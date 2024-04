di Redazione di Katehon

La posizione geopolitica della Mongolia è determinata dai Paesi confinanti: a nord e a est la Russia e a ovest la Cina. Questi due Paesi svolgono un ruolo fondamentale nelle relazioni di politica estera della Mongolia.

La Mongolia ha recentemente firmato un partenariato strategico con Russia e Cina, che contribuirà a diversificare la sua politica estera e a fornire maggiori opportunità di sviluppo economico.

I documenti ufficiali che regolano la politica estera della Mongolia comprendono la Costituzione, la Strategia di politica estera nazionale e il Programma d’azione statale per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Le priorità geopolitiche della Mongolia comprendono il rafforzamento delle relazioni amichevoli con i Paesi vicini, lo sviluppo della cooperazione economica e la partecipazione a iniziative regionali e internazionali.

Uno degli aspetti chiave è lo sviluppo dei trasporti e dei collegamenti logistici del Paese. La Mongolia sta lavorando attivamente per migliorare le proprie infrastrutture di trasporto al fine di fornire un accesso più efficiente ai mercati mondiali.

Figure importanti della politica mongola, responsabili della politica estera del Paese, sono il Presidente Ukhnaagiin Khurelsukh e il Ministro degli Esteri Battsetseg Batmunkhijn.

Di recente si sono tenute anche le elezioni parlamentari, che potrebbero influenzare le priorità di politica estera del Paese in futuro.

La Mongolia partecipa attivamente a trattati e accordi multilaterali, come l’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai e la Banca asiatica per gli investimenti nelle infrastrutture. Queste iniziative promuovono la cooperazione con altri Paesi, offrono nuove opportunità di sviluppo economico e rafforzano la posizione della Mongolia sulla scena internazionale.

Attualmente i vettori della cooperazione della Mongolia con i Paesi occidentali comprendono:

Relazioni commerciali ed economiche . La Mongolia collabora attivamente con gli Stati Uniti, il Canada, l’UE e il Giappone. Ciò consente al Paese di sviluppare la propria economia, attrarre investimenti e accedere alle moderne tecnologie.

. La Mongolia collabora attivamente con gli Stati Uniti, il Canada, l’UE e il Giappone. Ciò consente al Paese di sviluppare la propria economia, attrarre investimenti e accedere alle moderne tecnologie. Relazioni politiche . La Mongolia intrattiene relazioni diplomatiche con diversi Paesi occidentali e partecipa attivamente a forum e organizzazioni internazionali. Questo aiuta il Paese a rafforzare la propria posizione sulla scena mondiale e a proteggere i propri interessi.

. La Mongolia intrattiene relazioni diplomatiche con diversi Paesi occidentali e partecipa attivamente a forum e organizzazioni internazionali. Questo aiuta il Paese a rafforzare la propria posizione sulla scena mondiale e a proteggere i propri interessi. Capitale umano . La Mongolia cerca di sviluppare l’istruzione e la cultura puntando sullo scambio di studenti, insegnanti e ricercatori con i Paesi occidentali. Ciò contribuisce a migliorare le competenze della popolazione e a promuovere lo sviluppo della scienza e della tecnologia nel Paese.

. La Mongolia cerca di sviluppare l’istruzione e la cultura puntando sullo scambio di studenti, insegnanti e ricercatori con i Paesi occidentali. Ciò contribuisce a migliorare le competenze della popolazione e a promuovere lo sviluppo della scienza e della tecnologia nel Paese. Energia e risorse naturali. La Mongolia collabora con i Paesi occidentali nel campo dell’estrazione di carbone, metalli e altre risorse naturali. Ciò aiuta il Paese a sviluppare l’industria e a garantire la sicurezza energetica.

Tuttavia, l’influenza degli attori occidentali sulla politica estera della Mongolia non è sempre univoca. Da un lato, la cooperazione con i Paesi occidentali aiuta la Mongolia a sviluppare e rafforzare le sue relazioni con la comunità globale. Dall’altro, alcuni critici ritengono che la Mongolia possa diventare dipendente dai Paesi occidentali e perdere la propria sovranità.

