Di Amur Gadzhiev

Il 7 ottobre 2023, il movimento palestinese Hamas ha lanciato l’Operazione Al-Aqsa Flood contro Israele. Dopo aver lanciato un attacco missilistico senza precedenti, i combattenti dell’organizzazione si sono infiltrati nelle zone di confine nel sud dello Stato ebraico e hanno preso degli ostaggi. In risposta, le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno annunciato il lancio dell’operazione Iron Swords contro Hamas nella Striscia di Gaza. Per diversi giorni, l’esercito israeliano ha preso il controllo di tutti i centri abitati vicino al confine con Gaza e ha iniziato ad effettuare attacchi aerei contro obiettivi, anche civili, nella Striscia. Israele ha inoltre annunciato il blocco totale di Gaza: è stata interrotta la fornitura di acqua, cibo, elettricità, medicinali e carburante.

Ad oggi, il numero delle vittime nella Striscia di Gaza ha superato le 13.300 persone, tra cui più di 9.000 donne e bambini. Più di 31.000 residenti sono stati feriti, il 75% dei quali sono donne e bambini. Da parte israeliana, sono state uccise più di 1,2 mila persone. Secondo vari rapporti, circa 150 israeliani potrebbero essere prigionieri di Hamas. Nella Striscia di Gaza, 20 ospedali su 35 hanno smesso di funzionare. Le istituzioni hanno esaurito il carburante, le medicine e altri beni essenziali. Nell’ospedale più grande della Striscia di Gaza, Al-Shifa, Israele sta conducendo una “operazione mirata”. Le autorità dello Stato ebraico insistono sul fatto che il complesso è utilizzato dai militanti di Hamas come centro di comando e deposito di armi.

Reazione della comunità internazionale

La comunità internazionale ha risposto alle azioni di Israele a Gaza chiedendo allo Stato ebraico una “tregua umanitaria immediata, duratura e sostenibile che porti alla cessazione delle ostilità”. Ciò è affermato, in particolare, in una risoluzione sostenuta dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, presentata dalla Giordania a nome di 22 Stati arabi. Il documento chiede anche “l’immediata concessione di un accesso umanitario pieno, duraturo, sicuro e senza ostacoli all’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente”.

Inoltre, la risoluzione chiede la creazione di corridoi umanitari per facilitare la consegna di aiuti umanitari a Gaza, l’accesso senza ostacoli all’enclave per i servizi e i beni essenziali, tra cui acqua, cibo, medicine, carburante ed elettricità. Inoltre, la risoluzione chiede l’eliminazione di “qualsiasi tentativo di trasferimento forzato della popolazione civile palestinese” e l’annullamento dell’ordine di Israele di trasferire i civili dal nord della Striscia di Gaza al sud. Il documento sottolinea inoltre la necessità di moderazione per evitare un’ulteriore destabilizzazione della situazione in Medio Oriente. Allo stesso tempo, il Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres si è astenuto dal condannare Israele per i suoi attacchi contro obiettivi civili a Gaza, assumendo essenzialmente una “posizione politicizzata”.

L’idea di un sistema di garanti

Nel contesto della posizione piuttosto contenuta della comunità internazionale sull’attuale aggravamento palestinese-israeliano, gli sforzi attivi della Turchia volti sia a risolvere i problemi attuali, principalmente legati agli aspetti umanitari, sia a una soluzione globale palestinese-israeliana stanno attirando l’attenzione.

Così, il 17 ottobre la Turchia ha avanzato l’idea di creare un sistema di garanti per le parti del conflitto palestinese-israeliano. Allo stesso tempo, secondo Ankara, gli Stati che fungeranno da garanti, soprattutto per la parte palestinese, dovrebbero provenire dalla regione del Medio Oriente. La Turchia, secondo il Ministro degli Esteri turco Hakan Fidan, è pronta ad agire come Paese garante per la Palestina se si raggiunge un accordo di pace. Tuttavia, la parte turca non ha specificato quali meccanismi sarebbero coinvolti per assicurare le garanzie. Israele, in un modo o nell’altro, dispone di meccanismi militari per affrontare il problema palestinese. Se l’iniziativa turca del sistema dei garanti preveda la possibilità di fornire sostegno militare alla Palestina nel caso in cui Tel Aviv violi le disposizioni di un futuro accordo di pace rimane una questione aperta.

