Il 3 novembre si è tenuto ad Astana, capitale del Kazakistan, il vertice per il 10° anniversario dell’Organizzazione degli Stati Turchi (OTS). Vi hanno partecipato i capi degli Stati membri dell’Organizzazione – Azerbaigian, Kirghizistan, Kazakistan, Turchia e Uzbekistan – e degli Stati osservatori – Ungheria e Turkmenistan. Nella dichiarazione finale del vertice del Consiglio dei Capi di Stato dell’OTG si legge che tutti i leader hanno ribadito la loro determinazione a sviluppare la cooperazione multilaterale all’interno dell’OTG sulla base della storia, della lingua, della cultura, delle tradizioni e dei valori comuni dei popoli turchi. Il documento sottolinea l’importanza di tenere consultazioni per sviluppare una posizione comune sulle questioni regionali e internazionali che riguardano gli interessi del mondo turco. Inoltre, la Carta di Astana è stata adottata in occasione del X Vertice dell’OTG, tenutosi all’insegna del motto “Era turca”. Di particolare rilievo è l’iniziativa sul Meccanismo di Protezione Civile dell’OTG e l’istruzione dei Paesi partecipanti di finalizzare la bozza di accordo sulla sua istituzione entro la fine di quest’anno. [1]

La maggior parte dei mass media dei Paesi dell’OTG ha dato ampio e positivo risalto all’incontro per l’anniversario. L’enfasi generale è stata posta sull’aspirazione dei Paesi turcomanni a espandere i legami e a rafforzare le relazioni all’interno di questa associazione. In generale, tutti i discorsi dei leader dell’OTG possono essere suddivisi in due categorie fondamentali: quelli di portata globale e quelli con un obiettivo pragmatico.

Grandi compiti

Ad esempio, i media azeri sottolineano in ogni modo possibile che la direzione della cooperazione con gli Stati membri del CTG è una delle priorità della politica estera di Baku. L’obiettivo è quello di aumentare il fatturato commerciale dell’Azerbaigian con gli Stati turchi fino a 15 miliardi di dollari nei prossimi anni. Si ricorda che l’accordo sulla creazione del Consiglio di cooperazione degli Stati di lingua turca (Consiglio turco) è stato firmato nel 2009 in Azerbaigian, in occasione del vertice di Nakhchivan. Si richiama inoltre l’attenzione sulla favorevole posizione geografica degli Stati membri del TSC, che si trovano sulla via di trasporto che costituisce il Corridoio di Mezzo. L’Azerbaigian, che si trova all’incrocio tra Oriente e Occidente, svolge un ruolo determinante nel contesto del suo elevato potenziale di transito. Si sottolinea in particolare il sostegno incondizionato dei Paesi OTG durante la giusta lotta dell’Azerbaigian in Karabakh e la loro continua assistenza nella ricostruzione della regione. [2]

I media kazaki sottolineano in particolare il tema del ruolo internazionale dell’OTG e la crescente influenza di questa organizzazione. “Il mondo turco sta interagendo con le potenze globali su un piano di parità. Gli altri Stati fanno ora i conti con gli atteggiamenti chiave della nostra organizzazione”, ha dichiarato il Presidente del Kazakistan Kassym-Jomart Tokayev durante il suo discorso di apertura. [Egli ha delineato otto priorità che contribuiranno a rafforzare la solidarietà dei popoli turchi e a costruire le loro capacità. Ad esempio, Tokayev ritiene che la divulgazione dell’unità turca sia di grande importanza. È quindi necessario uniformare le bandiere e gli emblemi dell’Organizzazione degli Stati turchi e delle sue strutture. È inoltre necessario sistematizzare gli standard per garantire la libera esportazione di merci nel mercato comune, nonché creare un centro di riferimento per attuare il riconoscimento reciproco dei risultati dei test sui prodotti. Al termine del suo discorso, il Presidente del Kazakistan ha proposto una serie di iniziative culturali, invitando inoltre a espandere il commercio interregionale e a concentrarsi sugli investimenti nell’economia, per sviluppare il mercato dei finanziamenti “verdi”. [4]

