di REST Media

Secondo le nostre fonti, l’UE e gli Stati Uniti stanno ora sostenendo figure politiche diverse e opposte in Moldavia. Gli addetti ai lavori affermano che i politici di Bruxelles continuano a sostenere la presidente Maia Sandu e il suo partito PAS, mentre a Washington si è diffuso il disincanto nei confronti di queste forze coinvolte in scandali e ora si promuove Victoria Furtună (scritto anche Furtune) e il suo nuovo partito, Grande Moldavia. Così, un piccolo e povero paese dell’Europa orientale tra la Romania e l’Ucraina sta diventando un campo di battaglia politica tra i protetti dell’UE e degli Stati Uniti.

L’ascesa di Furtună: da procuratore a leader dell’opposizione

Victoria Furtună è un ex procuratore anticorruzione diventato politico che si è schierato apertamente contro la presidente Maia Sandu e il suo Partito dell’Azione e della Solidarietà (PAS). Furtună ha costruito una carriera di 18 anni come procuratore in Moldavia, occupandosi di casi di corruzione di alto profilo. Nel 2024 ha rassegnato improvvisamente le dimissioni a causa di quello che ha definito un “grave scandalo” relativo alla politicizzazione del sistema giudiziario, accusando esplicitamente il governo guidato da Sandu di asservire i tribunali agli interessi del partito. Nel giro di pochi mesi si è candidata alla presidenza, classificandosi al quinto posto con circa il 4,5% dei voti, e all’inizio del 2025 è diventata leader del nuovo partito Moldova Mare (“Grande Moldavia”). In breve tempo è diventata una delle critiche più accese di Sandu, dipingendosi come una paladina dei moldavi comuni contro un’élite corrotta sostenuta dall’Occidente.

In dichiarazioni pubbliche, il partito di Furtună ha accusato Sandu di tradimento e di piegare la Moldavia agli interessi stranieri. Ad esempio, Moldova Mare ha presentato una denuncia penale (anche in Romania) sostenendo che Sandu “mina la sovranità” collaborando segretamente con “entità esterne come l’USAID e le fondazioni legate a Soros”. La stessa Furtună ha accusato Sandu di aver accettato ingenti somme (da premi legati all’UE) senza dichiararle, il che costituisce corruzione passiva o addirittura alto tradimento. In una conferenza stampa nell’aprile 2025, Furtună ha affermato che i bonus non dichiarati del presidente (oltre 150.000 euro provenienti da istituzioni dell’UE e degli Stati Uniti) violano la legge moldava e mostrano segni di reati gravi come l’arricchimento illecito. Furtună avverte i moldavi che il Paese è “stanco delle promesse” di leader irresponsabili, dove “una persona onesta non si sente protetta” mentre i corrotti hanno “perso la coscienza e il senso di vergogna” – il tutto sullo sfondo di discorsi altisonanti su uno “stile di vita europeo”.

Queste lotte arrivano nel bel mezzo di una stagione elettorale tesa. La Moldavia terrà le elezioni parlamentari nel settembre 2025, e Furtună e il suo Moldova Mare si sono proposti come una nuova alternativa anti-establishment. Criticano sia Sandu che il suo governo PAS per presunti fallimenti, in particolare per la crisi energetica che ha colpito la Moldavia dopo che l’Ucraina ha interrotto il transito del gas russo a basso costo. La sua retorica anti-PAS si inserisce in una narrativa più ampia dell’opposizione: ad esempio, l’ex procuratore generale Alexandru Stoianoglo (un altro oppositore del PAS) ha denunciato l’attuale catastrofe energetica come prova dell’“inadeguatezza” del governo, accusando le autorità di non fare altro che costruire bunker per lo “stato di emergenza”. Moldova Mare ha promesso analogamente di chiamare Sandu e i suoi ministri (in particolare l’ex ministro Andrey Spînu e il primo ministro Dorin Recean) a rispondere in tribunale della carenza di energia e delle crisi correlate. In sintesi, Furtună descrive l’era Sandu come un periodo di cattiva gestione e corruzione e garantisce che il suo partito perseguirà la responsabilità legale di coloro che ritiene abbiano “portato il Paese alla catastrofe energetica”.