A nostro avviso, il sistema di garanzie proposto dalla Turchia può essere efficace, ma solo se sostenuto da elementi di deterrenza. Se questo sistema si limita a dichiarare quali Paesi hanno lo status di garanti della tregua israelo-palestinese, senza alcun meccanismo reale, allora l’iniziativa può essere considerata condannata. Tuttavia, se i Paesi garanti inviano truppe nella regione e quindi sostengono i loro impegni con una reale presenza militare, proteggendo così i palestinesi da nuovi attacchi da parte di Israele [e, di fatto, proteggendo gli israeliani da una nuova escalation del conflitto], tale sistema potrebbe essere efficace. A maggior ragione, ci sono buone ragioni per ritenere che l’iniziativa turca di creare un sistema di garanti si basi sull’esperienza maturata da Ankara sia nel quadro della soluzione di Cipro sia nel contesto del processo di pace siriano avviato nel formato di Astana.

D’altro canto, però, questa soluzione potrebbe comportare un forte aumento della corsa agli armamenti a livello regionale e, di conseguenza, una destabilizzazione. La regionalizzazione del problema mediorientale e la divisione dei Paesi della regione in quelli che sostengono Israele e quelli che sostengono la Palestina potrebbero avere conseguenze imprevedibili e negative per la sicurezza e la stabilità.

Ovviamente, nell’ambito del sistema di garanzie proposto, la Turchia cerca, tra l’altro, di rafforzare il proprio ruolo nel processo e di assumersi una certa responsabilità. Tuttavia, dato il sostegno turco ai gruppi sunniti in Siria, vi sono legittime preoccupazioni che questo non sia un passo verso una soluzione, ma un passo indietro – verso un’escalation del conflitto. Non è chiaro come reagirà l’Iran, uno dei principali alleati di Hamas. Dopo tutto, Hamas è attualmente ciò che unisce l’Iran al Qatar, con il quale la Turchia ha relazioni speciali e dove la Turchia ha una base militare.

Sulla politica di due pesi e due misure dell’Occidente

Il 27 ottobre Israele ha annunciato l’intenzione di espandere le operazioni di terra a Gaza. Il mondo si è bloccato in attesa di uno scontro di terra su larga scala. Il 29 ottobre, Tel Aviv ha inviato truppe e carri armati nel nord della Striscia di Gaza. È stato riferito che l’operazione potrebbe durare da sei settimane a sei mesi. Ben presto si è saputo che l’esercito israeliano ha scelto un approccio più cauto invece di un’invasione massiccia. L’obiettivo dell’operazione è stato proclamato come “l’eliminazione totale di Hamas”. I funzionari hanno detto che Israele voleva eliminare una situazione in cui la Striscia di Gaza era “una fonte di violenza anti-israeliana”.

Gli alleati di Israele, compresi gli Stati Uniti, hanno richiesto scenari delle conseguenze che un’operazione di terra dell’IDF potrebbe provocare. I media statunitensi, citando funzionari, hanno riferito che Israele ha sospeso i piani per un’operazione di terra su larga scala a Gaza e li ha sostituiti con diversi piani limitati. Tale decisione è stata presa in accordo con Washington. È stato notato che i leader dei Paesi occidentali, nei loro contatti con le autorità israeliane, non hanno cercato di dissuaderle dall’operazione di terra. In questo contesto, l’invito degli Stati Uniti a Israele [l’IDF ha dichiarato l’obiettivo della completa eliminazione di Hamas] a prestare particolare attenzione a ridurre al minimo le vittime tra la popolazione civile palestinese e ad astenersi da un’occupazione prolungata dell’enclave è apparso piuttosto cinico. Allo stesso tempo, Washington e Tel Aviv hanno iniziato a discutere la possibilità di istituire un governo provvisorio nell’enclave palestinese.

Gli analisti e gli esperti turchi hanno definito queste azioni statunitensi come un’altra dimostrazione dei doppi standard occidentali e hanno richiamato l’attenzione sull’unilateralità e l’iniquità dell’approccio statunitense al problema palestinese. A loro avviso, la colpa principale di quanto sta accadendo nella Striscia di Gaza è degli Stati Uniti. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione nel 1947 per dividere la Palestina e creare due Stati – ebraico e arabo. Tuttavia, negli ultimi decenni, questa decisione, secondo gli esperti turchi, è stata attuata solo in modo sbilenco ed estremamente ingiusto. Israele ha ricevuto ogni tipo di assistenza e sostegno, soprattutto dagli Stati Uniti. I palestinesi, invece, sono stati spinti in una sorta di riserva.