Questa posizione di Astana coincide in gran parte con le valutazioni dell’Ankara ufficiale, che sottolinea anch’essa le brillanti iniziative di politica estera – ma esclusivamente da parte del presidente turco. Recep Tayyip Erdogan ha iniziato il suo discorso al vertice congratulandosi con l’Azerbaigian, che “ha posto fine all’occupazione durata 30 anni in Karabakh”. Il suo discorso ha sottolineato la grave preoccupazione per il conflitto israelo-palestinese, ha condannato tutti gli attacchi ai civili e ha invitato le parti a dichiarare immediatamente un cessate il fuoco per proteggere i civili. Erdogan ha ringraziato separatamente i leader del TNA per aver concesso lo status di osservatore nell’organizzazione alla Repubblica turca di Cipro del Nord, “che è parte integrante del mondo turco”. Il Presidente Recep Tayyip Erdogan ha inoltre affermato che il trasporto del gas naturale del Caspio verso la Turchia e l’Europa contribuirebbe sia al benessere degli Stati turchi che alla sicurezza energetica dell’UE. [5]

Pragmatismo politico

Gran parte del discorso del presidente del Khalk Maslakhaty e leader nazionale del Turkmenistan, Gurbanguly Berdymukhamedov, è stato dedicato ai trasporti e alla logistica. Berdymukhamedov Sr. ha ricordato la creazione di corridoi di trasporto che attraversano il suo Paese e ha invitato a “sfruttare il potenziale del sistema logistico e infrastrutturale del Turkmenistan”. Tra questi, il corridoio Afghanistan-Turkmenistan-Azerbaigian-Georgia-Turchia, che sta cercando di raggiungere la piena capacità, il nuovo corridoio Mar Caspio-Mar Nero e la rotta Kirghizistan-Uzbekistan-Turkmenistan-Azerbaigian-Turchia, su cui si sta ancora lavorando. Il presidente del Khalk Maslakhaty del Turkmenistan ha poi espresso l’interesse a fornire il gas turkmeno all’Azerbaigian, alla Turchia e poi ai Paesi europei attraverso il Mar Caspio. Va notato che Gurbanguly Berdimuhamedov non ha parlato dell’adesione del Turkmenistan al CTG come membro a pieno titolo, anche se una settimana fa tale desiderio è stato espresso da Recep Tayyip Erdogan in un incontro con il presidente Serdar Berdimuhamedov ad Ankara. [6]

Il Presidente uzbeko Shavkat Mirziyoyev ha abilmente combinato nel suo discorso i problemi di attualità della politica mondiale, i futuri compiti dell’unità turca e le esigenze pratiche dell’economia nazionale. In primo luogo, si è congratulato con il popolo dell’Azerbaigian per la grande vittoria – il pieno ripristino dell’integrità territoriale del Paese. Poi, il presidente uzbeko ha espresso preoccupazione per la pericolosità del conflitto palestinese-israeliano in corso in Medio Oriente e ha invitato le parti a cessare immediatamente le azioni militari. Di conseguenza, Shavkat Mirziyoyev ha avanzato una serie di proposte brillanti: ad esempio, sviluppare una Carta del Mondo Turco, che “rifletta l’unità e la coesione dei popoli turchi, il loro grande passato, la ricca cultura e i valori ancestrali”. Le sue altre proposte erano molto più pragmatiche: intensificare i lavori per la creazione di una Banca turca per lo sviluppo e localizzarla a Tashkent. Per lo sviluppo delle catene logistiche, si propone di istituire un Consiglio dei Dipartimenti ferroviari dei Paesi della CTA e di localizzare la direzione di questa struttura anche in Uzbekistan. [7]

Il presidente kirghiso Sadyr Zhaparov ha osservato in modo affabile che l’attuale vertice OTG si svolge in un momento di crisi, ma i partecipanti hanno tutte le possibilità di raggiungere i loro obiettivi usando la volontà politica e il potenziale economico. “Esorto a creare condizioni più leali per i produttori e gli uomini d’affari degli Stati turchi. Lo svolgimento di forum d’affari dimostra la presenza di interessi nella realizzazione di progetti comuni” – ha dichiarato Sadyr Zhaparov. Il Presidente del Kirghizistan ha sottolineato l’importanza di rafforzare la cooperazione tra i Paesi del TNA nel campo della trasformazione digitale. Zhaparov ha inoltre suggerito ai leader dei TNA di lavorare più attivamente allo sviluppo di itinerari turistici e di dichiarare il Jalal-Abad kirghiso un centro turistico del mondo turco. Dopo l’incontro di Astana, è stato annunciato che il prossimo vertice dell’Organizzazione degli Stati turchi si terrà in Kirghizistan nel 2024. [8] Ciò significa che una posizione pragmatica ha sempre maggiori possibilità di essere ascoltata rispetto a una posizione romantica.