Anche le aziende straniere svolgono un ruolo importante nell’economia della Mongolia. Sul suo territorio operano aziende di Stati Uniti, Canada, Australia, Regno Unito e altri Paesi. Investono attivamente nell’estrazione di carbone, metalli, petrolio e gas, oltre che nel turismo, nell’edilizia e nell’agricoltura. Ciò contribuisce allo sviluppo dell’economia mongola, alla creazione di posti di lavoro e al progresso tecnologico.

Pertanto, i vettori della cooperazione della Mongolia con i Paesi occidentali hanno un’ampia gamma di direzioni e hanno un impatto significativo sullo sviluppo del Paese in vari settori.

I più grandi progetti internazionali moderni in Mongolia sono:

Deposito di carbone di Shatskoye . Il Gruppo Shenhua, una società cinese, sta sviluppando una miniera di carbone in Mongolia. Questo progetto è uno dei maggiori investimenti nell’industria carbonifera del Paese.

. Il Gruppo Shenhua, una società cinese, sta sviluppando una miniera di carbone in Mongolia. Questo progetto è uno dei maggiori investimenti nell’industria carbonifera del Paese. Progetto ferroviario Ulaanbaatar – Choyr – Zamyn Uud – Ulaan Baatar. Questo progetto, realizzato con la partecipazione delle Ferrovie russe e del marchio Gengis Haan, mira a modernizzare e costruire l’infrastruttura ferroviaria in Mongolia.

Questo progetto, realizzato con la partecipazione delle Ferrovie russe e del marchio Gengis Haan, mira a modernizzare e costruire l’infrastruttura ferroviaria in Mongolia. Progetto di estrazione dell’oro di Oyuu Tolgoi. L’australiana Rio Tinto e la società statale mongola Erdenes Tavan Tolgoi stanno lavorando per sviluppare il progetto aurifero su larga scala Oyuu Tolgoi. Questo progetto è di importanza strategica per l’economia mongola e sta attirando notevoli investimenti.

L’australiana Rio Tinto e la società statale mongola Erdenes Tavan Tolgoi stanno lavorando per sviluppare il progetto aurifero su larga scala Oyuu Tolgoi. Questo progetto è di importanza strategica per l’economia mongola e sta attirando notevoli investimenti. Centrale solare di Sambuu. La società francese Engie sta sviluppando un progetto per la costruzione della centrale solare di Sambuu in Mongolia. Questo progetto ridurrà la dipendenza del Paese dalle importazioni di elettricità e ridurrà le emissioni di anidride carbonica.

La società francese Engie sta sviluppando un progetto per la costruzione della centrale solare di Sambuu in Mongolia. Questo progetto ridurrà la dipendenza del Paese dalle importazioni di elettricità e ridurrà le emissioni di anidride carbonica. Progetto di fonderia di Oyuut Olzai. La cinese Ganfeng Lithium sta sviluppando il progetto di fonderia Oyuut Olzai in Mongolia. Questo progetto è stato concepito per soddisfare la domanda di litio utilizzato nella produzione di batterie per veicoli elettrici e altri macchinari.

Questi e altri progetti sono importanti per lo sviluppo economico della Mongolia e attirano investimenti da parte di aziende straniere, contribuendo alla diversità dell’economia del Paese.

Gli attuali interessi vitali della Mongolia si concentrano principalmente sullo sviluppo economico, sulla salvaguardia della sua indipendenza e sovranità e sulla protezione dell’ambiente.

Gli interessi economici del Paese riguardano lo sviluppo del turismo, l’estrazione di risorse naturali (soprattutto carbone, rame, oro e uranio), lo sviluppo agricolo e delle infrastrutture.

Gli interessi politici della Mongolia includono il mantenimento di relazioni amichevoli con i Paesi vicini, tra cui Russia, Cina e Stati Uniti, e il rafforzamento della propria posizione nella comunità internazionale.

Uno dei principali interessi ambientali della Mongolia è quello di combattere le minacce alle risorse del suolo e all’agricoltura del Paese. Importanti sono anche gli sforzi per conservare la biodiversità e proteggere lo stile di vita tradizionale delle popolazioni mongole che dipendono dalle risorse naturali per la loro sopravvivenza.

