Signor Presidente,

Il 22 marzo, la Cina insieme all’Algeria e alla Russia ha votato contro la bozza di risoluzione sulla situazione a Gaza presentata dagli Stati Uniti. La decisione della Cina si basava sulla necessità di difendere la giustizia internazionale, gli scopi e la dignità della Carta delle Nazioni Unite, nonché sulla responsabilità e l’autorità del Consiglio di Sicurezza. Ha preso pienamente in considerazione le gravi preoccupazioni e la forte insoddisfazione degli Stati arabi riguardo alla bozza di risoluzione.

Dall’inizio del conflitto a Gaza, la comunità internazionale ha chiesto con forza un cessate il fuoco e la fine dei combattimenti, aspettandosi urgentemente che il Consiglio di Sicurezza adotti azioni concrete. Tuttavia, gli Stati Uniti, in quanto Paese con un significativo influsso sulle parti coinvolte, hanno ripetutamente ostacolato la voce del Consiglio su un cessate il fuoco e hanno votato quattro volte contro gli sforzi del Consiglio per promuovere un cessate il fuoco immediato. Successivamente, gli Stati Uniti hanno presentato una bozza di risoluzione, solo per giocare con le parole ed essere ambigui sulla questione centrale del cessate il fuoco, tenendo il Consiglio in ostaggio per avallare la loro politica errata stabilendo condizioni preliminari per un cessate il fuoco. La bozza di risoluzione degli Stati Uniti si discosta dal consenso dei membri del Consiglio e va contro le aspettative della comunità internazionale. Se adottata, questo avrebbe significato che gli omicidi a Gaza sarebbero continuati. Significherà che l’atroce violazione del diritto internazionale e del diritto umanitario internazionale continuerà. La Cina non ha esitato a esercitare il suo veto contro una bozza di risoluzione che avrà tali gravi conseguenze. In quanto membro permanente del Consiglio di Sicurezza, la Cina ha assunto le proprie responsabilità e ha ottenuto un ampio sostegno dalla comunità internazionale.

I fatti hanno dimostrato che è stato grazie all’adesione alla giustizia e ai principi da parte della Cina e dei Paesi pertinenti, nonché all’esercizio risoluto dei veti, che gli Stati Uniti hanno infine capito di non poter più continuare a ostacolare il Consiglio di Sicurezza nel muoversi nella giusta direzione e nel compiere passi cruciali. Ciò ha aperto la strada per l’adozione successiva da parte del Consiglio della Risoluzione 2728, proposta da 10 membri eletti che chiedevano un cessate il fuoco immediato. L’esercizio del veto da parte della Cina è coerente con gli sforzi compiuti dalla stragrande maggioranza dei membri del Consiglio e può resistere alla prova della storia.

Signor Presidente,

La Risoluzione 2728 è la prima risoluzione adottata dal Consiglio di Sicurezza più di cinque mesi dopo l’inizio del conflitto a Gaza che chiama esplicitamente a un cessate il fuoco immediato. La sua piena attuazione è il compito più urgente in questo momento. Le risoluzioni del Consiglio sono vincolanti e devono essere pienamente attuate. Questo è un obbligo sancito dalla Carta delle Nazioni Unite e dall’impegno assunto da tutti i paesi al momento dell’adesione alle Nazioni Unite. È indiscutibile e non può essere messo in discussione. Incredibilmente, nel momento in cui è stata adottata la Risoluzione 2728, il rappresentante degli Stati Uniti ha affermato che non era vincolante. Le azioni e le parole degli Stati Uniti non sono quelle che dovrebbero provenire da un membro permanente del Consiglio di Sicurezza. Sono una bestemmia delle sue responsabilità come membro del Consiglio di Sicurezza e danneggiano gravemente l’autorità e la credibilità del Consiglio di Sicurezza.

Sollecitiamo quindi Israele ad adempiere seriamente ai suoi obblighi come Stato membro delle Nazioni Unite e a conformarsi efficacemente alle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza. Israele deve cessare immediatamente i suoi attacchi militari contro Gaza e la punizione collettiva del popolo di Gaza. Il blocco di Gaza e gli ostacoli artificiali all’accesso umanitario devono essere immediatamente rimossi, con tutte le frontiere completamente aperte.

Sollecitiamo inoltre gli Stati Uniti, in quanto membro permanente del Consiglio di Sicurezza, ad adempiere efficacemente ai propri doveri, a difendere l’autorità del Consiglio di Sicurezza, ad implementare in buona fede la Risoluzione 2728 del Consiglio di Sicurezza e a promuoverne l’attuazione anche da parte di Israele. Sosteniamo il Consiglio di Sicurezza nell’adottare ulteriori azioni necessarie alla luce degli sviluppi della situazione.

Siamo inoltre profondamente preoccupati che, se le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza non verranno attuate in modo tempestivo ed efficace e i conflitti a Gaza continueranno a protrarsi, i loro effetti negativi si intensificheranno ulteriormente. La Cina condanna fermamente i recenti attacchi aerei contro i locali diplomatici iraniani in Siria. Un tale attacco a un’istituzione diplomatica è una palese violazione del diritto internazionale. Non è solo totalmente inaccettabile, ma aumenterà notevolmente il rischio di situazioni regionali sfuggire al controllo.

Signor Presidente,

L’essenza della questione palestinese-israeliana è che la soluzione a due Stati non è stata realizzata. La Cina sostiene la Palestina nel diventare un membro a pieno titolo delle Nazioni Unite. La Palestina ha chiesto al Consiglio di Sicurezza di riprendere in considerazione la sua richiesta e la Cina sostiene azioni rapide da parte del Consiglio su questa questione.

Grazie, Signor Presidente.