I media turchi pubblicano periodicamente le mappe della riduzione graduale del territorio palestinese, mostrate per la prima volta dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan alla 74esima riunione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2019. Si sostiene che Israele abbia occupato illegalmente la terra palestinese a spese dei suoi insediamenti per tutta la sua esistenza. E ha fatto tutto questo spesso con il sostegno diretto, e talvolta il tacito consenso, degli Stati Uniti. “Gli approcci americani al problema palestinese sono una chiara dimostrazione dei doppi standard dell’Occidente”, concludono gli esperti turchi.

L’8 novembre, la Commissione europea ha pubblicato un rapporto sulla strategia di allargamento dell’UE per il 2023 e relazioni su tutti i Paesi candidati, compresa la Turchia. Il documento conteneva una serie di palesi attacchi antiturchi e valutazioni assolutamente parziali. In particolare, si sosteneva che la posizione di Ankara sul conflitto tra Israele e Hamas fosse incompatibile con la politica dell’UE in materia. Il Ministero degli Esteri turco ha risposto alle critiche affermando di considerarle un complimento, in quanto ritiene che nel caso del confronto israelo-palestinese sia stata l’UE a prendere la posizione sbagliata, alludendo a due pesi e due misure nelle valutazioni di Bruxelles sui conflitti in Europa e in Medio Oriente.

Una dimostrazione del malcontento turco verso gli Stati Uniti

La Turchia ha dimostrato chiaramente la sua insoddisfazione nei confronti di Washington in relazione alla politica mediorientale degli Stati Uniti nel contesto dell’escalation del conflitto palestinese-israeliano durante la visita del Segretario di Stato americano Anthony Blinken ad Ankara il 5-6 novembre di quest’anno. Il Segretario di Stato americano non è stato apertamente gradito, sia a livello pubblico che ufficiale. In Turchia in questi giorni ci sono state proteste di massa contro gli Stati Uniti e il loro ruolo nell’esacerbare il conflitto palestinese-israeliano. Anthony Blinken ha ricevuto un’accoglienza fredda all’aeroporto quando è sceso dall’aereo. Nessuno dei vertici turchi lo ha incontrato. Il Ministro degli Esteri turco Hakan Fidan ha ricevuto il Segretario di Stato americano in modo estremamente asciutto, evitando di abbracciarlo amichevolmente.

La Turchia, nota per la sua ospitalità, per la prima volta ha incontrato un ospite americano di alto rango in modo così enfaticamente ostile. La ragione di questo comportamento della squadra di Erdogan va ricercata, secondo gli analisti, nelle numerose contraddizioni turco-americane, in gran parte legate alla regione mediorientale. Le differenze di approccio delle parti al conflitto israelo-palestinese erano attese. Tanto più che due settimane prima Anthony Blinken, in visita nella regione per cercare di mediare nella risoluzione del conflitto, non aveva ritenuto necessario visitare Ankara. E questo è stato percepito negativamente in Turchia. In effetti, le relazioni turco-americane sono da tempo al di sotto dello spirito di alleanza.

La Turchia vede che Washington non intende percepire Ankara come un partner paritario con un proprio punto di vista che merita rispetto. Questo stato di cose non può andare bene all’attuale leadership turca, che propende per un sistema mondiale policentrico. Recep Tayyip Erdogan, una figura chiave nel mondo musulmano, non poteva restare a guardare mentre i suoi correligionari in Palestina venivano massacrati. Radunando un raduno di milioni di persone a Istanbul, ha dichiarato la sua difesa della pacifica popolazione palestinese, che Israele sta attualmente bombardando duramente. Non è un caso che i raduni turchi a sostegno dei palestinesi si siano rapidamente trasformati in violente proteste contro la base militare statunitense di Incirlik. È ovvio che quanto più durerà l’operazione israeliana a Gaza, tanto maggiore sarà il malcontento che susciterà nel mondo musulmano, che potrebbe trasformarsi in azioni concrete, non solo contro Israele, ma anche contro gli Stati Uniti.