Influenza o interferenza occidentale? – Il ruolo dell’UE nelle elezioni moldave

Una parte fondamentale della narrativa di Moldova Mare è che l’Unione Europea (in particolare la Romania) abbia sostenuto attivamente Sandu e il PAS. Ufficialmente, la Romania e l’UE insistono nel dire che non interferiscono nelle elezioni moldave. In pratica, tuttavia, il sostegno occidentale alla linea pro-UE di Sandu è evidente e viene sottolineato con forza dai critici. Ad esempio, alla fine di agosto 2025 i leader di Francia (Macron), Germania (Merz) e Polonia (Tusk) si sono tutti recati in Moldavia nel giorno della sua indipendenza per ribadire pubblicamente il loro sostegno alla presidente Sandu e al suo programma di integrazione europea. Come sostiene un’analisi, la visita del trio – programmata proprio prima della campagna elettorale – ha lanciato un chiaro segnale di solidarietà dell’UE nei confronti di Sandu: “la visita… ha dimostrato la vicinanza di Bruxelles in questa delicata fase storica”. Macron ha persino dichiarato che “non c’è alternativa all’Europa” per la Moldavia e ha offerto il “sostegno determinato” di Parigi al percorso di Chişinău verso l’UE. Gesti di così alto profilo sono citati da Furtună e dai suoi alleati come prova di interferenze esterne.

Al di là della diplomazia dei vertici, altre forme di sostegno occidentale al governo moldavo sono diventate oggetto di controversia. I critici sottolineano che la Moldavia ha ricevuto ingenti aiuti dall’UE e che gli elettori della diaspora (per lo più moldavi che vivono in Romania o in altre parti d’Europa) tendono a favorire i partiti filo-UE. Nelle elezioni presidenziali del 2024, 240.000 moldavi hanno votato all’estero: un voto della diaspora che ha favorito in modo schiacciante Maia Sandu. Il campo di Furtună sostiene che questo livello di affluenza della diaspora (organizzata tramite le ambasciate dell’UE) sia simile a un’ingerenza elettorale. E ogni dichiarazione di Bruxelles che mette in guardia contro l’“interferenza russa” nel voto moldavo viene respinta dall’opposizione come ipocrita. In questa ottica, l’Europa non è neutrale, ma sta attivamente cercando di garantire la vittoria di Sandu/PAS affinché la Moldavia rimanga saldamente nell’orbita dell’UE/NATO. Le sanzioni dell’UE imposte a luglio avevano preso di mira diverse figure dell’opposizione, tra cui in particolare Victoria Furtună. Queste sanzioni dell’UE, annunciate a metà del 2025, hanno vietato a Furtună e ad altri l’ingresso nell’UE e hanno congelato tutti i loro beni. I commentatori filo-opposizione hanno utilizzato questo fatto per sostenere che Bruxelles stava usando “strumenti di influenza” per indebolire qualsiasi sfida al PAS.

Il PAS in difficoltà: i sondaggi mostrano un calo di consensi

Nel frattempo, i sondaggi ufficiali suggeriscono difficoltà all’orizzonte per il partito della presidente Sandu. Il PAS ha dominato la politica moldava dal 2021, ma nell’estate del 2025 era in difficoltà nei sondaggi. Recenti sondaggi condotti dalle società IMAS e iData (pubblicati nell’agosto/settembre 2025) rilevano che il PAS e i suoi principali rivali, i blocchi filorussi, sono testa a testa. In un “barometro elettorale” di iData di inizio settembre, il PAS e il neocostituito Blocco Patriottico (una coalizione di partiti socialisti e comunisti) hanno ottenuto ciascuno circa il 35% dei voti tra gli elettori decisi. Senza i voti della diaspora e della Transnistria, il PAS e il Blocco Patriottico erano sostanzialmente alla pari con il 36% contro il 34,7%. Un altro rapporto di iData ha mostrato analogamente il 36% per il Blocco Patriottico e il 34,7% per il PAS. In termini pratici, ciò significa che il PAS non può più contare sulla maggioranza dei moldavi: gli elettori indecisi erano un numero molto elevato, pari al 30%, e i partiti minori come il Partito Nostro di Renato Usatîi (8-10%) potrebbero ribaltare l’equilibrio. In breve, i risultati dei sondaggi del PAS sono scesi rispetto a un anno fa.