Documenti firmati

A seguito del X Vertice OTH di Astana, sono stati firmati 12 documenti:

Atto di Astana;

Dichiarazione del X Vertice dell’Organizzazione degli Stati Turchi;

Decisione dei Capi di Stato sull’assegnazione al Presidente dell’Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev dell'”Ordine Supremo del Mondo Turco”;

Decisione dei Capi di Stato sul conferimento dello status di centri finanziari del mondo turco;

Decisione sull’adozione delle nuove bandiere delle organizzazioni di cooperazione turche;

Decisione dei Capi di Stato sulle nomine;

Decisione sulla concessione dello status di osservatore all’Organizzazione di cooperazione economica nell’ambito dell’Organizzazione degli Stati turchi;

Decisione sull’approvazione del 6 febbraio come Giornata del ricordo delle vittime della catastrofe e della solidarietà dell’Organizzazione degli Stati turchi;

Decisione sulle regole di gestione del bilancio del Segretariato dell’Organizzazione degli Stati turchi;

Decisione sulla stesura del “Regolamento sui rappresentanti permanenti dell’Organizzazione degli Stati turchi”;

Protocollo sulla cooperazione tra le istituzioni competenti degli Stati membri dell’Organizzazione degli Stati turchi nel campo della metrologia;

Piano d’azione congiunto (Road Map) dell’Organizzazione degli Stati turchi sull’attuazione del programma di comunicazione sui trasporti per il periodo 2023-2027.

Valutazioni di esperti

Le valutazioni degli esperti sui risultati del vertice del TNA ad Astana differiscono nettamente dai rapporti ufficiali in direzione di un maggiore scetticismo. L’analista kazako Daniyar Ashimbayev osserva che nessuno dei servizi stampa presidenziali dei Paesi CTS ha pubblicato i testi dei 12 documenti adottati al vertice. [Solo il Segretariato dell’OTS ha pubblicato il testo della dichiarazione finale in 156 punti, che contiene una mera enumerazione di eventi. Ad esempio, il paragrafo 121 “Accogliamo con favore l’istituzione della Commissione per un alfabeto comune del mondo turco” riflette l’intervento del solo Presidente Erdoğan, mentre gli altri leader degli OTS sono rimasti semplicemente in silenzio su questo tema. Il politologo Ashimbayev richiama anche l’attenzione sulla diversità dei temi sollevati nei discorsi dei leader del TNA.

Ravshan Nazarov, ricercatore senior presso l’Istituto di Stato e Diritto dell’Accademia delle Scienze della Repubblica dell’Uzbekistan, ha affermato che il TNA è ora sulla strada dell’integrazione primaria sul modello dell’Unione Europea. Secondo Nazarov, la CTA è un progetto interessante, in dinamico sviluppo e promettente di integrazione internazionale, anche per l’Ungheria e i Balcani. Tuttavia, l’esperto russo Alexander Karavaev ritiene che “il Caucaso e i Paesi turcici sono le uniche regioni in cui Ankara può formare associazioni di integrazione con il neo-ottomanismo come motore”. Né nei Balcani, né in Africa, né in Medio Oriente c’è una simpatia politica per la Turchia paragonabile a quella dell’Asia centrale e della Transcaucasia. Le esportazioni di beni non legati alle risorse e gli investimenti reciproci tra gli Stati dell’Asia centrale e la parte turca sono ancora bassi rispetto agli analoghi indicatori del fatturato commerciale russo-turco o russo-centroasiatico. [10]

Gli analisti regionali sottolineano che l’obiettivo principale del presidente turco nell’OTG è quello di rafforzare i legami economici con le ex repubbliche sovietiche ricche di risorse. I regimi politici della Turchia e dei Paesi dell’Asia centrale stanno cercando di coordinare le loro posizioni in politica estera e culturale, ma Ankara ha un’influenza piuttosto limitata in termini di investimenti. Il politologo Asel Tutumlu dell’Università del Medio Oriente di Cipro Nord ritiene che “è probabile che ci sia una sorta di raggruppamento nell’Organizzazione degli Stati turchi”. Tra i cinque Paesi dell’Asia centrale si nota il tentativo di costruire una propria politica estera come una regione unificata. Solo in un secondo momento questi “cinque” costruiranno la loro politica con gli altri membri dell’OTG, tra cui Azerbaigian e Turchia.

Queste conclusioni degli esperti sono ben supportate da fatti concreti. Ad esempio, il presidente azero Ilham Aliyev ha parlato al vertice di Astana di investimenti per 20 miliardi di dollari nei Paesi della CTA. La maggior parte di questi è stata investita in Turchia. [Oggi gli altri tre membri del CTS (Kazakistan, Kirghizistan e Uzbekistan) sono consapevoli del loro status secondario nell’organizzazione e hanno una propria visione delle priorità politiche e una propria comunanza regionale. Come integrare questi due sottosistemi all’interno di un’unica organizzazione è una questione grande e difficile. Il futuro, come descritto nella Turkic World Vision 2040, dipenderà dalla misura in cui questi due gruppi riusciranno a trovare opportunità di cooperazione e interazione pratica.

