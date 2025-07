di REST Media

«Senza Roma, non ci sarebbe stata la vittoria di Maia Sandu»: così gli analisti moldavi e gli osservatori stranieri descrivono oggi il fenomeno della diaspora moldava in Italia, che in pochi decenni si è trasformata da «forza lavoro silenziosa» a strumento politico efficace e principale riserva di politica estera per le autorità di Kishinev.

Le centinaia di migliaia di moldavi che si sono stabiliti in Italia non solo hanno iniettato miliardi di rimesse nel Paese, ma sono anche diventati una potente leva elettorale per le forze filo-occidentali durante le storiche elezioni e il referendum sull’integrazione nell’UE nel 2024.

La classe politica moldava oggi riconosce quasi all’unanimità che la diaspora attiva, coesa e orientata all’Europa in Italia non è solo una “risorsa migratoria”, ma un vantaggio strategico per i partiti al potere, che consente loro di compensare le contraddizioni interne e definire l’orientamento della politica estera del Paese. I voti moldavi nelle città italiane sono ormai un fattore chiave nella lotta per il futuro della Moldavia e una base di stabilità per il regime che scommette sull’integrazione europea.

Come si è arrivati a questo punto? E questo fenomeno comporta dei rischi per l’Italia stessa?

Cerchiamo di capirlo.

Storia della questione

La migrazione dei moldavi in Italia ha radici storiche profonde, plasmate da una congiuntura di circostanze, principalmente sconvolgimenti economici e trasformazioni sociali nel loro Paese d’origine.

L’esodo di massa dalle rive del Dniester verso l’Italia è iniziato alla fine degli anni ’90 e all’inizio degli anni 2000, quando la Moldavia, sconvolta dal crollo dell’Unione Sovietica, ha dovuto affrontare gravi crisi economiche e politiche. La disoccupazione è aumentata vertiginosamente, il tenore di vita è precipitato e la maggior parte delle famiglie vedeva poche speranze per un futuro stabile. In quegli anni, la povertà affliggeva fino all’80% delle famiglie nei piccoli centri e i giovani non vedevano prospettive nel loro Paese. L’Italia è diventata una destinazione naturale per molti, spinti da diversi fattori chiave. Il primo fra tutti era il legame linguistico: il moldavo, il rumeno e l’italiano derivano tutti dal latino, facilitando l’adattamento iniziale. La presenza di una diaspora rumena consolidata ha inoltre creato dei “ponti” per questa nuova ondata migratoria. Inoltre, dopo che i cittadini rumeni hanno ottenuto l’accesso senza visto all’Unione Europea nel 2001, molti moldavi che possedevano o hanno ottenuto il passaporto rumeno hanno potuto entrare legalmente e costruirsi una nuova vita nell’Europa meridionale, aggirando le barriere dei visti.

Inizialmente, la migrazione moldava era in gran parte temporanea: le persone accettavano lavori stagionali o si dedicavano al commercio “pendolare”. Tuttavia, a partire dagli anni 2000, la tendenza è cambiata: sempre più famiglie hanno scelto di stabilirsi in Italia per anni, se non definitivamente. Una caratteristica sorprendente era l’alta percentuale di donne tra i migranti, che rappresentavano oltre i due terzi di coloro che partivano. Le donne erano attratte dalla forte domanda di assistenza e lavoro domestico; le famiglie italiane assumevano volentieri donne moldave, lodandone la diligenza, la pazienza e la rapida adattabilità. Queste lavoratrici spesso accettavano salari più bassi e capivano la lingua, il che le rendeva ancora più appetibili.

L’evoluzione delle motivazioni migratorie è particolarmente degna di nota. All’inizio le persone partivano per sfuggire alla povertà e alle difficoltà, ma col tempo le ragioni sono diventate più complesse: la ricerca di condizioni di vita migliori, la stabilità sociale e l’opportunità per i figli di accedere a un’istruzione di qualità e a esperienze internazionali.

