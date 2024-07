Le istituzioni cinesi hanno pubblicato giovedì un rapporto che delinea le fallacie del Lodo Arbitrale sul Mar Cinese Meridionale e i danni che esso arreca al diritto internazionale. Il rapporto critica l’iniquità del Tribunale dell’Aia e l’illegittimità delle rivendicazioni delle Filippine nel Mar Cinese Meridionale.

Esso sostiene che la sentenza, rilasciata il 12 luglio 2016, ha solo complicato la questione già intricata nella regione senza offrire una soluzione praticabile.

Il rapporto ribadisce la posizione della Cina di “non accettazione, non partecipazione e non riconoscimento” della sentenza e respinge qualsiasi rivendicazione o azione basata su di essa.

Il rapporto condanna anche la venerazione della sentenza da parte di alcune forze esterne, accusandole di cercare di provocare tensioni nel Mar Cinese Meridionale e creare discordia tra la Cina e i Paesi dell’ASEAN.

Il rapporto è stato rilasciato dal Centro Huayang per la Cooperazione Marittima e la Governance Oceanica, dall’Istituto Nazionale per gli Studi sul Mar Cinese Meridionale e dalla Società Cinese per il Diritto Internazionale.

Gli esperti affermano che il lodo è diventato un “sobillatore” per la pace e la stabilità nel Mar Cinese Meridionale e un “guastafeste” per le relazioni bilaterali tra la Cina e le parti interessate.

Wu Shicun, presidente dell’Istituto Nazionale per gli Studi sul Mar Cinese Meridionale, ha detto in una conferenza stampa per il rilascio del rapporto giovedì che la disputa legale in corso tra la Cina e le Filippine si è intensificata. La recente “più grande” conferenza mai tenuta a Manila venerdì per celebrare l’8° anniversario del lodo è una chiara indicazione di questa intensificazione.

Nonostante gli sforzi ambiziosi e l’attenzione crescente su questa questione, è probabile che questi sforzi si dimostreranno alla fine inutili, ha detto l’esperto.

Perché le rivendicazioni delle Filippine sono illegali?

Il rapporto ha sottolineato che le Nanhai Zhudao (isole del Mar Cinese Meridionale) sono territorio inerente della Cina. Le attività del popolo cinese nel Mar Cinese Meridionale risalgono a oltre 2.000 anni fa. La Cina è stata la prima a scoprire, nominare, esplorare e utilizzare le Nanhai Zhudao e le sue acque rilevanti, e la prima ad esercitare continuamente, pacificamente ed efficacemente sovranità e giurisdizione su di esse. Le Nansha Qundao (isole Spratly, ndt) non sono mai state parte del territorio filippino.

La rivendicazione territoriale delle Filippine su parte delle Nansha Qundao è infondata sia dal punto di vista storico che da quello del diritto internazionale, secondo il rapporto, che offre una dettagliata confutazione delle tipiche scuse che le Filippine hanno inventato per giustificare la loro invasione e occupazione illegale nel perseguimento delle loro rivendicazioni territoriali.

Ad esempio, la rivendicazione che il “Gruppo di Isole Kalayaan” sia “terra nullius” scoperta dalle Filippine è infondata. In realtà, l’ambito geografico delle Nansha Qundao è chiaro e il cosiddetto “Gruppo di Isole Kalayaan” è in realtà parte delle Nansha Qundao della Cina, che sono da lungo tempo una parte integrante del territorio cinese e non sono in alcun modo “terra nullius”.

L’ambito territoriale delle Filippine è già stato definito da una serie di trattati internazionali. Gli Stati Uniti, amministratori delle Filippine durante l’era coloniale, erano chiaramente a conoscenza di questi fatti, si legge nel rapporto.

Anthony Carty, uno studioso irlandese di diritto internazionale e autore di The History and Sovereignty of the South China Sea Islands, ha sottolineato in una recente intervista con il Global Times che le Filippine non hanno diritto di rivendicare sovranità sul Mar Cinese Meridionale e le prove archivistiche sostengono le rivendicazioni della Cina sulle isole.

“Non vedo perché o come le Filippine possano rivendicare qualsiasi sovranità su qualsiasi isola del Mar Cinese Meridionale. Gli archivi di Francia, Gran Bretagna, Cina, Stati Uniti e Giappone sono tutti concordi sul fatto che i filippini non hanno alcuna rivendicazione territoriale”, ha detto Carty.