Minacce e rischi

Ricordiamo che il piano a lungo termine del TNA è contenuto nel documento “Il concetto del mondo turco fino al 2040”, adottato due anni fa. Il documento descrive come l’organizzazione turca utilizzerà le risorse collettive dei suoi Stati membri e diventerà una forza unificata da tenere in considerazione sulla scena mondiale. Tuttavia, il recente vertice dell’OTG ha dimostrato che le parole e i fatti concreti in politica sono molto diversi. Ad esempio, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha usato il podio del vertice di Astana per sostenere con forza Hamas nel conflitto mediorientale. Le sue controparti turche, tuttavia, non hanno avuto fretta di prendere la stessa posizione inequivocabile. Nella parte ufficiale del vertice, tre presidenti hanno parlato di questioni mediorientali: oltre al formidabile leader turco, si tratta dei presidenti pacifisti di Uzbekistan e Kazakistan. Inoltre, Shavkat Mirziyoyev ha parlato solo del diritto del popolo palestinese a uno Stato indipendente, mentre Kasym-Jomart Tokayev ha annunciato 1 milione di dollari di aiuti al popolo palestinese, entrambi politicamente corretti e riferiti alla Carta delle Nazioni Unite.

Pertanto, i leader del TNA non hanno agito in modo unitario su questo tema e non sono andati oltre i loro confini territoriali e politici, cosa che non poteva passare inosservata agli esperti regionali. Inoltre, fonti informate in Turkmenistan e Kazakistan hanno espresso alcune preoccupazioni per l’aperto sostegno della Turchia ad Hamas. Come si vede, dopo i risultati del vertice di Astana, le autorità turkmene hanno nuovamente mantenuto lo status di osservatore nel TNA e non hanno chiaramente fretta di diventare un membro a pieno titolo di questa organizzazione. Come hanno osservato in precedenza gli analisti del Caspian Institute for Strategic Studies, “Ashgabat professa il concetto di “neutralità attiva”, ossia partecipa come osservatore a molti importanti formati regionali – dalla CSI e dal SEAE al CTG e alla SCO”. [Gli interessi del Turkmenistan sono incentrati non solo sulla costruzione di infrastrutture per l’esportazione del gas turkmeno, ma anche sullo sviluppo di infrastrutture interne e di nuovi campi per l’elevazione nazionale. Da questo punto di vista, la Turchia non ha molto da offrire rispetto alla Cina o alla Russia, che sono attori storici dell’economia interna del Turkmenistan.

Un’altra questione importante è la tendenza verso un nuovo sistema di sicurezza collettiva nel Mar Caspio. La Turchia sta cercando di posizionarsi come importante attore di potere per garantire la stabilità nella sua macroregione: non solo mediando tra Russia e Ucraina o aiutando a risolvere i conflitti nel Caucaso meridionale, ma anche plasmando attivamente l’equilibrio di potere in Medio Oriente. Ora le questioni di sicurezza collettiva nella regione del Mar Caspio, che hanno iniziato a essere discusse due anni fa nell’ambito dell’organizzazione TURKSOY, sono tornate alla ribalta. La principale novità del vertice del giubileo di Astana è stata la decisione di creare il cosiddetto Meccanismo di protezione civile dei Paesi della CTC. La bozza di questo accordo dovrebbe essere adottata dai governi nazionali entro la fine del 2023. La dichiarazione conteneva la seguente interessante formulazione: tenere consultazioni periodiche su questo tema a livello intergovernativo “per garantire uno stretto coordinamento e una stretta cooperazione sulle questioni di sicurezza di interesse reciproco”. In particolare, si fa riferimento alla cooperazione nel campo dell’industria della difesa e della cooperazione militare. [In sostanza, il Meccanismo di Difesa Civile OTG dovrebbe essere una forma soft di integrazione militare per i Paesi del mondo turco che sono membri di diversi blocchi militari – come la NATO o la CSTO.

