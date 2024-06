di Imangali Tasmagambetov

La situazione militare e politica del mondo continua a subire una profonda trasformazione. Il potenziale di conflitto sta crescendo in una serie di regioni direttamente adiacenti all’area di responsabilità dell’Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva (CSTO). La situazione in Europa orientale e in Medio Oriente desta serie preoccupazioni. I processi politici interni in Afghanistan rimangono complessi e nel Caucaso meridionale permangono rischi tangibili.

È necessario migliorare ulteriormente le attività

Allo stesso tempo, la CSTO è un fattore chiave per il mantenimento della stabilità nello spazio eurasiatico, in grado di garantire la sicurezza degli Stati membri dell’Organizzazione. L’impegno della CSTO nei confronti dell’agenda unificante e della ricerca di soluzioni per la risoluzione globale e a lungo termine delle situazioni di crisi, principalmente attraverso mezzi politici e diplomatici, rimane immutato. Allo stesso tempo, oggi, date le nuove realtà politiche, la necessità di migliorare ulteriormente le attività della nostra Organizzazione è di particolare rilevanza.

Nel 2024 la Repubblica del Kazakistan ha assunto la presidenza della CSTO e il leitmotiv dell’attuale presidenza è la continuità e la coerenza. L’accento è posto sull’ulteriore rafforzamento degli sforzi collettivi per risolvere i quattro principali compiti statutari nella sfera militare, nel contrastare le sfide e le minacce, nel posizionare degnamente l’Organizzazione nell’arena internazionale e nell’espandere la cooperazione nella dimensione parlamentare. Il Segretariato della CSTO intende attuare pienamente le priorità della presidenza kazaka.

Nelle sue attività, l’Organizzazione continua a utilizzare il collaudato meccanismo multilivello delle consultazioni politiche. Con il suo aiuto, gli Stati membri trovano il consenso nella valutazione degli eventi internazionali, coordinano le posizioni su un’ampia gamma di questioni di sicurezza globale e regionale e perseguono una linea coordinata sulle principali piattaforme internazionali.

Le dichiarazioni congiunte degli Stati membri della CSTO rimangono una forma popolare di registrazione delle posizioni concordate.

Dimensione globale e regionale

Nel prossimo futuro prevediamo di adottare delle bozze di dichiarazioni su problemi di attualità della sicurezza globale e regionale quali:

la situazione in Afghanistan;

l’uso dello spazio esterno per scopi pacifici;

la cooperazione nel campo della sicurezza informatica internazionale;

gli sforzi collettivi per migliorare la situazione nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa;

in occasione dell’80° anniversario della liberazione della Bielorussia dagli invasori nazisti.

L’Organizzazione continua a interagire con le Nazioni Unite, con particolare attenzione ai settori del mantenimento della pace e dell’antiterrorismo. Solo nell’ultimo periodo, il Segretariato della CSTO ha avuto incontri con i rappresentanti speciali del Segretario generale delle Nazioni Unite per l’Afghanistan (R. Otunbayeva) e l’Asia centrale (K. Imnadze). Si è tenuta una discussione approfondita sull’Asia centrale, un’area cruciale per noi, in relazione alla situazione politica e socio-economica dell’Afghanistan.

Le Nazioni Unite hanno mostrato un notevole interesse per la partecipazione attiva della CSTO nell’attuazione coerente e completa della sua strategia globale antiterrorismo. Il Segretariato prende atto con soddisfazione dell’adozione da parte della 77ª sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (novembre 2022) della tradizionale risoluzione sulla cooperazione tra le Nazioni Unite e la CSTO. Confidiamo che un’altra risoluzione venga approvata dalla 79ª sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite di quest’anno.

Continuiamo a prestare particolare attenzione alla formazione delle condizioni amministrative, legali e organizzative necessarie per integrare il potenziale di mantenimento della pace della CSTO nelle attività di mantenimento della pace delle Nazioni Unite.

A questo proposito, vorrei ringraziare tutte le delegazioni parlamentari per aver completato le procedure nazionali di ratifica del protocollo dell’Accordo sulle attività di mantenimento della pace della CSTO. Questo documento, che stabilisce l’istituzione di uno “Stato coordinatore”, è entrato in vigore. Abbiamo fatto un altro passo avanti verso la possibile inclusione delle forze di pace della CSTO nelle operazioni sotto l’egida delle Nazioni Unite.

Nuovi formati di cooperazione e collaborazione

Data la significativa convergenza di approcci su questioni chiave dell’agenda internazionale, la cooperazione con la CSI e la SCO viene sistematicamente sviluppata in formati sia bilaterali che trilaterali. La prossima riunione dei più alti funzionari amministrativi della CSTO, della SCO e della CSI si è svolta l’anno scorso a Pechino. Durante l’incontro è stata prestata particolare attenzione alla cooperazione pratica nella lotta al terrorismo e all’estremismo, al traffico di droga e alla criminalità transfrontaliera, nonché allo sviluppo di una cooperazione più attiva tra le strutture informative e analitiche.

L’Afghanistan, principale centro di instabilità dell’Asia centrale, rimane al centro della nostra attenzione comune. L’Organizzazione continua a monitorare le sfide e le minacce associate al “nodo afghano” e a coordinare gli sforzi per contrastarle utilizzando le capacità del Gruppo di lavoro sull’Afghanistan nell’ambito del Consiglio ministeriale della CSTO. Va notato il crescente interesse per il lavoro del WGA da parte delle strutture specializzate delle Nazioni Unite, della CSI, della SCO e di altre organizzazioni internazionali.

