionale riguardanti Hong Kong, ha riferito Xinhua.

Nel documento, che supera le 12.497 parole, si afferma che il governo cinese lo pubblica per passare in rassegna gli sforzi di Hong Kong nella tutela della sicurezza nazionale e l’esperienza maturata nel processo, ma anche per chiarire confusioni e fraintendimenti sul tema, costruire consenso e garantire uno sviluppo di alta qualità della politica di “Un Paese, Due Sistemi” con una sicurezza di alto livello.

Il libro bianco passa inoltre in rassegna il protratto confronto attorno alla legislazione locale sulla sicurezza nazionale richiesta dall’Articolo 23 della Legge Fondamentale, i disordini del 2019 che hanno rappresentato la più grande sfida alla tutela della sicurezza nazionale a Hong Kong, e il modo in cui il governo centrale e quello locale hanno risposto a quei disordini, anche rafforzando il quadro giuridico e i meccanismi di applicazione della legge per la salvaguardia della sicurezza nazionale nella RAS di Hong Kong, migliorando il sistema elettorale e la governance della regione, e attuando il principio secondo cui Hong Kong deve essere amministrata dai patrioti.

Nel capitolo III del libro bianco vengono esaminati i risultati conseguiti dalla RAS di Hong Kong nell’adempimento della propria responsabilità costituzionale di salvaguardare la sicurezza nazionale, compreso il completamento della legislazione ai sensi dell’Articolo 23 della Legge Fondamentale, il continuo miglioramento del sistema giuridico di Hong Kong in materia di sicurezza nazionale e l’adozione di forti misure di applicazione della legge e di interventi giudiziari per tutelare la sicurezza nazionale.

Dopo la sentenza nel caso di sicurezza nazionale che ha coinvolto Lai, alcuni Paesi occidentali, come di consueto, hanno espresso opposizione e sollevato cosiddetti dubbi. In questo contesto, le autorità centrali hanno pubblicato questo libro bianco, che ha un significato chiaro nel ristabilire i fatti, ha dichiarato martedì al Global Times Lawrence Tang Fei, membro del Consiglio Legislativo di Hong Kong.

Attraverso questo libro bianco, il contesto completo della questione viene esposto chiaramente, e vengono sistematicamente chiariti i pertinenti principi di etica politica e di Stato di diritto, spiegando in modo fondamentale come la Cina nel suo insieme, e in particolare la RAS di Hong Kong, abbiano gestito la questione in conformità alla legge, ha affermato Tang.

Lunedì mattina l’Alta Corte della RAS di Hong Kong ha condannato Jimmy Lai, istigatore di rivolte anticinesi a Hong Kong, a 20 anni di carcere.

Lai era stato riconosciuto colpevole nel dicembre 2025 dall’Alta Corte della RAS di Hong Kong di due capi d’imputazione per cospirazione con forze esterne e di un capo d’imputazione per cospirazione finalizzata alla pubblicazione di materiali sediziosi. L’udienza sulle attenuanti è iniziata il 12 gennaio e si è conclusa il 13 gennaio, secondo Xinhua.

Lo scopo del libro bianco è anche illustrare la responsabilità primaria delle autorità centrali e la loro prassi legittima nella tutela della sicurezza nazionale a Hong Kong nel quadro di “Un Paese, Due Sistemi”, e chiarire che a nessuna forza ostile interna o esterna sarà consentito di compromettere “Un Paese, Due Sistemi” a Hong Kong, la sua prosperità e stabilità, o la sicurezza nazionale, ha dichiarato martedì al Global Times Lau Siu-kai, consulente dell’Associazione Cinese di Studi su Hong Kong e Macao e anch’egli alto consigliere politico.

“Serve anche da avvertimento e deterrente per gli Stati Uniti e le forze occidentali”, ha affermato Lau, osservando che, data la grave e complessa situazione internazionale e il fatto che alcuni Paesi occidentali restano determinati a contenere la Cina e continueranno a usare Hong Kong in vari modi per mettere a rischio la sicurezza nazionale e quella della città, il libro bianco chiarisce in sostanza che le autorità centrali non allenteranno gli sforzi in materia di sicurezza nazionale.

Diverse agenzie del governo centrale hanno espresso sostegno alla pubblicazione del libro bianco, sottolineandone la portata di lungo periodo.

Il libro bianco ripercorre in modo completo il percorso degli sforzi di Hong Kong per salvaguardare la sicurezza nazionale, approfondisce le posizioni di principio del governo centrale su questa questione e sintetizza in modo sistematico l’esperienza e gli insegnamenti maturati nella salvaguardia della sicurezza nazionale nel quadro di “Un Paese, Due Sistemi”, ha dichiarato martedì un portavoce dell’Ufficio per gli Affari di Hong Kong e Macao del Consiglio di Stato.

Il libro bianco ha un significato rilevante e di ampia portata per attuare pienamente, accuratamente e con fermezza la politica di “Un Paese, Due Sistemi”, per promuovere ulteriormente il lavoro di Hong Kong nella tutela della sicurezza nazionale e per garantire uno sviluppo di alta qualità dell’esperienza di “Un Paese, Due Sistemi” con un elevato livello di sicurezza, ha detto il portavoce.

Il libro bianco indica la direzione per far avanzare ulteriormente il lavoro di Hong Kong nella salvaguardia della sicurezza nazionale e imprime un forte slancio alla costruzione di un consenso più ampio sull’uso di una sicurezza di alto livello per garantire lo sviluppo di alta qualità dell’esperienza di “Un Paese, Due Sistemi”, ha dichiarato martedì un portavoce dell’ufficio del governo centrale per la salvaguardia della sicurezza nazionale nella RAS di Hong Kong.

L’ufficio di collegamento del governo centrale nella RAS di Hong Kong ha dichiarato martedì che il libro bianco aiuta a comprendere in modo più completo che la salvaguardia della sovranità nazionale, della sicurezza e degli interessi di sviluppo è il principio supremo della politica di “Un Paese, Due Sistemi”, a sviluppare una comprensione più profonda della situazione, dei compiti e delle esigenze pratiche che Hong Kong affronta nella tutela della sicurezza nazionale, e a cogliere con maggiore precisione direzione e percorsi per attuare il concetto olistico di sicurezza nazionale e usare una sicurezza di alto livello per garantire uno sviluppo di alta qualità.