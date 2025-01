Domenica 19 gennaio la Cina ha svelato un nuovo piano educativo, promettendo di costruire un sistema educativo forte entro il 2035 per supportare il suo progetto di modernizzazione e il rinnovamento nazionale.

Il piano 2024-2035 per trasformare la Cina in un Paese leader nell’istruzione è stato emesso congiuntamente dal Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese (PCC) e dal Consiglio di Stato.

Il forte sistema educativo del socialismo con caratteristiche cinesi sarà caratterizzato da una potente leadership ideologica e politica, competitività dei talenti, sostegno scientifico e tecnologico, sicurezza nei mezzi di sussistenza, sinergia sociale e influenza internazionale, secondo il documento.

Costruire un Paese leader nell’istruzione è stato un obiettivo della nazione cinese sin dall’avvento dei tempi moderni. Nel 2022, il PCC ha fissato l’obiettivo di raggiungerlo entro il 2035.

Entro il 2027, si prevede che venga istituito un sistema educativo di alta qualità, con un miglioramento significativo nella formazione indipendente dei talenti, che porterà a un flusso costante di individui eccezionali e innovativi, secondo il documento.

Entro il 2035, si prevede che venga completamente stabilito un sistema educativo di alta qualità. L’accessibilità e la qualità dell’istruzione di base rimarranno tra le migliori al mondo. Sarà creato una società dell’apprendimento completamente sviluppata, e si raggiungerà una modernizzazione complessiva dell’istruzione, aggiunge il documento.

Questo è il primo piano d’azione nazionale focalizzato sul costruire la Cina come un Paese leader nell’istruzione per supportare la modernizzazione del Paese in ogni aspetto.

ISTRUZIONE SUPERIORE

Secondo il documento, la Cina accelererà lo sviluppo di università di ricerca avanzata, incoraggerà le università straniere di alto livello in scienza e ingegneria ad offrire programmi in Cina e promuoverà con forza i programmi di laurea post-laurea professionale.

Dovrà essere istituito un meccanismo per adattare le discipline e i corsi in allineamento con i progressi nella scienza e nella tecnologia, nonché con le strategie nazionali del Paese, ha dichiarato il documento.

Il documento ha richiesto sforzi straordinari per istituire discipline e corsi di laurea urgentemente necessari e ha sottolineato la necessità di rafforzare le discipline fondamentali, emergenti e interdisciplinari, supportando quelle in via di estinzione e meno popolari. Il Paese implementerà piani per la ricerca di base e interdisciplinare.

Il documento ha sottolineato che la Cina favorirà un ambiente che incoraggia l’esplorazione e tollera il fallimento, con l’obiettivo di coltivare una facoltà di alta qualità e studiosi di alto livello, secondo il documento.

Wu Yan, viceministro dell’Istruzione, ha rivelato in una conferenza stampa lo scorso settembre che la Cina ha aggiunto 1.673 corsi di laurea triennale necessari per le strategie nazionali e ha rimosso 1.670 che non sono allineati con lo sviluppo economico e sociale nel 2024, un aggiustamento che ha definito “senza precedenti”.

Tra i nuovi corsi ci sono attrezzature marittime intelligenti, tecnologia dei materiali intelligenti e ingegneria interdisciplinare. Ad esempio, la South China University of Technology è stata la prima a presentare domanda per offrire corsi nel campo delle scienze e ingegneria della materia soffice e attrezzature marittime intelligenti.

Questi sono due corsi progettati per supportare l’aggiornamento delle industrie strategiche della Cina e lo sviluppo delle alte tecnologie nell’area della Grande Baia del Guangdong-Hong Kong-Macao.

Ci sono 1.308 università triennali in Cina, che offrono 816 corsi in 93 sotto-categorie all’interno di 12 categorie. Dal 2012, le autorità educative hanno aggiunto 21.000 corsi di laurea triennale e cancellato o sospeso 12.000, secondo il ministero.

APERTURA

Il nuovo piano educativo ha dedicato molta attenzione all’apertura. La Cina aumenterà la sua capacità di formare e attrarre talenti globali, espanderà gli scambi giovanili tra la Cina e altri Paesi e implementerà programmi internazionali di scuole estive.

Wu ha dichiarato nella conferenza stampa di settembre che la Cina lancerà 800 progetti internazionali di scuole estive nei prossimi tre anni. Inoltre, inviterà 50.000 adolescenti americani in Cina per programmi di scambio nei prossimi cinque anni e 10.000 adolescenti francesi nei prossimi tre anni.

In particolare, il Paese amplierà gli scambi accademici e la cooperazione educativa e di ricerca con il resto del mondo, mentre supporta le sue università nell’iniziare e partecipare a programmi scientifici internazionali, secondo il documento.

Gli scienziati cinesi sono stati in prima linea in progetti internazionali di alto profilo, tra cui il Deep-time Digital Earth e le emissioni negative di carbonio oceanico.

La Cina parteciperà anche attivamente alla governance globale dell’istruzione e supporterà la creazione e lo sviluppo di istituzioni internazionali di educazione STEM.

Il documento di domenica ha anche evidenziato la necessità di monitorare i cambiamenti demografici tra i diversi gruppi di età scolastica nell’istruzione di base, promuovere uno sviluppo equilibrato e di alta qualità e l’integrazione tra città e campagna nell’istruzione obbligatoria, e coltivare più maestri artigiani e lavoratori altamente qualificati.

Xinhua