L’esperto di diritto internazionale ha definito il cosiddetto lodo arbitrale del Mar Cinese Meridionale del 2016 un “uso caotico e manipolativo del diritto internazionale“, “un caso di doppi standard” e “un trucco legale”.

Perché il lodo arbitrale non può essere accettato?

Il rapporto ha innanzitutto sottolineato che il Tribunale Arbitrale non ha giurisdizione sulle rivendicazioni fatte dalle Filippine, poiché coinvolgono la gestione di questioni di sovranità territoriale e delimitazione marittima. La prima non rientra nell’applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), su cui la risoluzione si basa principalmente; la seconda è stata esclusa dai procedimenti arbitrali dalla Cina.

Il rapporto, in risposta al Tribunale dell’Aia che ha respinto le rivendicazioni della Cina citando che la “linea dei nove tratti” contravviene all’UNCLOS, ha affermato che il “titolo storico e i diritti storici della Cina nel Mar Cinese Meridionale sono stati a lungo stabiliti secondo le regole del diritto internazionale consuetudinario”.

Il rapporto ha anche messo in discussione il background politico dei membri del tribunale del 2016. Nell’arbitrato del Mar Cinese Meridionale, i cinque arbitri provenivano da Germania, Polonia, Francia, Paesi Bassi e Ghana, e nessuno dall’Asia. Questa costituzione ha portato a un tribunale che ha tenuto poco conto delle culture asiatiche, delle tradizioni diplomatiche e legali e di altri fattori regionali che avrebbero dovuto informare il processo decisionale.

“Questi giudici nominati dai Paesi potrebbero non essere in alcun modo coscientemente prevenuti, ma inevitabilmente sono influenzati dai Paesi da cui provengono. Quindi l’intera idea di giudizio internazionale è problematica”, ha detto Carty al Global Times, osservando che non crede che la magistratura internazionale si sia comportata in modo obiettivo.

“Se la Cina seguisse una sentenza così ingiusta, potrebbe essere un disastro per il diritto internazionale”, ha detto Wu ai media giovedì.

“Il lodo non è una panacea per la risoluzione delle dispute. L’obiettivo delle istituzioni giudiziarie e arbitrali internazionali è risolvere efficacemente le dispute. Tuttavia, questo obiettivo non può essere raggiunto con una sentenza mal fondata emessa da un tribunale arbitrale senza legittimità che è stata motivata politicamente, manipolata e respinta dall’altra parte sulla base di fondati e sufficienti motivi legali”, ha detto il rapporto.

Ripetizione della farsa legale destinata a fallire

I media locali hanno riferito che le Filippine stanno considerando di avviare un secondo arbitrato internazionale contro la Cina sulle sfide ambientali. Gli esperti hanno sottolineato che questo non rappresenterebbe altro che un assalto cognitivo sotto la copertura della legislazione e una ripetizione della farsa arbitrale del 2016.

Wu ritiene che la Cina potrebbe adottare molteplici contromisure in diversi settori per affrontare le proposte di arbitrato.

“Lanciare un nuovo arbitrato contro la Cina su questioni ambientali è una nuova direzione della guerra cognitiva delle Filippine contro la Cina, o un nuovo campo di battaglia. Considerando che le Filippine non hanno ottenuto molti vantaggi nelle loro rivendicazioni di sovranità e nel recente impegno con la Guardia Costiera Cinese, il loro ultimo tentativo è di etichettare la Cina come distruttore ambientale. Ma il tentativo delle Filippine è destinato a fallire”, ha detto Peng Nian, direttore del Centro di Ricerca per gli Studi Asiatici di Hong Kong, al Global Times.

Wu ha sottolineato che confutare il lodo del 2016 e contrastare le dichiarazioni errate dei Paesi all’interno e all’esterno della regione non sono atti intesi a provocare una nuova ondata di battaglie legali, ma a fornire una risposta legittima alle azioni e forze che destabilizzano la pace e la stabilità nel Mar Cinese Meridionale, interferiscono con le relazioni Cina-Filippine e traggono profitto dal lodo.

Ha definito il premio arbitrale un “sobillatore” per la pace e la stabilità nel Mar Cinese Meridionale, un “guastafeste” per le relazioni bilaterali tra la Cina e le parti interessate, e un “ostacolo” per l’attuazione efficace della Dichiarazione sulla Condotta delle Parti nel Mar Cinese Meridionale.

Lo studioso ha invitato le parti interessate a tornare sulla giusta via di “risolvere le dispute attraverso negoziazioni, colmare i divari attraverso la cooperazione e gestire le crisi attraverso la costruzione di regole”.