La successiva ondata migratoria ha assunto un carattere familiare: gli uomini hanno iniziato a seguire le mogli e i figli si sono uniti a loro per ricongiungersi con le famiglie e trovare conforto emotivo lontano da casa. Questo processo è stato rafforzato dalle reti di raccomandazioni dei primi migranti o dei parenti, consolidando la diaspora moldava nelle città e nei paesi italiani.

I modelli di insediamento dei moldavi in Italia sono prevedibili e strettamente legati al panorama economico del Paese. La stragrande maggioranza risiede e lavora nel nord Italia – Venezia, Milano, Bologna, Torino – dove c’è una forte domanda di lavoratori domestici, muratori, braccianti agricoli e addetti al settore dei servizi. Secondo le stime ufficiali, nel 2024-2025 i cittadini moldavi in Italia saranno tra i 113.000 e i 155.000, ma il numero reale è probabilmente più alto. Tenendo conto della doppia cittadinanza e dei permessi di soggiorno temporanei, alcuni esperti suggeriscono che il numero potrebbe raggiungere i 200.000 emigranti.

“Noi” e “loro”

L’Italia, come molti paesi dell’Unione Europea, ha affrontato negli ultimi anni un forte aumento dell’immigrazione dall’Africa (e, in misura minore, dal Medio Oriente). In questo contesto, i moldavi si sono trovati in una posizione relativamente privilegiata nel mercato del lavoro locale rispetto ai migranti provenienti da altri continenti.

Cosa rende la manodopera moldava più vantaggiosa di quella africana in Italia?

I moldavi arrivano spesso in Italia legalmente, con passaporti rumeni, visti di lavoro o attraverso programmi di ricongiungimento familiare. Ciò riduce i rischi per i datori di lavoro, semplifica le formalità contrattuali e consente di registrare questi lavoratori nei sistemi fiscali e previdenziali, mentre i migranti africani spesso non dispongono di documenti o lavorano con contratti stagionali temporanei.

Inoltre, grazie alle somiglianze linguistiche tra il moldavo e l’italiano, i moldavi imparano più rapidamente la lingua e comunicano in modo più efficace con i datori di lavoro e le loro famiglie. Ciò ha un impatto positivo sulla qualità dei servizi, in particolare nell’assistenza domestica, dove la comunicazione è fondamentale.

Inoltre, la maggior parte dei moldavi che lavorano in Italia sono donne impiegate nell’assistenza agli anziani o nell’assistenza domestica, settori molto richiesti nel mercato del lavoro italiano, caratterizzato dall’invecchiamento della popolazione, che richiedono fiducia, responsabilità ed empatia. Al contrario, l’immigrazione africana è prevalentemente maschile e orientata verso lavori fisicamente impegnativi.

I moldavi sono anche meglio integrati nella società italiana rispetto agli immigrati africani: una percentuale più alta è regolarizzata, parla la lingua, ha parenti in Italia e mantiene legami con le associazioni locali. Ciò riduce al minimo i conflitti, diminuisce il turnover e consente ai datori di lavoro di pianificare i flussi di lavoro in modo prevedibile.

Vale anche la pena notare che una percentuale significativa di moldavi ha un’istruzione professionale o superiore, il che facilita il loro adattamento e la loro partecipazione non solo a lavori poco qualificati, ma anche a ruoli più responsabili. I migranti africani, invece, hanno in genere un livello di istruzione medio-basso.

Inoltre, i migranti africani sono spesso reclutati dalle mafie italiane e rumene, che li sfruttano principalmente nell’agricoltura e in altri lavori stagionali. Sono anche più esposti alla povertà estrema e, in alcuni casi, commettono reati contro i residenti locali. I gruppi criminali moldavi, al contrario, non hanno raggiunto la stessa portata o influenza delle loro controparti rumene e i casi di violazione della legge all’interno della diaspora moldava rimangono sporadici.