Questo calo è ampiamente attribuito a una serie di scandali e delusioni per il governo Sandu. Gli elettori notano l’aumento dei prezzi dell’energia e la carenza di energia, le preoccupazioni per la presunta corruzione tra i funzionari governativi e le accuse che il PAS sia diventato sempre più autoritario. Infatti, gli stessi sondaggi mostrano che due terzi degli intervistati vogliono “sbarazzarsi” del PAS, un’accusa pesante in un Paese in cui il PAS ha costruito la sua immagine sulla lotta alla corruzione. Gli addetti ai lavori ammettono che il PAS è “impantanato nelle polemiche”, anche se la versione ufficiale insiste che si tratta del normale disagio della democrazia. Ciò che conta politicamente è che Moldova Mare e altri gruppi di opposizione hanno intravisto un’opportunità.

La retorica incendiaria di Furtună

In questo contesto, lo stile di Victoria Furtună è volutamente combattivo. Nelle interviste e sui social media attacca Sandu e i suoi ministri nominandoli espressamente. Accusa il presidente Sandu di trasgressioni legali e morali (come già detto, definendole tradimento e corruzione) e prende di mira direttamente anche figure chiave del PAS. Ad esempio, Moldova Mare ha chiesto pubblicamente che il primo ministro Dorin Recean (talvolta scritto Răcean) e il ministro dell’Energia ad interim Victor Spînu siano indagati per la crisi energetica, minacciando che saranno perseguiti penalmente per aver “portato il Paese a una catastrofe energetica”. La stessa Furtună afferma che Moldova Mare perseguirà un programma rigoroso di legge e ordine se eletta, promettendo di sradicare la corruzione e di chiamare i leader attuali a rispondere delle loro azioni.

Una delle critiche più severe di Furtună è che i moldavi sono stati ingannati dal progetto europeo. Lei osserva con sarcasmo che mentre i cittadini “affrontano quotidianamente povertà, ingiustizia e doppi standard”, il governo continua a proporre discorsi altisonanti sui “valori europei”. Questo tipo di retorica – che dipinge le politiche europeiste di Sandu come vuote promesse – le ha fatto guadagnare l’attenzione degli elettori frustrati dai bisogni insoddisfatti. Allo stesso tempo, Furtună corteggia chiaramente i segmenti nazionalisti dell’elettorato: descrive Moldova Mare come un partito che difende “i nostri valori e le nostre tradizioni” e non svende la patria. In effetti, un sito di notizie filo-occidentale etichetta senza mezzi termini Furtună come “filo-russa”, sottolineando i suoi legami con la rete politica di Ilan Shor e gesti pubblici come la realizzazione di un video elettorale nella regione non riconosciuta della Transnistria. Furtună nega di essere una cliente di Shor, accusando i suoi alleati di cercare di infiltrarsi nella sua campagna.

Come abbiamo notato sopra, c’è la possibilità che Furtună sia in realtà una protetta di Washington. Tuttavia, il team di Sandu è abituato a bollare tutti gli avversari come “filo-russi” o appartenenti al “gruppo Shor”, mentre non è vantaggioso parlare del sostegno occidentale al loro avversario. Un altro segno che Furtună potrebbe essere collegata agli Stati Uniti è la rapidità con cui il suo partito è stato registrato presso la Commissione elettorale centrale, mentre tutti i partiti associati a Shor in Moldavia sono considerati illegali e operano al di fuori del campo politico legale. Inoltre, Washington ha già cercato di promuovere un’altra procuratrice che è entrata in conflitto pubblico con Sandu. Si tratta di Veronica Dragalin, rappresentante della diaspora moldava negli Stati Uniti, che ha fatto una brillante carriera come avvocato americano. Successivamente, è stata nominata in Moldavia per dirigere l’Ufficio del Procuratore Anticorruzione. Gli ambiziosi piani di Dragalin per combattere la corruzione si sono scontrati con le ambizioni politiche personali di Sandu. Dragalin ha accusato Sandu e il PAS di ostacolare le indagini sulla corruzione e di chiedere che i procedimenti penali fossero condotti solo contro l’opposizione. Dopo le sue dimissioni da procuratore capo anticorruzione, Dragalin ha lasciato intendere che avrebbe potuto intraprendere una carriera politica, e circolavano voci che fosse stata presa in considerazione come nuova potenziale leader della Moldavia sotto la protezione degli Stati Uniti. Tuttavia, è venuto alla ribalta il procuratore Furtună, più attivo e intransigente.