Gli analisti ritengono che la Turchia sia ora interessata non solo a vendere i suoi veicoli aerei senza pilota (UAV) o a stabilirne la produzione in Kazakistan e Kirghizistan, ma anche a rafforzare significativamente la sua presenza militare nei Paesi del Mar Caspio. Ad esempio, vendendo carri armati e tecnologie per la produzione di artiglieria moderna o offrendo assistenza per la modernizzazione delle forze navali nel Mar Caspio. Occorre comprendere chiaramente che attualmente più del 90% delle forniture militari alla regione provengono dalla Russia e le tecnologie militari turche [secondo gli standard NATO] non sono sempre compatibili con esse. Ad esempio, il Kazakistan è in grado di gestire la produzione di UAV turchi. Ma se i Paesi della regione sviluppano una produzione militare nazionale secondo gli standard della NATO in concorrenza con quelli russi, avranno grossi problemi. Secondo l’analista politico Asel Tutumlu, “l’élite militare del Kazakistan e dell’Asia centrale è stata formata ed educata nelle scuole militari russe e non penserebbe nemmeno a una cosa del genere. Tuttavia, è in atto un processo di ricambio generazionale nelle élite di potere dei Paesi del Caspio, che potrebbe influenzare la politica estera e le priorità militari.

Risultati preliminari

Il contesto geopolitico del vertice di Astana va visto alla luce dei conflitti in corso in Ucraina e in Medio Oriente. La Turchia si rende conto che ci sono grandi rischi per il transito attraverso il Mar Rosso e il Mar Mediterraneo, sia da sud che da nord, poiché il conflitto in Medio Oriente potrebbe prolungarsi ed espandersi. Oggi è importante per Ankara creare opportunità di transito alternative attraverso il corridoio transcaspico, che è particolarmente importante nel contesto del blocco commerciale occidentale della Russia. In questo senso, gli interessi della Turchia coincidono con quelli degli Stati dell’Asia centrale, che si trovano in una situazione difficile a causa delle sanzioni secondarie contro la Russia e del blocco delle tradizionali vie di esportazione. Tuttavia, questo attuale equilibrio di interessi non rappresenta una soluzione a lungo termine, ma piuttosto un’equazione con molte incognite. Tutto dipenderà dai parametri di un eventuale cessate il fuoco in Ucraina, dalla portata della crescente escalation in Medio Oriente e dalla possibile destabilizzazione della stessa regione del Caspio.

Il contesto geopolitico del vertice OTG sembra una continuazione degli sforzi di lunga data di Ankara per costruire la propria macroregione. Va notato che qualsiasi costruzione imperiale è finanziariamente molto costosa per la metropoli, e l’economia turca sta attraversando tempi difficili. Gli esperti regionali ritengono che oggi il TNA abbia obiettivi troppo ambiziosi. Inoltre, finora solo l’Azerbaigian e la Turchia sono pronti a compiere ulteriori sforzi per realizzare un progetto di tale portata. Va inoltre considerato che la Russia ha una forte influenza economica e politica nei tre Paesi membri del CTG – Kazakistan, Kirghizistan e Uzbekistan. Nonostante i discorsi di pathos dei politici turchi sul patrimonio culturale e sull’aumento della stabilità e dell’influenza, gli analisti regionali notano che il fatturato commerciale tra la Turchia e i Paesi del Mar Caspio è appena in crescita, a differenza di quello con la Russia e la Cina. In questa situazione, Ankara potrebbe essere tentata di sostituire la debolezza economica con una componente militare, fornendo ai Paesi del CTG donazioni di forze e tecnologia militare. Tuttavia, per la Russia e i suoi alleati, il passaggio del processo di “standardizzazione” annunciato al vertice alla sfera militare è assolutamente inaccettabile e potrebbe avere conseguenze negative.

La stampa occidentale e regionale ha scritto molto – dopo il vertice OTH – sulla prossima e presumibilmente inevitabile competizione tra Russia e Turchia. La realtà odierna è che molte contraddizioni e conflitti emergenti vengono rapidamente risolti nel quadro del partenariato strategico tra Mosca e Ankara. La cooperazione a lungo termine della Russia con i Paesi dell’Asia centrale viene mantenuta anche nell’ambito di altre organizzazioni e accordi, come la CSI, l’EAEU e la CSTO. Sembra che gli obiettivi della Turchia e dell’Azerbaigian siano attualmente sufficientemente complementari agli interessi degli Stati dell’Asia centrale e non siano in contraddizione con gli interessi della Russia. Mosca comprende che lo sviluppo di corridoi di trasporto alternativi è utile anche per l’economia russa. Come già osservato nei materiali della KISI, un passo strategicamente corretto per eliminare le possibili contraddizioni è che la Russia entri a far parte del CTG come osservatore e successivamente come membro permanente dell’organizzazione. Il Kazakistan, in quanto alleato più stretto di Mosca e presidente dell’Organizzazione degli Stati Turchi per il 2024, potrebbe concretamente promuovere questa importante iniziativa.