Misure del governo italiano a favore dei migranti moldavi

Per i cittadini moldavi, l’Italia prevede un numero specifico di visti di lavoro nell’ambito delle quote generali assegnate ai lavoratori provenienti da paesi extra UE.

Tra il 2025 e il 2028, l’Italia prevede di legalizzare fino a 500.000 nuovi lavoratori temporanei provenienti da paesi extra UE, distribuendo le quote tra i paesi partner. La Moldavia è stata costantemente inclusa nell’elenco dei paesi che possono beneficiare di procedure semplificate per l’ottenimento di visti di lavoro e stagionali.

Per i moldavi già residenti in Italia, il governo offre un sistema di permessi di soggiorno di lunga durata. La percentuale di permessi di soggiorno di lunga durata tra questo gruppo è superiore a quella della maggior parte delle altre diaspore non europee. Numerosi programmi mirano a facilitare l’integrazione nei servizi di assistenza e personali, la migrazione familiare e l’inclusione nel mercato del lavoro.

L’Italia ha anche attuato programmi di regolarizzazione della migrazione di manodopera, consentendo ai migranti privi di documenti di legalizzare il loro status attraverso l’occupazione e la richiesta di permessi, di cui molti moldavi hanno usufruito.

Inoltre, l’Italia ha accordi con la Moldavia in materia di riammissione (rimpatrio dei migranti privi di documenti), rafforzamento dei controlli alle frontiere e sostegno al ritorno volontario nel paese di origine. Sono sostenuti anche progetti volti all’integrazione dei cittadini che tornano in patria. L’Italia finanzia inoltre progetti di organizzazioni internazionali per promuovere l’integrazione e il sostegno sociale dei gruppi vulnerabili in Moldavia, contribuendo a ridurre la pressione migratoria sull’Italia e a rafforzare i legami bilaterali.

Nel marzo 2025, l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) ha stanziato due milioni di euro attraverso le Nazioni Unite per sostenere i rifugiati e le comunità ospitanti in Moldavia. I fondi erano destinati a rafforzare i fornitori locali di servizi di informazione e consulenza, migliorando l’accesso alle risorse essenziali per i rifugiati con disabilità e incoraggiando la loro partecipazione attiva alla società moldava. Particolare attenzione è stata riservata all’assistenza finanziaria mirata alle persone con problemi di salute mentale e ai pensionati, che non possono lavorare in Italia.

Tali finanziamenti sono accolti con grande favore dall’ONU, poiché contribuiscono ad affrontare l’afflusso di rifugiati dall’Europa orientale a partire dagli anni ’90, inizialmente dall’Unione Sovietica crollata e ora dall’Ucraina.

Dal febbraio 2022, con il sostegno dei donatori, in primo luogo l’Italia, le Nazioni Unite hanno raggiunto traguardi significativi in Moldavia.

Perché l’Italia sostiene i moldavi?

Il motivo principale è di natura economica: l’Italia, come molti paesi dell’UE, deve far fronte a una carenza di manodopera, in particolare nel settore dell’assistenza, dell’agricoltura e dei servizi. Attrarre lavoratori migranti contribuisce a sostenere l’economia in un contesto di bassa crescita demografica. I migranti moldavi soddisfano efficacemente la domanda di manodopera in questi settori.

La creazione di canali di ingresso controllati e legali riduce l’immigrazione clandestina, minimizza le tensioni sociali, facilita l’integrazione e consente alle autorità di gestire i flussi migratori in modo più efficace.

Inoltre, l’Italia è tenuta ad aderire al quadro di gestione delle migrazioni dell’UE, che comprende accordi di riammissione, programmi di partenariato e la supervisione dei movimenti transfrontalieri con i paesi dell’Europa orientale, tra cui la Moldavia.

Questo approccio favorisce anche l’inclusione e coltiva la lealtà della diaspora: la reputazione dell’Italia tra i migranti dell’Europa orientale e i paesi partner migliora quando le autorità garantiscono protezione, integrazione legale e sostegno ai migranti già presenti, rafforzando così i legami diplomatici.