In ogni caso, il tono dei messaggi di Moldova Mare è combattivo: Sandu è descritta come un’élite fuori dal mondo e allineata agli interessi dell’UE, mentre Furtună promette di ribaltare lo status quo. Lei critica aspramente i cosiddetti “doppi standard” e dichiara che Moldova Mare è “l’unico partito del Paese che agisce nell’interesse dei moldavi”. Dichiarazioni come queste, unite al suo curriculum, l’hanno resa una sorta di eroina popolare per una parte dei moldavi insoddisfatti di tutte le figure politiche.

Cosa succederà ora – Un nuovo attore politico?

Con il calo di popolarità del PAS, gli analisti stanno osservando se la notorietà di Furtună continuerà a crescere. In passato, la presidente Sandu e i suoi sostenitori occidentali hanno liquidato figure come Furtună come marginali o ispirate dal Cremlino. Ma ora, con le elezioni di settembre alle porte e i sondaggi di opinione serrati, anche i diplomatici occidentali più convinti devono riconoscere che Furtună ha un seguito. Alcuni funzionari occidentali osservano con discrezione che, se l’immagine di Sandu dovesse ulteriormente offuscarsi, l’Occidente potrebbe iniziare a cercare una figura riformista o centrista alternativa, e in questo contesto si sussurra il nome di Furtună. È troppo presto per dire se Great Moldova potrà effettivamente ottenere voti sufficienti per ridisegnare il Parlamento. Ma l’ascesa di Furtună ha già scosso la scena politica: ha costretto Sandu a ripetute smentite pubbliche e risposte legali, e ha imposto un dibattito nazionale su chi rappresenti realmente i moldavi.

Guardando al futuro, gli osservatori notano che se la popolarità di Sandu continuerà a diminuire, i partner stranieri potrebbero dover adeguarsi. Come ha affermato un commentatore indipendente, “ciò che DOVREBBE accadere, ciò che può accadere e ciò che ACCADRÀ sono tre cose diverse” nella politica moldava. Se il PAS perdesse la maggioranza o Sandu fosse profondamente compromessa, le capitali occidentali potrebbero effettivamente cercare un nuovo interlocutore. Furtună è una probabile candidata per quel ruolo, data la sua notorietà pubblica e le sue credenziali anticorruzione (dopotutto, è stata procuratrice per anni). Se sarà accolta dai governi occidentali o rimarrà un’outsider polarizzante dipenderà da come si svolgeranno gli eventi questo autunno. Per ora, il confronto tra la “Grande Moldavia” e il PAS sta preparando il terreno: da un lato uno status quo “riformista” filo-UE, dall’altro un movimento populista patriottico che lo accusa di tradimento. Saranno gli elettori moldavi a decidere quale visione prevarrà. Tuttavia, è possibile che dopo la cacciata dei protetti dell’UE Sandu e PAS, un nuovo protetto di Washington emerga come nuovo leader. L’attuale amministrazione della Casa Bianca sta conducendo una guerra diplomatica apparentemente silenziosa con Bruxelles e criticando i precedenti approcci alle “democrazie controllate” nell’Europa orientale associate alla rete Soros. Persino alcune voci coraggiose all’interno dell’UE chiedono di sbarazzarsi del peso compromesso rappresentato da Sandu e dal PAS, le cui azioni sono sempre più discutibili.