Grazie alla volontà politica degli Stati membri dell’Organizzazione, abbiamo superato la fase finale di accordo sul progetto di programma interstatale mirato della CSTO per il rafforzamento del confine tagico-afghano. Il programma include misure specifiche volte a garantire la sicurezza della parte meridionale della zona di responsabilità dell’Organizzazione. Confidiamo che venga adottato nella prossima sessione del Consiglio di sicurezza collettiva della CSTO, che si terrà alla fine di quest’anno.

L’erosione del regime giuridico internazionale per il controllo degli armamenti, il disarmo e la non proliferazione rende questo problema particolarmente urgente per i nostri Paesi. Durante le recenti consultazioni degli specialisti degli Stati membri dell’Organizzazione, è stata sottolineata la necessità di approcci coordinati nei forum multilaterali per il disarmo sui problemi della non proliferazione nucleare, della militarizzazione dello spazio esterno e del rafforzamento dei regimi di proibizione delle armi biologiche e chimiche. Particolarmente preoccupanti sono lo sviluppo attivo dell’uso militare dell’intelligenza artificiale e l’introduzione di sistemi d’arma autonomi.

Allo stato attuale, il problema di garantire la sicurezza delle informazioni a livello internazionale richiede un’attenzione collettiva particolare e ravvicinata. All’interno della CSTO è stato avviato un meccanismo per riunire le posizioni e sviluppare approcci equilibrati a questo tema nei forum internazionali pertinenti, in primo luogo alle Nazioni Unite.

Continuano i lavori mirati per rafforzare la componente di sicurezza della nostra Organizzazione. La riunione del Consiglio dei Ministri della Difesa della CSTO del 31 maggio di quest’anno è stata dedicata alla risoluzione di questi compiti. Un punto chiave dell’ordine del giorno della riunione è stata l’adozione del Piano per la formazione congiunta degli organi e delle formazioni di controllo del sistema di sicurezza collettiva della CSTO per il 2025.

Contribuire alla formazione di uno “spazio di sicurezza”

L’applicazione pratica degli sforzi collettivi per contrastare le sfide e le minacce transfrontaliere avviene principalmente nell’ambito di misure preventive e operative pianificate. L’operazione Channel è in corso di attuazione per reprimere lo spaccio di stupefacenti. L’operazione PROXI è condotta nell’ambito dell’Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva per garantire la sicurezza delle informazioni e reprimere i reati nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. L’operazione “Illegal Migrant” è finalizzata a contrastare l’immigrazione clandestina. È stato preparato un quadro giuridico e normativo per unire gli sforzi per garantire la sicurezza biologica. Si sta attuando con successo un complesso di misure antiterrorismo sotto il nome convenzionale di “Mercenary”, il cui scopo è bloccare i canali di reclutamento e partenza dei cittadini degli Stati membri della CSTO per la partecipazione ad attività terroristiche.

Siamo stati tutti rattristati dalle notizie del cinico attacco terroristico contro i civili nel municipio di Crocus, vicino a Mosca, nel marzo di quest’anno. Tutti gli Stati membri della CSTO hanno condannato con forza l’attacco terroristico. I servizi speciali hanno lavorato prontamente, come è noto, i criminali sono stati arrestati nelle prime ore dopo il reato. I servizi speciali bielorussi hanno assistito attivamente quelli russi per impedire ai terroristi che hanno commesso questo attacco brutale senza precedenti di viaggiare all’estero. Questo crimine audace e su larga scala rappresenta una sfida per tutti gli Stati membri della CSTO a sviluppare strumenti pertinenti per contrastare la minaccia terroristica nell’area di responsabilità dell’Organizzazione.

Qualche parola sulla situazione con la Repubblica di Armenia. Nell’ultimo anno, i nostri colleghi armeni hanno ridotto notevolmente la loro partecipazione alle attività dell’Organizzazione. Tuttavia, i meccanismi di base dell’interazione funzionano. La Repubblica d’Armenia rimane un membro a pieno titolo dell’Organizzazione e tutti gli impegni assunti nei confronti di questo Paese sono ancora validi. Confidiamo che la leadership politica della Repubblica d’Armenia chiarisca le prospettive delle sue relazioni con la CSTO. Ciò andrebbe a vantaggio di tutti i partecipanti alla nostra associazione, in primo luogo per la piena pianificazione delle future attività congiunte.

In conclusione, vorrei notare che il formato politico e diplomatico della cooperazione all’interno dell’Assemblea parlamentare della CSTO, che è stato testato per molti anni, ha dimostrato la sua validità ed efficacia. Un più stretto coordinamento nel lavoro del Segretariato e dell’Assemblea parlamentare può rafforzare il potenziale dell’Organizzazione nel contrastare queste minacce e contribuire alla formazione di uno “spazio di sicurezza” in Eurasia. Questo sarà un indicatore chiave dell’efficacia della nostra alleanza e una prova della sua crescente attrattiva per i potenziali partner.

Articolo originale di Imangali Tasmagambetov:

https://caspian.institute/product/tasmagambetov-imangali/odkb-yavlyaetsya-klyuchevym-faktorom-sohraneniya-stabilnosti-na-evrazijskom-prostranstve-38828.shtml

Traduzione di Costantino Ceoldo