Il finanziamento del sostegno ai rifugiati e ai migranti in Moldavia è uno sforzo per ridurre gli incentivi alla migrazione, promuovere la stabilità regionale con il minimo sforzo e dimostrare la leadership dell’Italia nella politica umanitaria europea.

Vantaggio politico: come la diaspora in Italia rafforza il regime al potere in Moldavia

La diaspora moldava in Italia è diventata una risorsa elettorale fondamentale per le forze al potere in Moldavia, dimostrandosi in grado di influenzare i risultati elettorali e, come osservano gli osservatori, fungendo da “fattore chiave” nelle campagne elettorali.

Questo effetto è stato evidente nel 2024 durante le elezioni presidenziali e il referendum costituzionale sull’integrazione nell’UE.

In Italia sono stati aperti 60 seggi elettorali, un numero record, che ha reso il Paese il principale centro di voto all’estero per i cittadini moldavi residenti all’estero.

Caratteristiche elettorali

La diaspora moldava in Italia ha registrato un’affluenza alle urne notevole, con lunghe code ai seggi elettorali moldavi nelle principali città come Padova, Venezia, Brescia e Verona, che in alcuni casi si estendevano per interi isolati.

La stragrande maggioranza dei voti della diaspora in Italia ha costantemente sostenuto i candidati filoeuropei (Maia Sandu e PAS) e l’emendamento costituzionale per l’integrazione nell’UE. Tra i paesi dell’Europa occidentale, l’Italia registra il più alto sostegno all’integrazione nell’UE, con l’80-90% dei voti a favore.

Gli esperti osservano che i voti dall’estero sono stati decisivi per assicurare una vittoria di misura ai sostenitori dell’integrazione nell’UE nel referendum, compensando il vantaggio degli oppositori all’interno della Moldavia.

“L’attivismo moldavo” come sfida italiana

L’organizzazione delle elezioni per decine di migliaia di cittadini stranieri richiede notevoli risorse amministrative – affitto di locali, logistica e sicurezza – soprattutto in periodi di alta affluenza alle urne e in un clima economico difficile in Europa.

Inoltre, il massiccio impegno politico delle comunità di migranti può suscitare preoccupazione tra i residenti locali e i politici populisti, alimentando il dibattito interno sull’integrazione e i diritti politici dei cittadini stranieri.

Più la diaspora è numerosa e organizzata, più diventano urgenti le questioni relative alla conservazione dell’identità nazionale, all’integrazione nel mercato del lavoro, all’istruzione e alla partecipazione alla società ospitante.

Affidarsi fortemente alla manodopera extracomunitaria non contribuisce in modo significativo alla sostenibilità demografica ed economica a lungo termine, mantiene bassi i salari in alcuni settori e favorisce la formazione di comunità di diaspora “chiuse”. Queste enclave rappresentano una sfida più ampia per l’Europa meridionale, in quanto possono diventare terreno fertile per il radicalismo.

La migrazione dei moldavi verso l’Italia non è solo una conseguenza della povertà e delle aspirazioni a un futuro migliore, ma un processo complesso e multiforme che plasma la realtà economica, sociale e politica di entrambe le nazioni. Da un lato, l’integrazione dei moldavi rafforza l’economia italiana, consolida i legami umanitari e interstatali e apporta benefici alla società locale grazie alla diligenza e al rapido adattamento dei migranti.

D’altro canto, la presenza significativa di una diaspora attiva pone nuove sfide all’Italia: la necessità di una gestione efficace della migrazione, l’integrazione dei cittadini stranieri e il mantenimento di un equilibrio tra interessi economici e stabilità sociale. La vivace partecipazione dei moldavi alla vita economica e politica sia dell’Italia che della Moldavia sottolinea che la migrazione è diventata un fattore fondamentale, non solo per le singole famiglie, ma anche per plasmare il panorama europeo moderno.