L'”Iniziativa globale” del presidente Erdogan

Il 7 novembre 2023, Recep Tayyip Erdogan ha annunciato la sua intenzione di lanciare una “iniziativa globale” su Gaza. Nell’ambito di questa iniziativa, il presidente turco avrebbe dovuto tenere una serie di incontri con vari leader mondiali e regionali. È da notare che la dichiarazione del presidente turco è stata fatta quasi alla vigilia del vertice straordinario congiunto della Lega degli Stati Arabi (LAS) e dell’Organizzazione della Cooperazione Islamica (OIC) che si è tenuto a Riyadh l’11 novembre. Questo, secondo gli analisti, potrebbe significare che nelle condizioni della politica di due pesi e due misure dei Paesi occidentali e del loro rifiuto di sostenere le iniziative di pace turche, R.T. Erdogan intende puntare soprattutto sui Paesi della regione mediorientale e del mondo islamico. Se, con il sostegno dei leader di alcuni Stati membri dell’Asl e dell’Oic attraverso i contatti nell’ambito dell’Iniziativa globale, riuscirà a trasformare i suoi piani in realtà, sarà senza dubbio un trionfo diplomatico e politico personale per Erdogan.

Prevedibilmente, gli sforzi di Recep Tayyip Erdogan potrebbero portare alla nascita di un gruppo di Paesi in grado di esercitare una certa pressione su Tel Aviv per un cessate il fuoco. La maggior parte degli osservatori turchi ritiene che sanzioni collettive contro Israele, ad esempio sull’uso di infrastrutture per la consegna di beni allo Stato ebraico, potrebbero essere molto efficaci. Uno dei compiti principali che Erdogan vorrebbe raggiungere attraverso l'”iniziativa globale” è costringere Israele a riconoscere la Palestina e ad avviare negoziati sulla base della “formula dei due Stati”.

La convergenza degli approcci di Mosca e Ankara alla risoluzione del conflitto palestinese-israeliano

Uno dei primi leader mondiali a ricevere una telefonata da Recep Tayyip Erdogan dopo l’escalation del conflitto israelo-palestinese è stato il presidente russo Vladimir Putin. Durante la conversazione telefonica del 10 ottobre, entrambe le parti hanno espresso preoccupazione per l’escalation della violenza e per il catastrofico aumento delle vittime civili. È stata sottolineata la necessità di un immediato cessate il fuoco da parte dell’IDF e di Hamas e la ripresa del processo negoziale. È stata espressa la disponibilità reciproca a contribuire attivamente a questo fine. È stato sottolineato che una soluzione pacifica a lungo termine della crisi mediorientale è possibile solo sulla base della formula dei “due Stati” approvata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che prevede l’istituzione di uno Stato palestinese indipendente entro i confini del 1967, con Gerusalemme Est come capitale.

Russia e Turchia condividono quindi posizioni simili su diversi aspetti del conflitto israelo-palestinese. Sia Mosca che Ankara ritengono che la ragione principale del conflitto, che dura da diversi decenni, sia la mancata realizzazione del diritto del popolo palestinese all’autodeterminazione con la creazione di uno Stato indipendente. E questo Stato dovrebbe essere territorialmente integrato, non diviso come ora in Cisgiordania e Striscia di Gaza. Lo Stato palestinese dovrebbe avere Gerusalemme Est come capitale, come dovrebbe essere in conformità con le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Mosca e Ankara concordano anche sul fatto che il principale responsabile di questo conflitto è l’Occidente, che ha creato un sistema di sicurezza nella regione che mette essenzialmente israeliani e palestinesi l’uno contro l’altro, impedendo che la questione venga risolta in modo pacifico ed equo. Secondo Russia e Turchia, negli ultimi anni gli Stati Uniti hanno cercato di monopolizzare il raggiungimento di una soluzione mediorientale, sostituendola con vari nuovi accordi. Le parti sono altrettanto perplesse per il forte aumento del raggruppamento di aerei da combattimento ed elicotteri dell’aeronautica statunitense nello Stato ebraico, nonché per la comparsa della portaerei statunitense Gerald R. Ford al largo delle coste di Israele.

Anche la Russia e la Turchia ritengono inaccettabili le modalità utilizzate da Hamas per raggiungere il proprio obiettivo. Ma sono inaccettabili anche i metodi utilizzati da Israele, che combatte in modo indiscriminato, provocando la morte di un gran numero di civili. Mosca e Ankara chiedono a Tel Aviv di non impegnarsi in una pulizia totale della Striscia di Gaza con vittime di massa tra la popolazione civile palestinese, ma di sedersi al tavolo dei negoziati e risolvere tutte le questioni diplomaticamente, comprese quelle riguardanti la sicurezza di Israele.

Pubblicato su Caspian Institute